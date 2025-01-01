电子商务平台部署超级机器人，实现无故障购买

Shopify 是全球 50 多万家商店的电子商务平台。 在通过 Shopify 实现的 400 亿美元销售额中，任何在网上购物的人都可能为此做出了贡献。该公司开发了这个平台，这样它就可以销售滑雪板设备，并直接与客户联系，而不是通过第三方。Shopify 仍在通过创建让 Slack 按自己的方式工作的机器人来创造自己的道路。

他们最受欢迎的机器人之一，有数百种用途，被称为 Spy。300 名开发人员帮助开发了它的功能。通过在 Slack 中键入“/spy”和一个操作，团队可以运行一百多个自定义命令，包括：

接收电话、电子邮件和聊天支持状态更新，这有助于团队管理请求，并将正确的支持团队成员分配到适当的频道

查询关于最活跃的商店、人流量和结账的信息

查询、检查、启动和停止我们各个数据中心的服务器

在事件响应时间线上跟踪事件和关键事件的持续时间

创建新的存储库，向存储库中添加新的团队成员，添加或删除 webhook，以及在 Github 中执行存储库的异地备份

在 Spy 之前，只有三个人知道如何进行事件响应。现在，他们有 50 名专家。Spy 对他们的工作方式至关重要，他们已经采取措施确保机器人的安全，包括在一个数据中心出现故障时备份它。

“如果我们的系统中断，每分钟的成本会高达数万美元。即使是减少一分钟的混淆，那么它也物有所值。”Arthorne 说。“因此，它被认为是我们基础设施最关键的部分之一，能够承受任何类型的事故。”

“构建这个 Slack 工具的主要原因是为了实现它的可操作化，使我们所有的事件都经过一个非常一致的流程。该工具有助于确保我们做所有正确的事情。” Shopify 生产工程主管 John Arthorne

用 Slack 来团结和取悦员工。

Slack 是 Shopify 将"以人为本"的文化带入生活的首选工具，它有定制的机器人，可以简化工作流程，取悦员工。

Slack 是 Shopify 将“以人为本”的文化带入生活的首选工具，它有定制的机器人，可以简化工作流程，取悦员工。他们已经创建了一个机器人，帮助办事处协调员为来自其他办事处的访客做计划、订餐和提交费用。该公司开发了一个名为“Rate My Plate”的应用程序，可以提前一小时公布午餐菜单。Rate My Plate 还让员工对饭菜的味道进行投票，这些数据有助于前台团队规划未来的订单。

Simple Poll 应用程序帮助 Shopify 在计划活动之前了解员工的想法。每当有人获得荣誉 (Unicorn)，他们的 Unicorn 机器人就会打开一个频道。Unicorn 也可以作为项目跟踪器。

“作为一款非常重要的工具，Slack 的存在确实有助于我们在远程办公室和远程团队之间进行扩展并保持相互联系。” Shopify 文化专家 Lisa Madokoro

由于 Shopify 的业务以购物为中心，因此，黑色星期五（感恩节后的一天，去年超过 1 亿购物者花费了 30 多亿美元）是一个重大事件。所以，他们有一个机器人告诉他们距离这个重要日子还有多少天。Slack 是他们最近一次黑客日的主要明星，许多员工通过创建更多 Slack 机器人来改进他们的工作方式，从而进入了最后一轮。

“Slack 在我们的文化中根深蒂固。”文化专家 Lisa Madokoro 说。“它是我们进行各种交流或联系的文化媒介之一。”