La piattaforma di e-commerce distribuisce un super bot per consentire acquisti senza problemi

Shopify è la piattaforma di e-commerce per oltre 500.000 negozi in tutto il mondo. Chiunque acquisti online ha sicuramente contribuito alle vendite per 40 miliardi di dollari realizzate da Shopify. L’azienda ha sviluppato la piattaforma per poter vendere attrezzature per snowboard ed entrare direttamente in contatto con i clienti, anziché tramite terze parti. Shopify continua a creare bot su misura per personalizzare e adattare l’uso di Slack alle esigenze dell’azienda.

Uno dei bot più popolari, con centinaia di modalità d’impiego, è Spy. Trecento sviluppatori hanno contribuito all’evoluzione delle sue funzionalità. Digitando “/spy” e un’azione in Slack, il team può eseguire oltre un centinaio di comandi personalizzati, tra cui:

Ricezione di aggiornamenti sullo stato del supporto via telefono, e-mail e chat, permettendo al team di gestire le richieste e assegnare il membro più idoneo del team di assistenza ai canali appropriati

Interrogazione delle informazioni sui negozi più attivi, sul volume del traffico e sui pagamenti

Interrogazione, controllo, avvio e arresto dei server nei vari data center

Tracciamento della durata degli incidenti e degli eventi chiave nella sequenza temporale delle risposte agli incidenti

Creazione di nuovi repository, aggiunta di nuovi membri del team a un repository, aggiunta o rimozione di webhook ed esecuzione di backup di repository esterni in Github

Prima di Spy, solo tre persone sapevano come rispondere agli incidenti. Ora gli esperti sono 50. Spy è fondamentale per le modalità di lavoro dell’azienda, che ha attuato alcune misure per garantire la sicurezza del bot, inclusa l’esecuzione di backup nei vari data center in caso di errore.

“Un’interruzione nei nostri sistemi ci costa decine di migliaia di dollari al minuto. Se riesce a risparmiarci un minuto di confusione, ne vale la pena”, dichiara Arthorne. “Lo abbiamo quindi ritenuto essenziale per la nostra infrastruttura per riuscire a contrastare qualsiasi tipo di incidente”.

“Il motivo principale alla base della creazione di questo strumento Slack era di renderlo operativo, realizzando un flusso coerente per tutti i nostri incidenti. Con questo strumento possiamo essere certi di eseguire tutte le attività corrette”. John Arthorne Production Engineering Lead, Shopify

Dipendenti connessi e soddisfatti con Slack

Shopify è la piattaforma di e-commerce per oltre 500.000 negozi in tutto il mondo. L’azienda, che ha iniziato con la commercializzazione di attrezzature per snowboard, aveva bisogno di stabilire un contatto più stretto con i clienti e si è evoluta in una piattaforma di e-commerce per raggiungere questo obiettivo. Da allora, l’azienda promuove lo sviluppo di relazioni. Oggi si rivolge a Slack per riunire i suoi dipendenti.

Slack è lo strumento di Shopify ideale per realizzare la cultura dell’azienda incentrata sulle persone, con bot personalizzati che semplificano i workflow e soddisfano i dipendenti. L’azienda ha creato un bot che consente ai coordinatori di programmare incontri con i visitatori di altri uffici, ordinare pasti e inviare spese. Ha inoltre creato un’app chiamata Rate My Plate che segnala il menu del pranzo con un’ora di anticipo. Rate My Plate consente ai dipendenti di votare i pasti, fornendo dati con cui il team di accoglienza potrà pianificare gli ordini futuri.

L’app Simple Poll aiuta Shopify a raccogliere le opinioni dei dipendenti prima di pianificare eventi. Il bot Unicorn invia un ping a un canale ogni volta che qualcuno riceve kudos (Unicorn). Unicorn può essere utilizzato anche per la gestione dei progetti.

“Il fatto che Slack esista e sia uno strumento così essenziale ci ha davvero aiutato in termini di scalabilità, mantenendoci connessi tra i vari uffici e con i team remoti”. Lisa Madokoro Culture Specialist, Shopify

Dal momento che il business di Shopify è incentrato sugli acquisti, il Black Friday (il giorno successivo al Ringraziamento, in cui l’anno scorso più di 100 milioni di utenti hanno effettuato acquisti per oltre 3 miliardi di dollari) è uno degli eventi più importanti. Per questo motivo l’azienda ha creato un bot che mostra un conto alla rovescia fino al grande giorno. Slack è stato uno dei grandi protagonisti ai recenti Hack Days: molti dipendenti sono arrivati ai round finali creando altri bot Slack per migliorare le modalità di lavoro.

“Slack è davvero radicato nella nostra cultura”, spiega Lisa Madokoro, Culture Specialist. “È uno dei nostri mezzi culturali per qualsiasi sorta di comunicazione o punto di contatto”.