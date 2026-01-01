Dallo sviluppo prodotto alle partnership: come Zenni Optical funziona con Slack

Informazioni su Zenni Optical

Occhiali accessibili e innovativi da oltre vent'anni

Zenni Optical è stata la prima realtà a rivoluzionare il settore dell’occhialeria online, pioniera nella produzione di occhiali accessibili e di alta qualità da oltre 22 anni. Con operazioni globali negli Stati Uniti, in Cina, in India e nelle Filippine, l'azienda coniuga rigorosi standard di qualità e conformità con l'innovazione orientata al consumatore per produrre occhiali accessibili su larga scala, con oltre 70 milioni di montature vendute fino ad oggi.

“Dalle prime idee all'esecuzione completa, Slack è il collante che mantiene allineati i nostri team globali mentre costruiamo il futuro dell'occhialeria.” Nick LaManna Vicepresidente associato per i prodotti ottici, Zenni

La sfida

La crescita globale ha reso più difficile l'allineamento tra prodotto, marketing e risorse umane

Quando Zenni Optical è passata a una forza lavoro aziendale completamente remota durante la pandemia, non si è più voltata indietro. Oggi quasi 500 dipendenti operano in diversi fusi orari, da Dallas a San Francisco a Shanghai, e le attività quotidiane di progettazione, test, marketing e distribuzione degli occhiali sono diventate sempre più complesse.

Per lo sviluppo del prodotto, un allineamento fluido è essenziale. “L’innovazione in Zenni è come comporre un puzzle con persone sparse in tutto il mondo”, ha dichiarato Nick LaManna, Vicepresidente associato per i prodotti ottici. Il suo team di ottici, chimici e responsabili del servizio clienti lavora a stretto contatto con i laboratori in Cina e Ohio, richiedendo rigorosi controlli e approvazioni, conformità dei dispositivi medici e documentazione condivisa tra più stakeholder.

Per il marketing, la posta in gioco è altrettanto alta. Veronica Alcaro, Vicepresidente del brand, ha spiegato che il lancio della lente EyeQLenz™ con Zenni ID Guard™, un prodotto unico nel suo genere che protegge gli occhi sia in ambienti interni che esterni, è stato il vero banco di prova. “È la nostra lente più innovativa di sempre e l'obiettivo fin dall'inizio era lanciarla con rapidità”, ha detto.

Per le risorse umane, la sfida è tanto culturale quanto operativa. “Lavoriamo molto da remoto, quindi come possiamo rimanere connessi? Come possiamo aiutare le persone a sentirsi incluse?”, si è chiesta Rebecca Friese, Responsabile del personale.

Oltre alle revisioni legali, agli standard di conformità e alla distribuzione globale, i leader devono anche mantenere la forza lavoro remota connessa alla missione di Zenni. E-mail, sistemi isolati e riunioni infinite semplicemente non riuscivano a tenere il passo.

“Praticamente ogni singolo team di Zenni ha contribuito al lancio di Zenni ID Guard in un modo o nell’altro, e Slack è stato fondamentale per assicurarsi che tutti fossero sempre allineati.” Veronica Alcaro Vicepresidente del brand, Zenni

Come Zenni Optical lavora meglio con Slack

Slack riunisce team, strumenti, partner e successo in un unico posto

Oggi, ogni funzione, dalla ricerca e sviluppo dei prodotti al servizio clienti fino alle approvazioni di marketing, passa attraverso Slack, offrendo ai team un unico hub consultabile in cui le decisioni vengono prese in tempo reale. “La nostra connessione quotidiana è in Slack”, ha evidenziato Friese. “È ciò che fa sentire le persone incluse e parte di una comunità”.

Il lancio di EyeQLenz™ con Zenni ID Guard™ ha reso evidente l'impatto di Slack. Quello che avrebbe potuto essere un caotico sprint interfunzionale di sei mesi si è trasformato in uno sforzo coordinato attraverso canali di Slack dedicati. I team di sviluppo prodotto hanno condiviso formulazioni chimiche, risultati dei test di laboratorio e schede tecniche direttamente nei canali per una revisione globale. Il marketing ha creato risorse per le campagne, monitorato la logistica e ottenuto approvazioni creative tramite workflow. I reparti finanziario e legale hanno contribuito in tempo reale con budget, conformità e contratti, per mantenere l'intero lancio nei tempi previsti.

Anche i partner delle agenzie esterne sono stati coinvolti direttamente nei canali tramite Slack Connect, eliminando l'attrito delle e-mail e fornendo a tutti un contesto condiviso fin dall'inizio.

Al di fuori dei lanci di prodotto, i team del servizio clienti di Zenni inoltrano i problemi dal CSM ai canali di Slack, dove gli esperti possono gestirli rapidamente. Il team IT utilizza Slack con Jira per monitorare problemi e progetti per gli ingegneri. I team di risorse umane e personale replicano ogni rollout importante (cicli di performance, sondaggi di coinvolgimento, sessioni di domande e risposte, app come CultureAmp) attraverso canali Slack dedicati, in modo che i dipendenti abbiano un unico spazio per aggiornamenti e domande. Il team di marketing coordina anche eventi di partnership di alto profilo con organizzazioni come la WWE, i San Francisco 49ers e la SF Marathon direttamente in Slack, mantenendo le campagne allineate e veloci.

Anche la cultura prospera nei canali. Poiché i dipendenti raramente si trovano nello stesso ufficio, Slack diventa il luogo in cui si creano connessioni, che si tratti di #zenni-pets , del riconoscimento dei dipendenti tramite Assembly o delle giornate globali di dress-up in cui i team di Stati Uniti, Cina, India e Filippine postano outfit e festeggiano insieme.

“L'integrazione delle nostre agenzie esterne in Slack Connect è stato un enorme passo avanti: averle coinvolte direttamente in tempo reale, con piena visibilità, è un vero punto di svolta.” Veronica Alcaro Vicepresidente del brand, Zenni

I prossimi passi

Affinare l'uso di Slack e aggiungere l'IA per scalare

Con Slack ormai saldamente integrato nella cultura e nelle operazioni aziendali, il prossimo capitolo di Zenni riguarda il perfezionamento e l'intelligenza.

Friese e il suo team stanno formalizzando un playbook “Come usare Slack in Zenni”, con linee guida per le convenzioni di denominazione, gli standard sugli emoji e indicazioni su quando utilizzare i canali anziché le conversazioni. L'obiettivo è rendere Slack ancora più intuitivo.

Zenni ha recentemente abilitato l'IA in Slack e sta iniziando a esplorare come automatizzare le sintesi e integrare l'intelligenza nei workflow. Sta inoltre sfruttando la ricerca IA aziendale in Slack per effettuare ricerche in app come Jira, Google Drive, CultureAmp, Salesforce e altre. “Uso Slack sicuramente più di qualsiasi altra risorsa interna”, ha sottolineato Alcaro. “Cerco nelle conversazioni per ricordarmi i feedback e non vedo l'ora di esplorare ulteriori funzionalità IA”.

Guardando al futuro, Zenni prevede di integrare Slack sia con Salesforce Sales Cloud che, in seguito, con Salesforce Service Cloud. Il team vede Slack come la base per espandere l'innovazione, mantenere la cultura aziendale oltre i confini nazionali e portare avanti la propria missione: rendere gli occhiali di qualità accessibili a tutti. “Non potrei vivere senza Slack”, ha affermato Alcaro. “È fondamentale per tenerci tutti sulla stessa lunghezza d'onda”.