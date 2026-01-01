Desde el desarrollo del producto hasta la creación de asociaciones: uso de Slack por Zenni Optical

Acerca de Zenni Optical

Más de dos décadas dedicados a la venta de productos para la vista accesibles e innovadores

Zenni Optical es la pionera original en la venta en línea de productos para la vista y lleva más de 22 años creando anteojos accesibles y de alta calidad. Con operaciones globales en Estados Unidos, China, India y Filipinas, la empresa combina estrictos estándares de calidad y cumplimiento normativo con una innovación centrada en el consumidor para crear productos accesibles a gran escala, y ha entregado más de 70 millones de armazones hasta la fecha.

«Desde las ideas iniciales hasta la ejecución por etapas, Slack es el elemento que mantiene alineados a nuestros equipos de todo el mundo a medida que construimos el futuro de la óptica». Nick LaManna Vicepresidente adjunto de Optical Product, Zenni

El desafío

El crecimiento global hizo que fuera más difícil alinear las áreas de producción, marketing y Recursos Humanos

Cuando Zenni Optical hizo el cambio a una fuerza laboral corporativa completamente remota durante la pandemia, la empresa nunca volvió atrás. Hoy, casi 500 empleados trabajan en diferentes zonas horarias, desde Dallas y San Francisco hasta Shanghái, y las tareas diarias de diseño, prueba, marketing y distribución de productos se han vuelto cada vez más complejas.

Para el desarrollo de productos, una alineación fluida es esencial. «La innovación en Zenni es como armar un rompecabezas con personas que están en todo el mundo», dijo el vicepresidente adjunto de Optical Product, Nick LaManna. Su equipo de ópticos, químicos y líderes de atención al cliente trabaja en estrecha colaboración con los laboratorios en China y Ohio, lo que demanda controles y aprobaciones estrictos, el cumplimiento de normativas para dispositivos médicos y el intercambio de documentación entre diversas partes interesadas.

Para el área de marketing, las exigencias son igualmente altas. La vicepresidenta de Brand, Veronica Alcaro, explicó que el lanzamiento de los anteojos EyeQLenz™ con Zenni ID Guard™, un producto pionero que protege los ojos en interiores y exteriores, fue la gran prueba definitiva. «Son los anteojos más innovadores que hayamos hecho, y el objetivo, desde los mandos superiores hasta los inferiores, era lanzarlos al mercado con rapidez», remarcó.

Para Recursos Humanos, el desafío es tanto cultural como operativo. «Trabajamos de manera remota, por lo que debemos pensar en cómo mantenernos conectados y lograr que las personas se sientan incluidas», comentó la jefa de People, Rebecca Friese.

Además de las revisiones legales, los estándares de cumplimiento y la logística global, los directivos también debían mantener a una fuerza laboral remota conectada con la misión de Zenni. El correo electrónico, los sistemas aislados y las reuniones interminables simplemente no eran suficientes.

«Prácticamente cada equipo de Zenni intervino en el lanzamiento del Zenni ID Guard de una manera u otra, y Slack fue esencial para asegurarnos de que todos estuvieran al día con la información». Veronica Alcaro Vicepresidenta de Brand, Zenni

Cómo Slack ayuda a Zenni Optical a trabajar con mayor eficiencia

Slack reúne a equipos, herramientas, socios y resultados en un solo lugar

Hoy, todas las funciones, desde I+D de producto hasta atención al cliente y aprobaciones de marketing, pasan por Slack, con lo que los equipos disponen de un centro único y en el que pueden hacerse búsquedas, donde las decisiones se toman en tiempo real. «Nuestra conexión diaria ocurre en Slack», dijo Friese. «Es lo que hace que las personas se sientan incluidas y parte de una comunidad».

El lanzamiento de EyeQLenz™ con Zenni ID Guard™ dejó en completa evidencia el impacto de Slack. Lo que podría haber sido un ciclo caótico de seis meses, con intervención de múltiples áreas, se convirtió en un esfuerzo coordinado mediante canales dedicados de Slack. Los equipos de desarrollo de productos compartieron fórmulas químicas, resultados de pruebas de laboratorio y hojas de especificaciones directamente en los canales para facilitar la revisión a nivel global. El área de marketing creó materiales para campañas, hizo el seguimiento de los aspectos logísticos y obtuvo la aprobación de piezas creativas a través de flujos de trabajo. Los equipos de finanzas y asuntos legales hicieron sus aportes en tiempo real sobre presupuestos, cumplimiento y contratos para mantener el lanzamiento en curso.

Incluso se integró a los socios de agencias externos directamente en los canales con Slack Connect, lo que eliminó las dificultades de comunicarse por correo electrónico y facilitó la disponibilidad de un contexto compartido por todos desde el inicio.

Por fuera de los lanzamientos de productos, los equipos de servicio de atención al cliente de Zenni escalan problemas desde su sistema de CSM a los canales de Slack, donde los expertos pueden clasificarlos rápidamente. El equipo de TI usa Slack con Jira para dar seguimiento a los problemas y proyectos de ingeniería. Las áreas de Recursos Humanos y People comparten cada iniciativa importante —como ciclos de rendimiento, encuestas de compromiso, sesiones de AMA y aplicaciones como CultureAmp— en canales dedicados de Slack, de modo que los empleados tengan un solo lugar al que recurrir para obtener actualizaciones y hacer preguntas. El equipo de marketing también coordina eventos de alianzas de alto nivel con organizaciones como WWE, los San Francisco 49ers y la Maratón de San Francisco directamente en Slack, con lo que se mantiene la consistencia de las campañas y estas progresan rápidamente.

La cultura también prospera en los canales. Dado que los empleados rara vez están en la misma oficina, la conexión sucede en Slack, ya sea en #zenni-pets ; a través del reconocimiento a los empleados en Assembly; o con los días temáticos globales en los que los equipos de Estados Unidos, China, India y Filipinas comparten fotos de sus atuendos y celebran juntos.

«La integración de las agencias externas en Slack Connect fue un gran acierto: lograr que se involucren directamente, en tiempo real y con visibilidad total es un cambio revolucionario». Veronica Alcaro Vicepresidenta de Brand, Zenni

¿Qué sigue a continuación?

Perfeccionar el uso de Slack y agregar la IA para ampliar el alcance

Con Slack firmemente integrado en la cultura y las operaciones de la empresa, Zenni dedicará el próximo capítulo al perfeccionamiento y la inteligencia.

Friese y su equipo están desarrollando formalmente una guía llamada «How to Slack at Zenni» (Cómo usar Slack en Zenni), que contiene lineamientos sobre las reglas de asignación de nombres, estándares para el uso de emojis e indicaciones para saber cuándo usar canales o hilos. El objetivo es que Slack sea una plataforma aún más intuitiva.

Zenni habilitó recientemente la IA en Slack y está comenzando a explorar cómo automatizar síntesis e integrar la inteligencia en los flujos de trabajo. También está usando la búsqueda empresarial con IA en Slack para hacer búsquedas en aplicaciones como Jira, Google Drive, CultureAmp, Salesforce y otras. «Definitivamente, uso Slack más que cualquier otro recurso interno», dijo Alcaro. «Hago búsquedas en conversaciones para recordar comentarios que se proporcionaron y estoy ansiosa por explorar otras funciones de IA».

De cara al futuro, Zenni planea integrar Slack con Salesforce Sales Cloud y, eventualmente, con Salesforce Service Cloud. El equipo considera a Slack como la base a partir de la cual es posible escalar la innovación, mantener la cultura a través de las fronteras y avanzar en la misión de ofrecer productos para la vista de calidad, accesibles y al alcance de todo el mundo. «No puedo vivir sin Slack», comentó Alcaro. «Es vital para que todos estemos en sintonía».