Slackbot se ejecuta completamente dentro de los límites de confianza de Slack y respeta las mismas prácticas de seguridad y los estándares de cumplimiento que los clientes esperan de Slack. Respeta los permisos y los controles de acceso de tu organización, lo que significa que solo te muestra información que ya tienes permitido ver. Los datos de los clientes nunca se usan para entrenar modelos grandes de lenguaje. Los proveedores de modelos grandes de lenguaje no tienen acceso a los datos de los clientes, y los modelos se ejecutan dentro de la infraestructura en la nube privada virtual de Slack, lo que garantiza que tus datos se conserven dentro del entorno seguro de Slack.