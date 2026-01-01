Slackbot potencia la nueva velocidad del trabajo.
Slack es el motor de tu trabajo. Slackbot es la forma más rápida de trabajar. La nueva ventaja competitiva de tu equipo ya está aquí.
Elegido por las empresas más innovadoras
¿Qué es Slackbot?
¡Hola! Soy Slackbot. 👋
La mayoría de los agentes de IA dependen exclusivamente de la información que les proporcionas. Yo comprendo cómo funciona tu empresa. Soy Slackbot, tu agente de IA integrado en Slack. Tengo acceso al contexto completo de tus conversaciones, archivos, decisiones y datos conectados. Eso significa que no solo puedo responder preguntas, sino también emprender acciones. Trabajo con todas las aplicaciones y los agentes de IA especializados que ya están conectados a Slack, por lo que no es necesario que estés al tanto de qué hace cada herramienta. Solo dime lo que quieres hacer y yo me ocuparé de llevarlo a cabo de la forma más adecuada.
¡Pídeme o pregúntame lo que quieras!
Yo me encargo del resto.
Consigue respuestas con Slackbot. Haz preguntas con tus palabras y Slackbot encontrará lo que necesitas en tus mensajes, canales, archivos y aplicaciones conectadas.
Prepara las reuniones con Slackbot. Resume la actividad en los canales con contenido rico en contexto extraído de tus mensajes, calendario, archivos y más.
Encuentra y programa horas de reunión con Slackbot. Obtén sugerencias automáticas cuando haya espacios libres en los calendarios de Google u Outlook de todos los asistentes.
Analiza documentos con Slackbot. Resume PDF, analiza hojas de cálculo, interpreta gráficos y extrae elementos de acción a partir de diapositivas.
Prepara borradores con Slackbot. Crea informes y documentos profesionales (alineados con tu estilo) en cuestión de segundos con una sencilla indicación.
Tú solo describe el resultado.
Yo me encargaré del resto.
Imagínate que soy la torre de control de cada aplicación y agente que forma parte de tu organización. Pregúntame por los riesgos de la implementación, el lanzamiento de un producto o un problema de TI, y encontraré al especialista adecuado, gestionaré el flujo de trabajo y combinaré todo esto para darte una respuesta en el mismo hilo. Sin necesidad de cambiar de herramienta. Sin necesidad de volver a explicar el contexto. Sin necesidad de rastrear de qué se ocupa cada agente.
Obtén más información sobre los agentes en Slack
Soy tu IA personalizada
que está donde ya trabajas.
Administra clientes con la CRM de Slack
Ayudo a las pequeñas empresas a administrar sus clientes fácilmente. Puedes pedirme que cree cuentas, actualice registros, te ayude a prepararte para reuniones, registre llamadas y notas, genere resúmenes o redacte mensajes de seguimiento. Administrar tus cuentas es tan fácil como enviar un mensaje a un compañero de equipo.Más información
Enséñale nuevas habilidades a Slackbot
Convierte tus flujos de trabajo más eficientes en herramientas conversacionales repetibles sin usar código ni herramientas. Con unas pocas instrucciones simples, agregaré la información correcta y el formato a los resultados según tus especificaciones.
Inteligencia en tiempo real
Emprenderé una búsqueda en la web para combinar tu contexto empresarial interno con información en tiempo real de fuentes de datos públicas. Si una pregunta requiere más información que la que está disponible en Slack, la incorporo automáticamente.
Cobertura de cada reunión
Cualquier herramienta puede tomar notas. Yo conozco tu trabajo. Estoy conectado con tus datos y tu ecosistema completo, por lo que toda la información, los elementos de acción y los mensajes de seguimiento ya se sitúan en un contexto.
Siempre allí. Siempre listo.
Me despliego para abarcar toda tu computadora y emprendo acciones en tus aplicaciones y navegadores. Con la seguridad y los permisos de nivel empresarial integrados, puedes controlar con precisión lo que puedo ver, tocar y hacer.
Piensa una idea, comunícala y hazla realidad.
Estoy listo para ayudar, incluso cuando estés fuera de la oficina, yendo de una reunión a otra o en el auto con tu teléfono. Solo tienes que hablarme para que no se interrumpa el trabajo. Graba una idea, envía un mensaje o desencadena una acción solo con tu voz. Es muy sencillo y no tienes que escribir ni interrumpir tus tareas.
Conozco tu trabajo y lo mantengo protegido.
Entiendo tu rol y la estructura de tu espacio de trabajo, y muestro solo información a la que tienes acceso. Tus interacciones siguen siendo privadas, lo que quiere decir que nadie más puede verlas. Tus datos nunca se usan para entrenar modelos grandes de lenguaje, y las solicitudes se manejan según las prácticas de seguridad y los estándares de cumplimiento de Slack.
Slackbot ayuda a MrBeast a crear videos virales.
Las empresas más innovadoras del mundo usan Slackbot.
«Nuestros equipos usan Slackbot para todo, desde análisis de datos rápidos hasta la creación de canvas. Solo la función para resumir ya nos ahorra entre 15 y 20 minutos por uso, y ayuda a evitar los errores».
«En Beast Industries, transformamos las ideas poco probables en una realidad, por lo que debemos crear a la velocidad de la luz, a escala y respetando la marca. Slackbot permite que los equipos ahorren tiempo en tareas operativas para que se concentren en crear experiencias increíbles para los fanáticos de MrBeast de todo el mundo. Ya sea que estemos coordinando una producción de mil personas o construyendo escuelas en Ghana, Slackbot muestra, rápidamente, datos diseminados en varios lugares como un plan de acción claro, lo que nos permite cumplir con las fechas y respetar el presupuesto sin tener que bajar el ritmo».
«En lugar de distraerme por tener que cambiar entre múltiples aplicaciones y ventanas, puedo hacerle preguntas a Slackbot, y hacer que realice una investigación y cree contenido sin tener que salir de Slack, que es el lugar donde trabajo todo el día. Transformó mi eficacia durante mis días laborales. No es necesario cambiar de contexto, lo que elimina obstáculos».
«Debido a que gran parte de nuestro trabajo se lleva a cabo en Slack, Slackbot ya entiende nuestro mundo. No es necesario escribir un largo informe para que se entere de nuestro trabajo más reciente o de cómo opera el equipo, ya que entiende el contexto desde el primer día».
«Nuestros equipos usan Slackbot para todo, desde análisis de datos rápidos hasta la creación de canvas. Solo la función para resumir ya nos ahorra entre 15 y 20 minutos por uso, y ayuda a evitar los errores».
«En Beast Industries, transformamos las ideas poco probables en una realidad, por lo que debemos crear a la velocidad de la luz, a escala y respetando la marca. Slackbot permite que los equipos ahorren tiempo en tareas operativas para que se concentren en crear experiencias increíbles para los fanáticos de MrBeast de todo el mundo. Ya sea que estemos coordinando una producción de mil personas o construyendo escuelas en Ghana, Slackbot muestra, rápidamente, datos diseminados en varios lugares como un plan de acción claro, lo que nos permite cumplir con las fechas y respetar el presupuesto sin tener que bajar el ritmo».
«En lugar de distraerme por tener que cambiar entre múltiples aplicaciones y ventanas, puedo hacerle preguntas a Slackbot, y hacer que realice una investigación y cree contenido sin tener que salir de Slack, que es el lugar donde trabajo todo el día. Transformó mi eficacia durante mis días laborales. No es necesario cambiar de contexto, lo que elimina obstáculos».
«Debido a que gran parte de nuestro trabajo se lleva a cabo en Slack, Slackbot ya entiende nuestro mundo. No es necesario escribir un largo informe para que se entere de nuestro trabajo más reciente o de cómo opera el equipo, ya que entiende el contexto desde el primer día».
Preguntas frecuentes
Slackbot no es solo otro agente independiente; trabaja en el espacio donde ya colaboran tus equipos. Debido a que habita directamente dentro de Slack, puede usar el historial, los archivos y las conversaciones compartidos de tu organización para brindar respuestas relevantes y de calidad sin tener que cambiar de aplicación o perder contexto. Slackbot incorpora la IA al flujo natural del trabajo para que los equipos obtengan valor al instante.
Ahora Slackbot es el único agente que necesitas para todas las tareas que se realizan en Slack. Slackbot puede resumir archivos e hilos, buscar información, crear contenido y responder preguntas con base en información a la que ya tienes acceso en Slack y en el ecosistema conectado de aplicaciones y agentes. Está diseñado para ayudarte con los flujos de trabajo cotidianos de cada función: ya sea que estés actualizando registros de Salesforce o emprendiendo acciones en tus sistemas conectados, Slackbot puede hacerlo desde una única conversación.
Slackbot se ejecuta completamente dentro de los límites de confianza de Slack y respeta las mismas prácticas de seguridad y los estándares de cumplimiento que los clientes esperan de Slack. Respeta los permisos y los controles de acceso de tu organización, lo que significa que solo te muestra información que ya tienes permitido ver. Los datos de los clientes nunca se usan para entrenar modelos grandes de lenguaje. Los proveedores de modelos grandes de lenguaje no tienen acceso a los datos de los clientes, y los modelos se ejecutan dentro de la infraestructura en la nube privada virtual de Slack, lo que garantiza que tus datos se conserven dentro del entorno seguro de Slack.
Sí. Se puede usar Slackbot en cualquier lugar donde Slack esté disponible. Además, respeta tus ajustes de idioma de Slack y puede generar respuestas en el idioma que usas en Slack.
Slackbot hace que la administración de clientes sea conversacional con la CRM de Slack. En lugar de cambiar a otra herramienta, puedes pedirle a Slackbot que agregue contactos, actualice negociaciones, registre notas de una llamada, te prepare para reuniones o cree borradores de correos electrónicos de seguimiento. Slackbot transforma tus conversaciones de todos los días en registros de clientes organizados para que tu equipo se concentre en las relaciones, no en las tareas de poca importancia. Más información.
Slackbot puede encontrar respuestas en segundos; ayudarte a preparar reuniones; alinear calendarios para encontrar horas de reunión; analizar archivos; y crear contenido atractivo, como informes de proyecto, agendas de reuniones y mucho más. A través de la orquestación de aplicaciones y agentes, Slackbot puede organizar las tareas de los departamentos de ventas, atención al cliente, marketing, TI, ingeniería, asuntos legales y otros.
Pronto, los usuarios de todos los planes de Slack podrán probar Slackbot. La demanda ha sido extraordinaria, y estamos ampliando el acceso de modo que todos los equipos puedan vivir la experiencia de contar con un agente integrado directamente en su flujo de trabajo. Mediante una experiencia limitada de prueba, los usuarios de los planes Gratuito y Pro de Slack tendrán la oportunidad de explorar directamente las capacidades de Slackbot. El acceso continuo a Slackbot seguirá disponible para los clientes de planes Business+ y Enterprise+ y, próximamente, los clientes de Salesforce CRM que conecten sus cuentas a Slack también tendrán acceso continuo a Slackbot.