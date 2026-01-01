Trabaja con nosotros
Explora oportunidades flexibles con posibilidad de teletrabajo y únete a nuestra misión por hacer que la vida laboral sea más sencilla, agradable y productiva.
Slack es donde está el futuro del trabajo
Cada día optimizamos, repetimos y revisamos nuestros procesos para conseguir que el trabajo sea mejor para todas las personas. Únete a nosotros para crear un futuro del trabajo más conectado, inclusivo y flexible:
Conectado
Nos reunimos dondequiera que estemos, sin importar las zonas horarias, las regiones, las oficinas ni las pantallas.
Inclusivo
Nuestros equipos reflejan la rica diversidad de nuestro mundo, con un acceso equitativo a las oportunidades para todas las personas.
Flexible
Creemos en tu libertad para trabajar cuando y como prefieras, y que todos podamos prosperar.
Nuestros valores esenciales
Estos son algunos de los valores que nos guían como empresa. y que también rigen nuestro trabajo. Creamos una plataforma y productos en los que creemos, con la certeza de que es muy enriquecedor ayudar a los demás a simplificar lo que hacen y a implicarse más en su trabajo donde quiera que estén.
- Empatía
- Cortesía
- Espíritu de superación
- Oficio
- Jovialidad
- Solidaridad
Trabajo y prosperidad
Dentro de la familia global de Salesforce, nos enorgullecemos de ofrecerte ventajas que te ayuden a lograr tu mejor versión. Podrás acceder a una serie de ventajas, recursos y consejos de expertos que te permitirán dar prioridad a tu bienestar para que puedas prosperar con un estado físico y mental saludable.
- Tiempo libre para descansar, tomarse un respiro y realizar labores de voluntariado
- Cobertura sanitaria excepcional
- Programas holísticos para el bienestar y la planificación familiar, entre otros
Creando un ambiente inclusivo
Ponemos todo nuestro empeño en contratar talentos diversos y asegurarnos de tratar a las personas con respeto y darles apoyo durante el proceso de entrevista una vez que se unen a Slack. Acogemos la diversidad y nos esforzamos por crear condiciones que brinden a todos nuestros empleados las mismas oportunidades para prosperar. Ofrecemos varios programas e iniciativas para fomentar estos valores.
Diversidad, compromiso y pertenencia
El programa de diversidad, compromiso y pertenencia (Diversity, Engagement and Belonging [DEB]) libera el potencial de todos los empleados al invertir en una comunidad inclusiva centrada en la educación, la introspección, las oportunidades y el crecimiento.
Rising Tides
Rising Tides es un programa de patrocinio de seis meses para un grupo diverso y talentoso de líderes emergentes y empleados con alto rendimiento de Slack que históricamente no han tenido acceso a este apoyo. Quienes participan del programa reciben capacitación para el desarrollo de su carrera, orientación ejecutiva y patrocinio individual de parte de un miembro del equipo ejecutivo de Slack a fin de establecer una comunidad de pares que brinden apoyo.
Grupos de recursos para los empleados
Los Grupos de Recursos para los Empleados (ERG) apoyan, promueven y animan a grupos de empleados que se han reunido en torno a características o experiencias de vida compartidas.
Asociaciones
Las iniciativas de asociación, como nuestra colaboración con The Next Chapter, un programa de aprendizaje para personas que estuvieron encarceladas, enfatizan el compromiso de Slack con DEB. Junto con The Last Mile, The Next Chapter capacita y contrata a ciudadanos que se han reinsertado en la sociedad para los equipos de ingeniería de Slack.
Oportunidades laborales
Explora nuestros roles vacantes para trabajar de forma completamente remota, desde la oficina o combinando ambas opciones.
¡Por favor, realiza las solicitudes en inglés!
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Business Development Representative - German Speaking Markets
Ireland - Dublin
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Slack Cloud Account Executive
United Kingdom - London
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Senior Software Engineer, Frontend- Slack DevEx Platform
2 locations
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2 locations
Senior/Staff Software Engineer- Machine Learning Infrastructure, Slack
4 locations
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4 locations
Sr. Software Engineer, Database Infrastructure - Slack
Virginia - Washington DC Metro - Remote
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Staff Security Software Engineer, Vulnerability Management - Slack
3 locations
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