Optimiza tu trabajo y llega antes al mercado
Conecta a todo el mundo con las personas, los socios y las herramientas que necesitan en Slack.
Optimiza el rendimiento de marketing con flujos de trabajo centralizados
Colabora más de cerca con el equipo de ventas en Slack para alinear los KPI y recibir comentarios sobre iniciativas de marketing.
Responde ante datos e información desde Salesforce Marketing Cloud y tus otras aplicaciones, sin abandonar Slack.
Atiende más rápido a los clientes potenciales inminentes con estrecha colaboración entre equipos para que califiquen y convertirlos en clientes.
«Slack facilita integrar herramientas y usar otras aplicaciones que empleamos a diario. Reúne todo en un solo lugar».
Reinventar el trabajo en marketing
Estudio Total Economic Impact™ de Slack para equipos de marketing
Manual de Slack para los equipos de marketing
Cómo conservar un objetivo conjunto para los equipos de marketing con Slack y Smartsheet
Saca el trabajo adelante con colaboración optimizada
En Slack, puedes colaborar con facilidad e intercambiar ideas, organizar cronogramas y lanzar campañas.
Mantén la sincronización con socios y agencias externos. Con Slack Connect, todos están a un mensaje de distancia.
Celebra los éxitos del equipo, fomenta la transparencia y conserva los mejores talentos con la adopción de canales.
«Slack aceleró increíblemente nuestras capacidades al agilizar la toma de decisiones para que podamos responder más rápidamente ante las necesidades del mercado».
Impulsa la participación de los clientes al responder rápidamente a los datos y las tendencias
Integra las tendencias y la inteligencia competitiva más recientes en tu estrategia de marketing con canales exclusivos para compartir novedades y noticias del sector.
Crea un enjambre con las incidencias producidas en redes sociales y las vinculadas a las relaciones públicas en tiempo real, y coordina las respuestas en canales o conversa sobre las soluciones en juntas de Slack.
Usa Slack Connect para interactuar con clientes y aplica sus comentarios en todo lo que hagas.
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Especialistas en marketing que concuerdan en que Slack ayuda a mejorar el uso compartido de la información en la empresa*
Las campañas exitosas comienzan aquí.
Simplifica la manera de comenzar a trabajar para tu equipo (y para las campañas) con plantillas prediseñadas para todas tus necesidades de marketing.
Centro de lineamientos de la marca
Una única fuente de información para los lineamientos de tu marca.Ver plantilla
Más de 2600 integraciones hasta la fecha
Slack se conecta con todas tus herramientas favoritas, como Salesforce, Asana, Smartsheet y muchas más.
Preguntas frecuentes
Excelente pregunta. Slack es una nueva forma de comunicación para toda tu empresa. Reemplaza el correo electrónico con algo más rápido, más seguro y mejor organizado. En lugar de cadenas de correo electrónico independientes, toda tu comunicación se organiza en canales, y es fácil crear estos canales, buscarlos y unirse a ellos. Cuando hay un canal para cada cosa que pasa en la empresa, todos saben exactamente a dónde ir para avanzar en su trabajo.
Para obtener más información acerca de este tema, te recomendamos que consultes nuestra biblioteca de recursos.
La clave del éxito de Slack son los canales. Al crear un canal para todos tus proyectos, equipos, oficinas y departamentos (todo lo relacionado con el trabajo), creas un espacio para que se lleve a cabo cada conversación. Y, como es fácil crear los canales y unirse a ellos, Slack puede adaptarse para satisfacer las necesidades cambiantes. Si un nuevo participante se une a un proyecto, simplemente puedes agregarlo al canal y podrá desplazarse hacia arriba para leer las conversaciones anteriores. Cuando llegue el momento de comenzar algo nuevo, crea un canal e invita a las personas adecuadas.
Para obtener más información, lee acerca de cómo colaborar de manera eficaz en los canales.
Sí. Puedes hablar de forma segura sobre información confidencial en Slack. Slack ofrece múltiples formas de garantizar que tu información, conversaciones y archivos permanezcan seguros. Slack ofrece seguridad de nivel empresarial en cada capa, adhiriéndose a múltiples certificaciones de cumplimiento, que incluyen SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 y muchas más. Slack cumple con el RGPD y se puede configurar para que cumpla con HIPAA y FINRA. Está autorizado por FedRAMP (nivel moderado).
Además, Slack ofrece muchas funciones de seguridad (como la Administración de claves Enterprise), que permiten a los administradores un control detallado sobre el cifrado de datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir notificaciones instantáneas si se detecta una amenaza. Puedes obtener más información acerca del programa de seguridad integral de Slack aquí.
¡Sí! A diferencia del correo electrónico, Slack no es susceptible al correo no deseado ni a la suplantación de identidad, lo que genera el 90 % de las filtraciones de datos. Tu identificador de Slack no se puede vender a los anunciantes ni poner en una lista de correo. Solo recibirás mensajes de Slack de otras personas que trabajen dentro de tu organización o de socios de confianza que usen Slack Connect. Puedes recibir notificaciones de aplicaciones integradas con tu espacio de trabajo, como Asana, Google Docs o Jira.
Slack ofrece protección y privacidad de datos de nivel empresarial. Los controles granulares permiten a los administradores personalizar la seguridad de cada usuario, de modo que nadie vea cosas que no debería ver. Obtén más información acerca de cómo Slack puede reemplazar de forma segura el correo electrónico dentro de la empresa.
Slack Connect es una forma más segura y productiva de comunicación entre distintas organizaciones. Te permite trasladar todas las conversaciones con tus socios externos, clientes, proveedores y demás a Slack. De ese modo, reemplaza al correo electrónico y fomenta la colaboración. Las funciones de seguridad y los estándares de cumplimiento de nivel empresarial de Slack, como la administración de claves Enterprise, se extienden a Slack Connect. Puedes obtener más información acerca de Slack Connect aquí.