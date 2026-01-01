중앙 집중식 워크플로를 통해 최적화되는 마케팅 성과
- Slack에서 영업 팀과 더 긴밀하게 협력하여 KPI에 대해 의견을 일치하고 마케팅 이니셔티브에 관한 피드백을 받으세요.
- Slack을 떠날 필요 없이, Salesforce Marketing Cloud 및 기타 앱의 데이터 및 통찰력을 기반으로 행동을 취하세요.
- 팀 간의 긴밀한 협업을 통해 유망한 잠재 고객을 파악하고 고객으로 전환하세요.
“Slack은 도구를 통합하고 우리가 매일 사용하는 다른 앱을 활용하기 쉽게 만들어줍니다. 모든 것을 한곳으로 가져와 주죠.”
간소화된 협업으로 이루어지는 업무
- Slack에서 쉽게 협업하여 아이디어를 브레인스토밍하고, 타임라인을 구성하고, 캠페인을 실행하세요.
- 외부 파트너 및 기관과 최신 정보를 놓치지 말고 공유하세요. Slack Connect를 사용하면 누구와도 메시지 하나로 연락할 수 있습니다.
- 채널을 도입해 팀의 성과를 축하하고 투명성을 강화하며, 최고의 인재를 유치하세요.
“Slack은 저희 역량에 엄청난 추진력을 더해 주었고, 시장의 요구 사항에 더 빠르게 대응할 수 있도록 의사 결정 속도를 높여줬습니다.”
데이터 및 동향에 신속하게 대응하여 고객의 참여를 촉진하세요
- 업계 뉴스 및 통찰력을 공유하는 전담 채널을 통해 경쟁력 있는 최신 정보와 트렌드를 마케팅 전략에 반영하세요.
- PR 및 소셜 미디어에 문제가 생기면 전문가들이 함께 그룹으로 모여 채널에서 답변을 조정하거나 Slack 허들을 통해 실시간으로 해결책을 논의(스워밍)하세요.
- Slack Connect를 사용하여 모든 일에 고객의 의견을 반영하여 고객을 응대하세요.
90%
Slack이 회사 전반의 정보 공유를 개선하는 데 도움이 된다고 응답한 마케터의 비율1
2,600개를 넘어서 지금도 증가하고 있는 통합
Slack은 세일즈포스, Asana, Smartsheet 등 자주 사용하는 모든 도구와 연결할 수 있습니다.
Slack의 마케팅 부문 적용 사례
Hearst가 Slack을 활용해 클릭하고 싶은 콘텐츠를 만드는 방법
Dow Jones levels up cross-functional collaboration with Slack
Revving up marketing campaigns at Zipcar
Sid Lee boosts efficiency and powers creativity with Slack
자주 묻는 질문
좋은 질문입니다. Slack은 전사적 커뮤니케이션을 위한 새로운 방법입니다. 더 빠르고, 체계적이고, 안전한 기능으로 이메일을 대체합니다. 끊임없는 일회성 이메일 대신, 모든 커뮤니케이션은 쉽게 만들고, 참여하고, 검색할 수 있는 채널에 정리됩니다. 회사에서 일어나는 모든 일에 대한 채널이 있으면 누구나 업무를 해내기 위해 어디로 가야 할지 알 수 있습니다.
이 주제에 대해 자세히 알아보려면 리소스 라이브러리를 확인해 보세요.
Slack의 성공적인 활용에는 채널이 핵심적인 역할을 합니다. 프로젝트, 팀, 사무실, 부서 등 업무와 관련된 모든 것을 위해 각각 채널을 만들면 대화가 이루어질 수 있는 공간이 마련됩니다. 채널은 참여와 생성이 쉬우므로 Slack은 변화하는 요구 사항에 맞춰 적응할 수 있습니다. 프로젝트에 새로운 사람이 참여하는 경우, 채널에 추가하기만 하면 이 사용자가 위로 스크롤하여 이전 대화를 읽을 수 있습니다. 새로운 작업을 시작할 때 새 채널을 만들고 적임자를 초대하세요.
자세히 알아보려면 채널에서 효율적으로 협업하는 방법을 읽어 보세요.
네. Slack에서는 기밀 정보도 안전하게 토론할 수 있습니다. Slack은 다양한 방법으로 고객의 정보, 대화, 파일을 안전하게 보호합니다. Slack은 엔터프라이즈급 보안을 모든 계층에 적용하고 있으며, SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 등 다양한 규정들을 준수하고 있습니다. Slack은 GDPR을 준수하며 HIPAA와 FINRA를 준수하도록 구성할 수 있습니다. FedRAMP Moderate로 인가 받았습니다.
또한 Slack은 관리자가 데이터 암호화를 세부적으로 제어할 수 있도록 해 주는 Enterprise Key Management 등의 보안 기능을 제공합니다. 위협이 감지되면 즉시 알림을 받을 수 있도록 Slack과 추가 보안 도구를 통합할 수도 있습니다. 여기에서 Slack의 종합적인 보안 프로그램에 대해 자세히 알아보세요.
예! 이메일과 달리 Slack은 데이터 침해의 90%를 야기하는 스팸이나 피싱에 취약하지 않습니다. Slack 핸들은 광고주에게 판매되거나 메일링 리스트에 올라갈 수 없습니다. 여러분은 자기 조직의 사람, 또는 Slack Connect를 사용하는 신뢰할 수 있는 파트너로부터만 Slack 메시지를 받게 됩니다. 이 밖에 자신의 워크스페이스와 통합된 Asana, Google Docs, Jira 등의 앱에서 알림을 받을 수 있습니다.
Slack은 엔터프라이즈급 데이터 보호 및 개인정보 보호를 제공합니다. 관리자가 세분화된 제어로 각 사용자에 맞게 보안을 맞춤화할 수 있기 때문에, 사용자 각자는 자신이 보아선 안 될 내용을 볼 수 없게 됩니다. Slack이 사내 이메일을 어떻게 대체하는지 자세히 알아보세요.
Slack Connect는 여러 조직이 서로와 함께 더 안전하고 생산적으로 소통할 수 있는 도구입니다. 외부 파트너, 클라이언트, 벤더 등과의 모든 대화를 Slack으로 옮겨, 이메일을 대체하고 협업을 활성화합니다. Enterprise Key Management와 같은 Slack의 엔터프라이즈급 보안 기능과 규정 준수 표준은 Slack Connect에도 적용됩니다. 여기에서 Slack Connect에 대해 자세히 알아보세요.