마케팅 팀을 위한 Slack

업무는 더 스마트하게, 출시는 더욱 빠르게

필요한 인력, 파트너, 도구를 Slack 한곳에 모아 보세요.

인사이트를 영향력으로 전환

중앙 집중식 워크플로를 통해 최적화되는 마케팅 성과

  • Slack에서 영업 팀과 더 긴밀하게 협력하여 KPI에 대해 의견을 일치하고 마케팅 이니셔티브에 관한 피드백을 받으세요.
  • Slack을 떠날 필요 없이, Salesforce Marketing Cloud 및 기타 앱의 데이터 및 통찰력을 기반으로 행동을 취하세요.
  • 팀 간의 긴밀한 협업을 통해 유망한 잠재 고객을 파악하고 고객으로 전환하세요.

“Slack은 도구를 통합하고 우리가 매일 사용하는 다른 앱을 활용하기 쉽게 만들어줍니다. 모든 것을 한곳으로 가져와 주죠.”

Dow Jones 로고
콘텐츠 전략가 Julia Lancaster
웨비나

Slack 세션: 마케팅 팀을 위한 Digital HQ

리소스

대행사 파트너와 더 빠르게 작업

고객 사례

Slack의 도움으로 새로운 신발을 더 빨리 출시하는 Cole Haan

고객 사례

1-800-Flowers.com의 비즈니스가 꽃을 피우고 있습니다

더욱 빠른 시장 출시

간소화된 협업으로 이루어지는 업무

  • Slack에서 쉽게 협업하여 아이디어를 브레인스토밍하고, 타임라인을 구성하고, 캠페인을 실행하세요.
  • 외부 파트너 및 기관과 최신 정보를 놓치지 말고 공유하세요. Slack Connect를 사용하면 누구와도 메시지 하나로 연락할 수 있습니다.
  • 채널을 도입해 팀의 성과를 축하하고 투명성을 강화하며, 최고의 인재를 유치하세요.

“Slack은 저희 역량에 엄청난 추진력을 더해 주었고, 시장의 요구 사항에 더 빠르게 대응할 수 있도록 의사 결정 속도를 높여줬습니다.”

1-800 Flowers 로고
사장 Amit Shah
브랜드 성장

데이터 및 동향에 신속하게 대응하여 고객의 참여를 촉진하세요

  • 업계 뉴스 및 통찰력을 공유하는 전담 채널을 통해 경쟁력 있는 최신 정보와 트렌드를 마케팅 전략에 반영하세요.
  • PR 및 소셜 미디어에 문제가 생기면 전문가들이 함께 그룹으로 모여 채널에서 답변을 조정하거나 Slack 허들을 통해 실시간으로 해결책을 논의(스워밍)하세요.
  • Slack Connect를 사용하여 모든 일에 고객의 의견을 반영하여 고객을 응대하세요.

90%

Slack이 회사 전반의 정보 공유를 개선하는 데 도움이 된다고 응답한 마케터의 비율1

1출처: Slack 고객 추적 설문조사, 2021

성공적인 캠페인이 시작되는 곳, 템플릿

마케팅에 관한 모든 것을 위해 미리 구성된 템플릿을 사용해 팀과 캠페인을 힘있게 시작하세요.

마케팅 캠페인을 구성하고 관리하도록 도와주는 템플릿
브랜드 지침을 수집하고 공유할 수 있도록 도와주는 템플릿
마케팅 프로젝트의 세부 정보를 수집하고 공유하도록 도와주는 템플릿
이벤트를 기획하고 실행하는 데 도움을 주는 템플릿입니다.

마케팅 캠페인

탁월한 캠페인을 운영하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.

템플릿 보기
브랜드 지침 허브

회사의 브랜드 지침을 위한 신뢰할 수 있는 단 하나의 출처가 됩니다.

템플릿 보기
마케팅 프로젝트 브리프

모든 프로젝트를 시작할 수 있는 기본 템플릿입니다.

템플릿 보기
이벤트 준비 시작 키트

모든 이벤트를 기획, 조율, 실행해 보세요.

템플릿 보기
2,600개를 넘어서 지금도 증가하고 있는 통합

Slack은 세일즈포스, Asana, Smartsheet 등 자주 사용하는 모든 도구와 연결할 수 있습니다.

모든 마케팅 통합 보기

Logo of Salesforce (Legacy)
Logo of Asana
Logo of Smartsheet
Logo of Trello
Logo of HubSpot
Logo of Google Drive
Logo of Google Analytics Insights
Logo of ActiveCampaign
Logo of Adobe Express
Logo of marketo
Logo of Intercom Convert
Logo of HootConnect
Logo of Drift
Logo of Twitter
Logo of Highspot
Logo of Looker
Slack의 마케팅 부문 적용 사례

hearst-customer-story-hero-image

Hearst가 Slack을 활용해 클릭하고 싶은 콘텐츠를 만드는 방법

Pink and green arrows going down and up on and upward trend

Dow Jones levels up cross-functional collaboration with Slack

zipcar looking out over city

Revving up marketing campaigns at Zipcar

sid lee office space

Sid Lee boosts efficiency and powers creativity with Slack

자주 묻는 질문

좋은 질문입니다. Slack은 전사적 커뮤니케이션을 위한 새로운 방법입니다. 더 빠르고, 체계적이고, 안전한 기능으로 이메일을 대체합니다. 끊임없는 일회성 이메일 대신, 모든 커뮤니케이션은 쉽게 만들고, 참여하고, 검색할 수 있는 채널에 정리됩니다. 회사에서 일어나는 모든 일에 대한 채널이 있으면 누구나 업무를 해내기 위해 어디로 가야 할지 알 수 있습니다.

이 주제에 대해 자세히 알아보려면 리소스 라이브러리를 확인해 보세요.

Slack의 성공적인 활용에는 채널이 핵심적인 역할을 합니다. 프로젝트, 팀, 사무실, 부서 등 업무와 관련된 모든 것을 위해 각각 채널을 만들면 대화가 이루어질 수 있는 공간이 마련됩니다. 채널은 참여와 생성이 쉬우므로 Slack은 변화하는 요구 사항에 맞춰 적응할 수 있습니다. 프로젝트에 새로운 사람이 참여하는 경우, 채널에 추가하기만 하면 이 사용자가 위로 스크롤하여 이전 대화를 읽을 수 있습니다. 새로운 작업을 시작할 때 새 채널을 만들고 적임자를 초대하세요.

자세히 알아보려면 채널에서 효율적으로 협업하는 방법을 읽어 보세요.

네. Slack에서는 기밀 정보도 안전하게 토론할 수 있습니다. Slack은 다양한 방법으로 고객의 정보, 대화, 파일을 안전하게 보호합니다. Slack은 엔터프라이즈급 보안을 모든 계층에 적용하고 있으며, SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 등 다양한 규정들을 준수하고 있습니다. Slack은 GDPR을 준수하며 HIPAA와 FINRA를 준수하도록 구성할 수 있습니다. FedRAMP Moderate로 인가 받았습니다.

또한 Slack은 관리자가 데이터 암호화를 세부적으로 제어할 수 있도록 해 주는 Enterprise Key Management 등의 보안 기능을 제공합니다. 위협이 감지되면 즉시 알림을 받을 수 있도록 Slack과 추가 보안 도구를 통합할 수도 있습니다. 여기에서 Slack의 종합적인 보안 프로그램에 대해 자세히 알아보세요.

예! 이메일과 달리 Slack은 데이터 침해의 90%를 야기하는 스팸이나 피싱에 취약하지 않습니다. Slack 핸들은 광고주에게 판매되거나 메일링 리스트에 올라갈 수 없습니다. 여러분은 자기 조직의 사람, 또는 Slack Connect를 사용하는 신뢰할 수 있는 파트너로부터만 Slack 메시지를 받게 됩니다. 이 밖에 자신의 워크스페이스와 통합된 Asana, Google Docs, Jira 등의 앱에서 알림을 받을 수 있습니다.

Slack은 엔터프라이즈급 데이터 보호 및 개인정보 보호를 제공합니다. 관리자가 세분화된 제어로 각 사용자에 맞게 보안을 맞춤화할 수 있기 때문에, 사용자 각자는 자신이 보아선 안 될 내용을 볼 수 없게 됩니다. Slack이 사내 이메일을 어떻게 대체하는지 자세히 알아보세요.

Slack Connect는 여러 조직이 서로와 함께 더 안전하고 생산적으로 소통할 수 있는 도구입니다. 외부 파트너, 클라이언트, 벤더 등과의 모든 대화를 Slack으로 옮겨, 이메일을 대체하고 협업을 활성화합니다. Enterprise Key Management와 같은 Slack의 엔터프라이즈급 보안 기능과 규정 준수 표준은 Slack Connect에도 적용됩니다. 여기에서 Slack Connect에 대해 자세히 알아보세요.

Slack으로 이룰 수 있는 모든 것을 확인해 보세요

