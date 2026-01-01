통합
앱과 디지털 에이전트 간에 연결된 단일 운영 체제에서 업무를 조율하세요.
인텔리전스
회사의 집단 지식과 CRM 데이터를 활용하여 더 스마트하고 간편한 방식으로 작업하세요.
자주 묻는 질문
좋은 질문입니다. Slack은 회사 전체가 일하는 새로운 방법입니다. 이메일을 대체할 수 있는 Slack은 더 빠르고, 더 체계화되고, 더 안전한 플랫폼입니다. 모든 커뮤니케이션은 생성, 참여, 검색이 쉬운 채널로 체계화되어 있습니다. 회사에서 일어나는 모든 일에 해당 채널이 있다면 누구나 어디서 업무를 해내야 할지 알 수 있습니다. 또한 Slack은 업무의 흐름에 AI를 가져와, 업무 시간 전반에서 도움을 주고 필요한 정보를 더 빠르고 쉽게 찾아 작업을 수행할 수 있도록 합니다. 그리고 이메일과는 다르게, Slack은 기술 스택의 다른 모든 시스템과 통합되어 모든 작업을 위한 단일 OS가 되어줍니다. Slack은 작업을 완료하는 데 필요한 모든 것과 모든 사람을 한곳에 모아주므로 더 이상 컨텍스트를 전환하거나, 데이터가 단절되거나, 정보를 잃어버리는 일이 없습니다. 이 주제에 대해 계속 읽어보려면 리소스 라이브러리를 확인해 보세요.
Slack에서의 업무는 채널로 시작됩니다. 프로젝트, 팀, 사무실, 부서 등 업무의 모든 요소마다 채널을 만들면 대화가 이루어지는 공간이 마련됩니다. 채널은 참여 또는 생성이 쉬우므로 Slack을 변화하는 요구 사항에 맞춰 사용할 수 있습니다. 프로젝트에 새로운 사람이 참여하는 경우, 채널에 추가하기만 하면 이 사용자가 위로 스크롤하여 이전 대화를 읽을 수 있습니다. 새로운 작업을 시작할 때 새 채널을 만들고 적임자를 초대하세요. 자세히 알아보려면 채널에서 효율적으로 협업하는 방법을 읽어보세요.
Slack AI는 Slack의 신뢰할 수 있는 인프라에서 실행되며 고객이 Slack 내에서 기대하는 보안 관행 및 규정 준수 기준을 따릅니다. Slack은 LLM(대규모 언어 모델) 제공업체와 고객의 데이터를 공유하지 않으며, LLM 학습에 고객의 데이터를 사용하지 않습니다. Slack에서 사용하는 LLM은 Slack의 AWS 가상 비공개 클라우드 내에서 직접 호스팅되어 데이터가 Slack 내에서만 보관되도록 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
예, Slack에서는 기밀 정보도 안전하게 논의할 수 있습니다. Slack은 다양한 방법으로 고객의 정보, 대화, 파일을 안전하게 보호합니다. Slack은 엔터프라이즈급 보안을 모든 계층에 적용하고 있으며, SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 등 다양한 규정들을 준수하고 있습니다. Slack은 GDPR을 준수하며 HIPAA와 FINRA를 준수하도록 구성할 수 있습니다. 또한 FedRAMP Moderate로 인가되었습니다. 그리고 Slack은 관리자가 데이터 암호화를 세부적으로 제어할 수 있도록 Enterprise Key Management와 같은 고급 보안 기능을 제공합니다. 위협이 감지되면 즉시 알림을 받을 수 있도록 현재 사용 중인 보안 도구를 Slack과 통합할 수도 있습니다. Slack의 포괄적인 보안 프로그램을 여기에서 자세히 알아보세요.
예! 이메일과 달리 Slack은 데이터 침해의 90%를 야기하는 스팸이나 피싱에 취약하지 않습니다. Slack 핸들은 광고주에게 판매되거나 메일 발송 목록에 추가될 수 없으며, 사용자는 같은 조직 내 사람 또는 Slack Connect를 사용하는 신뢰할 수 있는 파트너에게서만 Slack 메시지를 받게 됩니다. 그밖에 귀사의 워크스페이스와 통합된 Asana, Google Docs, Jira 등의 앱에서도 알림을 받을 수 있습니다. Slack은 엔터프라이즈급 데이터 보호 및 개인정보 보호를 제공합니다. 관리자가 세분화된 제어로 각 사용자에 맞게 보안을 맞춤화할 수 있기 때문에, 사용자는 본인이 확인해도 되는 내용만 볼 수 있게 됩니다. Slack이 사내 이메일을 어떻게 대체하는지 자세히 알아보세요.
Slack Connect는 여러 조직이 서로 더 안전하고 생산적으로 소통할 수 있는 도구입니다. 외부 파트너, 클라이언트, 벤더 등과의 모든 대화를 Slack으로 옮겨, 이메일을 대체하고 협업을 조성합니다. Enterprise Key Management와 같은 Slack의 엔터프라이즈급 보안 기능과 규정 준수 표준은 Slack Connect에도 적용됩니다. Slack Connect를 여기에서 자세히 알아보세요.