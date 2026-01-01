모두를 위한 에이전트를 통한 생산성
에이전트를 팀원으로 전환하기
채널에 에이전트를 추가하고, 다른 팀원처럼 @멘션하여 상호 작용하고, 에이전트가 당신을 대신해 요약하거나 콘텐츠를 생성하거나 작업을 실행할 때 스레드에서 에이전트에게 댓글을 남기세요.
에이전트에게 모든 배경 정보 제공
Slack의 대화형 데이터는 Agentforce를 더욱 관련성 있고 통찰력 있으며 정확하게 만들어 주므로, 에이전트가 매번 올바른 조치를 취하고 올바른 답변을 제공할 수 있습니다.
다재다능한 에이전트를 구축해 보세요
에이전트 템플릿과 사전 구축된 기술을 사용하면 거래 성사, 문제 해결 등을 담당하는 디지털 전문가를 그 어느 때보다 쉽게 만들 수 있습니다.
모든 정보를 검색하고, 무엇이든 찾아보세요
다른 곳에 눈 돌리지 않고 집중력 유지
여러 앱과 시스템을 오갈 필요 없이 Slack에서 바로 모든 대화, 파일 및 도구를 검색하세요.
필요한 때에 필요한 정보를 검색
실시간 답변은 기존 액세스 권한을 준수하여 회사 지식을 안전하게 보호하고, 작업 속도를 늦추지 않으면서 관련 정보를 제공합니다.
에이전트와 나란히 함께 검색
에이전트는 엔터프라이즈 검색도 사용할 수 있습니다. Slack 전반에 있는 데이터에 액세스하여 더 심층적인 배경 정보와 더 스마트한 인사이트를 통해 답변을 제공하도록 도와줍니다.
더 많은 일을 할 수 있도록 돕는 AI
CRM 데이터와 대화가 만나는 곳
회사 소식을 빠짐없이 확인하기
자주 묻는 질문
에이전트와 AI를 통해 사람이 더 많은 일을 할 수 있도록 도와주는 혁신 기능을 통해, Salesforce와 Slack을 더욱 긴밀하게 연결하고 업무용 운영 시스템을 개선하고 확장할 수 있는 새로운 방법을 모색할 수 있습니다.
Slack은 업무가 이루어지는 공간입니다. Slack AI를 사용하면 Slack, CRM, 앱 전반에 걸쳐 필요한 실시간 데이터를 쉽게 액세스하고 팀원처럼 함께 움직이는 에이전트들과 함께 협업할 수 있습니다.
Agentforce는 Flows, Apex, MuleSoft API, Prompt 템플릿과 같은 Salesforce에서 사용할 수 있는 비즈니스 로직을 활용할 수 있습니다. Slack 내 Agentforce는 Slack 작업을 사용하여 채널에 포스트하기 또는 캔버스와 리스트 생성 및 업데이트와 같은 작업을 자동화합니다.
한층 진화한 Slack의 검색 기능으로 회사의 타사 앱, 데이터 소스 및 대화를 하나의 중앙 집중식 AI 기반 검색 창에서 검색할 수 있습니다.
Slack에서 고객을 중심으로 한 대화와 Salesforce CRM 데이터를 통합하여 업무를 진행할 수 있습니다.
Slack 고객지원센터에서 릴리스의 전체 리스트를 확인할 수 있습니다.
네, Slack 고객지원센터에서 Slack AI에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.