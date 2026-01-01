에이전트를 팀원으로 전환하기

채널에 에이전트를 추가하고, 다른 팀원처럼 @멘션하여 상호 작용하고, 에이전트가 당신을 대신해 요약하거나 콘텐츠를 생성하거나 작업을 실행할 때 스레드에서 에이전트에게 댓글을 남기세요.

