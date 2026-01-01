Slack 功能投放
无缝衔接，效率倍增。
所有更新
2026 年 4 月 30 日
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Slackbot 技能
Slackbot 可以帮你完成工作，无需你反复提醒。借助 Slackbot 技能，你的团队能够构建和共享可重复使用的工作流程，这些工作流程可在你依赖的所有工具之间稳定运行。为你的独特流程打造一项技能，或者浏览我们的预构建技能库，寻找适用于会议准备、销售管道摘要、目标设定，以及任何重复性工作的技能。你可以在需要时随时运行它，并与你的团队分享。不需要从头做起，也不需要开发人员参与。
Slackbot 电子邮件和日历操作
减少离开 Slack 的次数。Slackbot 不仅可以代表你在 Slack 内执行操作，还能处理那些原本需要在其他标签页中完成的工作：Slackbot 现在可以直接在 Google 和 Microsoft Office 中起草电子邮件并安排日历事件。撰写消息、组织会议、确认后续跟进。所有这些，都可以在你当前使用的工作平台上完成。仅面向 Enterprise+ 客户提供。
Slackbot 定时任务
设置好后即可放心交由 Slackbot 处理。现在，你可以直接通过 Slackbot 安排重复性任务和自动化流程，无需手动触发。无论是每周摘要，还是定期检查，Slackbot 都会按照你设定的时间表自动执行。
全新“活动”标签
Slack 变得更有条理了——正好赶上春季大扫除。全新的“活动”标签将你所有的行动项目和通知整合到一个经过筛选的视图中，集中展示所有需要你关注的内容，让你能够一站式查看私信、频道、消息列和提及你的所有待处理动态。你可以轻松建立不同的视图来筛选并处理重要事项，清除无关内容，一切尽在掌握。
工作流程构建器中的“生成 AI 回复”步骤
生成式 AI 如今已成为 Slack 每个工作流程中的一个原生步骤。该步骤让用户能够编写提示词、选择知识来源（频道、画板、列表），并让大型语言模型 (LLM) 生成回复，作为工作流程的一部分。通过全新的“AI 生成”步骤，你能够将总结消息、翻译文本或起草回复等任务，直接添加到你在工作流程构建器中构建的任何自动化流程中。设置提示词，连接各个步骤，然后让工作流程来完成繁重的工作。
适用于代理的 Slack 开发人员工具包
为 Slack 构建 AI 代理的速度大幅提升。一系列全新的开发人员平台功能（包括一条 slack create agent 命令、增强的 Bolt 框架支持，以及自带 LLM 的灵活性），让开发人员只需几分钟就能从零开始构建出一流的代理。两个开源示例应用（入门代理和支持代理）为团队提供了先发优势，并且当前支持 Claude SDK、OpenAI SDK 和 Pydantic AI。全面升级的文档体验和全新的代理快速入门指南，让直接在 Slack 平台上构建、发布和扩展 AI 代理变得比以往任何时候都更加容易。
Slackbot Slack 操作
Slackbot 现在不仅能回答关于 Slack 的问题，还能在 Slack 内部执行操作。Slackbot 可以代表你发送私信、建立频道、邀请团队成员以及建立工作流程。让 Slackbot 来处理 Slack 中的各项事务，这样你就可以专注于真正重要的工作。
Slackbot Slack 内上下文感知功能
Slackbot 具备其他任何 AI 工具所不具备的一项优势：它能获取你所在位置及当前工作内容的完整、原生的上下文信息。它会查看你在 Slack 中打开的内容（例如 Salesforce 记录、画板、频道）并利用这些信息为你提供更智能的回答，执行更相关的操作，这一切都能够实时完成。无需冗长的提示词，无需反复解释，也无需从头开始。
2026 年 3 月 30 日
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Slack CRM
CRM 现已融入对话场景。Slackbot 可将你现有的 Slack 消息列自动转化为井井有条的客户记录——包括添加联系人、更新交易、记录笔记，以及展示客户历史，全程无需离开 Slack。该功能基于 Salesforce 构建，当业务需要扩张时，完整的数据与能力已随时就绪。
Slack 中的 Salesforce 活动时间表
无需离开 Slack，即可全面掌握每一次客户互动的全貌。Salesforce 活动时间表（涵盖邮件、任务、活动、通话以及视频会议）现已直接嵌入 Slack，让团队在日常协作界面中，深度追溯每一个客户触点。
自定义 Salesforce 频道名称
按你的需求命名 Salesforce 频道。管理员现在可选择任意记录字段（包括公式字段），制定一致、规范的频道命名规则，以提升内容的可发现性，并确保敏感信息不出现在频道名称中。同时，管理员也可以允许用户手动重命名 Salesforce 频道，以贴合团队实际需求。
记录视图改进
在 Slack 中查看 Salesforce 记录时，界面将更简洁、更清晰。全新设计的单条记录视图精简了标头、重组了快捷操作，并新增可展开的字段分区，让你快速浏览、操作并高效推进工作，告别信息干扰。
变更 CRM 记录拥有者
无需切换应用，即可完成记录交接。你可以直接在 Slack（桌面端和移动端）中重新分配任意 Salesforce 潜在客户、案例或业务机会的拥有者，并可选择立即通知新拥有者。
AgentExchange
一站式发现并连接 AI 代理。你可以在 Slack Marketplace 浏览各类 AI 驱动应用，一目了然查看所有已安装的代理，并通过全新专属分区，无缝接续最近的代理对话。
企业搜索中的 Gmail 和 Outlook 电子邮件连接器
无需离开 Slack，即可搜索收件箱。Gmail 和 Outlook 现已连接至企业搜索功能，邮件结果将与 Slack 内容同步呈现，覆盖搜索结果、AI 生成的回答、Slackbot 查询等场景。
转发消息定时发送
在合适的时机转发消息。你现在可以设定转发消息的精准送达时间，该功能支持桌面端使用。
发送之后编辑附件
发送后也能修正内容。编辑已发送的消息时，可以添加、移除或重新排序文件附件（包括图片、视频、文档、画板等），无需再从头重发，一次修正即可。
常见问题
Slack 会定期发布新功能与优化，帮助团队更高效地协作、保持连接。这个页面展示了 Slack 的最新更新，包括效率工具、AI 功能、集成以及协作体验优化等。
Slack 通常每几周就会推出新功能与优化，更新涵盖从小幅改进到重大产品上线等不同类型。
你可以在这个页面的“全部更新”板块查看最近的 Slack 更新动态。更早的动态可在发布时间线的下方找到。
大多数 Slack 更新会自动向所有客户推送。部分功能可能会根据你的套餐类型、所在地区或管理员设置逐步开放使用。
Slack 会在消息功能、自动化工具、AI 功能、安全防护、集成以及工作流程工具等领域持续推送更新。每项更新都旨在提升工作效率和团队沟通效率。
每次发布的更新都会包含功能摘要，以及了解该功能的链接。你可以点击任意更新内容，查看其运作方式与使用方法。
是的。Slack 会在不同套餐中推出新功能。部分高级功能可能仅在付费套餐中提供，而多数更新会优化所有用户的使用体验。
Slack 更新会从宏观层面突出新功能；而版本说明通常更偏技术细节，这个页面则聚焦“新功能是什么、有何价值”。
大多数情况下是可以的。功能推送到你的工作区后，就能立即使用。不过部分功能可能需要管理员权限。
你可以将这个页面加入书签，即可查看最新更新；也可以通过电子邮件或产品内通知关注 Slack 的公告。