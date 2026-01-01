选择适合自己的沟通方式
协作不仅限于文本。使用语音、视频等方式来帮助传达团队的聊天消息。
与人员保持联系，无论他们在何处工作
将组织中的每个人集合到一个地方进行沟通和协作。从一对一对话到团队聊天，无论你在哪里工作，都让你如同身临办公室。
将背景带入对话
获取重要更新、进行讨论并采取行动。所有这些均无需切换选项卡。通过将其他工作工具连接到 Slack，你可以进行更丰富、更明智的对话。
Productivity
Customer Support
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Customer Support
将背景带入对话
获取重要更新、进行讨论并采取行动。所有这些均无需切换选项卡。通过将其他工作工具连接到 Slack，你可以进行更丰富、更明智的对话。
通过公开或私人交流进行安全聊天
频道是用于消息、文件、工具和人员的开放、有序空间，Slack 中的大多数聊天即在频道中进行。不过，你总能找到沟通的地方——无论是通过私人频道还是团队聊天中的私信。
组织对话
你可以为项目、客户或任何对你和自己公司有意义的事物命名和组织频道。每个对话都拥有首页和前进的地方。
让工作历史记录发挥作用
通过引用你的私信或在公司各个渠道中打开对话，可以令工作更智能，所有信息都可以自动保存和搜索。
一直触手可及
借助专用 Slack 桌面或移动应用，随时了解所有对话的最新动态，并随时随地进行交流。
常见问题
Slack 可以提供一种更简单且更具条理性的工作方式。与没完没了的电子邮件沟通链不同，在 Slack 中，工作是通过各个频道进行的，频道是将完成工作所需的所有人员、工具和文件汇集到一起的灵活空间。与查找起来很不方便的电子邮件不同，当你需要快速回应时，你可以在 Slack 上通过通知引起他人注意。Slack 还可以关联到你最常用的工作工具，而电子邮件却做不到。请允许我们提供更多改用 Slack 的理由。在许多情况下，可以。团队聊天平台允许团队即时沟通、按主题整理对话并集成工作工具，从而减少对内部电子邮件的需求。
一个或若干成员之间的私信默认为私密信息。这些聊天将列入 Slack 窗口左侧私人和公共频道列表下方的“私信”下的单独组中。
使用 Slack Connect，你可以发送邀请，开始与公司以外的人员进行私信对话，就像 Slack 中的常规私信一样！一旦邀请发出且被接受，你可以开始与其他组织的人员互发消息。
如果你发起的是私信，你的公司所使用的一定是 Slack 付费套餐。使用免费套餐的人员仍然可以接受你的邀请开始私信对话。
团队聊天应用是一种工作场所消息软件，允许团队发送消息、共享文件和实时协作。团队聊天应用将对话整理在频道或私信中，使讨论内容保持条理、可被搜索。大多数团队聊天应用还与其他工作工具集成，使团队无需切换平台即可共享更新和通力协作。
大多数团队聊天平台都包含一系列核心功能，以支持工作场所中的沟通与协作。这些功能通常包括用于整理对话的频道、用于一对一沟通的私信、对话中的文件共享、可搜索的消息历史记录以及与其他工作工具的集成。这些功能共同帮助团队进行有序讨论、快速查找信息并开展高效协作。
为了有效使用团队聊天功能，团队应按项目、部门或主题将对话整理到相应频道中。这可以让讨论内容保持条理，并让信息在日后更容易被找到。团队还应使用清晰的频道名称、在对话中共享相关文件和更新，并集成重要工具，以便更新内容直接显示在团队聊天中。遵循这些做法有助于减少不必要的消息数量、提升团队间的信息透明度，同时不断推进工作。
团队聊天减少了冗长的邮件往来的需求，并让对话在频道中保持有序。这使得团队能够更快地协作，并且更轻松地访问信息。