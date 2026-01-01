将专家引入每个频道。
频道专家就在你的 Slack 频道中与你一起工作。这个可立即使用的 Agentforce 代理会回复常见问题并引导至正确的资源，为你的整个团队提供全天候支持。观看演示
将代理转变为团队成员。
随着员工开始使用新的代理及其技能，他们可以在频道、私信和消息列中自然地与这些代理进行交互。像提及团队成员一样 @提及代理，获取其他上下文信息并触发自主操作。
使用 Slack 代理模板，快速开始。
Slack 代理模板让定制化方案的部署变得轻而易举，支持入职流程、员工支持、客户洞察等主题的引导式设置。按需自定义，关联你的数据，让充满智慧的团队成员真正发挥作用。
解锁每个代理的对话上下文。
对话数据让代理更贴合上下文且更具相关性。通过 Slack 中的组织公开对话数据，以及企业搜索连接的第三方应用，打造更精准、更强大的智能代理。
通过 Agentforce 自动化 Slack 操作。
允许代理建立频道、更新画板、发送私信等。通过让代理在 Slack 中执行操作，你的工作流程将持续推进，不再中断。
如今，生成式 AI 将解锁企业的巨大潜力。
60%
人力资本在预算中所占幅度1
你的大部分预算花费在人力上。用 AI 代理为员工提供支持，最大化投资成效。
40%
绩效提升幅度2
员工在 Slack 中生成式 AI 的帮助下，实现大幅度的绩效提升。
4.4T
潜在利润3
生成式 AI 因为能够显著提高员工生产力，具有创造巨大价值的潜力。
无论员工担任何种角色，代理都能提供支持。
各种类型的代理助力你的成功。
Slack 是你所有代理和助理的中心枢纽。使用你自己的自定义 Slack AI 助理或者利用第三方 AI 助理来推动工作进展。
“我们为客户开发了 IT 支持代理，专门在一个 Slack 频道中处理一线技术咨询问题，显著减少了人工干预的次数，并大幅提升了问题解决的整体效率。”
“在 Writer，我们深知将代理融入工作流程中，将彻底改变员工生产力。Slack 的对话数据与结构化的企业数据相结合，为代理提供了更丰富的上下文，使其变得更智能，并能更精准地执行操作。”
“你只需进入 Slack 中的一个对话式界面，就能与人类和 AI 进行交互。让代理执行工作，这是我们在计算领域梦想了几十年的场景，如今终于成为现实。”
常见问题
AI 代理是一种智能系统，能够完全独立地处理客户问题，无需人工干预。它使用机器学习和自然语言处理技术来应对从简单问询到复杂难题等各种任务，甚至可以同时处理多项任务。与传统需要人工介入特定任务的 AI 不同，AI 代理能够不断学习和进步。AI 代理可以代表员工采取操作。
跨越频道、消息列、画板和对话的 Slack 数据能够补充并丰富你的互联企业数据源，从而使代理的响应与行动更加有效。
每个 Slack 工作区都蕴含着丰富的机构知识，是贵公司的长期记忆库。要让 AI 发挥效用，需要访问数据：不仅仅是一个应用或系统中的数据，还包括所有系统中的数据，当然也包括团队对话中的非结构化数据。若要实现高质量、相关性强的 AI 输出，并实时适应新的上下文线索，这些上下文数据是关键所在。
每家企业未开发的非结构化数据（包括用户生成的内容、自然语言文本、音频和视频文件等）都能增强代理的推理和决策能力，提高其相关性。当你将代理添加到 Slack 时，客户可以授权它们访问组织 Slack 实例中的公开对话数据，使其更精准、更强大。因为我们绝不会将你的数据用作产品，客户可以控制代理在 Slack 中可以访问的数据。我们从不使用客户数据训练任何 LLM，相反，我们会对非结构化对话数据使用先进的检索增强生成 (RAG) 技术，为代理提供他们在支持人类伙伴时所需的即时上下文。
在 Slack 中，可以使用三种类型的代理和助理：
1.Agentforce：Agentforce 由 Slack 中最相关的对话数据和你信赖的企业数据驱动，能够提供建议并自动执行操作。你可以构建自定义代理，让员工在工作流程中直接体验代理级生产力。从人力资源到 IT，从服务到销售，以及更多领域，Agentforce 都能在 Slack 中执行各种操作，例如创建和更新频道、列表和画板。Slack 中的 Agentforce 即将推出；你可以与销售团队交谈，了解更多信息。
2.将你自己创建的 AI 助理集成到 Slack 平台中：你可以直接在 Slack 的专用界面中嵌入使用专门设计的 API 构建的 AI 助理。你可以构建这些自定义 AI 助理，使其按照你的方式工作运行，从而分担各种任务（从工单到请求，等等），让你能够专注于需要完成的重要工作。现在，Slack 开发者中心已推出这些 API。
3.第三方 AI 助理：与第三方 AI 助理对话，在起草内容、查找市场调研信息或者检索和汇总文件等方面获得帮助。现在，我们已经推出了多个开箱即用的 AI 应用，例如 Adobe Express 和 Cohere 等，你可以从 Slack Marketplace 下载这些应用。
对于第三方 AI 助理，在将它们发布到 Slack Marketplace 之前，Slack 会在质量和安全方面提供指导和/或审核。在 Slack Marketplace 开发第三方 AI 助理的公司，必须同意遵守 Slack 的应用开发指南（包括禁止使用客户的 Slack 数据来训练 LLM），并且这些公司必须详细披露其应用的重要安全和合规信息。此外，Slack 拥有者和管理员可以控制能够将哪些代理应用添加至工作区。
Salesforce 的 Einstein Trust Layer 专为帮助你在整个企业范围内安全部署 AI 而构建。对于所有 Agentforce 交互，Einstein Trust Layer 都会在后台保障数据的隐私与安全，并确保每一个响应都安全可靠且准确无误。
- 客户数据：我们绝不会使用客户数据训练 LLM。
- 代理防护机制：客户控制代理在 Slack 中可以访问哪些数据，并设置防护机制以让代理专注于任务并防止不当行为。
- 安全的 LLM 网关：通过防止第三方 LLM 保留或监控你的客户和企业数据，安全地使用基础 LLM。
- 零数据留存：在 LLM 生成响应并发送回 Agentforce 之后，它会依照我们的零数据留存协议忘记所有这些数据，因为你的数据不是我们的产品。我们的数据脱敏技术会阻止 LLM 查看或处理敏感数据，例如公司和人员的名字。
- AI 监控：Agentforce 将持续监控、分析和检测响应中嵌入的有害语言。我们会在后台运行有害性打分模型，识别可能的有毒或有害内容。
2 资料来源：哈佛商学院，“AI 对知识工作者生产力和质量影响的实地实验证据”，2024 年
3 资料来源：麦肯锡全球研究院，“生成式 AI 的经济潜力：下一个生产力前沿”，2023 年