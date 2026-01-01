跨越频道、消息列、画板和对话的 Slack 数据能够补充并丰富你的互联企业数据源，从而使代理的响应与行动更加有效。



每个 Slack 工作区都蕴含着丰富的机构知识，是贵公司的长期记忆库。要让 AI 发挥效用，需要访问数据：不仅仅是一个应用或系统中的数据，还包括所有系统中的数据，当然也包括团队对话中的非结构化数据。若要实现高质量、相关性强的 AI 输出，并实时适应新的上下文线索，这些上下文数据是关键所在。



每家企业未开发的非结构化数据（包括用户生成的内容、自然语言文本、音频和视频文件等）都能增强代理的推理和决策能力，提高其相关性。当你将代理添加到 Slack 时，客户可以授权它们访问组织 Slack 实例中的公开对话数据，使其更精准、更强大。因为我们绝不会将你的数据用作产品，客户可以控制代理在 Slack 中可以访问的数据。我们从不使用客户数据训练任何 LLM，相反，我们会对非结构化对话数据使用先进的检索增强生成 (RAG) 技术，为代理提供他们在支持人类伙伴时所需的即时上下文。