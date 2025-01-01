Agentforce 已经到来：在 Slack 中让 AI 代理成为与你并肩作战的队友

Salesforce 宣布全面推出 Agentforce，该平台可帮助企业在销售、服务、营销、IT、财务和商务等所有业务领域构建和部署自主 AI 代理。

Agentforce 代理不仅能获取数据和洞察，它们还提供完全可定制的自主 AI 功能，可以连接到任何企业数据并代表你采取行动。凭借先进的推理能力，Agentforce 可以做出决策并执行任务，例如解决客户案例、筛选销售潜在客户和优化营销活动。

Adecco Group、BACA Systems、OpenTable、Saks Fifth Avenue 以及 Wiley 等客户已经开始试用 Agentforce 服务代理。结果如何？Agentforce 能更快、更个性化地响应客户，并提高整个业务的效率。例如，Wiley 通过其代理使案例解决量增加了 40% 以上。

我们正在向未来的工作模式迈进，在这种模式中，将有一个代理来满足各种业务需求，甚至是我们当下无法预想的需求。没有比 Slack 更适合代理存在的地方了。现在在 Slack 平台，我们可以让人员、应用、数据和代理之间实现彼此协作。 Slack 首席产品官 Rob Seaman

Slack 如何提高代理生产效率

十多年来，Slack 作为工作操作系统，将人员、项目、应用和数据结合在一起，推动工作向前发展，并将员工的工作效率提高了 47%。有了 Agentforce，我们迎来了一位强大的新团队成员：智能代理。

Slack 中的代理有望以前所未有的规模提升员工生产力。不久后，这些代理将随时为我们执行搜索、协作和操作，全力支持我们的日常角色和任务。

以下是 Slack 成为员工支持型智能代理最佳平台的三大理由：

1. Slack 对话的上下文能让你的代理更加智能

人类和代理看似不同，却有一个基本的共同点：我们都可以通过对话变得更加聪明。

每天有超过 7 亿条消息在 Slack 中发送。要想让 AI 发挥最大的作用，就必须能够访问数据，不仅是一个应用或系统中的数据，而是所有系统的数据，包括团队对话中的非结构化数据。这种上下文对话数据对于生成高质量、高相关性且能够实时适应新上下文线索的 AI 输出至关重要。

你的公司尚未加以利用的非结构化数据（包括用户生成的内容、自然语言文本以及音频和视频文件）可以增强代理的推理和决策能力，从而提高生成结果的相关性。当你将代理添加到 Slack 时，客户可以允许代理访问你组织的 Slack 实例中的公共对话数据，从而使代理变得更加精确和强大。因为你的数据不属于我们，客户可以控制代理在 Slack 中可访问的数据。我们从不使用客户数据训练任何 LLM；相反，我们在非结构化对话数据上使用先进的检索增强生成 (RAG) 技术，为代理提供所需的上下文，在需要时为它们的人类同行提供支持。

入职培训是一个很好的用例。新员工往往缺乏必要的制度性知识，无法在入职初期产生影响。Enter Ember 是一个经过培训的 Agentforce 代理，它可以帮助新员工建立联系并提供相关信息。

在下面的演示中，我们看到 Ben 正在制定一个受众市场细分计划，他的（人类）团队成员 Sara 分享了一个曾对她有用的想法。另一位团队成员 Bryan 向他的（代理）同事 Ember 询问团队的相关教育材料。

Ember 能够理解对话的上下文，并从 Slack 中的非结构化数据中提取信息。代理生成了一个内容详尽的回复，其中包括对即将举行的活动的日历邀请以及相关的营销联系人和 Slack 频道，以便继续讨论。

2.在 Slack 中引入代理并让其成为与你并肩作战的队友

告别登录其他 AI 应用程序的繁琐：通过 Slack，你可以将代理带入团队现有的工作流程中，让用户能够像与其他团队成员互动一样与代理互动。目前，Slack Marketplace 上有 2,600 多个企业应用。Slack 是接触员工基础的首选部署平台，有 94% 的企业将面向员工的企业应用部署到了 Slack 中。

在 Slack 中，你可以像亲密队友一样查看和访问代理。你可以查找代理的详情，例如它们拥有哪些技能或可以执行哪些操作。你可以 @提及一个代理，并把它们加到频道或私信中，就像其他团队成员一样。你还可以在 Slack 中查找所有可用的代理，就像使用代理目录一样。

例如，在 Dreamforce 大会上，我们展示了销售团队如何咨询 RFP 代理以缩短销售周期。下面你看到的是一个销售 BDR 团队在 Salesforce 频道（一个连接到 Salesforce CRM 的 Slack 频道）中进行协作。每当 BDR 直接在这个频道中创建 Salesforce 业务机会时，RFP 代理不仅会通知团队新业务机会的信息，还会采取一些行动，例如识别和拉拢正确的利益相关者群体、开展竞争情报工作、根据历史胜率制定定价策略等。Slack 中的 Agentforce 使卖方能够脱离管理任务的束缚，专注于建立客户关系和达成交易。

3.为你的代理提供 Slack 操作功能

建立画板、启动项目列表或启动新频道。Agentforce 使你的员工支持型智能代理能够执行 Slack 特有的操作，让它们能够自主完成员工在 Slack 中所做的各种工作。为你的代理提供 Slack 操作功能，就相当于成倍扩大了你的员工队伍，从而提高工作效率，并让员工能够专注于具有更高价值的任务。

例如，Slack 中的个人 Agentforce 助手拥有你通常期望的个人助手应有的所有上下文信息，例如你正在处理什么工作、与谁合作以及你的优先事项是什么。

在下面的演示中，我们看到一位销售经理刚刚参加了团队会议。她的行动项目是将未来潜在客户会议的信息反馈给她的团队。她在 Slack 中直接向 Agentforce 发送消息：“创建一个撰写执行摘要的提醒 [周一]，并在周二安排时间与团队一起审查提案。”代理将这个任务添加到她的待办事项列表中，为她的团队创建会议邀请，并生成执行摘要模板，所有这一切都在几秒钟内完成。

Box 与 Slack 携手打造代理式未来 Box 使用 Slack 加快了销售周期、产品发布和问题解决的速度，提高了所有部门的工作效率。Slack 的 AI 功能令人兴奋，也预示着代理将在未来的工作中承担更大的责任。 Box 的 CEO Aaron Levie 表示：“AI 代理在知识性工作大众化方面有着巨大潜力。它们将使专业化的知识性工作变得更容易、更经济实惠，从而有可能扩大市场并创造新的业务机会。” 通过将琐碎的任务自动化，AI 代理将解放员工，让他们专注于更具战略性和创造性的工作。Box 已经在向这样的未来迈进，通过集成 AI，实现 AI 代理之间的有效协作。 与 Slack 一样，Box 一直是开放生态系统的坚定倡导者，促进了各种工具之间的无缝集成。 Levie 表示：“Slack 展现的 AI 和跨平台的互操作性是一种理想状态，即进入一个单一的对话界面，就可以与人类和 AI 进行交互。代理正在推进这项工作，这是我们几十年来在计算机领域梦寐以求的状态，而现在我们终于实现了。”

Slack 是人类和代理协力合作的平台

Slack 正在建设一个人类和所有代理都能安全地并肩协作、相互促进的未来，这样你就能专注于处理最重要的工作。

与专家交谈，了解更多关于 Agentforce 在 Slack 中的工作方式的信息，或在 Salesforce+ 上观看探索 Agentforce。