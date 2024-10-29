Agentforce를 만나보세요! Slack을 통해 AI 에이전트가 팀원이 됩니다

Salesforce는 회사들이 영업, 서비스, 마케팅, IT, 재무, 커머스 등 모든 비즈니스 영역에서 자율형 AI 에이전트를 구축하고 배포할 수 있는 플랫폼인 Agentforce의 상용화에 대해 발표했습니다.

Agentforce 에이전트는 단순히 데이터와 인사이트를 가져오는 기능뿐만 아니라 모든 엔터프라이즈 데이터에 연결되어 사용자를 대신해 조치를 취할 수 있는 완전한 맞춤 설정이 가능한 자율형 AI 기능을 제공합니다. 또한 고급 추론 능력 덕분에 Agentforce는 고객 사례 해결, 영업 리드 검증, 마케팅 캠페인 최적화 등의 작업을 수행하고 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

Adecco Group, BACA Systems, OpenTable, Saks Fifth Avenue, Wiley와 같은 고객사들은 이미 Agentforce 서비스 에이전트를 시범 운영하고 있습니다. 그 결과, 고객에게 더 빠른 맞춤형 응답을 제공할 수 있으며, 비즈니스 전반의 효율성이 향상되었습니다. 예를 들어 Wiley에서는 에이전트를 통해 사례 해결률이 40% 이상 증가했습니다.

저희는 현재로선 상상할 수 없는 모든 비즈니스 요구 사항을 충족하는 에이전트가 있는 미래의 업무 환경을 향해 달려가고 있습니다. 에이전트가 존재하기에 Slack보다 더 좋은 곳은 없습니다. 이제 인력, 앱, 데이터, 에이전트 간에 상호 운용이 가능한 플랫폼을 갖추게 되었습니다. Slack 최고 제품 책임자 Rob Seaman

Slack이 에이전트를 통해 생산성을 높이는 방법

10년 이상 Slack은 인력, 프로젝트, 앱, 데이터를 통합하여 업무를 진행시키고 직원 생산성을 최대 47%까지 높이는 업무용 운영 체제 역할을 해왔습니다. 이제 Agentforce를 통해 강력한 새 팀원, 즉 지능형 에이전트를 맞이하게 되었습니다.

Slack의 에이전트는 역사상 거의 볼 수 없었던 규모로 직원들의 생산성을 혁신할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 머지않은 미래에 직원들이 수행하는 일상적인 역할과 업무는 직원들을 대신해 검색하고, 협업하고, 조치를 취할 수 있는 에이전트의 도움을 받아 이루어질 것입니다.

다음은 Slack이 직원 대상 에이전트에게 최적의 공간인 세 가지 이유입니다.

1. Slack의 대화 맥락을 통해 에이전트가 더욱 지능적으로 발전합니다

인간과 에이전트는 서로 다른 것처럼 보이지만 대화를 통해 더 똑똑해진다는 점에서는 기본적으로 같습니다.

Slack에서는 매일 7억 건 이상의 메시지가 전송됩니다. AI가 가장 유용해지려면 하나의 앱이나 시스템에 있는 데이터뿐 아니라 모든 시스템에서 팀 내 대화 가운데 있는 비정형 데이터를 포함한 모든 데이터에 액세스할 수 있어야 합니다. 맥락을 가진 대화 데이터는 새로운 맥락적 단서에 실시간으로 적응할 수 있는 고품질의 관련도 높은 AI 결과물을 생성하는 데 매우 중요합니다.

사용자가 생성한 콘텐츠, 자연어 텍스트, 오디오 및 비디오 파일을 비롯한 회사의 구조화되지 않은 비정형 데이터를 사용하면 에이전트의 추론과 의사 결정 능력이 강화되어 관련도가 높아집니다. 고객이 Slack에 에이전트를 추가할 때 조직의 Slack 인스턴스에 있는 공개 대화 데이터를 활용할 수 있는 권한을 에이전트에게 부여하여 정확하고 강력한 에이전트를 만들 수 있습니다. 고객의 데이터는 Slack의 제품이 아니므로 에이전트가 Slack에서 액세스할 수 있는 데이터는 고객이 제어합니다. Slack은 고객 데이터에 대해 LLM(거대언어모델)을 훈련하지 않으며, 대신 비정형 대화 데이터에 고급 검색 증강 생성(RAG) 기술을 사용하여 필요한 순간에 필요한 맥락을 제공함으로써 고객을 지원합니다.

온보딩은 휼륭한 사용 사례입니다. 신입 사원은 초기에 영향력을 발휘하는 데 필요한 조직 내부 지식이 부족한 경우가 많습니다. 신입 사원이 필요한 사람들과 연계하고 관련 정보 파악을 도와줄 수 있도록 훈련된 Agentforce 에이전트인 Ember를 소개합니다.

아래 데모에서는 고객 세분화 계획을 수립하는 Ben과 Sara 팀원(사람)이 과거에 효과가 있었던 아이디어를 공유하는 모습을 볼 수 있습니다. 또 다른 팀원인 Bryan은 에이전트 동료인 Ember에게 팀을 위한 관련 교육 자료를 요청하고 있습니다.

Ember는 대화의 맥락을 이해하고 Slack에 있는 비정형 데이터를 가져올 수 있습니다. Ember 에이전트는 예정된 이벤트에 대한 캘린더 초대는 물론 관련 마케팅 담당자 및 토론을 이어갈 수 있는 Slack 채널을 포함하여 믿음직한 응답을 제공합니다.

2. 에이전트를 Slack으로 불러오면 팀원이 됩니다

이제 다른 AI 애플리케이션에 로그인해야 할 필요가 없습니다. Slack에서는 에이전트를 팀의 기존 업무 흐름에 끌어들여 사용자가 다른 팀원과 하듯 에이전트와 소통할 수 있도록 해줍니다. 현재 Slack Marketplace에는 2,600개 이상의 기업용 애플리케이션이 있습니다. Slack은 직원들의 견고한 기반이 되는 가장 사랑받는 배포 플랫폼으로, 전체 엔터프라이즈 기업의 94%가 직원 대상 엔터프라이즈 앱을 Slack에 배포하고 있습니다.

Slack에서는 에이전트를 팀원처럼 확인하고 접근할 수 있습니다. 에이전트가 보유한 기술이나 수행할 수 있는 작업 등 에이전트에 대한 세부 정보를 조회할 수 있습니다. 다른 팀원처럼 에이전트를 @멘션하여 채널이나 DM으로 불러올 수 있습니다. 또한 에이전트 디렉터리와 같이 사용 가능한 모든 에이전트를 Slack에서 바로 조회할 수 있는 기능도 곧 제공됩니다.

예를 들어, Dreamforce에서는 영업 팀이 영업 주기를 단축하기 위해 RFP(제안 요청서) 에이전트와 상담하는 방법이 소개되었습니다. 아래에서는 영업 BDR 팀이 Salesforce CRM과 연결된 Slack 채널인 Salesforce 채널에서 협업하는 모습을 볼 수 있습니다. BDR(비즈니스 개발 담당자)이 이 채널에서 직접 Salesforce 기회를 만들 때마다 RFP 에이전트는 팀에 새로운 기회를 알릴 뿐만 아니라 적합한 이해관계자 그룹을 식별하고 참여를 유도하며, 경쟁 인텔리전스를 수행하고, 과거 성공률에 기반한 가격 책정 전략을 수립하는 등의 작업을 수행합니다. Slack의 Agentforce는 판매자가 행정적인 업무를 덜고 고객 관계 구축과 거래 성사에 집중할 수 있도록 지원합니다.

3. 에이전트에게 Slack 내 작업을 수행하도록 합니다

캔버스를 만들거나, 프로젝트 리스트를 시작하거나, 새 채널을 시작하세요. Agentforce를 사용하면 직원 대상 에이전트에게 Slack 전용 작업을 할당해 직원들이 Slack에서 하는 것과 동일한 작업을 자율적으로 수행할 수 있습니다. 에이전트에게 Slack 작업 역량을 부여하는 것은 직원 인력을 배로 늘려 생산성을 높이고 또한 직원들이 더 가치 있는 작업에 집중할 수 있는 시간을 확보하는 것과 같습니다.

예를 들어, Slack의 개인 Agentforce 어시스턴트는 일반적으로 개인 비서에게 기대할 수 있는 모든 상황에 대한 정보 즉, 진행 중인 작업, 함께 일하는 사람, 우선순위 등을 파악하고 있습니다.

아래 데모에서는 방금 팀 회의에 참석한 영업 관리자를 볼 수 있습니다. 그녀의 작업 항목은 향후 리드 회의에서 얻은 정보를 다시 팀에 전달하는 것입니다. 그녀는 Slack에서 Agentforce에게 직접 다음과 같은 메시지를 보냅니다. “실행 개요를 작성하고 화요일에 팀과 시간을 조율해 제안서를 검토할 수 있도록 [월요일]에 리마인더를 만들어 줘.” 에이전트는 이 작업을 그녀의 해야 할 일 리스트에 추가하고, 팀 회의를 위해 초대하고, 실행 개요 템플릿을 생성하는 등 이 모든 작업을 단 몇 초 만에 완료합니다.

Slack으로 에이전트의 미래를 향해 나아가는 Box Box는 Slack을 사용하여 영업 주기, 제품 출시 및 문제 해결 속도를 높이고 모든 부서에서 생산성을 높입니다. Slack의 AI 기능은 에이전트가 더 많은 업무를 맡게 되면서 앞으로 일어날 일들을 예고하는 흥미로운 신호입니다. “AI 에이전트는 지식 업무를 민주화할 수 있는 엄청난 잠재력을 가지고 있어요.”라고 Box의 CEO인 Aaron Levie는 말합니다. “전문 지식 업무에 대한 접근성과 경제성을 높여 잠재적으로 시장을 확대하고 새로운 기회를 창출함으로써 이를 실현할 것입니다.” AI 에이전트는 일상적인 업무를 자동화함으로써 직원들이 보다 전략적이고 창의적인 업무에 집중할 수 있게 해줄 것입니다. Box는 이미 AI 에이전트 간의 효과적인 협업을 지원하기 위해 AI를 통합하여 이러한 미래를 향해 나아가고 있습니다. Slack과 마찬가지로 Box는 개방형 생태계를 강력하게 지지하여 다양한 도구들을 아우르는 원활한 통합을 촉진해 왔습니다. “Slack이 플랫폼 전반에서 AI와 상호 운용성을 구현하는 방식은 단연 최고입니다.”라고 Levie는 말합니다. “단일 대화형 인터페이스에 들어가 사람 및 AI와 상호 작용할 수 있습니다. 에이전트가 작업을 수행하고 있으며, 이제 저희는 컴퓨팅 분야에서 수십 년 동안 꿈꿔왔던 것을 마침내 실현하고 있습니다.”

사람과 에이전트가 함께 일하는 곳, Slack

Slack은 사람과 모든 에이전트가 나란히 안전하게 작업하고 서로의 역량을 보강하여 가장 중요한 업무에 집중할 수 있는 미래를 향해 나아가고 있습니다.

전문가와 상담하여 Agentforce가 Slack에서 어떻게 작동하는지 자세히 알아보거나 Salesforce+에서 Agentforce 살펴보기를 시청하세요.