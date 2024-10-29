¡Agentforce ya está aquí! Convierte a los agentes de IA en tus compañeros de equipo con Slack

Salesforce ha anunciado el lanzamiento deAgentforce, una plataforma que permite a las empresas crear e implementar agentes de IA autónomos para todos los departamentos, como ventas, atención al cliente, marketing, TI, finanzas y comercio.

Los agentes de Agentforce no solo recopilan datos y conclusiones, también ofrecen funciones de IA autónoma totalmente personalizables que permiten conectarse a cualquier dato de la empresa y tomar medidas por sí solos. Además, gracias a las capacidades de razonamiento avanzado, Agentforce puede tomar decisiones y realizar tareas como resolver incidencias de clientes, clasificar ventas potenciales y optimizar las campañas de marketing.

Clientes como Adecco, BACA Systems, OpenTable, Saks Fifth Avenue y Wiley ya han probado los agentes de servicio de Agentforce. ¿Que cuáles han sido los resultados? Respuestas más rápidas y personalizadas para los clientes y una mejora de la eficiencia en toda la empresa. Wiley, por ejemplo, ha aumentado en un 40 % la tasa de resolución de incidencias gracias a su agente.

Nos estamos acercando al futuro del trabajo, en el que un agente se encargará de cada necesidad de la empresa, incluso de las que todavía no podemos ni imaginar. Slack es el lugar idóneo para implementar estos agentes. Ahora contamos con una plataforma que permite colaborar entre personas, aplicaciones, datos y agentes. Rob Seaman Director de producto, Slack

Slack aumenta la productividad de los agentes

Durante más de una década, Slack ha sido el sistema operativo de trabajo que reúne a personas, proyectos, aplicaciones y datos en un solo lugar para sacar el trabajo adelante y aumentar la productividad de los empleados en hasta un 47 %. Gracias a Agentforce, podemos dar la bienvenida a los compañeros de equipo definitivos: los agentes inteligentes.

Los agentes en Slack podrán transformar la productividad de los empleados a una escala nunca antes vista. En el futuro, todas las tareas y procesos del día a día contarán con la ayuda de los agentes, que podrán realizar búsquedas, colaborar y tomar medidas en nuestro nombre.

Estas son tres razones por las que Slack es el lugar idóneo para que los agentes ayuden a los empleados:

1. El contexto de las conversaciones de Slack hace que los agentes sean todavía más inteligentes

Los humanos y los agentes pueden parecer incompatibles, pero tienen algo en común: las conversaciones nos nutren y ayudan a ser más inteligentes.

Cada día, se envían más de 700 millones de mensajes en Slack. Para que la IA sea lo más útil posible, necesita acceder a los datos, no solo a los de una aplicación o sistema, sino a la de todos los sistemas, esto incluye los datos no estructurados de las conversaciones de tus equipos. Estos datos contextuales de las conversaciones son esenciales para conseguir resultados de IA relevantes y de calidad que se puedan ajustar a los cambios de contexto en tiempo real.

Los datos no estructurados y que tu empresa todavía no aprovecha, como los contenidos generados por los usuarios, el texto en lenguaje natural o los archivos de audio y vídeo, mejoran el razonamiento de los agentes y su toma de decisiones para que sean más relevantes. Cuando añadas agentes a Slack, los clientes podrán concederles permiso para indagar en la información de conversaciones públicas de Slack dentro de tu organización, para que sean más útiles y precisos. Como tus datos no nos pertenecen, los clientes pueden controlar a qué datos pueden acceder los agentes en Slack. Nunca entrenaremos los modelos de lenguaje grandes con datos de clientes. En su lugar, usamos la generación aumentada por recuperación en los datos no estructurados de conversaciones para que los agentes tengan la información que necesitan, en el momento preciso, para ayudar a los empleados.

La incorporación es una aplicación muy útil. Los nuevos empleados no suelen tener la información necesaria para tener un impacto positivo en la organización desde el primer día. Te presentamos a Ember, un agente de Agentforce entrenado para ayudar a los nuevos empleados a crear conexiones y para mostrar información relevante.

En la siguiente demostración, podemos ver a Ben trabajando en un plan de segmentación de público y a Sara, su compañera humana, compartiendo una idea que le resultó útil en el pasado. Otro compañero, Bryan, pide a Ember (su agente) materiales educativos relacionados para el equipo.

Ember comprende el contexto de la conversación y puede obtener conclusiones de los datos no estructurados dentro de Slack. El agente ofrece una respuesta sólida que incluye una invitación de calendario para un evento próximo, así como un contacto relevante de marketing y un canal de Slack para seguir con la conversación.

2. Incluir agentes en Slack los convierte en compañeros de equipo

Olvídate de tener que conectarte a otras aplicaciones de IA. Slack te permite incorporar a los agentes en el flujo de trabajo actual de tu equipo, lo que ayuda a los usuarios a interactuar con los agentes igual que lo harían con cualquier otro compañero de equipo. Actualmente, hay más de 2600 aplicaciones empresariales en Slack Marketplace. Además, Slack es la plataforma de implementación de preferencia para llegar a tu base de empleados, y un 94 % de las empresas implementan las aplicaciones para empleados directamente en Slack.

En Slack, podrás ver a los agentes e interactuar con ellos igual que lo harías con cualquier otro compañero de equipo. Podrás ver sus detalles, como las capacidades que tienen o las acciones que pueden realizar. También puedes @mencionar a un agente e incorporarlo en un canal o mensaje directo como lo haces con otras personas. Además, podrás consultar todos los agentes que tienes a tu disposición, es como un directorio de agentes incluido en Slack.

Por ejemplo, en Dreamforce demostramos cómo un equipo de ventas consulta con un agente de RFP (solicitud de propuestas) para acortar los ciclos de venta. A continuación verás un equipo de representantes de desarrollo empresarial de ventas colaborando en un canal de Salesforce, un canal de Slack conectado a tu CRM de Salesforce. Cuando un representante crea una oportunidad de Salesforce directamente en este canal, el agente RFP no solo informa al equipo sobre la nueva oportunidad, también realiza acciones como identificar e incorporar a las partes interesadas, realizar funciones de inteligencia competitiva, crear una estrategia de precios basada en las tasas de éxito anteriores y mucho más. Agentforce en Slack permite a los vendedores olvidarse de las tareas administrativas y centrarse en lo que de verdad importa: mejorar la relación con los clientes y cerrar acuerdos.

3. Asignar acciones de Slack a los agentes

Crea un canvas, diseña una lista de proyecto o lanza un nuevo canal. Agentforce permite a los agentes para empleados tener asignadas acciones de Slack concretas para que realicen las mismas tareas que tus empleados dentro de Slack, todo de manera autónoma. Asignar a los agentes acciones de Slack es como multiplicar tu plantilla, lo que mejora la productividad y libera a tus empleados para que puedan centrarse en tareas de mayor valor.

Por ejemplo, un asistente de Agentforce en Slack tiene todo el contexto que tendría un asistente personal: en qué estás trabajando, con quién colaboras y cuáles son tus prioridades.

En la siguiente demostración, podemos ver a un director de ventas que acaba de salir de una reunión de equipo. Su acción es transmitir la información de una reunión con clientes potenciales a su equipo. Para hacerlo, escribe un mensaje directo a Agentforce en Slack: “Crea un recordatorio [on Monday] para redactar el resumen ejecutivo y programar una reunión con el equipo para revisar la propuesta el martes”. El agente, tras esto, añade esta tarea a la lista de tareas pendientes, crea una invitación a la reunión para su equipo y genera una plantilla para el resumen ejecutivo, todo en cuestión de segundos.

Box abre las puertas del futuro de los agentes con Slack Box usa Slack para agilizar los ciclos de ventas, lanzamientos de productos y resolución de incidencias, lo que ha mejorado la productividad de todos los departamentos. Las funciones de IA de Slack son fantásticas y un adelanto de cara al futuro en el que los agentes tendrán todavía más tareas asignadas. “Los agentes de IA tienen el potencial de democratizar el trabajo basado en los datos,” afirma Aaron Levie, director general de Box. “Lo conseguirán facilitando el acceso al trabajo basado en datos especializado, lo que ayudará a expandir los mercados y crear nuevas oportunidades”. Mediante la automatización te tareas rutinarias, los agentes de IA permitirán a los empleados centrarse en labores más estratégicas y creativas. Box ya se está preparando para este futuro integrando estas capacidades tecnológicas para colaborar de manera eficaz con los agentes de IA. De forma similar a Slack, Box ha defendido siempre los ecosistemas abiertos que facilitan la integración adecuada entre diferentes herramientas. “La forma en la que Slack concibe la IA y la interoperabilidad entre plataformas es ideal”, afirma Levie. “Puedes usar una sola interfaz conversacional e interactuar con personas e IA. Los agentes se encargan de las tareas rutinarias, algo con lo que llevamos soñando décadas en el sector de la informática y que, por fin, se está haciendo realidad”.

Slack es el lugar donde las personas y los agentes pueden colaborar

Slack se está preparando para un futuro en el que las personas y los agentes puedan colaborar de forma segura, ayudándose los unos a los otros, para que todos puedan centrarse en el trabajo que de verdad importa.

Habla con un experto para saber más sobre cómo Agentforce complementará a Slack o echa un vistazo al vídeo sobre Agentforce en Salesforce+.