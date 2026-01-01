Efectivo: 5 de julio de 2023

Esta Política de privacidad describe cómo Slack recopila, usa y divulga información asociada con una persona identificada o identificable (a la que se hace referencia en esta Política de privacidad como “Datos personales”) y qué aspectos puedes elegir al respecto de esta actividad. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactar con nosotros.

Cuando aludimos a “Slack”, nos referimos a Slack Technologies, LLC o Slack Technologies Limited, tal y como se explica con más detalle en la sección “Identificar al responsable y encargado de datos” que se muestra más adelante.

Tabla de contenidos:

Aplicabilidad de esta Política de privacidad

Esta Política de privacidad se aplica a la plataforma y a las herramientas de productividad del espacio de trabajo en línea de Slack, incluidas las aplicaciones móviles y de escritorio asociadas de Slack (en conjunto, los “Servicios”), Slack.com y otros sitios web de Slack (en conjunto, los “Sitios web”), así como a otras interacciones (p. ej., consultas del servicio al cliente, conferencias de usuario, etc.) que puedas mantener con Slack. Si no estás de acuerdo con esta Política de privacidad, no accedas ni utilices los Servicios, Sitios web ni ninguna otra función de la actividad de Slack. Para evitar cualquier tipo de duda, esta es la única política de privacidad que se aplica a Slack.

Esta Política de privacidad no es aplicable a ninguna aplicación o software de terceros que se integre con los Servicios a través de la plataforma de Slack (“Servicios de terceros”), ni a ningún otro producto, servicio o actividad de terceros, que ofrecerán sus servicios de acuerdo con sus propios términos del servicio y políticas de privacidad. Además, la entrega, el acceso y el uso de los Servicios están regulados por un acuerdo independiente (el “Acuerdo con el cliente”), que incluye el procesamiento de datos como mensajes, archivos u otros contenidos enviados a través de las cuentas de los Servicios (en conjunto, “Datos del cliente”). La organización (p. ej., tu empleador u otra entidad o persona) que celebró el Acuerdo con el cliente (“Cliente”) controla su instancia de los Servicios (su “Espacio de trabajo”) y todos los Datos del cliente asociados a ella. Si tienes alguna duda sobre las prácticas de privacidad o sobre los ajustes específicos del Espacio de trabajo, ponte en contacto con el Cliente cuyo Espacio de trabajo estés utilizando. Si tienes una cuenta, puedes consultar en http://slack.com/account/team la información de contacto de los propietarios y administradores de tu espacio de trabajo. Si has recibido una invitación para unirte a un Espacio de trabajo, pero todavía no has creado una cuenta, debes solicitar la asistencia del Cliente que envió la invitación.

Aviso de recopilación de información personal para residentes de California: Recopilamos la información que se describe más abajo en la sección “Información que recopilamos y recibimos” por los motivos empresariales y comerciales descritos en la sección “Uso de la información”. Para obtener más información sobre cómo ejercer tus derechos de privacidad en California, consulta la sección “Derechos de privacidad en California”, que aparece más adelante.

Información que recopilamos y recibimos

Slack recopilará y recibirá información a través del funcionamiento de sus Servicios y Sitios web y a través de otras interacciones con Slack. Esa información puede incluir Datos del cliente, así como otra información y datos (“Otra información”) de varias maneras:

Datos del cliente . Los clientes y personas a los que un Cliente otorga acceso a un Espacio de trabajo (“ Usuarios autorizados ”) envían habitualmente Datos del cliente (como mensajes, archivos u otros contenidos enviados a través de las cuentas de los Servicios) a Slack cuando usan los Servicios.

. Los clientes y personas a los que un Cliente otorga acceso a un Espacio de trabajo (“ ”) envían habitualmente Datos del cliente (como mensajes, archivos u otros contenidos enviados a través de las cuentas de los Servicios) a Slack cuando usan los Servicios. Otra información. Slack también recopila, genera o recibe las siguientes categorías de Otra información: Información del Espacio de trabajo y de la cuenta : para crear o actualizar una cuenta del Espacio de trabajo, tú o nuestro Cliente (p. ej., tu empleador) proporcionáis a Slack una dirección de correo electrónico, un número de teléfono, una contraseña, un dominio o cualquier otro detalle de configuración de la cuenta (para obtener más información sobre la creación de espacios de trabajo, haz clic aquí). Además, los Clientes que compran una versión de pago de los Servicios, proporcionan a Slack (o a sus procesadores de pago) datos de facturación como información sobre la tarjeta de crédito, información bancaria o una dirección de facturación. Información de uso: Metadatos de los servicios. Cuando un Usuario autorizado interactúa con los Servicios, se generan metadatos que proporcionan contexto adicional acerca del modo en que los Usuarios autorizados utilizan los Servicios. Por ejemplo, Slack registra los Espacios de trabajo, canales, personas, funciones, contenido y enlaces que ves o con los que interactúas, los tipos de archivos compartidos y los Servicios de terceros que se usan (cuando corresponda). Datos registrados. Como sucede en la mayoría de sitios web y servicios de tecnología suministrados por Internet, nuestros servidores recopilan información de manera automática cuando accedes o utilizas nuestros Sitios web o Servicios, y la recogen en archivos de registro. Estos datos de registro pueden incluir tu dirección de protocolo de Internet (IP), la dirección de la página web que visitaste antes de utilizar el Sitio web o Servicios, el tipo de navegador y su configuración, la fecha y la hora en que fueron utilizados los Servicios, información sobre la configuración del navegador y los plugins, así como tus preferencias de idioma. Información del dispositivo. Slack recopila información acerca de los dispositivos que acceden a los Servicios, incluido el tipo de dispositivo, el sistema operativo que usa, la configuración del dispositivo, las ID de la aplicación, identificadores únicos de dispositivo y datos de fallos. Que se recopile toda esta Otra información o parte de ella a menudo depende del tipo de dispositivo que se usa y de su configuración. Información de ubicación. Recibimos información a través de ti, de nuestros Clientes y de terceros que nos ayuda a estimar tu ubicación. Podemos, por ejemplo, utilizar una dirección de actividad enviada por tu empleador (que es nuestro Cliente), o una dirección IP recibida a través de tu navegador o dispositivo para determinar la ubicación aproximada, para asistir en la localización o por fines de seguridad. Información de cookies : Slack usa varias cookies y tecnologías similares en nuestros Sitios web y Servicios para recopilar Otra información. Para obtener más información acerca de la manera en la que usamos estas tecnologías, así como sobre sus controles para rechazarlas y otras opciones, consulta nuestra Política de cookie. Información de Servicios de terceros : un cliente puede elegir permitir o restringir los Servicios de terceros para su Espacio de trabajo y Slack puede recibir datos personales de estos Servicios de terceros. Por lo general, los Servicios de terceros son software que se integra con nuestros Servicios, y el Cliente puede permitir que sus Usuarios autorizados habiliten o deshabiliten estas integraciones para su Espacio de trabajo (para obtener más información sobre la administración de aplicaciones de terceros, su configuración y permisos, haz clic aquí). Slack también puede desarrollar y ofrecer otras aplicaciones de Slack que conecten los Servicios con un Servicio de terceros. Una vez habilitadas, el proveedor de un Servicio de terceros puede compartir determinada información con Slack. Por ejemplo, si se ha habilitado una aplicación de almacenamiento en la nube para permitir la importación de archivos a un Espacio de trabajo, nosotros podríamos recibir el nombre de usuario y la dirección de correo electrónico de los Usuarios autorizados, junto con información adicional que la aplicación ponga a disposición de Slack, con el fin de facilitar la integración. Los Usuarios autorizados deberían comprobar los avisos y la configuración de privacidad en estos Servicios de terceros para saber qué datos podrían divulgarse a Slack. Cuando se habilita un Servicio de terceros, Slack está autorizado para conectar y acceder a Otra información que esté disponible para Slack de conformidad con nuestro acuerdo con el Proveedor de servicios de terceros y con cualquier permiso otorgado por nuestro Cliente (lo que incluye a sus Usuarios autorizados). Entre los ejemplos de información que Slack puede recibir de esta manera se incluyen los casos en los que has creado correctamente una nueva cuenta o has interactuado con una aplicación de terceros de manera atribuible a las actividades de uso de Slack. Sin embargo, nosotros no recibimos ni almacenamos contraseñas de ninguno de estos Servicios de terceros al conectarlos con los Servicios. Para obtener más información acerca de la interacción de Slack con los Servicios de terceros, haz clic aquí. Información de contacto : de acuerdo con el proceso de consentimiento proporcionado por tu dispositivo o por otra API de terceros, al usar los Servicios se recopilará cualquier información de contacto que un Usuario autorizado decida importar (como un libro de direcciones para encontrar compañeros de trabajo y contactos de Slack Connect o el calendario de un dispositivo o API), reenviar o cargar en los Servicios (por ejemplo, cuando se envían correos electrónicos a los Servicios). Datos de terceros : Slack puede recibir datos de organizaciones, industrias, listas de empresas que sean clientes, visitantes del Sitio web, campañas de marketing y de otros asuntos relacionados con la actividad de las corporaciones matrices, afiliadas y subsidiarias, de nuestros socios o de otros que usamos para que nuestra información sea mejor o de mayor utilidad. Estos datos se pueden combinar con Otra información que recojamos y pueden incluir datos de nivel agregado como, por ejemplo, la relación entre direcciones IP y códigos postales o países; O pueden ser de tipo más específico; por ejemplo, la valoración de los resultados de una campaña de correo electrónico o de marketing en línea. Metadatos de audio y vídeo : Slack puede recibir, recopilar y almacenar metadatos derivados del uso que hagas de funciones como Juntas de Slack o Clips, y datos adicionales relacionados, como los datos sobre la fecha y hora de tu Junta de Slack y el Usuario autorizado con el que has establecido conexión. Información adicional proporcionada a Slack : También recibimos Otra información cuando se envía a nuestros Sitios web de otras formas, como las respuestas u opiniones que proporciones si participas en un grupo de debate, concurso, actividad o evento, los comentarios que proporciones sobre nuestros productos o servicios, la información proporcionada si presentas una solicitud de un trabajo con Slack, la inscripción en un programa de certificación o en otros programas de formación celebrados por Slack o un proveedor, la solicitud de asistencia, la interacción con nuestras cuentas de redes sociales o cualquier otro tipo de comunicación con Slack.

Slack también recopila, genera o recibe las siguientes categorías de Otra información:

En términos generales, nadie se encuentra bajo una obligación legal o contractual de proporcionar ningún tipo de Datos del cliente o ninguna Otra información (en conjunto, "Información"). Sin embargo, cierta Información se recoge de manera automática y, si no se proporcionara algún elemento de esta Información, como pueden ser los detalles de la configuración del Espacio de trabajo, podría no ser posible proporcionar los Servicios.

Cómo procesamos tu información y nuestras bases legales para hacerlo

Slack usará los Datos del cliente de acuerdo con las instrucciones del Cliente, por ejemplo, para proporcionar los Servicios, cualquier término en el Acuerdo con el cliente y la funcionalidad del uso de los Servicios por parte del Cliente, así como de conformidad con lo establecido por la legislación aplicable. Slack es un encargado de Datos del cliente, y el Cliente es el responsable. El Cliente puede, por ejemplo, usar los Servicios para proporcionar y retirar el acceso a un Espacio de trabajo, asignar funciones y configurar ajustes, acceder, modificar, exportar, compartir y eliminar Datos del cliente y aplicar de cualquier otro modo sus políticas en relación con los Servicios.

Slack usa Otra información para gestionar nuestros Servicios, Sitios web y actividades. En particular, Slack usa Otra información para los siguientes fines:

Cumplimiento con una obligación legal:

Slack procesa Otra Información cuando cumplimos con una obligación legal, como, por ejemplo, el acceso, la conservación o la divulgación de cierta información si existe una solicitud legal válida por parte de un regulador, de las fuerzas del orden o de otros. Por ejemplo, una orden de registro o de presentación de las fuerzas del orden para proporcionar información en relación con una investigación, como tu foto de perfil o tu dirección IP.

Utilizamos la información del Espacio de trabajo y de la cuenta, la información de uso, la información de las cookies, la información de los servicios de terceros, la información de contacto, los datos de terceros, los metadatos de audio y vídeo y la información adicional proporcionada a Slack para cumplir con una obligación legal.

Intereses legítimos :

Nos basamos en nuestros intereses legítimos o en los intereses legítimos de un tercero cuando no entren en desacuerdo con tus intereses o derechos y libertades fundamentales (“intereses legítimos”).

Utilizamos la información del Espacio de trabajo y de la cuenta, la información de uso, la información de las cookies, la información de los servicios de terceros, la información de contacto, los datos de terceros, los metadatos de audio y vídeo y la información adicional proporcionada a Slack para los siguientes intereses legítimos:

Para proporcionar, actualizar, mantener y proteger nuestros Servicios, Sitios web y actividades.

Esto incluye el uso de Otra información para ayudar en la prestación de los Servicios de conformidad con un Acuerdo con el cliente; para prevenir o tratar los errores de servicio, los problemas técnicos o de seguridad; para analizar y controlar el uso, las tendencias y otras actividades; o a petición de un Usuario autorizado. Es de nuestro interés y del tuyo proporcionar, actualizar, mantener y proteger nuestros Servicios, Sitios web y actividades.

Esto incluye el uso de Otra información para ayudar en la prestación de los Servicios de conformidad con un Acuerdo con el cliente; para prevenir o tratar los errores de servicio, los problemas técnicos o de seguridad; para analizar y controlar el uso, las tendencias y otras actividades; o a petición de un Usuario autorizado. Para desarrollar y proporcionar herramientas de búsqueda, formación y productividad, así como funciones adicionales.

Slack intenta que los Servicios sean tan útiles como sea posible para Espacios de trabajo y Usuarios autorizados específicos. Por ejemplo, podríamos: Mejorar la funcionalidad de búsqueda utilizando Otra información para poder determinar y posicionar la relevancia del contenido y los canales o la experiencia de un Usuario autorizado. Realizar sugerencias para los Servicios o el Servicio de terceros basándonos en el uso histórico y en modelos predictivos. Identificar tendencias y datos organizativos. Personalizar la experiencia de un Servicio. Crear nuevas funciones y productos de productividad. Es de nuestro interés y del de nuestros Clientes y Usuarios autorizados seguir mejorando y desarrollando la atención al cliente que ofrecemos.

Slack intenta que los Servicios sean tan útiles como sea posible para Espacios de trabajo y Usuarios autorizados específicos. Por ejemplo, podríamos: Para investigar y ayudar a evitar abusos y problemas de seguridad.

Podemos usar diferentes herramientas, como el lector de huellas dactilares de un dispositivo para evitar problemas y usos indebidos. Podemos procesar, incluso de forma automatizada, Otra información para comprender mejor cómo se usa Slack y para evitar usos indebidos o dañinos. Es de nuestro interés conservar la seguridad del Servicio y detectar, evitar y solucionar situaciones de uso indebido (como el spam) e investigar actividades sospechosas en los Servicios y tomar medidas frente a ellas.

Podemos usar diferentes herramientas, como el lector de huellas dactilares de un dispositivo para evitar problemas y usos indebidos. Podemos procesar, incluso de forma automatizada, Otra información para comprender mejor cómo se usa Slack y para evitar usos indebidos o dañinos. Para agregar o desidentificar información.

En algunos casos, agregamos o desidentificamos información asociada a ti y usamos la información resultante, por ejemplo, para mejorar los Servicios. Es de nuestro interés investigar sobre los Servicios y mejorarlos. Es del interés de los Clientes y Usuarios autorizados practicar la minimización de datos y la privacidad por diseño respecto a su información.

En algunos casos, agregamos o desidentificamos información asociada a ti y usamos la información resultante, por ejemplo, para mejorar los Servicios. Compartir información con otras personas, incluidas las fuerzas del orden y para responder a solicitudes legales.

Es de nuestro interés y del del público en general evitar y abordar el fraude, el uso no autorizado de Slack, las infracciones de nuestros términos u otras actividades perjudiciales o ilegales; para protegernos a nosotros mismos, a nuestros usuarios o a otros, incluso como parte de investigaciones o pesquisas regulatorias; o para prevenir la muerte o lesiones corporales inminentes.

Transferir, almacenar o procesar tu información fuera del Espacio Económico Europeo.

Como los Sitios web y los Servicios operan a nivel mundial, con clientes de todo el mundo, necesitamos compartir la información que recopilamos a nivel mundial. Llevamos a cabo las transferencias necesarias fuera del Espacio Económico Europeo, incluidas Australia, Canadá, Japón, India, Corea del Sur y Estados Unidos, para proporcionar, actualizar, mantener y proteger nuestros Servicios, Sitios web y actividades.

Para obtener más información, consulta la sección “Transferencias de datos internacionales” que aparece más adelante. Es de nuestro interés y del tuyo proporcionar, actualizar, mantener y proteger nuestros Servicios, Sitios web y actividades.

Como los Sitios web y los Servicios operan a nivel mundial, con clientes de todo el mundo, necesitamos compartir la información que recopilamos a nivel mundial. Llevamos a cabo las transferencias necesarias fuera del Espacio Económico Europeo, incluidas Australia, Canadá, Japón, India, Corea del Sur y Estados Unidos, para proporcionar, actualizar, mantener y proteger nuestros Servicios, Sitios web y actividades. Para obtener más información, consulta la sección “Transferencias de datos internacionales” que aparece más adelante.

Utilizamos la información del Espacio de trabajo y de la cuenta, la información de los servicios de terceros, los datos de terceros y la información adicional proporcionada a Slack para los siguientes intereses legítimos:

Para comunicanos contigo en respuesta a tus solicitudes, comentarios y preguntas.

En caso de que usted se contacte con nosotros, podríamos usar Otra información para responderle. Es de nuestro interés, del de nuestros clientes y del de los usuarios autorizados facilitar la comunicación (por ejemplo, para responder a las preguntas de los clientes).

En caso de que usted se contacte con nosotros, podríamos usar Otra información para responderle. Para enviar correos electrónicos de servicio y otras comunicaciones.

Por ejemplo, podríamos: Enviarte correos electrónicos, mensajes y otros tipos de comunicaciones en referencia a servicios, cuestiones técnicas o cuestiones administrativas. Ponernos en contacto contigo para informarle sobre cambios en nuestros Servicios, nuestras ofertas de Servicio y para enviarte notificaciones importantes relacionadas con el Servicio, como notificaciones de seguridad y de fraude. Estas comunicaciones se consideran parte de los Servicios y no puede renunciar a ellas. Es del interés de nuestros Clientes y Usuarios autorizados resolver los problemas relacionados con el servicio.

Por ejemplo, podríamos:

Usamos la información del Espacio de trabajo y de la cuenta y la Información de uso para los siguientes intereses legítimos:

Para la facturación, gestión de cuentas y otros asuntos administrativos.

Slack podría necesitar ponerse en contacto contigo para la facturación, gestión de cuentas y otras razones similares, y usamos datos de cuenta para administrar cuentas y llevar un seguimiento de la facturación y los pagos. Es de nuestro interés proporcionar y administrar de manera eficaz los Sitios web y Servicios de una manera sencilla.

Slack podría necesitar ponerse en contacto contigo para la facturación, gestión de cuentas y otras razones similares, y usamos datos de cuenta para administrar cuentas y llevar un seguimiento de la facturación y los pagos.

Utilizamos la información del Espacio de trabajo y de la cuenta, de uso, de cookies, así como la información de los servicios de terceros, los datos de terceros y la información adicional proporcionada a Slack para los siguientes intereses legítimos:

Para enviar correos electrónicos de marketing y otras comunicaciones.

En ocasiones enviamos correos electrónicos relacionados con nuevas funciones de producto, con comunicaciones promocionales o con otras noticias acerca de Slack. Se tratan de mensajes de marketing, así que puedes elegir si deseas recibirlos o no. Si tienes más dudas sobre un mensaje de Slack que has recibido, ponte en contacto con nosotros mediante los mecanismos que se describen más adelante. Es de nuestro interés promocionar los Sitios web y Servicios y enviar nuestro marketing directo.

En ocasiones enviamos correos electrónicos relacionados con nuevas funciones de producto, con comunicaciones promocionales o con otras noticias acerca de Slack. Se tratan de mensajes de marketing, así que puedes elegir si deseas recibirlos o no. Si tienes más dudas sobre un mensaje de Slack que has recibido, ponte en contacto con nosotros mediante los mecanismos que se describen más adelante.

Cómo compartimos y divulgamos información

En esta sección, se describe la forma en que Slack puede compartir y divulgar la Información, tal y como se describe en la anterior sección titulada “Información que recopilamos y recibimos”. Los Clientes determinan sus políticas y prácticas para el intercambio y la divulgación de Información a terceros. Slack no controla la forma en la que un Cliente o un tercero decida compartir o divulgar la Información.

Las instrucciones del Cliente. Slack puede compartir y divulgar Información de acuerdo con las instrucciones del Cliente y el correspondiente consentimiento, incluido cualquier término aplicable en el Acuerdo con el Cliente y el uso de la funcionalidad de los Servicios por parte del Cliente, así como de conformidad con lo establecido por la legislación y procedimientos legales aplicables. Algunos intercambios de información a petición del Cliente pueden conllevar gastos adicionales. Para permitir que Slack siga las instrucciones de nuestros Clientes, Slack ofrece varios controles administrativos para que los Clientes puedan administrar sus Espacios de trabajo. Por ejemplo, seguimos las instrucciones de nuestros Clientes para habilitar o deshabilitar el uso por parte de Usuarios autorizados de diferentes funciones de los Servicios, como los Clips o las Juntas de Slack, los permisos de publicación en canales, el uso compartido de archivos y la visibilidad de mensajes directos que incluyen archivos, o controlar si un Usuario autorizado puede conectarse con los Espacios de trabajo de otras organizaciones a través de Slack Connect. También seguimos las instrucciones de los Clientes y de los Usuarios autorizados sobre cómo se puede mostrar el perfil de un Usuario autorizado en el Espacio de trabajo del cliente o cuando se comparte a través de Slack Connect u otras funciones. Los Clientes también pueden permitir a sus Usuarios autorizados ajustar la audiencia y visibilidad de determinados Datos de clientes. Para obtener más información, visita nuestro Centro de Ayuda para comprender qué opciones y configuraciones tienes a tu disposición.

Slack puede compartir y divulgar Información de acuerdo con las instrucciones del Cliente y el correspondiente consentimiento, incluido cualquier término aplicable en el Acuerdo con el Cliente y el uso de la funcionalidad de los Servicios por parte del Cliente, así como de conformidad con lo establecido por la legislación y procedimientos legales aplicables. Algunos intercambios de información a petición del Cliente pueden conllevar gastos adicionales. Visualización de los Servicios. Cuando un Usuario autorizado envía Información, podría mostrarse a otros Usuarios autorizados (o quedar a su disposición para descubrirla) en los mismos Espacios de trabajo o en aquellos que estén conectados, o en las instancias de Slack Connect. Por ejemplo, la dirección de correo electrónico de un Usuario autorizado puede mostrarse con su perfil del Espacio de trabajo, o puede mostrarse otra información sobre el perfil y la organización a los Usuarios autorizados. Consulta el Centro de Ayuda para obtener más información acerca de la funcionalidad de los Servicios.

Cuando un Usuario autorizado envía Información, podría mostrarse a otros Usuarios autorizados (o quedar a su disposición para descubrirla) en los mismos Espacios de trabajo o en aquellos que estén conectados, o en las instancias de Slack Connect. Por ejemplo, la dirección de correo electrónico de un Usuario autorizado puede mostrarse con su perfil del Espacio de trabajo, o puede mostrarse otra información sobre el perfil y la organización a los Usuarios autorizados. Consulta el Centro de Ayuda para obtener más información acerca de la funcionalidad de los Servicios. Colaboración con otros. Los Servicios proporcionan a los Usuarios autorizados, que trabajan en Espacios de trabajo independientes, diferentes modos de colaborar, como pueden ser Slack Connect o la interoperabilidad de correo electrónico. Podría compartirse Información, como la Información de perfil de un Usuario autorizado o la información de la organización, conforme a las políticas y prácticas de otros Espacios de trabajo. Por ejemplo, dependiendo de la configuración de tu Espacio de trabajo, para permitir las conexiones con otros Usuarios autorizados, los Usuarios autorizados u otros usuarios fuera del Espacio de trabajo al que perteneces podrían compartir tu perfil, buscarlo o descubrirlo, o compartirlo por correo electrónico cuando invitas a un Usuario autorizado u otro usuario a colaborar a través de Slack Connect. En muchos casos, Slack incluye controles de administrador o de usuario, dependiendo del caso de uso, con respecto a la colaboración externa. Los Usuarios autorizados también pueden decidir ampliar la visibilidad de ciertos contenidos y Datos de clientes, como los archivos.

Los Servicios proporcionan a los Usuarios autorizados, que trabajan en Espacios de trabajo independientes, diferentes modos de colaborar, como pueden ser Slack Connect o la interoperabilidad de correo electrónico. Podría compartirse Información, como la Información de perfil de un Usuario autorizado o la información de la organización, conforme a las políticas y prácticas de otros Espacios de trabajo. Por ejemplo, dependiendo de la configuración de tu Espacio de trabajo, para permitir las conexiones con otros Usuarios autorizados, los Usuarios autorizados u otros usuarios fuera del Espacio de trabajo al que perteneces podrían compartir tu perfil, buscarlo o descubrirlo, o compartirlo por correo electrónico cuando invitas a un Usuario autorizado u otro usuario a colaborar a través de Slack Connect. En muchos casos, Slack incluye controles de administrador o de usuario, dependiendo del caso de uso, con respecto a la colaboración externa. Los Usuarios autorizados también pueden decidir ampliar la visibilidad de ciertos contenidos y Datos de clientes, como los archivos. Acceso de Clientes. Los propietarios, administradores, Usuarios autorizados, así como otros representantes y personal del Cliente pueden acceder, modificar o restringir el acceso a Información. Esto puede incluir, por ejemplo, que tu empleador utilice funciones de los Servicios para acceder o modificar los detalles de tu perfil, o para exportar registros de la actividad del Espacio de trabajo. Para obtener más información acerca de los ajustes de su Espacio de trabajo, visita https://slack.com/account/settings.

Los propietarios, administradores, Usuarios autorizados, así como otros representantes y personal del Cliente pueden acceder, modificar o restringir el acceso a Información. Esto puede incluir, por ejemplo, que tu empleador utilice funciones de los Servicios para acceder o modificar los detalles de tu perfil, o para exportar registros de la actividad del Espacio de trabajo. Para obtener más información acerca de los ajustes de su Espacio de trabajo, visita https://slack.com/account/settings. Socios y proveedores de Servicios de terceros. Podemos contratar compañías de terceros o terceras personas como proveedores de servicios o socios comerciales para procesar Información y dar apoyo a nuestra actividad. Estos terceros pueden, por ejemplo, proporcionar servicios informáticos y de almacenamiento virtuales, asistir a Slack durante la comprobación de Propietarios y Clientes, o podemos compartir información comercial para desarrollar asociaciones estratégicas con proveedores externos para respaldar a nuestros clientes en común. En este sentido, dependiendo del Servicio de terceros que se preste, Slack podría compartir tu información. Puede encontrar más información acerca de los subprocesadores que empleamos para apoyar la prestación de nuestros en el Documentación sobre infraestructura y subprocesadores de Salesforce.

Podemos contratar compañías de terceros o terceras personas como proveedores de servicios o socios comerciales para procesar Información y dar apoyo a nuestra actividad. Estos terceros pueden, por ejemplo, proporcionar servicios informáticos y de almacenamiento virtuales, asistir a Slack durante la comprobación de Propietarios y Clientes, o podemos compartir información comercial para desarrollar asociaciones estratégicas con proveedores externos para respaldar a nuestros clientes en común. En este sentido, dependiendo del Servicio de terceros que se preste, Slack podría compartir tu información. Puede encontrar más información acerca de los subprocesadores que empleamos para apoyar la prestación de nuestros en el Documentación sobre infraestructura y subprocesadores de Salesforce. Servicios de terceros. El Cliente puede habilitar o permitir a los Usuarios autorizados que habiliten Servicios de terceros. Exigiremos que cada proveedor de Servicio de terceros revele todo permiso de la información a la que se puede acceder en los Servicios, pero no podemos garantizar que esto se cumpla. Cuando un Cliente o un Usuario autorizado habilitan los Servicios de terceros, Slack puede compartir Información con los Servicios de terceros. Slack no tiene control ni posesión sobre los Servicios de terceros, y aquellas terceras partes a las que se haya otorgado acceso a Información pueden tener sus propias políticas y prácticas para recopilar, usar y compartir datos. Consulta los permisos, ajustes de privacidad y notificaciones de estos Servicios de terceros o ponte en contacto con el proveedor ante cualquier duda.

El Cliente puede habilitar o permitir a los Usuarios autorizados que habiliten Servicios de terceros. Exigiremos que cada proveedor de Servicio de terceros revele todo permiso de la información a la que se puede acceder en los Servicios, pero no podemos garantizar que esto se cumpla. Cuando un Cliente o un Usuario autorizado habilitan los Servicios de terceros, Slack puede compartir Información con los Servicios de terceros. Slack no tiene control ni posesión sobre los Servicios de terceros, y aquellas terceras partes a las que se haya otorgado acceso a Información pueden tener sus propias políticas y prácticas para recopilar, usar y compartir datos. Consulta los permisos, ajustes de privacidad y notificaciones de estos Servicios de terceros o ponte en contacto con el proveedor ante cualquier duda. Foros. La información que decidas facilitar en un foro comunitario, incluidos los datos personales, estará disponible para todo el mundo.

La información que decidas facilitar en un foro comunitario, incluidos los datos personales, estará disponible para todo el mundo. Organizadores y patrocinadores de eventos/webinarios. Si asistes a un evento o webinario organizado por Slack, podemos compartir tu perfil e información de la organización con los patrocinadores del evento o webinario cuando te registres, se escanee tu credencial o te unas a una sala de reuniones. Si la legislación aplicable lo exige, puedes dar tu consentimiento para que se comparta a través del formulario de inscripción o permitiendo que se escanee tu credencial de asistente en el stand de un patrocinador. En estas circunstancias, tu información estará sujeta a las declaraciones de privacidad de los patrocinadores. Para obtener más información, consulta las condiciones que se facilitan al inscribirse en dicho evento o webinario.

Si asistes a un evento o webinario organizado por Slack, podemos compartir tu perfil e información de la organización con los patrocinadores del evento o webinario cuando te registres, se escanee tu credencial o te unas a una sala de reuniones. Si la legislación aplicable lo exige, puedes dar tu consentimiento para que se comparta a través del formulario de inscripción o permitiendo que se escanee tu credencial de asistente en el stand de un patrocinador. En estas circunstancias, tu información estará sujeta a las declaraciones de privacidad de los patrocinadores. Para obtener más información, consulta las condiciones que se facilitan al inscribirse en dicho evento o webinario. Asesores profesionales. Podemos compartir tu Información con asesores profesionales que actúen como proveedores de servicios, procesadores, controladores o controladores conjuntos, incluidos abogados, banqueros, auditores y aseguradores que presten servicios de consultoría, bancarios, legales, de seguros y de contabilidad, y en la medida en que estemos legalmente obligados a compartir o tengamos un interés legítimo en compartir tu Información que contenga datos personales.

Podemos compartir tu Información con asesores profesionales que actúen como proveedores de servicios, procesadores, controladores o controladores conjuntos, incluidos abogados, banqueros, auditores y aseguradores que presten servicios de consultoría, bancarios, legales, de seguros y de contabilidad, y en la medida en que estemos legalmente obligados a compartir o tengamos un interés legítimo en compartir tu Información que contenga datos personales. Afiliados corporativos. Slack puede compartir Información con nuestros afiliados corporativos, matrices o subsidiarias.

Slack puede compartir Información con nuestros afiliados corporativos, matrices o subsidiarias. Durante un cambio en la actividad de Slack. Si Slack participa en una fusión, adquisición, quiebra, disolución, reorganización, venta de algunos o de todos los activos o acciones de Slack, financiamiento, oferta pública de valores, adquisición de toda o parte de nuestra empresa, en una transacción o procedimiento similar, o en medidas que contemplen dichas actividades, podría compartirse o transferirse una parte o la totalidad de la Información descrita en la sección “Información que recopilamos y recibimos”, conforme a los acuerdos de confidencialidad estándares.

Si Slack participa en una fusión, adquisición, quiebra, disolución, reorganización, venta de algunos o de todos los activos o acciones de Slack, financiamiento, oferta pública de valores, adquisición de toda o parte de nuestra empresa, en una transacción o procedimiento similar, o en medidas que contemplen dichas actividades, podría compartirse o transferirse una parte o la totalidad de la Información descrita en la sección “Información que recopilamos y recibimos”, conforme a los acuerdos de confidencialidad estándares. Datos agregados o no identificados. Podríamos divulgar o utilizar Información agregada o desidentificada para cualquier finalidad. Por ejemplo, podríamos compartir Información agregada o desidentificada con posibles clientes o socios para fines comerciales o de investigación.

Podríamos divulgar o utilizar Información agregada o desidentificada para cualquier finalidad. Por ejemplo, podríamos compartir Información agregada o desidentificada con posibles clientes o socios para fines comerciales o de investigación. Fuerzas del orden y reguladores. Si recibimos una solicitud de información, podríamos divulgar Otra información si creemos que es razonable revelar esta información conforme a las exigencias de la legislación, la normativa y los procedimientos legales aplicables. Consulta la Política de solicitud de datos, la Información general de solicitudes de datos y el Informe de transparencia para conocer el modo en que Slack responde a las solicitudes de divulgación de datos por parte de organismos gubernamentales, fuerzas del orden y de otras fuentes. Esto puede incluir en ocasiones la información que Slack Technologies, LLC procesa en nombre de Slack Technologies Limited en su papel de subprocesador, incluidos los términos de cualquier acuerdo de protección de datos entre Slack y sus clientes.

Si recibimos una solicitud de información, podríamos divulgar Otra información si creemos que es razonable revelar esta información conforme a las exigencias de la legislación, la normativa y los procedimientos legales aplicables. Consulta la Política de solicitud de datos, la Información general de solicitudes de datos y el Informe de transparencia para conocer el modo en que Slack responde a las solicitudes de divulgación de datos por parte de organismos gubernamentales, fuerzas del orden y de otras fuentes. Esto puede incluir en ocasiones la información que Slack Technologies, LLC procesa en nombre de Slack Technologies Limited en su papel de subprocesador, incluidos los términos de cualquier acuerdo de protección de datos entre Slack y sus clientes. Para hacer cumplir nuestros derechos, prevenir el fraude y por seguridad. Para proteger y defender los derechos, la propiedad o la seguridad de Slack, de sus usuarios o de terceros, incluido el cumplimiento de los contratos o políticas, o en relación con la investigación y la prevención de fraudes o problemas de seguridad, incluida la prevención de muerte o de daño físico inminente.

Para proteger y defender los derechos, la propiedad o la seguridad de Slack, de sus usuarios o de terceros, incluido el cumplimiento de los contratos o políticas, o en relación con la investigación y la prevención de fraudes o problemas de seguridad, incluida la prevención de muerte o de daño físico inminente. Con consentimiento. Slack podrá compartir la Información con terceros cuando tengamos el consentimiento para hacerlo o según lo permitido en esta Política de privacidad. En cuanto a los Espacios de trabajo registrados para entidades corporativas, Slack puede compartir Información con el consentimiento del Propietario principal del Espacio de trabajo o del director corporativo autorizado o su persona designada. Para los espacios de trabajo creados sin una afiliación formal, Slack podría requerir el consentimiento del usuario.

Retención de datos

Slack conservará los Datos del cliente de acuerdo con las instrucciones del Cliente, (incluido para implementar cualquier término aplicable en el Acuerdo con el cliente y a través del uso de la funcionalidad de los Servicios por parte del Cliente), así como en conformidad con lo establecido por la legislación aplicable. El Cliente podría personalizar sus ajustes de retención y, según el plan de los Servicios, aplicar los ajustes personalizados a nivel del Espacio de trabajo, del canal o de cualquier otro tipo. El Cliente podría, además, aplicar diferentes ajustes a los mensajes, archivos u otros tipos de Datos del cliente. La supresión de Datos del cliente y de cualquier otro uso de los Servicios por parte del Cliente podría dar lugar a la supresión o imposibilidad de identificación de ciertos elementos de Otra información asociados. Para obtener más detalles, consulta el Centro de Ayuda o ponte en contacto con el Cliente.



Slack podrá conservar Otra información relativa a ti durante el tiempo que sea necesario para los fines descritos en la presente Política de privacidad (por ejemplo, para prestar los Servicios, incluidas las funciones opcionales que usted utilice, y para proporcionar servicios de atención al cliente). Esto podría incluir conservar tu Otra información una vez que hayas desactivado tu cuenta durante el período de tiempo necesario para que Slack desarrolle sus legítimos intereses comerciales, lleve a cabo auditorías, cumpla con (y demuestre el cumplimiento de) las obligaciones legales, resuelva posibles conflictos y ejecute nuestros acuerdos.

Seguridad

Slack se toma la seguridad de tus datos muy en serio. Slack se esfuerza por proteger la Información que nos proporcionas contra la pérdida y el uso indebido, así como contra la divulgación o acceso no autorizados. Estos pasos consideran la sensibilidad de la Información que recopilamos, procesamos y almacenamos, así como también la tecnología actual. Slack ha recibido certificaciones de seguridad reconocidas internacionalmente. Para conocer más detalles acerca de las prácticas y políticas actuales relacionadas con la seguridad y la confidencialidad de los Servicios, consulta nuestras Prácticas de seguridad. Dada la naturaleza de las comunicaciones y la tecnología de procesamiento de la información, Slack no puede garantizar que la Información, durante su transmisión por Internet o durante su almacenamiento en nuestros sistemas, o de cualquier otro modo que esté a nuestro cargo, estará absolutamente a salvo de la intrusión de otros. Al hacer clic en el enlace de la página de un tercero, abandonarás nuestro sitio y no controlamos ni respaldamos el contenido de los sitios de terceros.

Limitaciones de edad

En la medida en que la ley aplicable lo prohíbe, Slack no permite el uso de nuestros Servicios y Sitios web por parte de ninguna persona menor de 16 años de edad. Si tienes conocimiento de que cualquier menor de 16 años nos ha proporcionado datos personales en contra de lo legalmente establecido, ponte en contacto con nosotros, y tomaremos las medidas necesarias para eliminar dicha información.

Cambios en esta Política de privacidad

Slack podría modificar la presente Política de privacidad en algún momento. La legislación, la normativa y los estándares de la industria evolucionan, por lo que estos cambios podrían ser necesarios; o quizás podrían deberse a cambios en nuestros servicios o actividades. Publicaremos los cambios de esta página y te animamos a revisar nuestra Política de privacidad para mantenerte informado. Si hacemos cambios que alteren sustancialmente tus derechos de privacidad, Slack proporcionará un aviso adicional, ya sea por correo electrónico o a través de los Servicios. Si no estás de acuerdo con los cambios en la presente Política de privacidad, debes desactivar tu cuenta de Servicios. Ponte en contacto con el Cliente si deseas solicitar la eliminación de Datos personales que están bajo su control.

Transferencias de datos internacionales

Slack puede transferir tus Datos personales a otros países, distintos del país en el que vives, incluidas transferencias a Estados Unidos. En la medida en que los Datos personales se transfieran al extranjero, Slack garantizará el cumplimiento de los requisitos de las leyes aplicables en la jurisdicción correspondiente en línea con las obligaciones de Slack.

En particular, ofrecemos las siguientes precauciones cuando Slack transfiere Datos personales desde jurisdicciones con diferentes leyes de protección de datos:

Cláusulas contractuales estándar de la Comisión Europea. Slack utiliza las Cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión Europea (y las cláusulas contractuales estándar equivalentes para el Reino Unido, en su caso) para las transferencias a, entre otros, Australia, Canadá, India, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Slack transferirá tus Datos personales para poder proporcionar los Servicios. Una copia de nuestro anexo estándar de tratamiento de datos, que incorpora las Cláusulas contractuales estándar, está disponible aquí, y una copia de la versión ejecutada de las Cláusulas contractuales estándar puede si se pone en contacto con nosotros como se describe en la sección “Contactar con Slack” más abajo.

Slack utiliza las Cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión Europea (y las cláusulas contractuales estándar equivalentes para el Reino Unido, en su caso) para las transferencias a, entre otros, Australia, Canadá, India, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Slack transferirá tus Datos personales para poder proporcionar los Servicios. Una copia de nuestro anexo estándar de tratamiento de datos, que incorpora las Cláusulas contractuales estándar, está disponible aquí, y una copia de la versión ejecutada de las Cláusulas contractuales estándar puede si se pone en contacto con nosotros como se describe en la sección “Contactar con Slack” más abajo. Sistema de Reglas de Privacidad Transfronteriza del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y el Sistema de Reconocimiento de Privacidad para Procesadores. Las prácticas de privacidad de Slack, descritas en la presente Política de privacidad, cumplen con el sistema de Reglas de Privacidad Transfronteriza (CBPR) de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y el sistema de Reconocimiento de Privacidad para Procesadores (PRP). El sistema CBPR de APEC ofrece una regulación a las organizaciones con el fin de asegurar la protección de los datos personales que se transfieren entre las economías que forman parte de APEC y el PRP permite demostrar la capacidad de una organización de implementar de manera efectiva los requisitos de privacidad del controlador de datos personales en relación con el procesamiento de información personal. Si tienes un problema de privacidad o uso de datos no resuelto relacionado con nuestras certificaciones PRP o CBPR de APEC que no hemos abordado satisfactoriamente, puedes contactar con nuestro proveedor externo de resolución de disputas.

Responsable de protección de datos

Para comunicarse con nuestro Responsable de protección de datos, envíe un correo electrónico a dpo@slack.com.

Identificación del responsable y encargado de datos

La ley de protección de datos en determinadas jurisdicciones hace distinción entre el “responsable” y el “encargado” de la información. En general, el Cliente es el responsable de los Datos del cliente. Por norma general, Slack es el encargado de Datos del cliente y el responsable de la Otra información. En las distintas partes del mundo, los Servicios son suministrados por distintas entidades de Slack.

Slack Technologies Limited , compañía irlandesa con sede en Dublín, es la responsable de la Otra información y un encargado de Datos del cliente relacionados con Usuarios autorizados que hacen uso de Espacios de trabajo establecidos por Clientes fuera de EE. UU. y Canadá.

, compañía irlandesa con sede en Dublín, es la responsable de la Otra información y un encargado de Datos del cliente relacionados con Usuarios autorizados que hacen uso de Espacios de trabajo establecidos por Clientes fuera de EE. UU. y Canadá. Slack Technologies, LLC, compañía estadounidense con sede en San Francisco, es la responsable de la Otra información y un encargado de Datos del cliente relacionados con Usuarios autorizados que hacen uso de Espacios de trabajo establecidos por Clientes en EE. UU. y Canadá.

Sus derechos

Las personas del Espacio Económico Europeo, Reino Unido, Brasil y otras partes del mundo cuentan con determinados derechos legales en relación con sus datos personales. Sin perjuicio de las excepciones previstas por ley, puedes tener derecho a solicitar acceso a tu Información personal, así como a pedir la actualización, eliminación o corrección de dicha Información. Generalmente, puedes hacerlo por medio de los ajustes y herramientas proporcionados en tu cuenta de los Servicios. Si no puedes usar los ajustes y herramientas, ponte en contacto con el Cliente que controla tu espacio de trabajo para obtener acceso y asistencia adicionales. Consulta https://slack.com/account/settings para obtener la información de contacto de los Clientes.

En la medida en que el procesamiento de tus Datos personales por parte de Slack está sujeto al Reglamento General de Protección de Datos o a otras leyes aplicables que cubren el procesamiento de Datos personales, como las leyes de protección de datos de Reino Unido (UK Data Protection Act) y Brasil (Lei Geral de Proteção de Dados), Slack se ampara en sus intereses legítimos, descritos anteriormente, para procesar tus datos. Cuando nos basemos en intereses legítimos para el tratamiento de tus Datos personales, podrás oponerte a dicho tratamiento poniéndote en contacto con nosotros tal y como se describe en la sección “Contactar con Slack” más adelante. Como respuesta a tu objeción, dejaremos de procesar tu información para los fines pertinentes, a menos que tengamos motivos imperiosos en las circunstancias o que el tratamiento sea necesario en el contexto de reclamaciones legales. Slack también puede procesar la Otra información que constituye parte de tus Datos personales con fines de marketing directo y tendrás derecho a oponerte en cualquier momento a que Slack use tus Datos personales para este fin.

Tus derechos de privacidad en California

Esta sección proporciona más detalles sobre la información personal que recopilamos acerca de los consumidores de California y los derechos que les otorga la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA), modificada por la Ley de Derechos de Privacidad de California (CPRA).

La legislación de California exige que detallemos todas las categorías de información personal que recogemos y divulgamos con “fines comerciales”, por ejemplo, a los proveedores de servicios que nos ayudan a proteger nuestros servicios o promocionar los productos y a otras entidades descritas en secciones anteriores de la Política de privacidad. Además de la información proporcionada anteriormente en la sección “Información que recopilamos y recibimos”, recopilamos las siguientes categorías de información personal sobre ti, tu empleador, proveedores de análisis de datos, agentes de datos y servicios de terceros para nuestros fines comerciales:

Información de identificadores/contacto.

Información comercial.

Información de actividades en Internet o en redes electrónicas.

Información financiera.

Información de ubicación.

Información profesional o relacionada con el empleo;

Datos audiovisuales;

En determinadas circunstancias en las que la ley lo permita, información que pueda estar protegida por la legislación de California o de Estados Unidos; y

Conclusiones de cualquiera de las categorías anteriores.

Recopilamos esta información con el fin comercial descrito en la sección “Cómo usamos la información y nuestras bases legales para hacerlo”, ubicada más arriba. Compartimos esta información tal y como se describe en la sección “Cómo compartimos y divulgamos la información”, ubicada más arriba. Slack no vende (tal como se define en la CCPA o de otra manera) la información personal que recopilamos (y no la venderá sin dar derecho a renuncia). También es posible que compartamos información personal en forma de identificadores y datos sobre la actividad en internet con empresas de publicidad de terceros para orientar la publicidad en sitios web, aplicaciones y servicios ajenos a Slack. Por otro lado, permitiremos a terceros recopilar información personal de nuestros sitios y servicios siempre y cuando se trate de proveedores de servicios autorizados que hayan aceptado nuestras limitaciones contractuales en cuanto a la retención, uso y divulgación de dicha información por su parte, o si utilizas nuestros sitios o servicios para interactuar con terceros o nos indicas que divulguemos tu información personal a terceros.

Con ciertas limitaciones, la CCPA proporciona a los consumidores de California el derecho a solicitar más detalles sobre las categorías o partes específicas de la información personal que recopilamos (incluida la forma en que usamos, divulgamos o podamos vender dicha información), a eliminar su información personal, a rechazar cualquier “venta”, a estar al tanto y oponerse a compartir su información personal para incluir publicidad en sitios web ajenos a Slack y a no recibir tratos discriminatorios por ejercer dichos derechos.

En virtud de sus derechos y de conformidad con la CCPA, los consumidores de California pueden realizar una solicitud escribiéndonos a privacy@slack.com o rellenando este formulario. Verificaremos tu solicitud usando la información asociada a tu cuenta, incluida la dirección de correo electrónico. Se puede requerir identificación del gobierno. Los consumidores también pueden designar un agente autorizado para ejercer estos derechos en su nombre. Los agentes autorizados deben proporcionar una prueba de tu autorización.

Si quieres dejar de compartir actividad basada en identificadores de cookies, activa un Control de privacidad global en tu navegador web o extensión del navegador. Consulta la página web de la Agencia de Protección de la Privacidad de California en https://oag.ca.gov/privacy/ccpa para obtener más información sobre los Controles de privacidad global válidos. Si quieres dejar de compartir actividad basada en otros identificadores, como la dirección de correo electrónico o el número de teléfono, contacta con nosotros de acuerdo con lo establecido en la sección “Contactar con Slack” que aparece más abajo.

Para obtener más información sobre el rol y las obligaciones de Slack en la CCPA, visita la sección Preguntas frecuentes sobre la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) en Slack.

Autoridad de protección de datos

Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley aplicable, también tienes derecho a (i) limitar el uso por parte de Slack de la Otra información que constituye tus Datos personales y a (ii) presentar una reclamación ante la autoridad de protección de datos local. Sin embargo, si crees que no hemos podido atender tu queja o preocupación, y te encuentras en el Espacio Económico Europeo o en el Reino Unido, tienes derecho a presentar una queja ante la autoridad de control competente. Si trabajas o resides en un país miembro de la Unión Europea o del EEE, puedes encontrar los datos de contacto de la autoridad de protección de datos que te corresponda en el siguiente sitio web. Si resides en el Reino Unido, puedes ponerte en contacto con la autoridad de control británica, la Oficina del Comisario de Información.

Si tienes alguna pregunta acerca de la presente Política de privacidad o de las prácticas de Slack, o si deseas ejercer cualquiera de tus derechos legales, no dudes en contactar con Slack. Slack responderá dentro de un plazo de tiempo razonable. Puedes ponerte en contacto con nosotros escribiendo a privacy@slack.com o a nuestra dirección de correo que aparece a continuación:

Para aquellos Clientes y Usuarios autorizados que hagan uso de Espacios de trabajo establecidos por Clientes en los EE. UU. y Canadá:

Slack Technologies, LLC.

50 Fremont Street

San Francisco, CA, 94105

Estados Unidos



o

Para aquellos Clientes y Usuarios autorizados que hagan uso de Espacios de trabajo establecidos por Clientes fuera de los EE. UU. y Canadá:

Slack Technologies Limited

Salesforce Tower

60 R801, North Dock

Dublín

Irlanda