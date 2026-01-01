Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

In vigore dal: 5 luglio 2023

La presente Informativa sulla privacy descrive il modo in cui Slack raccoglie, utilizza e divulga le informazioni associate a un individuo identificato o identificabile (definite nella presente Informativa sulla privacy come “Dati personali”) e le scelte disponibili per l’utente in merito a tale attività. In caso di domande non esitare a contattarci.

Quando ci riferiamo a “Slack”, intendiamo Slack Technologies, LLC o Slack Technologies Limited, come spiegato più in dettaglio nella sezione “Identificazione del titolare e del responsabile del trattamento dei dati” riportata di seguito.

Sommario

Applicabilità della presente Informativa sulla privacy

La presente Informativa sulla privacy si applica alla piattaforma e agli strumenti per la produttività in un ambiente di lavoro online di Slack, comprese le applicazioni desktop e per dispositivi mobili di Slack associate (collettivamente, “Servizi”), il sito Slack.com e altri siti web di Slack (collettivamente, “Siti web”) e altre interazioni (ad esempio richieste di assistenza clienti, conferenze utente e così via) tra l’utente e Slack. Se l’utente non accetta la presente Informativa sulla privacy, non può accedere ai Servizi, ai Siti web o a qualsiasi altro aspetto dell’attività di Slack, né utilizzarli. Per evitare ogni dubbio, la presente è l’unica Informativa sulla privacy che si applica a Slack.

La presente Informativa sulla privacy non si applica ad applicazioni o software di terze parti che si integrano con i Servizi tramite la piattaforma Slack (“Servizi di terze parti”) o con qualsiasi altro prodotto, servizio o attività di terze parti che forniranno i servizi in base alle proprie condizioni d’uso e informativa sulla privacy. Un contratto separato, inoltre, disciplina la consegna, l’accesso e l’utilizzo dei Servizi (il “Contratto con il Cliente”), ad esempio il trattamento di dati come messaggi, file o altri contenuti inviati tramite i Servizi (collettivamente, “Dati del cliente”). L’organizzazione (ad esempio il datore di lavoro o un’altra entità o persona) che ha stipulato il Contratto con il Cliente (“Cliente”) controlla la propria istanza dei Servizi (“Area di lavoro”) e tutti i Dati del cliente associati. In caso di domande su impostazioni e procedure relative alla privacy specifiche dell’Area di lavoro, contattare il cliente a cui appartiene l’Area di lavoro. Se si dispone di un account, visitare il sito http://slack.com/account/team per le informazioni di contatto degli amministratori e dei proprietari dell’Area di lavoro. Se si è ricevuto un invito a entrare in un’Area di lavoro, ma non è ancora stato creato un account, chiedere assistenza al Cliente che ha inviato l’invito.

Avviso per la California sulla raccolta di informazioni personali: Slack raccoglie le informazioni descritte di seguito in “Informazioni raccolte e ricevute da Slack” per gli scopi aziendali e commerciali descritti di seguito in “Utilizzo delle informazioni”. Per maggiori informazioni sull’esercizio dei diritti per la privacy in California, consultare la sezione “Diritti per la privacy in California” riportata di seguito.

Informazioni raccolte e ricevute da Slack

Slack raccoglierà e riceverà informazioni tramite la gestione dei Servizi e dei Siti web e tramite altre interazioni con Slack. Tali informazioni includeranno i Dati del cliente e altri dati e informazioni (“Altre informazioni”) in modi diversi:

Dati del cliente . I Clienti o gli individui cui è stato concesso di accedere a un’Area di lavoro da un Cliente (“ Utenti autorizzati ”), durante l’utilizzo dei Servizi inviano regolarmente Dati del cliente (come messaggi, file o altri contenuti inviati tramite gli account dei Servizi) a Slack.

. I Clienti o gli individui cui è stato concesso di accedere a un’Area di lavoro da un Cliente (“ ”), durante l’utilizzo dei Servizi inviano regolarmente Dati del cliente (come messaggi, file o altri contenuti inviati tramite gli account dei Servizi) a Slack. Altre informazioni. Slack raccoglie, genera e/o riceve anche le seguenti categorie di Altre informazioni: Informazioni sull’Area di lavoro e sull’account : per creare o aggiornare un account per un’Area di lavoro, l’utente o il proprio Cliente (ad esempio il datore di lavoro) fornisce a Slack un indirizzo e-mail, un numero di telefono, una password, un dominio e/o altri dettagli della configurazione dell’account (per ulteriori informazioni sulla creazione di un’Area di lavoro, cliccare qui). I Clienti che acquistano una versione a pagamento dei Servizi, inoltre, forniscono a Slack (oppure ai suoi processori di pagamento) i dettagli di fatturazione come i dati bancari e della carta di credito e/o un indirizzo di fatturazione. Informazioni sull’utilizzo: Metadati dei Servizi. Quando un Utente autorizzato interagisce con i Servizi, vengono generati metadati che forniscono un contesto aggiuntivo sul modo in cui un Utente autorizzato usa i Servizi. Slack registra ad esempio le Aree di lavoro, i canali, le persone, le funzioni, i contenuti e i link che l’utente visualizza o con cui interagisce, nonché i tipi di file condivisi e gli eventuali Servizi di terze parti utilizzati. Dati di registro. In modo analogo alla maggior parte dei siti web e dei servizi tecnologici forniti su Internet, i server di Slack raccolgono automaticamente informazioni nei file di registro quando si accede ai Siti web o ai Servizi di Slack o li si utilizza. I dati di registro possono includere l’indirizzo IP, l’indirizzo della pagina web visitata prima di utilizzare il Sito web o i Servizi, il tipo e le impostazioni del browser, la data e l’ora di utilizzo dei Servizi, le informazioni sulla configurazione del browser e sui plug-in e le preferenze di lingua. Informazioni sul dispositivo. Slack raccoglie informazioni sul dispositivo utilizzato per accedere ai Servizi, ad esempio il tipo e le impostazioni del dispositivo, il sistema operativo in uso, gli ID dell’applicazione, gli identificatori univoci del dispositivo e i dati sugli arresti anomali. La raccolta di alcune o di tutte le Altre informazioni dipende spesso dal tipo di dispositivo utilizzato e dalle relative impostazioni. Informazioni sulla posizione. Slack riceve informazioni dall’utente, dai suoi Clienti e da altre terze parti che consentono di approssimare la posizione dell’utente. Slack può, ad esempio, utilizzare un indirizzo aziendale fornito dal datore di lavoro dell’utente (che è suo Cliente) o un indirizzo IP ricevuto dal browser o dispositivo utilizzato per determinare la posizione approssimativa per fornire assistenza per la localizzazione o per scopi di sicurezza. Informazioni sui cookie : Slack utilizza diversi cookie e tecnologie simili nei propri Siti e Servizi per raccogliere Altre informazioni. Per ulteriori informazioni sul modo in cui Slack utilizza tali tecnologie e sui controlli di rifiuto e altre opzioni, consultare l’Informativa sui cookie. Informazioni sui Servizi di terze parti : un Cliente può decidere se consentire o limitare i Servizi di terze parti per la propria Area di lavoro e Slack può ricevere dati personali da tali Servizi di terze parti. I Servizi di terze parti, in genere, sono programmi software che si integrano con i Servizi di Slack e un Cliente può consentire ai propri Utenti autorizzati di abilitare e disabilitare tali integrazioni per la propria Area di lavoro (per maggiori dettagli sulla gestione, le impostazioni e le autorizzazioni di applicazioni di terze parti, cliccare qui). Slack può anche sviluppare e offrire applicazioni Slack che connettono i Servizi con un Servizio di terze parti. Se abilitato, il provider di un Servizio di terze parti può condividere determinate informazioni con Slack. Se ad esempio un’applicazione di archiviazione cloud utilizzata è abilitata per consentire l’importazione di file in un’Area di lavoro, Slack può ricevere il nome utente e l’indirizzo e-mail degli Utenti autorizzati, insieme a informazioni aggiuntive che l’applicazione rende disponibili a Slack per facilitare l’integrazione. Gli Utenti autorizzati devono controllare le impostazioni sulla privacy e le comunicazioni in questi Servizi di terze parti per conoscere i dati che possono essere divulgati a Slack. Quando un Servizio di terze parti è abilitato, Slack è autorizzato a connettersi e ad accedere alle Altre informazioni rese disponibili a Slack in conformità con l’accordo con il provider del Servizio di terze parti e qualsiasi autorizzazione concessa dal Cliente (e dai suoi Utenti autorizzati). Tra gli esempi di informazioni che Slack potrebbe ricevere in questo modo sono incluse la creazione di un nuovo account o l’interazione con un’applicazione di terze parti con una modalità che può essere attribuita all’attività di utilizzo di Slack. Quando Slack connette i Servizi di terze parti ai propri, tuttavia, non riceve né archivia le password per alcuno di essi. Per ulteriori informazioni sull’interazione di Slack con i Servizi di terze parti, cliccare qui. Informazioni di contatto : conformemente al processo di consenso fornito dal dispositivo o da un’altra API di terze parti, tutte le informazioni di contatto che un Utente autorizzato sceglie di importare (ad esempio l’importazione di una rubrica per trovare colleghi e contatti di Slack Connect o un calendario da un dispositivo o un’API), inoltrare o caricare nei Servizi (ad esempio con l’invio di e-mail ai Servizi) vengono raccolte quando si utilizzano i Servizi. Dati di terze parti : Slack può ricevere da società madri, consociate e sussidiarie, partner o altre parti dati su organizzazioni, settori, elenchi di società clienti, visitatori del sito Web, campagne di marketing e altri aspetti relativi alla propria attività che utilizza per migliorare le informazioni in suo possesso o renderle più utili. Questi dati possono essere combinati con Altre informazioni raccolte e potrebbero includere dati aggregati, ad esempio quali indirizzi IP corrispondono a codici postali o paesi. Potrebbe trattarsi anche di dati più specifici, ad esempio sul rendimento di una campagna di marketing online o tramite e-mail. Metadati audio e video : Slack può ricevere, acquisire e archiviare metadati derivati dall’utilizzo di funzioni come Slack Incontri o clip e altri dati correlati come i dati relativi a data e ora dell’incontro in Slack e l’Utente autorizzato con cui ci si è connessi. Informazioni aggiuntive fornite a Slack : Slack inoltre riceve Altre informazioni quando vengono inviate ai suoi Siti web o in altri modi, ad esempio se l’utente indica risposte o opinioni partecipando a un gruppo di discussione, concorso, attività o evento, invia feedback su prodotti o servizi, fornisce informazioni quando invia una domanda di lavoro in Slack, si iscrive a un programma di certificazione oppure a un altro programma di formazione ospitato da Slack o da un fornitore, invia una richiesta di supporto, interagisce con gli account di Slack sui social media o comunica in altro modo con Slack.

Slack raccoglie, genera e/o riceve anche le seguenti categorie di Altre informazioni:

In generale, nessuno ha l’obbligo legale o contrattuale di fornire i Dati del cliente né altre informazioni (collettivamente, “Informazioni”). Alcune Informazioni, tuttavia, vengono raccolte automaticamente e se alcune Informazioni, ad esempio i dettagli di configurazione dell’area di lavoro, non vengono fornite, Slack può non essere in grado di fornire i Servizi.

Modalità di trattamento delle informazioni in Slack e basi giuridiche

I Dati del cliente verranno utilizzati da Slack in conformità con le istruzioni del Cliente, ad esempio per fornire i Servizi, le condizioni applicabili nel Contratto con il Cliente, l’uso della funzionalità dei Servizi da parte del Cliente e come richiesto dalla legge applicabile. Slack è un responsabile del trattamento dei Dati del cliente e il Cliente è il titolare. Il Cliente può, ad esempio, utilizzare i Servizi per concedere e rimuovere l’accesso a un’Area di lavoro, assegnare ruoli e configurare impostazioni, accedere, modificare, esportare, condividere e rimuovere i Dati del cliente e applicare altrimenti i propri criteri ai Servizi.

Slack usa le Altre informazioni per gestire i Servizi, i Siti web e l’attività. Più specificamente, Slack utilizza le Altre informazioni per i seguenti scopi:

Adempimento di un obbligo legale:

Slack tratta le Altre informazioni per adempiere a un obbligo legale, ad esempio accedere, preservare o divulgare determinate informazioni in presenza di una richiesta legale valida da parte di un organismo di regolamentazione, forze dell’ordine e altri. Ad esempio, un mandato di perquisizione o un'ordinanza di consegna delle forze dell’ordine per fornire informazioni in merito a un’indagine, come la foto del profilo o l’indirizzo IP.

Slack usa le informazioni sull’Area di lavoro e sull’account, le informazioni sull’utilizzo, le informazioni sui cookie, le informazioni sui Servizi di terze parti, le informazioni di contatto, i dati di terze parti, i metadati audio e video e le informazioni aggiuntive fornite a Slack per adempiere a un obbligo legale.

Interessi legittimi:

Slack si basa sui propri interessi legittimi o sugli interessi legittimi di una terza parte quando non sono superati dagli interessi o dai diritti e libertà fondamentali dell’utente (“interessi legittimi”).

Slack usa le informazioni sull’Area di lavoro e sull’account, le informazioni sull’utilizzo, le informazioni sui cookie, le informazioni sui Servizi di terze parti, le informazioni di contatto, i dati di terze parti, i metadati audio e video e le informazioni aggiuntive fornite a Slack per i seguenti interessi legittimi:

Per fornire, aggiornare, gestire e proteggere i propri Servizi, Siti web e attività.

Ciò include l’utilizzo di Altre informazioni per supportare la fornitura dei Servizi ai sensi di un Contratto con il Cliente, prevenire o risolvere errori di servizio e problemi tecnici o di sicurezza, analizzare e monitorare l’utilizzo, le tendenze e altre attività o su richiesta di un Utente autorizzato. È nell’interesse di Slack e degli utenti fornire, aggiornare, gestire e proteggere i Servizi, Siti web e attività di Slack.

Ciò include l’utilizzo di Altre informazioni per supportare la fornitura dei Servizi ai sensi di un Contratto con il Cliente, prevenire o risolvere errori di servizio e problemi tecnici o di sicurezza, analizzare e monitorare l’utilizzo, le tendenze e altre attività o su richiesta di un Utente autorizzato. Per sviluppare e fornire strumenti di ricerca, apprendimento e produttività e funzioni aggiuntive.

Slack cerca di ottimizzare l’utilità dei Servizi per Aree di lavoro e Utenti autorizzati specifici. Ad esempio, Slack potrebbe: migliorare le funzionalità di ricerca utilizzando le Altre informazioni per aiutare a determinare e classificare la pertinenza di contenuti, canali o competenze per un Utente autorizzato; fornire suggerimenti sui Servizi o su un Servizio di terze parti basati sull’uso storico e su modelli predittivi; identificare tendenze e informazioni dettagliate organizzative; personalizzare un’esperienza dei Servizi; oppure creare nuove funzioni e prodotti per la produttività. È nell’interesse di Slack e nell’interesse di Clienti e Utenti autorizzati migliorare e sviluppare costantemente l’assistenza clienti fornita.

Slack cerca di ottimizzare l’utilità dei Servizi per Aree di lavoro e Utenti autorizzati specifici. Ad esempio, Slack potrebbe: Per indagare e prevenire problemi di sicurezza e abusi.

Slack può utilizzare diversi strumenti come le impronte digitali dei dispositivi per prevenire problemi e abusi. Slack può trattare, anche in modo automatico, le Altre informazioni per comprendere meglio come Slack viene utilizzato o per prevenire spam o abusi. È nell’interesse di Slack mantenere sicuro il Servizio e rilevare, prevenire e affrontare gli abusi (come lo spam) e investigare e intervenire in caso di attività sospette sui Servizi.

Slack può utilizzare diversi strumenti come le impronte digitali dei dispositivi per prevenire problemi e abusi. Slack può trattare, anche in modo automatico, le Altre informazioni per comprendere meglio come Slack viene utilizzato o per prevenire spam o abusi. Per aggregare o anonimizzare le informazioni.

In alcuni casi, Slack aggrega o anonimizza le informazioni associate all’utente e usa le informazioni risultanti ad esempio per migliorare i Servizi. È nell’interesse di Slack eseguire ricerche e migliorare i Servizi; È nell’interesse di Clienti e Utenti autorizzati applicare la privacy e la minimizzazione dei dati in modo predefinito rispetto alle loro informazioni.

In alcuni casi, Slack aggrega o anonimizza le informazioni associate all’utente e usa le informazioni risultanti ad esempio per migliorare i Servizi. Condividere informazioni con altri, incluse le forze dell’ordine, e per rispondere a richieste legali.

È nell’interesse di Slack e nell’interesse del pubblico generale prevenire e affrontare le frodi, l’utilizzo non autorizzato di Slack, le violazioni delle condizioni o altre attività dannose o illegali; proteggere Slack, i suoi utenti o altri, ad esempio nell’ambito di indagini o accertamenti di organismi di regolamentazione; oppure prevenire decessi o imminenti lesioni personali.

Trasferire, archiviare o trattare le informazioni dell’utente al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Poiché i Siti web e i Servizi operano a livello globale, con Clienti in tutto il mondo, Slack deve condividere le informazioni che raccoglie globalmente. Slack effettua i trasferimenti necessari al di fuori dello Spazio Economico Europeo, incluso in Australia, Canada, Giappone, India, Corea del Sud e Stati Uniti, per fornire, aggiornare, gestire e proteggere i propri Servizi, Siti web e attività.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Trasferimenti internazionali di dati” riportata di seguito. È nell’interesse di Slack e degli utenti fornire, aggiornare, gestire e proteggere i Servizi, Siti web e attività di Slack.

Poiché i Siti web e i Servizi operano a livello globale, con Clienti in tutto il mondo, Slack deve condividere le informazioni che raccoglie globalmente. Slack effettua i trasferimenti necessari al di fuori dello Spazio Economico Europeo, incluso in Australia, Canada, Giappone, India, Corea del Sud e Stati Uniti, per fornire, aggiornare, gestire e proteggere i propri Servizi, Siti web e attività. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Trasferimenti internazionali di dati” riportata di seguito.

Slack usa le informazioni sull’Area di lavoro e sull’account, le informazioni sui Servizi di terze parti, i dati di terze parti e le informazioni aggiuntive fornite a Slack per i seguenti interessi legittimi:

Per comunicare con l’utente in relazione a richieste, commenti e domande.

Se l’utente ci contatta, possiamo utilizzare Altre informazioni per rispondere all’utente. È nell’interesse di Slack, dei Clienti e degli Utenti autorizzati facilitare le comunicazioni (ad esempio rispondere alle domande dei Clienti).

Se l’utente ci contatta, possiamo utilizzare Altre informazioni per rispondere all’utente. Per inviare e-mail di servizio e altre comunicazioni.

Ad esempio, Slack potrebbe: inviare all’utente e-mail di servizio, tecniche e amministrative, messaggi e altri tipi di comunicazioni; oppure contattare l’utente per informarlo in relazione a modifiche ai Servizi, offerte di Servizi e importanti comunicazioni sui Servizi, relative ad esempio a sicurezza e frode. Queste comunicazioni sono considerate parte dei Servizi e l’utente non può rifiutarle. È nell’interesse dei Clienti e degli Utenti autorizzati affrontare i problemi relativi ai servizi.

Ad esempio, Slack potrebbe:

Slack usa le informazioni sull’Area di lavoro e sull’account e le informazioni sull’utilizzo per i seguenti interessi legittimi:

Per fatturazione, gestione dell’account e altri aspetti amministrativi.

Slack può aver bisogno di contattare l’utente per motivi di fatturazione, gestione dell’account e simili e utilizza quindi i dati dell’account per amministrare gli account e monitorare fatturazione e pagamenti. È nell’interesse di Slack facilitare la fornitura e l’amministrazione efficace dei Siti web e dei Servizi.

Slack può aver bisogno di contattare l’utente per motivi di fatturazione, gestione dell’account e simili e utilizza quindi i dati dell’account per amministrare gli account e monitorare fatturazione e pagamenti.

Slack usa le informazioni sull’area di lavoro e sull’account, le informazioni sull’utilizzo, le informazioni sui cookie, le informazioni sui servizi di terze parti, i dati di terze parti e le informazioni aggiuntive fornite a Slack per i seguenti interessi legittimi:

Per inviare e-mail di marketing e altre comunicazioni.

Talvolta Slack invia e-mail relative a nuove funzioni del prodotto, comunicazioni promozionali o altre novità su Slack. Si tratta di messaggi di marketing che l’utente può decidere se ricevere o meno. In caso di ulteriori domande su un messaggio ricevuto da Slack, contattare Slack nelle modalità descritte di seguito. È nell’interesse di Slack promuovere i Siti web e i Servizi e inviare il marketing diretto.

Talvolta Slack invia e-mail relative a nuove funzioni del prodotto, comunicazioni promozionali o altre novità su Slack. Si tratta di messaggi di marketing che l’utente può decidere se ricevere o meno. In caso di ulteriori domande su un messaggio ricevuto da Slack, contattare Slack nelle modalità descritte di seguito.

Modalità di condivisione e di divulgazione delle informazioni in Slack

La presente sezione descrive il modo in cui Slack può condividere e divulgare informazioni, come descritto nella sezione "Informazioni raccolte e ricevute da Slack" riportata sopra. I clienti determinano i propri criteri e procedure per la condivisione e la divulgazione delle informazioni a terze parti. Slack non controlla il modo in cui un Cliente o un’eventuale terza parte sceglie di condividere o divulgare le informazioni.

Istruzioni del Cliente. Slack può condividere le Informazioni in conformità alle istruzioni del Cliente e con il relativo consenso, incluse le condizioni applicabili nel Contratto con il Cliente e nell’uso della funzionalità dei Servizi da parte del Cliente, e in conformità alla legge e al procedimento legale applicabili. Alcune condivisioni su richiesta del Cliente possono comportare costi aggiuntivi. Per consentire a Slack di seguire le istruzioni dei Clienti, Slack fornisce diversi controlli degli amministratori per permettere ai Clienti di gestire le Aree di lavoro. Ad esempio, Slack segue le istruzioni dei Clienti per abilitare o disabilitare l’utilizzo da parte degli Utenti autorizzati di varie funzioni dei Servizi, come clip o Slack Incontri, le autorizzazioni per postare nei canali, la condivisione e la visibilità dei messaggi diretti che includono file oppure se e come gli Utenti autorizzati possono connettersi con le Aree di lavoro di altre organizzazioni tramite Slack Connect. Inoltre Slack segue le istruzioni di Clienti e Utenti autorizzati per il modo in cui il profilo di un Utente autorizzato viene visualizzato nell’Area di lavoro di un Cliente o quando viene condiviso tramite Slack Connect o altre funzioni. I Clienti possono anche fornire agli Utenti autorizzati la possibilità di modificare i destinatari e la visibilità di alcuni Dati del cliente. Per ulteriori informazioni, consultare il Centro assistenza per le opzioni e le impostazioni disponibili.

Slack può condividere le Informazioni in conformità alle istruzioni del Cliente e con il relativo consenso, incluse le condizioni applicabili nel Contratto con il Cliente e nell’uso della funzionalità dei Servizi da parte del Cliente, e in conformità alla legge e al procedimento legale applicabili. Alcune condivisioni su richiesta del Cliente possono comportare costi aggiuntivi. Visualizzazione dei Servizi. Quando un Utente autorizzato invia Informazioni, queste possono essere visualizzate o rilevabili per altri Utenti autorizzati nelle stesse Aree di lavoro o in altre connesse oppure in istanze di Slack Connect. Ad esempio, l’indirizzo e-mail di un Utente autorizzato può essere visualizzato con il profilo dell’Area di lavoro o un altro profilo e le informazioni dell’organizzazione possono essere visualizzate dagli Utenti autorizzati. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità dei Servizi, consultare il Centro assistenza.

Quando un Utente autorizzato invia Informazioni, queste possono essere visualizzate o rilevabili per altri Utenti autorizzati nelle stesse Aree di lavoro o in altre connesse oppure in istanze di Slack Connect. Ad esempio, l’indirizzo e-mail di un Utente autorizzato può essere visualizzato con il profilo dell’Area di lavoro o un altro profilo e le informazioni dell’organizzazione possono essere visualizzate dagli Utenti autorizzati. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità dei Servizi, consultare il Centro assistenza. Collaborazione con altri. I Servizi consentono agli Utenti autorizzati che operano in Aree di lavoro indipendenti di collaborare in modi diversi, ad esempio tramite Slack Connect o l’interoperabilità e-mail. Le Informazioni, ad esempio le informazioni di profilo di un Utente autorizzato e dell’organizzazione, possono essere condivise in base ai criteri e alle procedure delle Aree di lavoro usate. Ad esempio, dipendentemente dalle impostazioni dell’Area di lavoro, per abilitare le connessioni con altri Utenti autorizzati, il profilo dell’utente potrebbe essere condiviso, ricercabile o rilevabile dagli Utenti autorizzati o altri utenti all’esterno dell’Area di lavoro di appartenenza oppure condiviso via e-mail quando si invita un Utente autorizzato o un altro utente a collaborare tramite Slack Connect. In molti casi, Slack include controlli dell’amministratore o dell’utente, in base al caso d’uso, per quanto riguarda la collaborazione esterna. Gli Utenti autorizzati possono anche decidere di espandere la visibilità di determinati contenuti e Dati del cliente, come i file.

I Servizi consentono agli Utenti autorizzati che operano in Aree di lavoro indipendenti di collaborare in modi diversi, ad esempio tramite Slack Connect o l’interoperabilità e-mail. Le Informazioni, ad esempio le informazioni di profilo di un Utente autorizzato e dell’organizzazione, possono essere condivise in base ai criteri e alle procedure delle Aree di lavoro usate. Ad esempio, dipendentemente dalle impostazioni dell’Area di lavoro, per abilitare le connessioni con altri Utenti autorizzati, il profilo dell’utente potrebbe essere condiviso, ricercabile o rilevabile dagli Utenti autorizzati o altri utenti all’esterno dell’Area di lavoro di appartenenza oppure condiviso via e-mail quando si invita un Utente autorizzato o un altro utente a collaborare tramite Slack Connect. In molti casi, Slack include controlli dell’amministratore o dell’utente, in base al caso d’uso, per quanto riguarda la collaborazione esterna. Gli Utenti autorizzati possono anche decidere di espandere la visibilità di determinati contenuti e Dati del cliente, come i file. Accesso del Cliente. Proprietari, amministratori, Utenti autorizzati e altri rappresentanti e membri del personale del Cliente possono essere in grado di accedere o di limitare l’accesso alle Informazioni e di modificarle. Ciò può includere, ad esempio, il datore di lavoro che utilizza le funzioni dei Servizi per accedere ai dettagli del profilo o modificarli oppure per esportare i registri dell’attività dell’Area di lavoro. Per informazioni sulle impostazioni dell’Area di lavoro, consultare https://slack.com/account/settings.

Proprietari, amministratori, Utenti autorizzati e altri rappresentanti e membri del personale del Cliente possono essere in grado di accedere o di limitare l’accesso alle Informazioni e di modificarle. Ciò può includere, ad esempio, il datore di lavoro che utilizza le funzioni dei Servizi per accedere ai dettagli del profilo o modificarli oppure per esportare i registri dell’attività dell’Area di lavoro. Per informazioni sulle impostazioni dell’Area di lavoro, consultare https://slack.com/account/settings. Partner e provider di servizi di terze parti. Slack può avvalersi di società o individui di terze parti come provider di servizi o partner commerciali per elaborare le Informazioni e supportare la propria attività. Queste terze parti possono, ad esempio, fornire servizi di elaborazione e archiviazione virtuali, assistere Slack nella verifica di proprietari e clienti oppure Slack può condividere informazioni commerciali per sviluppare collaborazioni strategiche con provider di Servizi di terze parti per supportare i clienti comuni. A tale riguardo, in base al servizio di terze parti fornito, Slack può condividere le informazioni dell’utente. Informazioni aggiuntive sui sub-incaricati di cui Slack si avvale per supportare la distribuzione dei Servizi sono disponibili in Salesforce Documentazione dell’infrastruttura e dei sub-incaricati.

Slack può avvalersi di società o individui di terze parti come provider di servizi o partner commerciali per elaborare le Informazioni e supportare la propria attività. Queste terze parti possono, ad esempio, fornire servizi di elaborazione e archiviazione virtuali, assistere Slack nella verifica di proprietari e clienti oppure Slack può condividere informazioni commerciali per sviluppare collaborazioni strategiche con provider di Servizi di terze parti per supportare i clienti comuni. A tale riguardo, in base al servizio di terze parti fornito, Slack può condividere le informazioni dell’utente. Informazioni aggiuntive sui sub-incaricati di cui Slack si avvale per supportare la distribuzione dei Servizi sono disponibili in Salesforce Documentazione dell’infrastruttura e dei sub-incaricati. Servizi di terze parti. Un Cliente può abilitare o consentire agli Utenti autorizzati di abilitare Servizi di terze parti. Slack chiede a ciascun provider di Servizi di terze parti di divulgare tutte le autorizzazioni per le informazioni accessibili tramite i Servizi, ma non garantisce che lo facciano. Quando i Servizi di terze parti sono abilitati da un Cliente o un Utente autorizzato, Slack può condividere le Informazioni con i Servizi di terze parti. I Servizi di terze parti non sono di proprietà di né sono controllati da Slack e le terze parti cui è stato concesso l’accesso alle Informazioni possono aver definito altri criteri e procedure per la raccolta, l’utilizzo e la condivisione dei dati. Controllare le autorizzazioni, le impostazioni sulla privacy e le comunicazioni per i Servizi di terze parti o contattare il provider per qualsiasi domanda.

Un Cliente può abilitare o consentire agli Utenti autorizzati di abilitare Servizi di terze parti. Slack chiede a ciascun provider di Servizi di terze parti di divulgare tutte le autorizzazioni per le informazioni accessibili tramite i Servizi, ma non garantisce che lo facciano. Quando i Servizi di terze parti sono abilitati da un Cliente o un Utente autorizzato, Slack può condividere le Informazioni con i Servizi di terze parti. I Servizi di terze parti non sono di proprietà di né sono controllati da Slack e le terze parti cui è stato concesso l’accesso alle Informazioni possono aver definito altri criteri e procedure per la raccolta, l’utilizzo e la condivisione dei dati. Controllare le autorizzazioni, le impostazioni sulla privacy e le comunicazioni per i Servizi di terze parti o contattare il provider per qualsiasi domanda. Forum. Le Informazioni che l’utente sceglie di fornire nella community di un forum, compresi i dati personali, saranno disponibili pubblicamente.

Le Informazioni che l’utente sceglie di fornire nella community di un forum, compresi i dati personali, saranno disponibili pubblicamente. Organizzatori e sponsor di eventi/webinar. Se l’utente partecipa a un evento o webinar organizzato da Slack, Slack può condividerne il profilo e le informazioni dell’organizzazione con gli sponsor dell’evento o del webinar al momento della registrazione, della scansione del badge o della partecipazione a una sessione di breakout. Se richiesto dalla normativa applicabile, l’utente può fornire il consenso a tale condivisione tramite il modulo di registrazione o consentendo che il badge venga scannerizzato presso lo stand dello sponsor. In tali circostanze, le informazioni dell’utente saranno soggette alle informative sulla privacy degli sponsor. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle condizioni fornite al momento della registrazione all’evento o al webinar.

Se l’utente partecipa a un evento o webinar organizzato da Slack, Slack può condividerne il profilo e le informazioni dell’organizzazione con gli sponsor dell’evento o del webinar al momento della registrazione, della scansione del badge o della partecipazione a una sessione di breakout. Se richiesto dalla normativa applicabile, l’utente può fornire il consenso a tale condivisione tramite il modulo di registrazione o consentendo che il badge venga scannerizzato presso lo stand dello sponsor. In tali circostanze, le informazioni dell’utente saranno soggette alle informative sulla privacy degli sponsor. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle condizioni fornite al momento della registrazione all’evento o al webinar. Consulenti professionali. Slack può condividere le informazioni dell’utente con consulenti professionali che fungono da provider di servizi, titolari, responsabili o corresponsabili del trattamento, inclusi avvocati, banchieri, revisori contabili e assicuratori che forniscono servizi di consulenza, bancari, legali, assicurativi e contabili, e nella misura in cui ha l’obbligo legale o un interesse legittimo a condividere le Informazioni contenenti dati personali.

Slack può condividere le informazioni dell’utente con consulenti professionali che fungono da provider di servizi, titolari, responsabili o corresponsabili del trattamento, inclusi avvocati, banchieri, revisori contabili e assicuratori che forniscono servizi di consulenza, bancari, legali, assicurativi e contabili, e nella misura in cui ha l’obbligo legale o un interesse legittimo a condividere le Informazioni contenenti dati personali. Consociate. Slack può condividere le Informazioni con le proprie Consociate, società madri e/o sussidiarie.

Slack può condividere le Informazioni con le proprie Consociate, società madri e/o sussidiarie. Durante una modifica all’attività di Slack. Se Slack è coinvolta in una fusione, acquisizione, fallimento, scioglimento, riorganizzazione, vendita di alcune o di tutte le attività o azioni di Slack, finanziamento, offerta pubblica di titoli, acquisizione di tutta o parte dell’azienda, transazione o procedimento simile o passaggi in considerazione di tali attività, alcune o tutte le Informazioni descritte nella sezione “Informazioni raccolte e ricevute da Slack” possono essere condivise o trasferite, fatte salve le disposizioni standard di riservatezza.

Se Slack è coinvolta in una fusione, acquisizione, fallimento, scioglimento, riorganizzazione, vendita di alcune o di tutte le attività o azioni di Slack, finanziamento, offerta pubblica di titoli, acquisizione di tutta o parte dell’azienda, transazione o procedimento simile o passaggi in considerazione di tali attività, alcune o tutte le Informazioni descritte nella sezione “Informazioni raccolte e ricevute da Slack” possono essere condivise o trasferite, fatte salve le disposizioni standard di riservatezza. Dati aggregati o anonimizzati Slack può divulgare o utilizzare Informazioni aggregate o anonimizzate per qualsiasi scopo. Ad esempio, può condividere Informazioni aggregate o anonimizzate con clienti potenziali o partner per scopi commerciali o di ricerca.

Slack può divulgare o utilizzare Informazioni aggregate o anonimizzate per qualsiasi scopo. Ad esempio, può condividere Informazioni aggregate o anonimizzate con clienti potenziali o partner per scopi commerciali o di ricerca. Applicazione della legge e organismi di regolamentazione. Se Slack riceve una richiesta di informazioni, può divulgare Altre informazioni se ritiene ragionevolmente che la divulgazione sia conforme alla legge o richiesta ai sensi di una legge, una normativa o un procedimento legale. Consultare Criteri per la richiesta dei dati, Panoramica sulle richieste di dati e Report sulla trasparenza per comprendere in che modo Slack risponde alle richieste di divulgazione di dati da parte di agenzie governative, forze dell’ordine e altre fonti. Possono talvolta essere incluse informazioni che Slack Technologies, LLC tratta per conto di Slack Technologies Limited nel ruolo di sub-responsabile del trattamento, anche ai sensi delle condizioni di eventuali accordi sulla protezione dei dati tra Slack e i suoi Clienti.

Se Slack riceve una richiesta di informazioni, può divulgare Altre informazioni se ritiene ragionevolmente che la divulgazione sia conforme alla legge o richiesta ai sensi di una legge, una normativa o un procedimento legale. Consultare Criteri per la richiesta dei dati, Panoramica sulle richieste di dati e Report sulla trasparenza per comprendere in che modo Slack risponde alle richieste di divulgazione di dati da parte di agenzie governative, forze dell’ordine e altre fonti. Possono talvolta essere incluse informazioni che Slack Technologies, LLC tratta per conto di Slack Technologies Limited nel ruolo di sub-responsabile del trattamento, anche ai sensi delle condizioni di eventuali accordi sulla protezione dei dati tra Slack e i suoi Clienti. Per far valere i nostri diritti, prevenire le frodi e garantire la sicurezza. Si tratta dei casi in cui Slack deve proteggere e difendere i diritti, la proprietà o la sicurezza di Slack, dei suoi utenti o di terzi, inclusa l’applicazione dei suoi contratti o criteri o in relazione alle indagini e alla prevenzione di attività illegali, frodi o problemi di sicurezza, inclusa la prevenzione di decessi o imminenti lesioni personali.

Si tratta dei casi in cui Slack deve proteggere e difendere i diritti, la proprietà o la sicurezza di Slack, dei suoi utenti o di terzi, inclusa l’applicazione dei suoi contratti o criteri o in relazione alle indagini e alla prevenzione di attività illegali, frodi o problemi di sicurezza, inclusa la prevenzione di decessi o imminenti lesioni personali. Con consenso. Slack può condividere le Informazioni con terze parti quando ne abbia il consenso o in base a quanto altrimenti consentito in questa Informativa sulla privacy. Per le Aree di lavoro registrate a entità aziendali, Slack può condividere le Informazioni con il consenso del proprietario principale dell’Area di lavoro, del responsabile aziendale autorizzato o della persona da loro designata. Per gli ambienti di lavoro creati senza affiliazione formale, Slack può richiedere il consenso degli utenti.

Conservazione dei dati

Slack conserverà i Dati del cliente in conformità con le istruzioni del Cliente (ad esempio per l’esecuzione delle condizioni applicabili nel Contratto con il Cliente e tramite l’uso della funzionalità dei Servizi da parte del Cliente) e come richiesto dalla legge applicabile. Il Cliente può personalizzare le proprie impostazioni di conservazione e, in base al piano dei Servizi, applicare tali impostazioni personalizzate a livello di Area di lavoro, canale o altro. Il Cliente può anche applicare impostazioni diverse a messaggi, file o altri tipi di Dati del cliente. L’eliminazione dei Dati del cliente e altro utilizzo dei Servizi da parte del Cliente può comportare l’eliminazione e/o l’anonimizzazione di determinate Altre informazioni associate. Per ulteriori informazioni, consultare il Centro assistenza o contattare il Cliente.



Slack può conservare Altre informazioni relative all’utente per il tempo necessario agli scopi descritti in questa Informativa sulla privacy (come per fornire i Servizi, incluse eventuali funzioni opzionali usate, e per fornire assistenza ai clienti). Ciò può includere la conservazione di Altre informazioni dopo aver disattivato l’account dell’utente per il periodo di tempo necessario a Slack per perseguire legittimi interessi commerciali, eseguire controlli, rispettare (e dimostrare la conformità a) obblighi legali, risolvere controversie e far rispettare gli accordi.

Sicurezza

In Slack la sicurezza dei dati è un aspetto molto importante. Slack si impegna per proteggere le Informazioni fornite dall’utente da perdita, uso improprio e divulgazione o accesso non autorizzato. Tali misure tengono conto della sensibilità delle Informazioni raccolte, elaborate e archiviate e dello stato attuale della tecnologia. Slack ha ricevuto certificazioni di sicurezza riconosciute a livello internazionale. Per ulteriori informazioni sulle procedure e sui criteri correnti in materia di sicurezza e riservatezza dei Servizi, consultare Procedure per la sicurezza. Data la natura delle comunicazioni e della tecnologia di elaborazione delle informazioni, Slack non può garantire che le Informazioni, durante la trasmissione tramite Internet o nel periodo in cui sono archiviate nei propri sistemi o si trovano comunque sotto la sua tutela, siano assolutamente al sicuro da intrusioni da parte di altri. Quando si clicca su un link che indirizza a un sito di terze parti, si esce dal sito di Slack e Slack non controlla né fornisce alcun endorsement sul contenuto di tali siti.

Limiti di età

Slack non consente l’utilizzo dei propri Servizi e Siti web da parte di persone minori di 16 anni, nella misura proibita dalla legge applicabile. Se l’utente viene a conoscenza che una persona di età inferiore a 16 anni ha fornito illegalmente dati personali a Slack, è invitato a contattarci ed eseguiremo le operazioni necessarie per eliminare tali informazioni.

Modifiche alla presente Informativa sulla privacy

Di volta in volta, Slack può modificare la presente Informativa sulla privacy. Tali modifiche possono essere necessarie perché le leggi, le normative e gli standard di settore si evolvono o perché apportiamo modifiche ai nostri servizi o alla nostra attività. Slack pubblicherà le modifiche in questa pagina e invita l’utente a consultare l’Informativa sulla privacy per rimanere informato. Se Slack apporta modifiche che alterano materialmente i diritti alla privacy dell’utente, invierà una comunicazione aggiuntiva, ad esempio tramite e-mail o tramite i Servizi. Se l’utente non accetta le modifiche alla presente Informativa sulla privacy, deve disattivare l’account per i Servizi. Contattare il Cliente se si desidera richiedere la rimozione dei Dati personali sotto il suo controllo.

Trasferimenti internazionali di dati

Slack può trasferire i Dati personali dell’utente in Paesi diversi da quello in cui l’utente vive, inclusi i trasferimenti negli Stati Uniti. Qualora i dati personali siano trasferiti all'estero, Slack garantirà il rispetto dei requisiti delle leggi applicabili nella rispettiva giurisdizione in linea con gli obblighi di Slack.

Se Slack trasferisce Dati personali provenienti da giurisdizioni con leggi sulla protezione dei dati diverse, garantiamo in particolare le misure seguenti:

Clausole contrattuali standard della Commissione Europea. Slack usa le Clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea (e le clausole contrattuali standard equivalenti per il Regno Unito quando appropriato) per i trasferimenti in, tra altri, Australia, Canada, India, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti. Slack trasferirà i Dati personali dell’utente per facilitare la distribuzione dei Servizi. Una copia dell’appendice sul trattamento dei dati standard, che include le clausole contrattuali standard, è disponibile qui e una copia della versione eseguita delle Clausole contrattuali standard può essere ottenuta contattandoci come descritto nella sezione “Come contattare Slack” riportata di seguito.

Slack usa le Clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea (e le clausole contrattuali standard equivalenti per il Regno Unito quando appropriato) per i trasferimenti in, tra altri, Australia, Canada, India, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti. Slack trasferirà i Dati personali dell’utente per facilitare la distribuzione dei Servizi. Una copia dell’appendice sul trattamento dei dati standard, che include le clausole contrattuali standard, è disponibile qui e una copia della versione eseguita delle Clausole contrattuali standard può essere ottenuta contattandoci come descritto nella sezione “Come contattare Slack” riportata di seguito. Sistema APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation Cross-Border Privacy Rules) e sistema PRP (Privacy Recognition For Processors). Le procedure per la privacy adottate da Slack, descritte nella presente Informativa sulla privacy, sono conformi ai sistemi “APEC CBPR” (Asia-Pacific Economic Cooperation Cross Border Privacy Rules) e “PRP” (Privacy Recognition for Processors). Il sistema APEC CBPR fornisce indicazioni alle organizzazioni per garantire la protezione dei dati personali trasferiti tra le economie APEC partecipanti, mentre il sistema PRP dimostra la capacità di un’organizzazione di attenersi in modo efficace agli obblighi in materia di privacy correlati al trattamento dei dati personali che il titolare del trattamento dei dati deve rispettare. In caso di dubbi irrisolti sulla privacy o sull’uso dei dati relativi alle certificazioni APEC CBPR o PRP che Slack non ha risolto in modo soddisfacente, contattare il nostro provider di terze parti per la risoluzione delle controversie.

Responsabile della protezione dei dati

Per comunicare con il responsabile della protezione dei dati, inviare un’e-mail all’indirizzo dpo@slack.com.

Identificazione del titolare e del responsabile del trattamento dei dati

In alcune giurisdizioni, la legge sulla protezione dei dati fa distinzione tra il “titolare del trattamento” e il “responsabile del trattamento” delle informazioni. In generale il Cliente è il titolare del trattamento dei Dati del cliente. In generale, Slack è il responsabile del trattamento dei Dati del cliente e il titolare del trattamento delle Altre informazioni. Entità Slack diverse forniscono i Servizi in parti del mondo differenti.

Slack Technologies Limited , una società irlandese con sede a Dublino, Irlanda, è titolare del trattamento delle Altre informazioni e responsabile del trattamento dei Dati dei clienti relativi agli Utenti autorizzati che utilizzano aree di lavoro stabilite per i clienti al di fuori degli Stati Uniti e del Canada.

, una società irlandese con sede a Dublino, Irlanda, è titolare del trattamento delle Altre informazioni e responsabile del trattamento dei Dati dei clienti relativi agli Utenti autorizzati che utilizzano aree di lavoro stabilite per i clienti al di fuori degli Stati Uniti e del Canada. Slack Technologies, LLC, una società statunitense con sede a San Francisco, California, è titolare del trattamento delle Altre informazioni e responsabile del trattamento dei Dati dei clienti relativi agli Utenti autorizzati che utilizzano aree di lavoro stabilite per i clienti negli Stati Uniti e in Canada.

Diritti dell’utente

Le persone situate nello Spazio Economico Europeo, in Regno Unito, in Brasile e nel mondo hanno diritti legali specifici in relazione ai propri dati personali. Fatte salve eventuali esenzioni previste dalla legge, l’utente ha il diritto di richiedere l’accesso alle proprie informazioni personali, nonché di aggiornarle, eliminarle o correggerle. A tale scopo è possibile utilizzare le impostazioni e gli strumenti forniti nell’account per i Servizi. In caso di problemi con l’utilizzo delle impostazioni e degli strumenti, contattare il Cliente che gestisce l’area di lavoro per richiedere ulteriore accesso e assistenza. Per le informazioni di contatto del Cliente, consultare https://slack.com/account/settings.

Nella misura in cui il trattamento dei Dati personali dell’utente da parte di Slack sia soggetto al Regolamento generale sulla protezione dei dati o ad altre leggi applicabili che richiedono una base giuridica per il trattamento dei Dati personali, come il Data Protection Act del Regno Unito e la legge brasiliana sulla protezione dei dati (Lei Geral de Proteção de Dados), Slack si basa prevalentemente sui propri interessi legittimi, descritti sopra, per il trattamento di tali Dati personali. Qualora Slack si basi sugli interessi legittimi per il trattamento dei Dati personali, l’utente può opporsi a tale trattamento contattandoci come descritto nella sezione “Come contattare Slack” riportata di seguito. In risposta all’opposizione dell’utente, Slack interromperà il trattamento delle informazioni per gli scopi rilevanti a meno che non sussistano validi motivi nelle circostanze o il trattamento sia necessario nell’ambito di istanze legali. Slack può anche trattare Altre informazioni che costituiscono i Dati personali dell’utente per scopi di marketing diretto e l’utente ha il diritto di opporsi all’uso da parte di Slack dei suoi Dati personali per tale scopo in qualsiasi momento.

Diritti per la privacy in California

In questa sezione vengono forniti ulteriori dettagli sulle informazioni personali che Slack raccoglie sugli utenti in California e sui diritti loro concessi ai sensi delle norme del California Consumer Privacy Act (“CCPA”), come modificato dal California Privacy Rights Act o “CPRA”.

La legge della California richiede che vengano specificate in dettaglio le categorie di informazioni personali che Slack raccoglie e divulga per determinati “scopi aziendali”, ad esempio ai provider di servizi che supportano l’erogazione dei suoi servizi o il marketing dei suoi prodotti e ad altre entità come descritto nelle sezioni precedenti dell’Informativa sulla privacy. Oltre alle informazioni indicate in precedenza nella sezione “Informazioni raccolte e ricevute da Slack”, Slack raccoglie le seguenti categorie di informazioni personali dall’utente, dal datore di lavoro, dai provider di analisi dei dati, dai broker di dati e dai Servizi di terze parti per i suoi scopi aziendali:

Identificativi/informazioni di contatto;

Informazioni commerciali;

Informazioni sulle attività di rete elettroniche o su Internet;

Informazioni finanziarie;

Informazioni sulla posizione geografica;

Informazioni professionali o relative all’impiego;

Dati audio e visivi;

In circostanze limitate ove consentito dalla legge, le informazioni che possono essere protette ai sensi della legge della California o degli Stati Uniti; e

Inferenze tratte da una delle categorie precedenti.

Slack raccoglie queste informazioni per gli scopi aziendali e commerciali descritti nella sezione “Modalità di trattamento delle informazioni in Slack e basi giuridiche” riportata sopra. Slack condivide queste informazioni come descritto nella sezione “Modalità di condivisione e di divulgazione delle informazioni in Slack” riportata sopra. Slack non vende (secondo la definizione del termine fornita nelle norme CCPA o altrimenti) le informazioni personali che raccoglie (né le venderà senza fornire un diritto di rifiuto). Slack potrebbe anche condividere informazioni personali (sotto forma di identificatori e informazioni sull’attività Internet) con inserzionisti di terze parti per il targeting di annunci pubblicitari su siti web, applicazioni e servizi non appartenenti a Slack. Inoltre, Slack potrebbe consentire a terze parti di raccogliere informazioni personali dai suoi siti o servizi se queste terze parti sono provider di servizi autorizzati che hanno accettato i limiti contrattuali di Slack relativamente alla conservazione, al trattamento e alla divulgazione di tali informazioni personali oppure se l’utente usa i siti o servizi di Slack per interagire con terze parti o autorizza Slack a divulgare le proprie informazioni personali a terze parti.

Fatte salve alcune limitazioni, le norme CCPA concedono agli utenti della California il diritto di richiedere di conoscere maggiori dettagli sulle categorie o su parti specifiche di informazioni personali raccolte da Slack (ad esempio le modalità di trattamento, di divulgazione o di eventuale vendita di tali informazioni), di eliminare le loro informazioni personali, di rifiutare eventuali “vendite”, di conoscere e rifiutare la condivisione di informazioni personali per proporre annunci pubblicitari su siti web non appartenenti a Slack e di non essere discriminati per l’esercizio di tali diritti.

Per inviare una richiesta in conformità ai loro diritti ai sensi delle norme CCPA, gli utenti della California possono contattare Slack all’indirizzo e-mail privacy@slack.com o compilando questo modulo. La richiesta verrà verificata tramite le informazioni associate all’account, ad esempio l’indirizzo e-mail. Può essere richiesto un documento di identità. Gli utenti possono anche designare un agente autorizzato per esercitare tali diritti per loro conto. Gli agenti autorizzati devono esibire prova dell’autorizzazione.

Se vuoi rifiutare la condivisione delle attività in base agli identificatori di cookie, attiva un controllo della privacy globale nel browser web o nell’estensione del browser. Consulta il sito web della California Privacy Protection Agency all’indirizzo https://oag.ca.gov/privacy/ccpa per ulteriori informazioni sui controlli della privacy validi. Se vuoi rifiutare la condivisione delle attività in base ad altri identificatori (come indirizzo e-mail o numero di telefono), contattaci come descritto nella sezione “Come contattare Slack”, riportata in basso.

Per ulteriori informazioni sul ruolo e gli obblighi di Slack ai sensi del CCPA, consulta le domande frequenti sul California Consumer Privacy Act (CCPA) di Slack.

Autorità garante

Fatta salva la legge applicabile, l’utente ha anche il diritto di (i) limitare l’uso da parte di Slack di Altre informazioni che costituiscono i Dati personali dell’utente e (ii) presentare un reclamo all’autorità locale per la protezione dei dati. Se tuttavia l’utente ritiene che Slack non sia stato in grado di fornire assistenza per il reclamo o i dubbi e si trova nello Spazio Economico Europeo o nel Regno Unito, ha il diritto di presentare un reclamo all’autorità di supervisione competente. Se l’utente lavora o risiede in un paese membro dell’Unione Europea o facente parte dello Spazio Economico Europeo, può trovare i dettagli di contatto per l’autorità di protezione dei dati competente nel seguente sito web. Se l’utente è residente nel Regno Unito, può contattare l’autorità di supervisione del Regno Unito, l’Information Commissioner’s Office.

In caso di domande sulla presente Informativa sulla privacy o sulle procedure di Slack o se si desidera esercitare uno dei propri diritti legali, contattare Slack. Slack risponderà entro un intervallo di tempo ragionevole. Contattare Slack all’indirizzo e-mail privacy@slack.com oppure all’indirizzo postale indicato di seguito.

Per Clienti e Utenti autorizzati che utilizzano aree di lavoro definite per clienti negli Stati Uniti e in Canada:

Slack Technologies, LLC

50 Fremont Street

San Francisco, CA, 94105

Stati Uniti



oppure

Per Clienti e Utenti autorizzati che utilizzano aree di lavoro definite per clienti al di fuori degli Stati Uniti e del Canada:

Slack Technologies Limited

Salesforce Tower

60 R801, North Dock

Dublin

Irlanda