Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

Il nostro impegno costante volto alla privacy

Ci impegniamo ad aiutare i clienti e gli utenti di Slack a comprendere e a esercitare i loro diritti ai sensi del California Consumer Privacy Act (CCPA). In questa pagina illustreremo il ruolo e gli obblighi di Slack ai sensi del CCPA e forniremo ulteriori informazioni per aiutare i clienti a soddisfare le loro esigenze in ambito di conformità.

In che modo Slack rispetta la conformità al California Consumer Privacy Act.

Slack è conforme al California Consumer Privacy Act (CCPA) e supporta la conformità dei nostri clienti con il CCPA. In qualità di fornitore di strumenti di collaborazione aziendale, Slack è essenzialmente un provider di servizi che opera ai sensi del CCPA. Ulteriori informazioni sull’impegno di Slack verso la conformità al CCPA sono disponibili nella nostra Informativa sulla privacy

Per aiutare i nostri clienti ad adempiere agli obblighi di conformità al CCPA, offriamo diversi strumenti per la gestione dei dati, tra cui:

Strumenti di importazione ed esportazione. Le aziende e le organizzazioni possono accedere ai Dati del cliente, nonché importarli ed esportarli, tramite gli strumenti di Slack.

Strumento di eliminazione profilo. Questo strumento consente ai clienti di rispondere alle richieste degli utenti di eliminare le informazioni personali, ad esempio nomi e indirizzi e-mail, da un account Slack.

Pagina Impostazioni area di lavoro. La pagina Informazioni sull’area di lavoro consente di visualizzare il piano e le impostazioni dell’area di lavoro o di contattare un amministratore che la controlla.

consente di visualizzare il piano e le impostazioni dell’area di lavoro o di contattare un amministratore che la controlla. California Consumer Privacy Act (CCPA): divulgazione delle metriche: in conformità con i requisiti del CCPA, abbiamo pubblicato delle metriche al fine di garantire la trasparenza riguardo alle richieste di diritti che riceviamo e al modo in cui abbiamo gestito tali richieste.

Quali tipi di informazioni personali raccoglie Slack?

Nella nostra Informativa sulla privacy descriviamo che tipo di dati raccoglie Slack. È importante capire in che modo definiamo questi dati in due categorie distinte: Dati del cliente e Altre informazioni.

Per “Dati del cliente” si intendono messaggi, file o altri contenuti inviati al Servizio. Questi dati vengono raccolti per conto del Proprietario principale area di lavoro e, in base alla nostra Informativa sulla privacy, Slack è il responsabile (provider di servizi) dei Dati del cliente e il Cliente è il titolare.

Con “Altre informazioni” si fa riferimento ai dati che Slack raccoglie, genera e/o riceve dall’utilizzo del Servizio Slack, inclusi dati i dati correlati o supplementari di altro tipo. Slack utilizza le Altre informazioni per promuovere i propri legittimi interessi nella gestione dei Servizi. Slack è il titolare di Altre informazioni.

Per le specifiche categorie di informazioni personali correlate ai Dati del cliente nell’area di lavoro che il Cliente può raccogliere, gestire, vendere o divulgare, consultare il proprietario principale dell’area di lavoro. Se non si conosce l’identità del proprietario principale, visitare la pagina Informazioni sull’area di lavoro per scoprirlo

Per le specifiche categorie delle Altre informazioni raccolte e controllate da Slack, consultare la nostra Informativa sulla privacy o scrivere un’e-mail all’indirizzo privacy@slack.com

In che modo Slack adempie ai propri obblighi di responsabile o provider di servizi ai sensi del CCPA?

Slack offre ai clienti anche un’Appendice per il trattamento dei dati specifici per gli Stati Uniti a supplemento delle Condizioni d’uso per il cliente e di qualsiasi altro contratto di abbonamento generale. Tale appendice incorpora gli obblighi e i requisiti delle norme CCPA. Visitare la pagina Appendici sul trattamento dei dati per ulteriori informazioni e istruzioni su come eseguire e inviare il contratto. In caso di domande specifiche sulle Appendici sul trattamento dei dati, contattare il nostro team all’indirizzo e-mail dpa@slack-corp.com. Si noti tuttavia che le condizioni delle appendici non sono negoziabili.

In qualità di provider di servizi, Slack supporta i clienti anche in ambito di conformità con il CCPA. Slack supporterà le richieste di eliminazione ricevute dai Clienti eliminando le informazioni dei profili dei membri previa richiesta verificata da parte di un Proprietario principale. Slack passerà inoltre al Cliente le richieste di informazioni, da parte dei membri, correlate ai Dati del cliente, nonché eventuali richieste ricevute in merito all’eliminazione dei profili dei membri. Per ulteriori informazioni sul modo in cui Slack offre assistenza in merito alle richieste di diritti, consultare la sezione seguente o inviare un’e-mail all’indirizzo feedback@slack-corp.com.

In che modo è possibile esercitare i diritti del consumatore ai sensi del CCPA?

Diritto di informazione: in base ad alcune limitazioni, il CCPA fornisce ai consumatori in California il diritto di chiedere maggiori dettagli sulle categorie o su specifiche informazioni personali raccolte da Slack. Per effettuare una richiesta di questo tipo, consulta questo modulo o contattaci all’indirizzo privacy@slack-corp.com. Slack è il titolare delle Altre informazioni, definite in precedenza. In caso di richieste di Dati del cliente, consulta il proprietario principale dell’area di lavoro. Se non sai chi sia il proprietario principale, visita la pagina Informazioni sull’area di lavoro per scoprirlo.

in base ad alcune limitazioni, il CCPA fornisce ai consumatori in California il diritto di chiedere maggiori dettagli sulle categorie o su specifiche informazioni personali raccolte da Slack. Per effettuare una richiesta di questo tipo, consulta questo modulo o contattaci all’indirizzo privacy@slack-corp.com. Slack è il titolare delle Altre informazioni, definite in precedenza. In caso di richieste di Dati del cliente, consulta il proprietario principale dell’area di lavoro. Se non sai chi sia il proprietario principale, visita la pagina Informazioni sull’area di lavoro per scoprirlo. Diritto di eliminazione: fatte salve alcune limitazioni, il CCPA fornisce ai consumatori in California il diritto di eliminare le proprie informazioni personali. Il proprietario principale di un'area di lavoro o di un'organizzazione può contattare Slack per richiedere l'eliminazione delle informazioni del profilo di un membro. Per effettuare una richiesta di eliminazione profilo, utilizzare questo modulo o scrivere un’e-mail all’indirizzo feedback@slack.com. Quando i membri escono da un’area di lavoro o da un’organizzazione, possono avere il diritto di richiedere l’eliminazione delle informazioni del proprio profilo al Proprietario principale. Il Proprietario principale determina se le informazioni del profilo devono essere eliminate. Per ulteriori informazioni in merito all’eliminazione di un profilo, consultare il nostro Centro assistenza o scrivere un’e-mail all’indirizzo privacy@slack.com.

fatte salve alcune limitazioni, il CCPA fornisce ai consumatori in California il diritto di eliminare le proprie informazioni personali. Il proprietario principale di un'area di lavoro o di un'organizzazione può contattare Slack per richiedere l'eliminazione delle informazioni del profilo di un membro. Per effettuare una richiesta di eliminazione profilo, utilizzare questo modulo o scrivere un’e-mail all’indirizzo feedback@slack.com. Quando i membri escono da un’area di lavoro o da un’organizzazione, possono avere il diritto di richiedere l’eliminazione delle informazioni del proprio profilo al Proprietario principale. Il Proprietario principale determina se le informazioni del profilo devono essere eliminate. Per ulteriori informazioni in merito all’eliminazione di un profilo, consultare il nostro Centro assistenza o scrivere un’e-mail all’indirizzo privacy@slack.com. Richiesta di rinuncia alla vendita di informazioni personali: Slack non vende le informazioni personali, secondo la definizione del termine nel CCPA, e non venderà le informazioni personali senza fornire il diritto futuro di rinuncia a tale vendita. È possibile scegliere di rinunciare a offerte, promozioni o altre e-mail tramite la gestione delle preferenze e-mail.

Le richieste del consumatore verranno gestite negli intervalli di tempo stabiliti nel CCPA.

Come funziona il processo di verifica?

Slack prende tutte le dovute precauzioni per verificare l’identità degli utenti in relazione all’adempimento delle sue responsabilità ai sensi del CCPA. Le fasi della verifica possono variare. Slack esamina ciascuna richiesta sulla base dell’individuo che la inoltra e della categoria di informazioni relative alla richiesta (Dati del cliente o Altre informazioni).

Se un proprietario principale richiede i Dati del cliente o l’eliminazione delle informazioni, la sua identità viene verificata prima dell’elaborazione della richiesta.

Se un membro di un’area di lavoro Slack richiede l’accesso ai Dati del cliente o ne richiede l’eliminazione, la richiesta verrà trasmessa al proprietario principale dell’area di lavoro per la verifica.

Se un membro o un Proprietario principale richiede le Altre informazioni, la sua identità verrà verificata in base alla natura della richiesta.

Se sono state richieste solo le categorie delle Altre informazioni che Slack ha raccolto in qualità di provider di servizi, Slack deve soltanto verificare l’identità con un grado ragionevole di certezza. Al fine di fornire informazioni specifiche, Slack deve verificare l’identità dell’utente con un grado di certezza ragionevolmente alto.

Gli utenti attivi di Slack possono effettuare la verifica persino all’interno della propria area di lavoro Slack protetta da password. Per la verifica degli ex utenti di Slack e dei visitatori del sito web, verranno utilizzate altre informazioni.

Per avviare il processo di verifica, scrivere un’e-mail all’indirizzo privacy@slack.com. Da lì verrà portato avanti il processo di verifica.

Chi bisogna contattare in caso di ulteriori domande?

Per ulteriori richieste relative al CCPA, scrivere un’e-mail all’indirizzo privacy@slack.com. Per richieste di carattere generale, visitare la pagina Contattaci.