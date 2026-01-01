Questions fréquentes concernant la Loi sur la protection des données personnelles des consommateurs résidant en Californie (Consumer Privacy Act ou « CCPA »)

Cette traduction n’est fournie qu’à titre informatif. Dans l’éventualité où des incohérences apparaîtraient entre celle-ci et la version anglaise, c’est la version anglaise qui prévaudrait.

Notre engagement permanent pour la confidentialité des données

Nous sommes engagés pour aider les clients et les utilisateurs de Slack à comprendre et exercer leurs droits selon la Loi sur la protection des données personnelles des consommateurs résidant en Californie (Consumer Privacy Act ou « CCPA »). Sur cette page, nous expliquons le rôle et les obligations de Slack découlant de la CCPA et nous fournissons des informations supplémentaires pour aider nos clients à remplir leurs obligations en matière de conformité.

Comment Slack se conforme à la Loi sur la protection des données personnelles des consommateurs résidant en Californie.

Slack se conforme à la Loi sur la protection des données personnelles des consommateurs résidant en Californie (Consumer Privacy Act ou « CCPA ») et soutient le respect de la CCPA par ses clients. En tant que fournisseur d’outils de collaboration en entreprise, Slack est principalement un fournisseur de services aux termes de la CCPA. Pour en savoir plus sur l’engagement de Slack à respecter la CCPA, consultez nos Règles de confidentialité

Pour aider nos clients à remplir leurs obligations légales dans la cadre de la CCPA, nous proposons plusieurs outils de gestion des données, à savoir :

Outils d’importation et d’exportation. Les entreprises et les organisations peuvent accéder à toutes leurs données clients à l’aide des outils de Slack.

Outil de suppression de profil. Cet outil aide les clients à répondre aux demandes des utilisateurs de supprimer d’un compte Slack des informations personnelles, telles que les noms et adresses e-mail.

Page des paramètres de l’espace de travail. La page À propos de cet espace de travail vous permet de voir le forfait de votre espace de travail, de consulter ses paramètres et de contacter un administrateur qui gère l’espace de travail.

vous permet de voir le forfait de votre espace de travail, de consulter ses paramètres et de contacter un administrateur qui gère l’espace de travail. Divulgation des données relatives au California Consumer Protection Act (CCPA) :conformément aux exigences du CCPA, nous avons publié des données pour assurer la transparence des demandes de droits que nous recevons et de la manière dont nous les traitons.

Quels types d’informations à caractère personnel Slack recueille-t-il ?

Dans nos Règles de confidentialité, nous décrivons les données que Slack recueille. Il est important de comprendre la distinction que nous faisons entre deux catégories de données : les Données client et les Autres informations.

Les « Données client » sont les messages, les fichiers ou d’autres contenus qui sont envoyés au Service. Ces données sont collectées au nom du Propriétaire principal de votre espace de travail. Selon nos Règles de confidentialité, Slack est dans le cadre de cette collecte un sous-traitant (fournisseur de services) de Données client, et le client est le Responsable du traitement des données.

Les « Autres informations » désignent les données issues de l’utilisation du Service Slack et que Slack recueille, génère et/ou reçoit, y compris les données liées ou d’autres données additionnelles. Slack utilise les Autres informations pour promouvoir ses intérêts légitimes dans l’exploitation de ses Services. Slack est le responsable du traitement des données pour les Autres informations.

Pour connaître les catégories spécifiques d’informations personnelles liées aux Données client contenues dans votre espace de travail et que le Client est susceptible de recueillir, de maintenir, de vendre ou de divulguer, veuillez vous adresser au Propriétaire principal de votre espace de travail. Si vous n’êtes pas sûr(e) de connaître le propriétaire principal de votre espace de travail, consultez la page À propos de cet espace de travail

Pour les catégories spécifiques des « Autres informations » recueillies et contrôlées par Slack, veuillez consulter nos Règles de confidentialité ou nous contacter à l’adresse privacy@slack.com.

De quelle façon Slack remplit-il ses obligations en tant que Sous-traitant ou Fournisseur de services dans le cadre de la CCPA ?

Slack met à la disposition de ses clients des Informations complémentaires sur le traitement des données aux États-Unis qui viennent compléter les Conditions d’utilisation client ou tout contrat-cadre d’abonnement. Ces informations complémentaires comprennent les obligations et les exigences énoncées dans la CCPA. Pour plus d’informations et pour savoir comment mettre en œuvre et soumettre le contrat, veuillez consulter la page Informations complémentaires sur le traitement des données. Si vous avez des questions spécifiques relatives aux Informations complémentaires sur le traitement des données, veuillez contacter notre équipe à l’adresse dpa@slack-corp.com. Néanmoins, veuillez noter que les conditions de nos Informations complémentaires sur le traitement des données ne sont pas négociables.

En tant que fournisseur de services, Slack aide également ses clients à se conformer à la CCPA. Slack apportera son aide pour toute demande de suppression que les clients pourraient recevoir en supprimant les informations du profil du membre sur demande vérifiée d’un propriétaire principal. Slack transmettra également au client les demandes de renseignement relatives aux Données client formulées par un membre, ainsi que toute demande de suppression de profil de membre que nous recevons. Pour plus d’informations sur la manière dont Slack aide ses clients à exercer leurs droits, consultez la section ci-dessous ou contactez-nous à l’adresse feedback@slack-corp.com.

Comment puis-je exercer mes droits en tant que consommateur dans le cadre de la CCPA ?

Le droit de savoir : sous réserve de certaines restrictions, la CCPA donne aux consommateurs californiens le droit de demander à obtenir des détails sur les catégories ou les éléments spécifiques des informations personnelles que nous recueillons. Pour formuler une telle demande, veuillez consulter ce formulaire ou nous contacter à l’adresse suivante : privacy@slack-corp.com. Veuillez noter que Slack est le responsable du traitement des Autres informations telles que définies ci-dessus. Pour les demandes de Données client, veuillez adresser votre requête au Propriétaire principal de votre espace de travail. Vous n’êtes pas sûr(e) de savoir qui est le propriétaire principal ? Consultez la page À propos de cet espace de travail pour en savoir plus.

sous réserve de certaines restrictions, la CCPA donne aux consommateurs californiens le droit de demander à obtenir des détails sur les catégories ou les éléments spécifiques des informations personnelles que nous recueillons. Pour formuler une telle demande, veuillez consulter ce formulaire ou nous contacter à l’adresse suivante : privacy@slack-corp.com. Veuillez noter que Slack est le responsable du traitement des Autres informations telles que définies ci-dessus. Pour les demandes de Données client, veuillez adresser votre requête au Propriétaire principal de votre espace de travail. Vous n’êtes pas sûr(e) de savoir qui est le propriétaire principal ? Consultez la page À propos de cet espace de travail pour en savoir plus. Droit à la suppression : sous réserve de certaines restrictions, la CCPA donne aux consommateurs californiens le droit de supprimer leurs informations personnelles. Le propriétaire principal d’un espace de travail ou d’une organisation peut contacter Slack et demander la suppression des informations du profil d’un membre. Pour formuler une demande de suppression de profil, veuillez consulter ce formulaire ou nous contacter à l’adresse feedback@slack.com. Lorsque des membres quittent un espace de travail ou une organisation, ils peuvent éventuellement être autorisés à demander au propriétaire principal de supprimer leurs informations de profil. Le propriétaire principal décide si les informations de profil peuvent être supprimées. Pour plus d’informations sur la suppression d’un profil, veuillez consulter notre centre d’assistance ou nous contacter à l’adresse privacy@slack.com.

sous réserve de certaines restrictions, la CCPA donne aux consommateurs californiens le droit de supprimer leurs informations personnelles. Le propriétaire principal d’un espace de travail ou d’une organisation peut contacter Slack et demander la suppression des informations du profil d’un membre. Pour formuler une demande de suppression de profil, veuillez consulter ce formulaire ou nous contacter à l’adresse feedback@slack.com. Lorsque des membres quittent un espace de travail ou une organisation, ils peuvent éventuellement être autorisés à demander au propriétaire principal de supprimer leurs informations de profil. Le propriétaire principal décide si les informations de profil peuvent être supprimées. Pour plus d’informations sur la suppression d’un profil, veuillez consulter notre centre d’assistance ou nous contacter à l’adresse privacy@slack.com. Refus de la vente des informations personnelles : Slack ne vend aucune information personnelle telle que définie dans la CCPA et ne vendra pas ce type d’informations dans le futur sans vous donner la possibilité de refuser une telle vente. Vous pouvez refuser de recevoir des offres, des promotions ou d’autres e-mails de notre part en modifiant vos préférences de messagerie.

Les demandes des Consommateurs résidant en Californie seront traitées selon les délais spécifiés dans la CCPA.

Comment le processus de vérification fonctionne-t-il ?

Slack prend toutes les précautions raisonnables pour vérifier votre identité dans le cadre de ses obligations vis-à-vis de la CCPA. Le processus de vérification peut varier. Chaque demande est évaluée en fonction de l’individu qui la soumet et de la catégorie de données liée à la demande (Données client ou Autres informations).

Si vous êtes le Propriétaire principal d’un espace de travail ou d’une organisation et que vous demandez à obtenir des Données client ou à supprimer des informations, nous devrons vérifier votre identité avant de pouvoir traiter votre demande.

Si vous êtes membre d’un espace de travail Slack et que vous demandez un accès à des Données client ou leur suppression, nous transmettrons votre demande au Propriétaire principal de votre espace de travail pour vérification.

Si vous êtes membre ou Propriétaire principal d’un espace de travail ou d’une organisation et que vous demandez à obtenir d’Autres informations, nous vérifierons votre identité en fonction de la nature de votre demande.

Si vous avez uniquement demandé à obtenir les catégories d’Autres informations que Slack a recueillies en tant que fournisseur de services, Slack est tenu d’effectuer une vérification de votre identité de façon à en obtenir un degré de certitude raisonnable. Pour pouvoir fournir des informations plus spécifiques, Slack est tenu d’effectuer une vérification de votre identité de façon à en obtenir un degré de certitude élevé.

L’identité des utilisateurs actifs de Slack peut être vérifiée dans votre propre espace de travail Slack même s’il est protégé par un mot de passe. Si vous êtes un ancien utilisateur de Slack ou un simple visiteur du site web, veuillez nous en faire part, et nous utiliserons d’autres informations pour vérifier votre identité.

Pour démarrer le processus de vérification, veuillez nous contacter à l’adresse privacy@slack.com. Nous vous accompagnerons tout au long du processus de vérification.

Qui dois-je contacter pour poser d’autres questions ?

Pour toute demande liée à la CCPA autre que celles détaillées ci-dessus, veuillez nous contacter à l’adresse privacy@slack.com. Pour les demandes d’ordre général, consultez la page Nous contacter.