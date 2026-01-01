« Nous sommes heureux d’ajouter ChatGPT dans l’environnement de travail Slack. Les équipes peuvent puiser dans l’IA Frontier aussi naturellement que de parler à un coéquipier. Grâce à l’application ChatGPT pour Slack intégrée aux conversations, aux fichiers et aux flux de travail, les connaissances et les points de vue sont toujours à portée de clic, ce qui facilite la progression du travail. »

Hemal Shah Chef de produit, OpenAI