Réinventez le travail pour l’ensemble de votre entreprise

Le monde du travail évolue plus rapidement que jamais. Pour rester à la pointe, vous avez besoin d’une plateforme professionnelle qui évolue avec vous. Slack réinvente le travail en favorisant une productivité radicale et en réunissant les utilisateurs et l’IA pour aider les entreprises à se développer.

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Le contexte rend l’IA plus intelligente

Qu’est-ce qui rend notre IA si spéciale ? Elle s’appuie sur les connaissances issues des données et des conversations de votre entreprise. Grâce à son intelligence contextuelle, l’IA de Slack est plus fiable et performante, car elle fournit des insights personnalisés en temps réel directement intégrés à votre environnement de travail.

En savoir plus sur l’IA de Slack
Slackbot est votre agent IA personnel de travail qui exploite les données et le contexte de votre entreprise. Il apprend de vos conversations et de vos fichiers, connaît votre style rédactionnel, et vous apporte son aide dès que vous en avez besoin.
En savoir plus sur Slackbot
Rédigez un brouillon, prenez des notes en réunion et résumez instantanément des discussions. Grâce à l’IA dans Slack, c’est le contexte qui vous trouve. Ainsi, vous travaillez plus efficacement et perdez moins de temps à vous mettre à jour.
Les résultats les plus utiles sont tirés des données pertinentes telles que les conversations, les fichiers partagés et les applications connectées. Dans Slack, l’IA fournit des réponses qui s’appuient sur les tâches réalisées dans Slack, et incluent les sources et des citations.
A Slackbot window displays, asking how it can help.
A mockup displays a virtual huddle.
A search results page displays Al answers to a direct message inquiry.
97
minutes gagnées chaque semaine grâce à l’IA dans Slack*
*Source : analyse interne réalisée lors de la phase pilote des fonctionnalités d’IA (récaps des canaux, résumés des fils de discussion et recherche de réponses alimentée par l’IA)
Démo
Découvrez le fonctionnement du tout nouveau Slackbot alimenté par l’IA
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Rivian stimule l’innovation de pointe dans le domaine des véhicules électriques grâce à Slack
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Au lieu de basculer entre plusieurs applications et de perdre le fil de mes pensées, je peux poser des questions à Slackbot, lui faire mener des recherches et créer du contenu, sans jamais quitter Slack, l’espace où je travaille toute la journée. Cela a nettement amélioré mon efficacité quotidienne : pas de changement de contexte ni de friction.

Christine McHone

Le meilleur environnement pour chaque agent

Les agents ne sont pas juste des outils très pratiques. Ce sont de vrais collaborateurs. Lorsque les agents effectuent des tâches, mettent au jour des insights et interagissent avec les collaborateurs dans le flux de travail, la collaboration entre équipes s’en trouve renforcée. Chaque agent s’appuie sur les données et le contexte de l’entreprise en temps réel, protégés par la sécurité fiable de Salesforce.

En savoir plus sur les agents dans Slack
Agentforce dans Slack est un outil prêt à l’emploi, dont les réponses s’appuient sur les données conversationnelles et le CRM Salesforce. Il aide les collaborateurs, automatise la réponse aux incidents, facilite la conclusion des ventes et la finalisation des projets.
Intégrez à Slack les agents tiers dont vous vous servez le plus souvent et accédez-y depuis un menu unique centralisé. S’appuyant sur vos données et vos conversations, vos agents se révéleront encore plus utiles et encore mieux ancrés dans le contexte de votre entreprise que jamais.
Créez des agents IA avec l’application de votre choix, intégrez-les à Slack et améliorez leurs performances grâce au contexte conversationnel en temps réel, tout cela au même endroit.
Une conversation avec un agent présente une invite et propose un canevas.
Application Claude dans Slack affichant des options telles que la modification de contenu ou la création d’une liste de priorités.
Fil de discussion entre un employé et un agent au sujet de la politique de remise pour les affaires.
Box fournit des agents à chaque collaborateur grâce à Slack
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Pour servir des millions de personnes, ezCater a choisi Slack et Agentforce
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Démo
Présentation des agents dans Slack
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Rapport
Les agents IA sont le moteur d’une main-d’œuvre sans limites
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L’intégration d’agents dans le flux de travail va transformer la productivité des collaborateurs. Les données conversationnelles de Slack, combinées aux données structurées de l’entreprise, ajoutent un contexte qui rend les agents plus intelligents et plus aptes à agir.

Kevin Chung

Sécurisé, évolutif et décloisonné

Slack est la seule plateforme ouverte conçue pour héberger, connecter et orchestrer le travail de chaque application et agent IA qu’utilise votre entreprise. Flexible et sécurisé, Slack repose sur l’infrastructure dont les équipes informatiques et de sécurité ont besoin pour garantir à la fois contrôle et conformité.

En savoir plus sur notre plateforme professionnelle ouverte
Slack intègre les outils de conformité et de sécurité conformes aux principales réglementations (RGPD, la loi HIPAA, cadre SOC 2, etc.) qu’exigent les grandes entreprises.
Connectez l’intégralité de votre pile technologique, de Google Drive à Salesforce en passant par Claude d’Anthropic, sans jamais quitter la conversation. Le Slack Marketplace propose déjà 2 600 applis, et nous en ajoutons de nouvelles régulièrement.
De nouveaux outils pour les développeurs, comme l’API de recherche en temps réel et le serveur MCP (Model Context Protocol), simplifient la façon dont les agents IA découvrent et utilisent les informations contextuelles de façon sécurisée pour exécuter des tâches pour les utilisateurs.
A Slack window shows a chat application with a dialog box for creating a rule.
The Workday app in Slack displays app notifications and approval options.
A form shows code for sending a message with Bolt for JavaScript.

Perplexity transforme la recherche en un processus de découverte conversationnel et transparent. Slack partage nos exigences de sécurité, de conformité et de confiance des utilisateurs, ce qui en fait un partenaire remarquable à ce niveau.

Frank te Pas
Un écran montre les fonctionnalités de Slack en utilisant différentes applications.
Conférence en ligne
Exécutez toutes vos tâches dans Slack
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Conférence en ligne
Protégez votre système d’exploitation professionnel : maîtrise des bases de la sécurité dans Slack
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E-book
Découvrez comment Slack protège les données de ses clients à chaque niveau
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Une recherche qui sait où chercher

Rechercher les informations dont vous avez besoin sur des systèmes fragmentés est un frein considérable à la productivité. Dans Slack, la recherche s’effectue depuis un seul endroit et couvre toute votre entreprise. Chaque conversation, chaque application connectée, chaque fichier et bien plus sont explorés pour que vos équipes puissent transformer les connaissances disséminées à travers votre entreprise en actions.

En savoir plus sur la recherche d’entreprise
Posez des questions avec vos propres mots et obtenez des réponses fiables et exploitables s’appuyant sur vos applications connectées et vos sources de données, y compris chaque message, chaque fichier et chaque intégration tierce.
Laissez les agents Agentforce effectuer des recherches à votre place en exploitant tout le contexte offert par vos données dans la pile technologique. Des actions Slack comme la recherche peuvent être attribuées aux agents pour vous aider à trouver ce dont vous avez besoin plus efficacement.
Notre recherche intelligente répertorie le contenu réel des fichiers, et pas seulement les métadonnées, afin que les informations ne soient jamais perdues. Les résultats de recherche sont présentés dans un langage conversationnel facile à lire, accompagnés de citations spécifiques, afin que vous puissiez vous appuyer sur ces conclusions pour avancer dans votre travail.
L’IA de Slack recherche des réponses dans les applications.
Conversation avec un agent au sujet des informations tarifaires pour un projet.
L’UI de recherche Slack affiche les réponses à la question « Qu’est-ce que le projet Fiction S.A. ? ».

Nous avons besoin d’une seule interface pour toutes nos sources de données dans nos différents systèmes. C’est exactement ce que la recherche d’entreprise dans Slack propose. Avec l’aide de l’IA, nous pouvons directement faire remonter toutes les informations utiles pour nos utilisateurs.

HC Madsen
Loupe avec effet scintillant.
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Ne cherchez plus, trouvez : la nouvelle ère de la connaissance basée sur l’IA
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Une zone de recherche affiche le texte « Recherche dans les canaux, fichiers et autres éléments ».
Démo
Découvrez tous les aspects de la recherche d’entreprise
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Augmentez la productivité du travail en équipe

Choisissez un forfait tarifaire d’entreprise adapté à votre entreprise.

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Gagnez en évolutivité grâce à votre plateforme de travail alimenté par l’IA
50 % pendant 3 mois*
18 $ 9 $ US
par utilisateur et par mois, en payant mensuellement
15 USD par utilisateur et par mois, en payant annuellement
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Historique des messages illimité, intégrations d’applications et automatisations
Accédez à l’historique complet de vos messages, connectez vos applications préférées et automatisez votre travail dans Slack.
Réunion audio et vidéo
Collaborez en temps réel dans le cadre de réunions audio et vidéo (permettant le partage d’écran) grâce aux appels d’équipe Slack.
Résumés de conversation, récaps quotidiens et génération de flux de travail par l’IA
Utilisez l’IA dans Slack pour trouver des réponses, créer des flux de travail et rattraper votre retard rapidement grâce à des résumés quotidiens.
Slackbot (agent IA personnel)Slackbot (agent IA personnel)Nouveau
Votre agent IA personnel qui comprend les conversations, les fichiers et les projets dans Slack. Les limites des forfaits s’appliquent.
Authentification unique basée sur SAML
Connectez-vous avec le fournisseur d’identité de votre choix. Prend en charge 12 options de SSO comme Okta, Google ou Azure.
Gestion des utilisateurs du SCIM
Slack prend en charge la mise en service de membres avec SCIM. Utilisez une application de connecteur et un fournisseur d’identité pris en charge.
RECOMMANDÉ
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Recherche Enterprise
Avec la recherche d’entreprise, effectuez des recherches dans les applications connectées, les bases de données et les systèmes.
Conforme à la loi HIPAA
Slack est configurable de façon à prendre en charge les données de santé protégées (PHI) dans les fichiers et les messages.
Plusieurs configurations SAML
Connectez-vous avec le fournisseur d’identité de votre choix. Prend en charge 12 options de SSO comme Okta, Google ou Azure.
Prise en charge de l’intégration EMM
Contrôlez les données mobiles avec des solutions de gestion de la mobilité d’entreprise, comme VMware, AirWatch ou Ivanti MobileIron.
Prévention de la perte des données natives
Analysez les messages et fichiers externes pour prévenir les fuites ou pertes de données.

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Notre équipe commerciale est impatiente de s’entretenir avec vous. Nous vous contacterons bientôt pour vous en dire plus sur le renforcement de la collaboration dans Slack.

Les entreprises les plus innovantes au monde travaillent dans Slack.

« Nous sommes heureux d’ajouter ChatGPT dans l’environnement de travail Slack. Les équipes peuvent puiser dans l’IA Frontier aussi naturellement que de parler à un coéquipier. Grâce à l’application ChatGPT pour Slack intégrée aux conversations, aux fichiers et aux flux de travail, les connaissances et les points de vue sont toujours à portée de clic, ce qui facilite la progression du travail. »

Hemal ShahChef de produit, OpenAI

« Les DSI ont toujours souhaité opérer sur une interface unique : moins de changements de contexte, moins de frictions, une meilleure concentration. Si les collaborateurs peuvent rester dans Slack et y effectuer 75-80 % de leur travail, alors la productivité à l’échelle de l’entreprise augmente significativement. »

Ravi MalickDSI et vice-président senior, Box

« Slack est un outil essentiel pour notre croissance. En effet, il permet de rassembler dans un même flux de travail collaborateurs, processus et données. »

Sridhar ThatiVice-président de l’infrastructure informatique et technologique d’entreprise, Rivian

« C’est un véritable avantage pour nos collaborateurs de pouvoir utiliser des agents IA dans Slack. Non seulement ces agents deviennent de véritables collaborateurs, mais compte tenu de la quantité de données et du contexte à notre disposition dans Slack, ces collaborateurs sont super intelligents, capables d’agir directement dans le flux de travail. »

Nico CormierCTO, reMarkable

« Chez IBM, nous utilisons Slack au quotidien. Je peux connecter mes opportunités Salesforce dans Slack et voir exactement ce qui se passe à partir d’une source unique et centralisée d’informations : c’est inestimable. »

Jenn BoothPartenaire mondial Salesforce, IBM

« Slack permet à nos collaborateurs d’être eux-mêmes au travail et de former une vraie communauté. Et avec les automatisations, les robots et les intégrations, entre autres, c’est aussi une vraie plateforme de développement. Nous adorons Slack. »

Varun KrishnaPDG, Rocket Companies

« Nous sommes heureux d’ajouter ChatGPT dans l’environnement de travail Slack. Les équipes peuvent puiser dans l’IA Frontier aussi naturellement que de parler à un coéquipier. Grâce à l’application ChatGPT pour Slack intégrée aux conversations, aux fichiers et aux flux de travail, les connaissances et les points de vue sont toujours à portée de clic, ce qui facilite la progression du travail. »

Hemal ShahChef de produit, OpenAI

« Les DSI ont toujours souhaité opérer sur une interface unique : moins de changements de contexte, moins de frictions, une meilleure concentration. Si les collaborateurs peuvent rester dans Slack et y effectuer 75-80 % de leur travail, alors la productivité à l’échelle de l’entreprise augmente significativement. »

Ravi MalickDSI et vice-président senior, Box

« Slack est un outil essentiel pour notre croissance. En effet, il permet de rassembler dans un même flux de travail collaborateurs, processus et données. »

Sridhar ThatiVice-président de l’infrastructure informatique et technologique d’entreprise, Rivian

« C’est un véritable avantage pour nos collaborateurs de pouvoir utiliser des agents IA dans Slack. Non seulement ces agents deviennent de véritables collaborateurs, mais compte tenu de la quantité de données et du contexte à notre disposition dans Slack, ces collaborateurs sont super intelligents, capables d’agir directement dans le flux de travail. »

Nico CormierCTO, reMarkable

« Chez IBM, nous utilisons Slack au quotidien. Je peux connecter mes opportunités Salesforce dans Slack et voir exactement ce qui se passe à partir d’une source unique et centralisée d’informations : c’est inestimable. »

Jenn BoothPartenaire mondial Salesforce, IBM

« Slack permet à nos collaborateurs d’être eux-mêmes au travail et de former une vraie communauté. Et avec les automatisations, les robots et les intégrations, entre autres, c’est aussi une vraie plateforme de développement. Nous adorons Slack. »

Varun KrishnaPDG, Rocket Companies

La preuve est le travail effectué et les objectifs atteints

Récompensé par le prix des meilleurs résultats - Hiver 2026 par les rapports de marché G2Récompensé pour la configuration la plus simple - Automne 2025 par les rapports de marché G2Récompensé par le taux d’adoption le plus élevé auprès des utilisateurs - Hiver 2026 par les rapports de marché G2Récompensé par le prix du leader Grid des entreprises - Hiver 2026 par les rapports de marché G2Récompensé par le badge Le plus facile à implémenter, automne 2025 par G2 Market ReportsRécompensé par le badge Les utilisateurs nous adorent, automne 2025 par G2 Market ReportsRécompensé par le badge Le plus facile à utiliser dans l’entreprise, hiver  2026 par G2 Market ReportsRécompensé par le badge Utilisateurs les plus à même de recommander dans le secteur Entreprise, automne 2025 par G2 Market Reports
94 %des clients Slack ont un ROI positif
33 %Réduction du temps passé en réunion
82 %Amélioration de la collaboration transverse

Source : indicateurs de réussite client Slack pour l’exercice 2026, n = 1 754 clients Slack

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