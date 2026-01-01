Au lieu de basculer entre plusieurs applications et de perdre le fil de mes pensées, je peux poser des questions à Slackbot, lui faire mener des recherches et créer du contenu, sans jamais quitter Slack, l’espace où je travaille toute la journée. Cela a nettement amélioré mon efficacité quotidienne : pas de changement de contexte ni de friction.
Réinventez le travail pour l’ensemble de votre entreprise
Le monde du travail évolue plus rapidement que jamais. Pour rester à la pointe, vous avez besoin d’une plateforme professionnelle qui évolue avec vous. Slack réinvente le travail en favorisant une productivité radicale et en réunissant les utilisateurs et l’IA pour aider les entreprises à se développer.
Le contexte rend l’IA plus intelligente
Qu’est-ce qui rend notre IA si spéciale ? Elle s’appuie sur les connaissances issues des données et des conversations de votre entreprise. Grâce à son intelligence contextuelle, l’IA de Slack est plus fiable et performante, car elle fournit des insights personnalisés en temps réel directement intégrés à votre environnement de travail.En savoir plus sur l’IA de Slack
Le meilleur environnement pour chaque agent
Les agents ne sont pas juste des outils très pratiques. Ce sont de vrais collaborateurs. Lorsque les agents effectuent des tâches, mettent au jour des insights et interagissent avec les collaborateurs dans le flux de travail, la collaboration entre équipes s’en trouve renforcée. Chaque agent s’appuie sur les données et le contexte de l’entreprise en temps réel, protégés par la sécurité fiable de Salesforce.En savoir plus sur les agents dans Slack
L’intégration d’agents dans le flux de travail va transformer la productivité des collaborateurs. Les données conversationnelles de Slack, combinées aux données structurées de l’entreprise, ajoutent un contexte qui rend les agents plus intelligents et plus aptes à agir.
Sécurisé, évolutif et décloisonné
Slack est la seule plateforme ouverte conçue pour héberger, connecter et orchestrer le travail de chaque application et agent IA qu’utilise votre entreprise. Flexible et sécurisé, Slack repose sur l’infrastructure dont les équipes informatiques et de sécurité ont besoin pour garantir à la fois contrôle et conformité.En savoir plus sur notre plateforme professionnelle ouverte
Perplexity transforme la recherche en un processus de découverte conversationnel et transparent. Slack partage nos exigences de sécurité, de conformité et de confiance des utilisateurs, ce qui en fait un partenaire remarquable à ce niveau.
Une recherche qui sait où chercher
Rechercher les informations dont vous avez besoin sur des systèmes fragmentés est un frein considérable à la productivité. Dans Slack, la recherche s’effectue depuis un seul endroit et couvre toute votre entreprise. Chaque conversation, chaque application connectée, chaque fichier et bien plus sont explorés pour que vos équipes puissent transformer les connaissances disséminées à travers votre entreprise en actions.En savoir plus sur la recherche d’entreprise
Nous avons besoin d’une seule interface pour toutes nos sources de données dans nos différents systèmes. C’est exactement ce que la recherche d’entreprise dans Slack propose. Avec l’aide de l’IA, nous pouvons directement faire remonter toutes les informations utiles pour nos utilisateurs.
Augmentez la productivité du travail en équipe
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Les entreprises les plus innovantes au monde travaillent dans Slack.
« Nous sommes heureux d’ajouter ChatGPT dans l’environnement de travail Slack. Les équipes peuvent puiser dans l’IA Frontier aussi naturellement que de parler à un coéquipier. Grâce à l’application ChatGPT pour Slack intégrée aux conversations, aux fichiers et aux flux de travail, les connaissances et les points de vue sont toujours à portée de clic, ce qui facilite la progression du travail. »
« Les DSI ont toujours souhaité opérer sur une interface unique : moins de changements de contexte, moins de frictions, une meilleure concentration. Si les collaborateurs peuvent rester dans Slack et y effectuer 75-80 % de leur travail, alors la productivité à l’échelle de l’entreprise augmente significativement. »
« Slack est un outil essentiel pour notre croissance. En effet, il permet de rassembler dans un même flux de travail collaborateurs, processus et données. »
« C’est un véritable avantage pour nos collaborateurs de pouvoir utiliser des agents IA dans Slack. Non seulement ces agents deviennent de véritables collaborateurs, mais compte tenu de la quantité de données et du contexte à notre disposition dans Slack, ces collaborateurs sont super intelligents, capables d’agir directement dans le flux de travail. »
« Chez IBM, nous utilisons Slack au quotidien. Je peux connecter mes opportunités Salesforce dans Slack et voir exactement ce qui se passe à partir d’une source unique et centralisée d’informations : c’est inestimable. »
« Slack permet à nos collaborateurs d’être eux-mêmes au travail et de former une vraie communauté. Et avec les automatisations, les robots et les intégrations, entre autres, c’est aussi une vraie plateforme de développement. Nous adorons Slack. »
« Nous sommes heureux d’ajouter ChatGPT dans l’environnement de travail Slack. Les équipes peuvent puiser dans l’IA Frontier aussi naturellement que de parler à un coéquipier. Grâce à l’application ChatGPT pour Slack intégrée aux conversations, aux fichiers et aux flux de travail, les connaissances et les points de vue sont toujours à portée de clic, ce qui facilite la progression du travail. »
« Les DSI ont toujours souhaité opérer sur une interface unique : moins de changements de contexte, moins de frictions, une meilleure concentration. Si les collaborateurs peuvent rester dans Slack et y effectuer 75-80 % de leur travail, alors la productivité à l’échelle de l’entreprise augmente significativement. »
« Slack est un outil essentiel pour notre croissance. En effet, il permet de rassembler dans un même flux de travail collaborateurs, processus et données. »
« C’est un véritable avantage pour nos collaborateurs de pouvoir utiliser des agents IA dans Slack. Non seulement ces agents deviennent de véritables collaborateurs, mais compte tenu de la quantité de données et du contexte à notre disposition dans Slack, ces collaborateurs sont super intelligents, capables d’agir directement dans le flux de travail. »
« Chez IBM, nous utilisons Slack au quotidien. Je peux connecter mes opportunités Salesforce dans Slack et voir exactement ce qui se passe à partir d’une source unique et centralisée d’informations : c’est inestimable. »
« Slack permet à nos collaborateurs d’être eux-mêmes au travail et de former une vraie communauté. Et avec les automatisations, les robots et les intégrations, entre autres, c’est aussi une vraie plateforme de développement. Nous adorons Slack. »
La preuve est le travail effectué et les objectifs atteints
Source : indicateurs de réussite client Slack pour l’exercice 2026, n = 1 754 clients Slack
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