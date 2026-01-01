En vez de alternar entre varias aplicaciones y ventanas y perder el hilo de mis ideas, puedo hacer preguntas a Slackbot y pedirle que investigue y cree contenido sin siquiera salir de Slack o el lugar donde paso todo el día trabajando. Ha transformado la eficiencia con la que trabajo a lo largo del día, sin cambios de contexto ni fricciones.
Reinventa el trabajo de tu empresa
El trabajo está cambiando más rápido que nunca. Para estar siempre a la vanguardia, necesitas una plataforma empresarial que se adapte a ti. Slack está reinventando el trabajo mejorando la productividad, reuniendo a las personas y a la IA para impulsar el crecimiento de los negocios.
Una IA más inteligente empieza con contexto
¿Qué es lo que hace especial a nuestra IA? Que se basa en los conocimientos obtenidos a partir de los datos y conversaciones de tu empresa. La IA de Slack es pertinente en contexto, lo que la hace más fiable y eficaz mediante información personalizada, en tiempo real e integrada en tu trabajo.Más información sobre la IA de Slack
El mejor espacio para cada agente
Los agentes no son solo herramientas ingeniosas, son compañeros de equipo. La colaboración en los equipos aumenta cuando los agentes se encargan de las tareas, encuentran información y trabajan con los compañeros en el flujo de trabajo. Cada agente cuenta con datos y contexto empresariales en tiempo real, así como con la confianza y la seguridad de Salesforce.Más información sobre los agentes en Slack
Integrar a los agentes en el flujo de trabajo transformará la productividad de nuestros empleados. Los datos de conversaciones de Slack, combinados con los datos empresariales estructurados, añaden el contexto que los agentes necesitan para llevar a cabo acciones de forma más inteligente.
Seguridad y adaptabilidad. sin silos
Slack es la única plataforma abierta diseñada para alojar, conectar y orquestar el trabajo en cada aplicación y agente de IA en que confía tu empresa. Es flexible y segura, además de contar con la infraestructura que necesitan los equipos de TI y seguridad para mantener el control y el cumplimiento.Más información sobre nuestra plataforma empresarial abierta
Perplexity ha revolucionado las búsquedas a través de una experiencia de descubrimiento de información conversacional y transparente. Slack ha sido imprescindible para conseguirlo, gracias a su enfoque en la seguridad, el cumplimiento y la confianza de los usuarios.
Una búsqueda que sabe dónde mirar
Encontrar lo que necesitas en sistemas fragmentados supone una enorme pérdida de productividad. La búsqueda en Slack analiza toda tu empresa desde un solo lugar (todas las conversaciones, aplicaciones conectadas, canales, archivos y mucho más) para que tus equipos puedan convertir los conocimientos de tu organización en acción.Más información acerca de la búsqueda empresarial
Necesitamos una sola pantalla para todas las fuentes de datos de nuestros diferentes sistemas. La búsqueda empresarial en Slack nos ofrece eso exactamente. Con la ayuda de la IA, podemos hacer que aparezca toda la información adecuada directamente en los dispositivos de nuestros usuarios.
Haz que el trabajo en equipo sea más productivo
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Las empresas más vanguardistas del mundo trabajan con Slack.
“Nos hace muy felices anunciar la integración de ChatGPT con Slack, el motor de tu trabajo, para que los equipos puedan usar la IA más avanzada como un compañero de equipo más. Con la aplicación de ChatGPT para Slack integrada en tus conversaciones, archivos y flujos de trabajo, la información y los recursos estarán siempre a tu alcance para que tú y tu equipo podáis sacar el trabajo adelante”.
“El panel único siempre ha sido el Santo Grial para los CIO: menos cambios, menos fricción y más concentración. Si la gente puede quedarse en Slack y sacar adelante el 75-80 % del trabajo, el aumento de la productividad en toda la empresa es significativo”.
“Slack es un factor crucial para nuestro crecimiento al aunar a nuestra gente, nuestros procesos y nuestros datos en el flujo de trabajo”.
“Tener agentes de IA trabajando junto a nuestros empleados directamente en Slack es de lo más útil. No solo se convierten en miembros de nuestro equipo, sino que, dada la cantidad de datos y contexto que tenemos en Slack, también pasan a ser miembros del equipo realmente inteligentes que toman medidas directamente en el flujo de trabajo”.
“En IBM usamos Slack a diario. El poder conectar mis oportunidades de Salesforce dentro de Slack y tener una buena perspectiva de todo desde el mismo lugar es fundamental para mí”.
“Slack permite a los usuarios ser ellos mismos y formar una comunidad. Desde las automatizaciones hasta los bots y las integraciones, es también una auténtica plataforma para desarrolladores. Nos encanta Slack”.
“Nos hace muy felices anunciar la integración de ChatGPT con Slack, el motor de tu trabajo, para que los equipos puedan usar la IA más avanzada como un compañero de equipo más. Con la aplicación de ChatGPT para Slack integrada en tus conversaciones, archivos y flujos de trabajo, la información y los recursos estarán siempre a tu alcance para que tú y tu equipo podáis sacar el trabajo adelante”.
“El panel único siempre ha sido el Santo Grial para los CIO: menos cambios, menos fricción y más concentración. Si la gente puede quedarse en Slack y sacar adelante el 75-80 % del trabajo, el aumento de la productividad en toda la empresa es significativo”.
“Slack es un factor crucial para nuestro crecimiento al aunar a nuestra gente, nuestros procesos y nuestros datos en el flujo de trabajo”.
“Tener agentes de IA trabajando junto a nuestros empleados directamente en Slack es de lo más útil. No solo se convierten en miembros de nuestro equipo, sino que, dada la cantidad de datos y contexto que tenemos en Slack, también pasan a ser miembros del equipo realmente inteligentes que toman medidas directamente en el flujo de trabajo”.
“En IBM usamos Slack a diario. El poder conectar mis oportunidades de Salesforce dentro de Slack y tener una buena perspectiva de todo desde el mismo lugar es fundamental para mí”.
“Slack permite a los usuarios ser ellos mismos y formar una comunidad. Desde las automatizaciones hasta los bots y las integraciones, es también una auténtica plataforma para desarrolladores. Nos encanta Slack”.
La prueba es el trabajo en sí (y los beneficios, claro)
Fuente: Métricas de Éxito de los clientes de Slack del AF26, n=1754 clientes de Slack
Descubre cómo se integran la CRM, los datos y los agentes de Salesforce en Slack
Incorpora datos de CRM en Slack y las conversaciones de Slack en Salesforce. Ahora los datos de tu CRM y conversaciones se reúnen para tomar decisiones informadas más rápido, sin importar desde dónde trabajes.Más información