Reinventa el trabajo de tu empresa

El trabajo está cambiando más rápido que nunca. Para estar siempre a la vanguardia, necesitas una plataforma empresarial que se adapte a ti. Slack está reinventando el trabajo mejorando la productividad, reuniendo a las personas y a la IA para impulsar el crecimiento de los negocios.

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Una IA más inteligente empieza con contexto

¿Qué es lo que hace especial a nuestra IA? Que se basa en los conocimientos obtenidos a partir de los datos y conversaciones de tu empresa. La IA de Slack es pertinente en contexto, lo que la hace más fiable y eficaz mediante información personalizada, en tiempo real e integrada en tu trabajo.

Más información sobre la IA de Slack
Slackbot es tu agente de IA personal para el trabajo, impulsado por los datos y el contexto de tu organización. Aprende de tus conversaciones y archivos, conoce tu voz y tu tono, y está a tu disposición para ayudarte siempre que necesites ayuda.
Más información sobre Slackbot
Redacta un borrador, toma notas de las reuniones y resume conversaciones al instante. Con la IA en Slack, el contexto te encuentra, por lo que el trabajo avanza más rápido y se dedica menos tiempo para la puesta al día.
Los resultados más útiles proceden de los datos relevantes, como las conversaciones, los archivos compartidos y las aplicaciones conectadas. La IA en Slack muestra respuestas basadas en el trabajo que se está realizando en Slack, rematado con fuentes y citas.
A Slackbot window displays, asking how it can help.
A mockup displays a virtual huddle.
A search results page displays Al answers to a direct message inquiry.
97
minutos ahorrados a la semana con la IA en Slack*
*Fuente: Información basada en un análisis interno durante la prueba piloto de las funciones de IA (síntesis de canales, resúmenes de hilos de conversaciones y respuestas de búsqueda mediante IA)
Demostración
Mira cómo se comporta el nuevo Slackbot potenciado con IA
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Rivian consigue estar a la vanguardia de los vehículos eléctricos gracias a Slack
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En vez de alternar entre varias aplicaciones y ventanas y perder el hilo de mis ideas, puedo hacer preguntas a Slackbot y pedirle que investigue y cree contenido sin siquiera salir de Slack o el lugar donde paso todo el día trabajando. Ha transformado la eficiencia con la que trabajo a lo largo del día, sin cambios de contexto ni fricciones.

Christine McHone

El mejor espacio para cada agente

Los agentes no son solo herramientas ingeniosas, son compañeros de equipo. La colaboración en los equipos aumenta cuando los agentes se encargan de las tareas, encuentran información y trabajan con los compañeros en el flujo de trabajo. Cada agente cuenta con datos y contexto empresariales en tiempo real, así como con la confianza y la seguridad de Salesforce.

Más información sobre los agentes en Slack
Con respuestas basadas en datos de Salesforce CRM y conversaciones, Agentforce en Slack, listo para usar, brinda apoyo a los empleados, automatiza las respuestas a incidencias, cierra negociaciones y lleva los proyectos hasta la meta final.
Lleva a Slack tus agentes de terceros más usados y accede a ellos fácilmente desde un menú centralizado. Impulsados por tus datos y conversaciones, serán más útiles y conscientes del contexto que nunca.
Crea agentes de IA en cualquier parte, llévalos a Slack y hazlos más inteligentes con contexto de las conversaciones en tiempo real, todo ello desde el mismo lugar.
Un chat con un agente muestra una solicitud y el canvas ofrecido.
La aplicación de Claude en Slack mostrando opciones tales como la de editar contenido o la de crear una lista priorizada.
Un hilo entre una empleada y un agente sobre la política de descuentos para negociaciones.
Gracias a Slack Box disfruta de todo lo que los agentes pueden ofrecer
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Para servir a millones sin problemas, ezCater recurre a Slack y Agentforce
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Demostración
Introducción a Todas las cosas de los agentes en Slack
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Informe
Los agentes de IA son la clave para contar con talento ilimitado
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Integrar a los agentes en el flujo de trabajo transformará la productividad de nuestros empleados. Los datos de conversaciones de Slack, combinados con los datos empresariales estructurados, añaden el contexto que los agentes necesitan para llevar a cabo acciones de forma más inteligente.

Kevin Chung

Seguridad y adaptabilidad. sin silos

Slack es la única plataforma abierta diseñada para alojar, conectar y orquestar el trabajo en cada aplicación y agente de IA en que confía tu empresa. Es flexible y segura, además de contar con la infraestructura que necesitan los equipos de TI y seguridad para mantener el control y el cumplimiento.

Más información sobre nuestra plataforma empresarial abierta
Slack está diseñada con las herramientas de seguridad y cumplimiento que exigen las grandes organizaciones, cumpliendo las principales normas reglamentarias como el RGPD, HIPAA y SOC 2.
Conecta toda tu pila tecnológica (desde Google Drive y Salesforce hasta Claude de Anthropic) sin tener que salir de la conversación. Hay 2600 aplicaciones (y subiendo) en Slack Marketplace.
Las nuevas herramientas para desarrolladores, como API de búsqueda en tiempo real y Model Context Protocol (MCP) Server, simplifican cómo los agentes de IA descubren y utilizan de forma segura la información contextual para ejecutar tareas en nombre de los usuarios.
A Slack window shows a chat application with a dialog box for creating a rule.
The Workday app in Slack displays app notifications and approval options.
A form shows code for sending a message with Bolt for JavaScript.

Perplexity ha revolucionado las búsquedas a través de una experiencia de descubrimiento de información conversacional y transparente. Slack ha sido imprescindible para conseguirlo, gracias a su enfoque en la seguridad, el cumplimiento y la confianza de los usuarios.

Frank te Pas
Una pantalla muestra las funcionalidades de Slack a través de diversas aplicaciones.
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Haz todo tu trabajo en Slack
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Protege tu sistema operativo de trabajo: dominio de los aspectos fundamentales de seguridad de Slack
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Libro electrónico
Descubre cómo Slack protege los datos de los clientes en cada capa
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Una búsqueda que sabe dónde mirar

Encontrar lo que necesitas en sistemas fragmentados supone una enorme pérdida de productividad. La búsqueda en Slack analiza toda tu empresa desde un solo lugar (todas las conversaciones, aplicaciones conectadas, canales, archivos y mucho más) para que tus equipos puedan convertir los conocimientos de tu organización en acción.

Más información acerca de la búsqueda empresarial
Haz preguntas con tus propias palabras y obtén respuestas fiables y prácticas de tus aplicaciones conectadas y fuentes de datos, incluidos todos los mensajes, archivos e integraciones de terceros.
Deja que los agentes de Agentforce hagan búsquedas por ti mientras obtienen contexto total entre los datos en tu pila tecnológica. Se puede asignar a los agentes acciones de Slack como búsqueda, lo que les permite ofrecer mejor asistencia para encontrar lo que necesitas.
Nuestra búsqueda inteligente analiza el contenido interno de los archivos, no solo los metadatos, para que la información nunca quede oculta. Los resultados se presentan en un formato claro y natural, con referencias específicas que te ayudan a sacar el trabajo adelante con seguridad.
Búsquedas de respuestas en la IA de Slack a través de aplicaciones.
Una conversación con un agente sobre la información relativa a los precios de un proyecto.
La interfaz de búsqueda de Slack muestra respuestas a la pregunta “¿Qué es Proyecto Ficciones?”.

Necesitamos una sola pantalla para todas las fuentes de datos de nuestros diferentes sistemas. La búsqueda empresarial en Slack nos ofrece eso exactamente. Con la ayuda de la IA, podemos hacer que aparezca toda la información adecuada directamente en los dispositivos de nuestros usuarios.

HC Madsen
Una lupa con una superposición de unos destellos.
Libro electrónico
De las búsquedas a los hallazgos: la nueva era del conocimiento con IA
Más información
Un campo de búsqueda muestra el texto “Buscar en todos los canales, archivos y más”.
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Descubre los entresijos de Búsqueda empresarial
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Haz que el trabajo en equipo sea más productivo

Selecciona un plan de precios empresarial que se ajuste a tu organización.

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Adapta tu negocio gracias al trabajo impulsado por IA
50 % de descuento durante 3 meses*
18 9 USD
por usuario al mes con el pago mensual
15 EUR por usuario al mes, con el pago anual
Hablar con ventasPrimeros pasos
Historial de mensajes ilimitado, integraciones de aplicaciones y automatizaciones
Consulta todo tu historial de mensajes, conecta tus aplicaciones favoritas y automatiza tu trabajo en Slack.
Reunión de audio y vídeo
Colabora en tiempo real a través de reuniones de audio y vídeo (con función de compartir pantalla) gracias a las juntas de Slack.
Resúmenes de conversaciones con IA, síntesis diarias y creación de flujos de trabajo
Usa IA en Slack para encontrar información, crear flujos de trabajo y ponerte al día rápidamente con las síntesis diarias.
Slackbot (agente de IA personal)Slackbot (agente de IA personal)Nuevo
Tu agente de IA personal que puede consultar tus conversaciones, archivos y proyectos en Slack. Se aplican límites de planes.
Inicio de sesión único basado en SAML
Inicia sesión con el proveedor de identidad (IDP) que prefieras. Admite 12 opciones de SSO, entre las que se incluyen Okta, Google y Azure.
Gestión de usuarios mediante SCIM
Slack admite el aprovisionamiento de miembros con SCIM. Utiliza una aplicación conectora y un proveedor de identidad compatible.
RECOMENDADO
Enterprise+
Aumenta al máximo el rendimiento con el sistema operativo basado en agentes más completo
Contacta con Ventas para conocer los precios
Hablar con ventas
Todo lo que se incluye en Business+, además de:
Búsqueda empresarial
Busca en aplicaciones, bases de datos y sistemas conectados con la búsqueda empresarial.
Conforme con la HIPAA
Slack puede configurarse para admitir información médica protegida (PHI) en los archivos y el contenido de los mensajes.
Varias configuraciones de SAML
Inicia sesión con el proveedor de identidad (IDP) que prefieras. Admite 12 opciones de SSO, entre las que se incluyen Okta, Google y Azure.
Compatibilidad con la integración de GDM
Controla los datos móviles con soluciones de gestión de dispositivos móviles como VMware AirWatch o Ivanti MobileIron.
Prevención de pérdida de datos nativa
Escanea los mensajes y archivos externos para evitar la pérdida o fuga de datos.

Contacta con nuestro equipo de ventas para empresas.

Obtén las respuestas a tus preguntas, obtén más información sobre Slack para empresas y descubre por qué tantas personas adoran trabajar en nuestro sistema operativo basado en agentes.

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Logotipo de Slack con un icono de una estrella y el sello de enviado

Gracias

Nuestros equipos de ventas tienen muchas ganas de hablar contigo. Pronto recibirás noticias nuestras sobre cómo reunir a los equipos en Slack.

Las empresas más vanguardistas del mundo trabajan con Slack.

“Nos hace muy felices anunciar la integración de ChatGPT con Slack, el motor de tu trabajo, para que los equipos puedan usar la IA más avanzada como un compañero de equipo más. Con la aplicación de ChatGPT para Slack integrada en tus conversaciones, archivos y flujos de trabajo, la información y los recursos estarán siempre a tu alcance para que tú y tu equipo podáis sacar el trabajo adelante”.

Hemal ShahLíder de Producto, OpenAI

“El panel único siempre ha sido el Santo Grial para los CIO: menos cambios, menos fricción y más concentración. Si la gente puede quedarse en Slack y sacar adelante el 75-80 % del trabajo, el aumento de la productividad en toda la empresa es significativo”.

Ravi MalickVicepresidente sénior y CIO global, Box

“Slack es un factor crucial para nuestro crecimiento al aunar a nuestra gente, nuestros procesos y nuestros datos en el flujo de trabajo”.

Sridhar ThatiVicepresidente de Tecnología empresarial e Infraestructura de TI, Rivian

“Tener agentes de IA trabajando junto a nuestros empleados directamente en Slack es de lo más útil. No solo se convierten en miembros de nuestro equipo, sino que, dada la cantidad de datos y contexto que tenemos en Slack, también pasan a ser miembros del equipo realmente inteligentes que toman medidas directamente en el flujo de trabajo”.

Nico CormierCTO, reMarkable

“En IBM usamos Slack a diario. El poder conectar mis oportunidades de Salesforce dentro de Slack y tener una buena perspectiva de todo desde el mismo lugar es fundamental para mí”.

Jenn BoothSocio global de Salesforce, IBM

“Slack permite a los usuarios ser ellos mismos y formar una comunidad. Desde las automatizaciones hasta los bots y las integraciones, es también una auténtica plataforma para desarrolladores. Nos encanta Slack”.

Varun KrishnaDirector general, Rocket Companies

“Nos hace muy felices anunciar la integración de ChatGPT con Slack, el motor de tu trabajo, para que los equipos puedan usar la IA más avanzada como un compañero de equipo más. Con la aplicación de ChatGPT para Slack integrada en tus conversaciones, archivos y flujos de trabajo, la información y los recursos estarán siempre a tu alcance para que tú y tu equipo podáis sacar el trabajo adelante”.

Hemal ShahLíder de Producto, OpenAI

“El panel único siempre ha sido el Santo Grial para los CIO: menos cambios, menos fricción y más concentración. Si la gente puede quedarse en Slack y sacar adelante el 75-80 % del trabajo, el aumento de la productividad en toda la empresa es significativo”.

Ravi MalickVicepresidente sénior y CIO global, Box

“Slack es un factor crucial para nuestro crecimiento al aunar a nuestra gente, nuestros procesos y nuestros datos en el flujo de trabajo”.

Sridhar ThatiVicepresidente de Tecnología empresarial e Infraestructura de TI, Rivian

“Tener agentes de IA trabajando junto a nuestros empleados directamente en Slack es de lo más útil. No solo se convierten en miembros de nuestro equipo, sino que, dada la cantidad de datos y contexto que tenemos en Slack, también pasan a ser miembros del equipo realmente inteligentes que toman medidas directamente en el flujo de trabajo”.

Nico CormierCTO, reMarkable

“En IBM usamos Slack a diario. El poder conectar mis oportunidades de Salesforce dentro de Slack y tener una buena perspectiva de todo desde el mismo lugar es fundamental para mí”.

Jenn BoothSocio global de Salesforce, IBM

“Slack permite a los usuarios ser ellos mismos y formar una comunidad. Desde las automatizaciones hasta los bots y las integraciones, es también una auténtica plataforma para desarrolladores. Nos encanta Slack”.

Varun KrishnaDirector general, Rocket Companies

La prueba es el trabajo en sí (y los beneficios, claro)

Awarded Best Result - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Easiest Setup - Fall 2025 by G2 market reportsAwarded Highest User Adoption - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Grid Leader in Enterprise - Winter 2026 by G2 market reportsPremio a la “Solución más fácil de implantar”, informes de mercado de otoño de 2025 de G2.Premio “Los usuarios nos adoran”, informes de mercado de otoño de 2025 de G2.Premio a la solución empresarial más fácil de usar, informes de mercado de invierno de 2026 de G2.Premio a la herramienta que los usuarios de empresas más recomiendan, informes de mercado de otoño de 2025 de G2.
El 94 %Los clientes de Slack consiguen retornos de la inversión significativos
33 %Reducción del tiempo dedicado a las reuniones
El 82 %Mejora en la colaboración entre distintos departamentos

Fuente: Métricas de Éxito de los clientes de Slack del AF26, n=1754 clientes de Slack

Slack y Salesforce

Descubre cómo se integran la CRM, los datos y los agentes de Salesforce en Slack

Incorpora datos de CRM en Slack y las conversaciones de Slack en Salesforce. Ahora los datos de tu CRM y conversaciones se reúnen para tomar decisiones informadas más rápido, sin importar desde dónde trabajes.

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