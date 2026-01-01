Ve una demo para saber más sobre la búsqueda empresarial.

Busca de todo y encontrarás de todo. La búsqueda empresarial en Slack te ayuda a obtener información de otras aplicaciones, fuentes de datos y conversaciones, todo desde una sola barra de búsqueda.

En esta demo, aprenderás a hacer lo siguiente:

  • Usar una sola búsqueda para encontrar las respuestas de todas las fuentes disponibles.
  • Buscar usando tus propias palabras, como lo harías con un compañero de trabajo.
  • Obtener resultados de búsqueda personalizados y relevantes gracias a la IA.
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