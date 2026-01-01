Ve una demo para saber más sobre la búsqueda empresarial.
Busca de todo y encontrarás de todo. La búsqueda empresarial en Slack te ayuda a obtener información de otras aplicaciones, fuentes de datos y conversaciones, todo desde una sola barra de búsqueda.
En esta demo, aprenderás a hacer lo siguiente:
- Usar una sola búsqueda para encontrar las respuestas de todas las fuentes disponibles.
- Buscar usando tus propias palabras, como lo harías con un compañero de trabajo.
- Obtener resultados de búsqueda personalizados y relevantes gracias a la IA.