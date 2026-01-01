Sieh dir eine Demo an und erfahre mehr über die Enterprise-Suche.
Alles durchsuchen. Alles finden. Die Enterprise-Suche in Slack hilft dir, Erkenntnisse aus deinen Drittanbieter-Apps, Datenquellen und Unterhaltungen zu gewinnen – und das alles über eine einzige Suchleiste.
In dieser Demo erfährst du mehr zu folgenden Themen:
- Verwende eine einzige Suche, um Antworten aus all deinen Quellen zu finden
- Suche in deinen eigenen Worten, z. B. indem du ein Teammitglied fragst
- Erhalte mithilfe von KI relevante, personalisierte Suchergebnisse