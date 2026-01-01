Den Kundenservice einfach und produktiv gestalten
Biete deinen Kund:innen herausragenden Service, indem du ihnen genau die Fachleute, Tools und Informationen zur Verfügung stellst, die sie brauchen.
Für schnellere Lösungen die richtigen Teams zusammenbringen
Löse Vorfälle in Echtzeit, indem du ganz einfach mit der Service Cloud für Slack-App Fachleute aus dem gesamten Unternehmen einbindest.
Arbeitet über Slack Huddles zusammen und löst Probleme gemeinsam
Durchsuche Dateien, Nachrichten und Channels, um schnell und einfach Antworten zu finden
„Durch die gemeinsame Bearbeitung von Problemen in Slack können wir zur richtigen Zeit die richtigen Fachleute in den Fall einbeziehen, Ebenen und Eskalationen eliminieren und letztendlich die ideale Person finden, die das Problem schnell beheben kann.“
Deinen Kundenbetreuer:innen beim schnellen Lösen von Problemen helfen
Steigere die Produktivität deiner Mitarbeitenden mit Workflows ohne Code und optimiere die Zusammenarbeit zwischen Kund:innen und Fachleuten
Schaffe eine zentrale Wissensplattform, damit die Mitarbeitenden weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit der Kundenbetreuung verbringen können
Bringe neue Teammitglieder mit automatisiertem und interaktivem Onboarding schnell auf den neuesten Stand
36 %
schnellere Lösung von Kundensupport-Fällen1
12 %
Steigerung der Kundenzufriedenheit2
Die Kundenzufriedenheit mit priorisiertem Support verbessern
Bringe Kund:innen mit Slack Connect direkt in deinen Workspace und erfreue sie mit erstklassigem Service
Behebe Probleme gemeinsam mit Partner:innen und Fachleuten, indem ihr alle Tools an einem zentralen Ort verwendet
Stärke die Kundentreue, indem du Echtzeit-Updates teilst
„Immer wieder bezeichnen Kundinnen und Kunden uns als Erweiterung ihres eigenen Teams und das liegt sicherlich nicht zuletzt an der Tatsache, dass wir Slack nutzen.“
Produktivität beginnt mit deinen liebsten Tools
Löse Kundenprobleme schneller und arbeite direkt von Slack aus mit Plattformen wie Salesforce und vielen mehr zusammen.
Erfahre, wie Slack für Kundenservice-Teams funktioniert
Die Produktivität deines Kundenservice-Teams mit Slack steigern
Das Handbuch für digitalen Kundenservice
Mit Slack und Salesforce Fälle gemeinsam als Team bearbeiten
Kollaborativen Service mit gemeinsamer Bearbeitung als Team verbessern
Häufig gestellte Fragen
Sehr gute Frage. Mit Slack kann dein gesamtes Unternehmen intern und extern kommunizieren. Anstelle von langen E-Mail-Ketten ist deine gesamte Kommunikation in Channels organisiert, die einfach zu erstellen und zu durchsuchen sind und denen du leicht beitreten kannst. Wenn es für alles einen Channel gibt, wissen alle sofort, wo und wie sie ihre Arbeit erledigen können. Außerdem ist es noch einfacher, Kund:innen einwandfrei zu betreuen, wenn deine Kundenbetreuer:innen jedes Tool und jede benötigte Information direkt zur Hand haben. Für weitere Informationen zu diesem Thema empfehlen wir dir unsere Ressourcenbibliothek.
Nein, aber es kann in deine bevorzugte Kundenservice-Softwarelösung nahtlos integriert werden, z. B. in Salesforce, Freshdesk und weitere. Durch die Kombination von Slack mit deiner primären Servicelösung können deine Kundenbetreuer:innen sofort mit Fachleuten zusammenarbeiten, ohne zwischen den Tools hin- und herwechseln zu müssen. So können sie Kundenprobleme schneller lösen und eine reibungslose Kundenerfahrung liefern.
Ja. Du kannst Slack Connect verwenden, um deine Arbeit zu beschleunigen und alle Beziehungen über dein gesamtes Einzelhandelsökosystem hinweg zu stärken. Slack Connect vernetzt deine Teams sicher mit externen Partner:innen, wie z. B. Anbieter:innen, Lieferant:innen und Drittanbieter:innen von Logistikdienstleistungen. Slack Connect ist in allen kostenpflichtigen Abonnements verfügbar.
Ja. Und anders als bei E-Mails gibt es bei Slack kein Spam und kein Phishing, durch die 90 % aller Datenverstöße verursacht werden. Dein Slack-Name lässt sich weder an Werbetreibende verkaufen noch auf eine Mailingliste setzen. Nachrichten erhältst du in Slack ausschließlich von anderen Personen aus deiner Organisation oder vertrauenswürdigen Partner:innen über Slack Connect. Unter Umständen bekommst du aber Benachrichtigungen von Apps, die in deinem Workspace integriert sind, etwa von Asana, Google Docs oder Jira.
Slack bietet Datenschutz auf Unternehmensebene. Mit detaillierten Einstellungsmöglichkeiten können Administrator:innen die Sicherheit für einzelne Benutzer:innen anpassen, damit keine Person etwas sieht, was sie nicht sehen darf. Erfahre mehr darüber, wie Slack in deinem Unternehmen auf sichere Weise E-Mails ersetzen kann.