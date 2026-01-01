Kin + Carta vereint sein globales Team mit SlackGeschichte lesen

Inspirierende Geschichten, bemerkenswerte Produktivität

In diesen Erfolgsgeschichten von Projekt-Teams, Unternehmen und Branchen, die die Zukunft der Arbeit formen, steckt jede Menge Effizienz. Sie erreichen dies alles mithilfe von Slack.

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Investitionen in Teamarbeit machen sich bezahlt

  • 338 %

    Rendite1

  • 2,1 Mio. $

    an Einsparungen durch Produktivität1

  • 85 %

    sagen, dass Slack die Kommunikation verbessert hat2

  • 47 %

    fühlen sich produktiver2

1 Gewichteter Durchschnitt. Grundlage sind 2.707 Umfrageantworten von Slack-Benutzer:innen innerhalb einer Woche in den USA, Großbritannien, Australien und Kanada. Fehlermarge ± 2 % bei 95 % CI (Dezember 2021).
2 Alle Wertangaben erfolgen mit Risikoanpassung als Zeitwert über drei Jahre. „Slack: Total Economic Impact™ für Tech-Teams“, Forrester, 2020

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