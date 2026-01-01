Inspirierende Geschichten, bemerkenswerte Produktivität
In diesen Erfolgsgeschichten von Projekt-Teams, Unternehmen und Branchen, die die Zukunft der Arbeit formen, steckt jede Menge Effizienz. Sie erreichen dies alles mithilfe von Slack.
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Investitionen in Teamarbeit machen sich bezahlt
338 %
Rendite1
2,1 Mio. $
an Einsparungen durch Produktivität1
85 %
sagen, dass Slack die Kommunikation verbessert hat2
47 %
fühlen sich produktiver2
2 Alle Wertangaben erfolgen mit Risikoanpassung als Zeitwert über drei Jahre. „Slack: Total Economic Impact™ für Tech-Teams“, Forrester, 2020