Von Stunts an Klippen bis hin zu menschlichen Kanonen: Wie Beast Industries mit Slack Millionen von Aufrufen erzielt

Über Beast Industries

Eine globale Produktionsmaschine, die unwahrscheinliche Ideen Wirklichkeit werden lässt

Jimmy „MrBeast“ Donaldson gilt weithin als der einflussreichste Creator der Welt und hat mehr als 1 Milliarde begeisterte Follower auf seinen Plattformen.

Was mit gewagten, viralen YouTube-Inhalten begann, entwickelte sich zu Beast Industries, einem facettenreichen Unternehmen für Unterhaltung, Konsumgüter und CPG, das groß angelegte Videoproduktionen, Feastables, Beast Games auf Prime Video und umfangreiche philanthropische Initiativen umfasst.

Beast Industries arbeitet in großem Maßstab und führt zeitkritische Produktionen durch, bei denen Hunderte von Menschen, Budgets in Millionenhöhe und Teams auf mehreren Kontinenten koordiniert werden müssen. Aufbauend auf Jimmys kreativem Ehrgeiz und einer Kultur der Teamarbeit, Schnelligkeit und einer „No Ego“-Mentalität realisiert das Unternehmen Produktionen, die regelmäßig die Grenzen von Umfang, Logistik und Kreativität sprengen.

„Slack hilft uns dabei, Unmögliches möglich zu machen.“ Brady Supervising Producer, Beast Games, MrBeast

Die Herausforderung

Chaos organisieren, ohne Kreativität zu unterdrücken

Bevor Slack für die Arbeitsweise von Beast Industries unverzichtbar wurde, kollidierten die Geschwindigkeit und der Ehrgeiz des Unternehmens regelmäßig mit fragmentierter Kommunikation, verlorenem Kontext und operativen Belastungen. „Kreative Entscheidungen ändern sich innerhalb von Minuten“, so Produktionsleiter Brady. „Wir haben keine Zeit, E-Mails zu verschicken.“

Diese Geschwindigkeit barg ein echtes Risiko. Einzelne Produktionen generieren regelmäßig Zehntausende von Nachrichten und Tausende von Finanztransaktionen, verteilt auf Textnachrichten, E-Mails und Ad-hoc-Unterhaltungen. „Es gab keine zentrale Informationsquelle“, sagte Sinan, Head of Beast Games Marketing. „Die Dinge gerieten schnell außer Kontrolle.“

Als das Unternehmen von 13 auf über 600 Mitarbeitende wuchs, stiegen die Kosten für verlorenes Wissen. „Man erinnert sich daran, dass etwas passiert ist, aber nicht daran, wo“, äußerte sich Josh, Head of Post-Production. „Die Suche konnte pro Thema mehrere Stunden dauern.“

Produktionen wurden auch zunehmend globaler. Die Teams koordinierten Dreharbeiten über Kontinente, Zeitzonen und Sicherheitsumgebungen hinweg, oft unter hohem Zeitdruck. Projekte überschritten häufig das Budget oder erforderten kurzfristige Problemlösungen, um im Zeitplan zu bleiben.

„Slack filtert Störfaktoren heraus, sodass wir uns ganz auf unsere Arbeit konzentrieren können.“ Josh Head of Post-Production, MrBeast

Wie Beast Industries mit Slack besser arbeitet

Slack hält mit Ideen Schritt, sobald sie Gestalt annehmen.

Bei Beast Industries schreitet die Arbeit auf den Flügeln der Fantasie voran. Um Schritt zu halten, benötigen Teams ein System, das ebenso schnell reagieren kann. Deshalb steht Slack im Mittelpunkt dieser Arbeit.

Von der ersten Idee bis zur Postproduktion und dem weltweiten Vertrieb läuft jede Produktion über Slack-Channels: kreative Debatten, Budgetgenehmigungen, rechtliche Abklärungen, Logistik, Koordination der Anbieter:innen und Entscheidungen in Echtzeit am Set. „Slack ist die einzige Möglichkeit, mit unserem Tempo Schritt zu halten“, sagte Brady.

Diese Ausrichtung ist wichtig, weil die Arbeit selbst alles andere als gewöhnlich ist. „Bei MrBeast kann eine Abweichung von 5 % den Unterschied zwischen 250 Millionen Aufrufen und 60 Millionen Aufrufen ausmachen“, sagte Sinan. „Slack wurde für diese Details entwickelt und das zeigt sich jeden Tag darin, wie schnell und gut wir arbeiten.“

Wenn sich Pläne stündlich ändern, und eine verpasste Entscheidung bedeuten kann, dass der entscheidende Moment ungenutzt vergeht, sorgt Slack dafür, dass jedes Detail ausgenutzt wird.

Das Unmögliche in Echtzeit genehmigen

Diese Slack-Grundlage ist besonders wichtig, wenn alles bereits in Gang gesetzt wurde und es keinen Stoppknopf mehr gibt.

Als Creative Production Lead Chris beispielsweise in Peru nach einem Last-Minute-Drehort suchte, seilte er sich an einem 180 Meter hohen Wasserfall ab und postete währenddessen Live-Fotos und -Videos auf Slack. Auf diese Weise konnten die Rechts-, Sicherheits- und Kreativteams die Inhalte in Echtzeit prüfen und genehmigen. „Alle mussten es sofort sehen“, sagte Chris. „Es war keine Zeit für Meetings da. Wir haben den Anruf über Slack gemacht.“

Der Arbeitsrhythmus verlangsamt sich selten so lange, dass Teams innehalten und ihn organisieren können. Entscheidungen werden mitten in der Unterhaltung getroffen, Prioritäten ändern sich stündlich, und wichtige Details kommen erst ans Licht, wenn sich die Beteiligten bereits dem nächsten Problem zugewandt haben.

„Die Leute sagen uns ständig, dass etwas unmöglich ist“, sagte Chris. „Einen Lamborghini einholen. In den Pyramiden schlafen. 1.000 Personen gleichzeitig koordinieren. Wir haben all das geschafft, und Slack ist das Mittel, mit dem wir den Überblick über diesen Wahnsinn behalten.“

„Einzelne Produktionen generieren fast 10.000 Nachrichten und ~2.000 Transaktionen. Ohne Slack würde nichts davon rechtzeitig oder innerhalb des Budgets erledigt werden können.“ Chris Creative Production Lead , MrBeast

Zeit, Nerven und Termine sparen mit dem Slackbot

Wenn sich Entscheidungen schneller häufen, als man sie lesen kann, kann schon eine kurze Pause dazu führen, dass man den entscheidenden Zusammenhang aus den Augen verliert. Der Slackbot hilft Teams, sofort aufzuholen. „Ich lege mein Handy für 10 Minuten beiseite und finde dann 30 oder 40 Nachrichten vor“, meinte Creative Supervisor Spencer. „Ich frage einfach den Slackbot und er sagt mir, was wir beschlossen haben und warum ich was tun muss. Er ist wie ein Assistent, der auf alles achtet, wenn ich es gerade nicht kann.“

Als persönlicher Agent innerhalb von Slack kann der Slackbot Unterhaltungen zusammenfassen und die dahinter stehenden Überlegungen bewahren. Teams nutzen ihn, um vergangene Entscheidungen nachzuvollziehen, Zusammenhänge herzustellen und verstreute Diskussionen in klare nächste Schritte umzuwandeln. „Ich kann den Slackbot etwas ganz Spezifisches fragen, worüber wir vor Monaten gesprochen haben, und er findet es sofort“, sagte Spencer.

Der Slackbot ist auch entscheidend dafür, wie Sinan Geschwindigkeit beibehält, ohne die Kontrolle zu verlieren. Er speichert Ideen, Erinnerungen und Entscheidungen direkt in Slack, sobald sie auftauchen. Wenn es Zeit ist, sich auf ein Meeting vorzubereiten, fasst der Slackbot diesen Rohkontext zu einem klaren Plan zusammen. „Der Slackbot spart mir täglich mindestens 90 Minuten“, sagte er. Ich bitte ihn, ein Canvas für ein Meeting am nächsten Tag zu erstellen, und nach 17 Sekunden habe ich ein besseres vor mir, als ich es je selbst hinbekommen könnte. Der Slackbot zeigt mir die nächsten Schritte auf und spart mir damit Zeit und Geld.“

„Slackbot ist eines der leistungsstärksten KI-Tools, die wir verwenden.“ Sinan Head of Beast Games Marketing, Beast Industries

Das kollektive Fachwissen von Beast Industries nutzen

Die unternehmensweiten Channels von Slack fungieren als Crowdsourcing-Netzwerk zur Problemlösung. Wenn für eine Last-Minute-Produktion Tiere, Fahrzeuge oder Nischen-Know-how benötigt werden, liefert eine einzige Nachricht sofort Antworten. „Die beste Slack-Nachricht, die ich je gesehen habe, war: ‚Wir haben eine Spur zu einem Schimpansen‘“, sagte Spencer. „Was eine albtraumhafte E-Mail-Kette hätte werden können, wurde in Slack innerhalb weniger Minuten zu einer unterhaltsamen und lösbaren Aufgabe.“

Da an jeder Produktion immer mehr Menschen und bewegliche Teile beteiligt sind, benötigen Teams einen gemeinsamen Ort, an dem sie sich austauschen können, wenn sich Pläne ändern. Slack-Canvases dienen als dynamische Dokumente, die in Echtzeit aktualisiert werden, sobald Entscheidungen getroffen werden und die Arbeit voranschreitet. „Canvases sind meine Masterdokumente“, sagte Brady. „Titel, Miniaturansichten, Dokumente, Videos: Alles wird in Canvases live aktualisiert, damit niemand verwirrt ist.”

Slack vereinfacht auch die unerwarteten Situationen, die mit der Durchführung von Produktionen dieser Größenordnung einhergehen. Unternehmensweite Nachrichten reichen von der Beschaffung seltener Ausrüstung bis hin zu Sicherheitswarnungen, wie beispielsweise die Benachrichtigung von Hunderten von Menschen, warum mitten am Dienstag Feuerwerkskörper gezündet werden, oder die Frage, wer zuletzt die menschliche Kanone benutzt hat. „Es ist chaotisch“, meinte Sinan. „Aber jeder weiß, dass man in Slack nachschauen muss, damit nichts verloren geht.“

Live-Produktion und Logistik mit der Geschwindigkeit des Wandels vorantreiben

Eine der komplexesten Produktionen, die Brady leitete, war ein Video, das im Inneren der Großen Pyramiden Ägyptens gedreht wurde. „Von Anfang an haben wir Mitarbeitende aus dem gesamten Unternehmen in einen speziellen Slack-Channel aufgenommen“, so Brady. „So haben wir alles aufeinander abgestimmt, während sich der Plan weiterentwickelte.“

Vor, während und nach der Produktion war Slack der einzige Ort für die tägliche Koordination. „Wenn man mit etwas so Komplexem zu tun hat, muss man in der Lage sein, sofort zu kommunizieren“, erklärte Brady. „Mit Slack bleiben wir in Verbindung, sind immer auf dem Laufenden und können in Minutenschnelle entschlossen handeln.“

Huddles spielen eine entscheidende Rolle für diese Geschwindigkeit. „Huddles haben bei mir Telefonate ersetzt“, sagte Brady. „Wir sprechen, Slack erfasst die Notizen, fasst das Wesentliche zusammen und leitet die Aktionselemente automatisch an die richtigen Personen weiter. Nichts geht verloren, und wir machen weiter.”

Zusammenarbeit mit Partner:innen in Produktionsgeschwindigkeit

Die Produktionen bei Beast Industries machen nicht an den Unternehmensgrenzen Halt, ebenso wenig wie Slack. Über Slack Connect arbeiten Teams direkt mit externen Partner:innen in denselben schnelllebigen Channels zusammen, die sie auch intern nutzen, ohne dabei langsamer zu werden oder den Kontext zurücksetzen zu müssen.

Diese Fähigkeit ist für Beast Games, die Flaggschiff-Wettkampfserie von Beast Industries und eine der meistgesehenen Wettkampfshows der Welt, von entscheidender Bedeutung. „Wir sind plattformunabhängig, und die Entscheidung für Slack war eine bewusste Entscheidung“, sagte Josh. „Es ist das Rückgrat für die Art und Weise, wie wir Beast Games über Hunderte von Auftragnehmer:innen und internen Teams hinweg betreiben.“

Slack Connect sorgt auch dafür, dass die kommerziellen Aktivitäten mit der typischen Geschwindigkeit von MrBeast weiterlaufen. Tayler, Head of Content bei Feastables, nutzt Slack Connect mit TikTok Shop und Amazon-Agenturen während Produkteinführungen und wöchentlichen Informationsrunden.

„Was früher zwei oder drei Tage per E-Mail gedauert hat, ist mit Slack Connect jetzt in wenigen Stunden erledigt.“ Tayler Head of Content bei Feastables, MrBeast

Die Arbeit ohne Meetings am Laufen halten

Das Ende der Dreharbeiten bedeutet nicht, dass der Arbeitsrhythmus abnimmt. Postproduktion, Logistik, Personalbeschaffung und Betrieb laufen weiterhin parallel, und Slack hilft den Teams dabei, Entscheidungen voranzutreiben. „Ich habe nicht mehr so viele Meetings“, sagte Chris. „Slack spart mir als unsere zentrale Informationsquelle etwa 30 bis 40 Stunden pro Woche.“

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt leiten Slack-Workflows Anfragen für alles Mögliche weiter, von Starlink-Internet in der Wildnis bis hin zu 20 Personen, die über Nacht benötigt werden, um eine 5 Millionen Dollar teure Pyramide aus Bargeld zu bauen. „Jemand hat buchstäblich eine Geldpyramide bis morgen angefordert“, sagte Kara, Head of Talent Acquisition. „Dank Slack sprang das Einsatzteam ein und schon war sie aufgebaut.“

Slack hilft Teams auch dabei, ein hohes Volumen zu verwalten, ohne den Überblick zu verlieren. Tayler erhält wöchentlich mehr als 2.000 Direktnachrichten von Fans, Kreativen und Partner:innen. Anstatt sie manuell zu sortieren, nutzt ihr Team Slack-Listen, um die Nachrichten anzuzeigen, die tatsächlich ihre Aufmerksamkeit erfordern. „Ich kann unmöglich alles lesen“, stellte Tayler fest. „Dank Listen sehe ich genau, worauf ich mich konzentrieren muss, ohne die Menschen zu vernachlässigen, die mir am wichtigsten sind.“

Die Einstellung erfolgt nach einem ähnlichen hocheffizienten Muster ohne Meetings. Kara bettet kurze Interview-Video- und Sprachnachrichten direkt in Canvases ein, sodass Personalverantwortliche ohne Meetings sorgfältig bewerten und abstimmen können. Der Slackbot hilft neuen und bestehenden Mitarbeitenden dabei, sich schnell auf den neuesten Stand zu bringen, indem er Fragen auf der Grundlage früherer Diskussionen und gemeinsamen Wissens beantwortet.

„Mit Slack können wir unsere tatsächliche Arbeitsweise beibehalten. Es gibt kein Drehbuch: Man kann sich in ein Huddle einklinken, eine Direktnachricht senden, mit Emojis reagieren oder eine Idee einbringen. Es fängt die Energie von MrBeast ein, anstatt uns in einen Prozess zu zwingen.“ Josh Head of Post-Production, MrBeast

Was kommt jetzt?

Die Zukunft unverzichtbarer Inhalte in Slack gestalten

Mit Blick auf die Zukunft untersucht Beast Industries, wie KI-Agenten in Slack aktiv Nachverfolgungen koordinieren, Risiken aufdecken und Produktionen ohne menschliches Eingreifen verwalten könnten. Anstatt weitere Prozesse hinzuzufügen, erweitern Agenten die bereits bestehende Arbeitsweise von Teams und helfen ihnen, schneller voranzukommen, ohne den Kontext zu verlieren. Außerdem prüfen sie weitere Salesforce-Produkte und -Clouds, um das Wachstum in den Bereichen Handel, Content-Erstellung und operative Workflows zu unterstützen.

Da Produktionen immer komplexer und globaler werden, wird Beast Industries weiterhin Slack nutzen, um ambitionierte Ideen in fertige Videos umzusetzen, ohne dabei die Kreativität zu verlieren, die MrBeast auszeichnet und alles möglich macht. „Bei diesem Tempo weiß man erst, ob etwas funktioniert, wenn man es ausprobiert“, sagte Chris. „Mit Slack können wir diese Entscheidungen treffen, ohne zu zögern.“