절벽 위 묘기에서 인간 대포까지: Beast Industries가 Slack으로 영상마다 백만 조회수를 달성하는 방법

Beast Industries에 관하여

불가능해 보이는 아이디어를 현실로 만드는 글로벌 프로덕션 기업

Jimmy “MrBeast” Donaldson은 전 세계적으로 가장 영향력 있는 크리에이터로 널리 인정받고 있으며, 플랫폼 전반에 걸쳐 10억 명 이상의 열성적인 팔로워를 보유하고 있습니다.

대담한 바이럴 YouTube 콘텐츠로 시작된 이 프로젝트는, 대규모 영상 프로덕션, Feastables, Prime Video의 Beast Games 그리고 광범위한 자선 사업에 이르기까지 다각적인 엔터테인먼트, 소비자 제품 및 CPG 회사인 Beast Industries로 성장했습니다.

Beast Industries는 대규모로 운영되며 수백 명의 인력과 수백만 달러 규모의 예산, 전 대륙에 흩어져 있는 팀을 조율하는, 시간에 민감한 프로덕션을 진행합니다. Jimmy의 창의적 야망과 팀워크, 신속성 그리고 ‘자기를 과시하지 않는’ 정신을 바탕으로 설립된 이 회사는 규모, 물류, 창의성의 한계를 끊임없이 뛰어넘는 영상을 선보입니다.

“Slack은 저희가 불가능한 일을 해내는 데 도움을 줍니다.” MrBeast Beast Games, 총괄 프로듀서 Brady

문제점

창의성을 억누르지 않으면서 혼란함을 질서 있게 정리

Slack을 Beast Industries의 업무 방식에 필수적인 도구로 사용하기 전에는, 파편화된 커뮤니케이션과 컨텍스트 누락, 운영상의 부담이 회사의 속도와 야망에 계속 걸림돌이 되곤 했습니다. 프로덕션 관리자인 Brady는 “창의적인 결정은 몇 분 만에 바뀐다”라고 말하며, “이메일을 보낼 시간은 없죠.”라고 설명했습니다.

이처럼 속도가 빠르다 보니 실질적인 문제가 불거졌습니다. 영상마다 정기적으로 수만 건의 메시지와 수천 건의 비용 처리가 발생합니다. 그리고 이러한 내용은 문자, 이메일, 애드혹으로 흩어지죠. Beast Games의 마케팅 부문 총괄 담당자인 Sinan은 “정보 출처 같은 건 없었습니다. 정보들은 순식간에 뒤죽박죽이 됩니다.”라고 말했습니다.

직원 수가 13명이었던 회사에서 600명 이상 규모로 성장하게 되면서 지식 유실 비용이 증가했습니다. 포스트 프로덕션 총괄 담당자인 Josh는 “무언가를 진행했던 건 기억나지만, 어디서 진행했는지는 기억나지 않았습니다.”라고 말하며, “주제별로 찾는 데만 몇 시간이 걸릴 수 있었죠.”라고 설명했습니다.

프로덕션 역시 점차 글로벌화되었습니다. 팀은 대륙, 시간대, 보안 환경을 모두 고려해 촬영을 조율했으며, 촉박한 마감일 속에서 작업을 수행하는 경우가 많았습니다. 프로젝트는 예산을 초과하기 일쑤였고, 일정을 맞추기 위해 급하게 문제를 해결해야 하기도 했습니다.

“Slack을 사용하면 불필요한 혼란을 없앨 수 있어 실제 업무에 집중할 수 있습니다.” MrBeast 포스트 프로덕션 총괄 Josh

Beast Industries가 Slack으로 업무를 더 효과적으로 처리하는 방법

아이디어가 떠오르는 속도만큼 빠르게 따라잡도록 지원하는 Slack

Beast Industries는 아이디어가 떠오르는 속도만큼 업무를 빠르게 진행합니다. 팀이 속도를 따라잡으려면 그만큼 빠르게 움직일 수 있는 시스템이 필요하며, 바로 이를 위해 Slack을 작업의 중심점으로 활용하고 있습니다.

초기 기획 단계부터 포스트 프로덕션 및 글로벌 유통에 이르기까지 모든 프로덕션 과정은 Slack 채널을 통해 진행합니다. 이 과정에는 창의적 논의, 예산 승인, 법적 검토, 물류, 공급업체 조정, 실시간 현장 결정이 포함되죠. Brady는 “속도를 따라잡을 수 있는 유일한 방법은 Slack을 사용하는 것입니다.”라고 말했습니다.

조율이 중요한 이유는 작업 자체가 평범하지 않기 때문입니다. Sinan은 “MrBeast에서는 5%의 오차로 조회수가 2억 5천만이 될 수도, 6천만이 될 수도 있습니다.”라고 말하며, “Slack은 바로 이러한 디테일을 위한 플랫폼이며, 저희의 작업 속도와 품질을 언제나 증명해 주죠.”라고 덧붙였습니다.

계획이 시시각각 바뀌고 의사 결정이 누락되는 것은 기회를 놓치는 것과 같은 상황에서, Slack을 사용하면 모든 세부사항을 지체 없이 진행할 수 있습니다.

불가능해 보이는 작업을 실시간으로 승인

Slack 중심의 업무 토대는 작업을 이미 시작했고 중간에 멈출 수 없는 상황에 가장 빛을 발합니다.

예를 들어, 크리에이티브 프로덕션 담당자인 Chris는 페루에서 급하게 촬영 장소를 찾던 중 높이가 약 180m인 폭포에서 로프를 타고 내려가면서 Slack에 실시간 사진과 동영상을 포스트했습니다. 이렇게 해서 법무, 보안, 크리에이티브 팀이 실시간으로 검토하고 승인할 수 있었습니다. Chris는 “모두가 이 상황을 바로 확인해야 했었죠. 회의할 시간은 없었고, 결정은 Slack으로 진행했습니다.”라고 말했습니다.

팀이 작업을 멈추고 정리할 만큼 업무가 느려지는 경우는 거의 없습니다. 의사 결정은 대화 도중에 이뤄지고, 우선순위는 시시각각 바뀌며, 중요한 세부사항은 이미 다음 문제로 넘어간 후에야 드러납니다.

Chris는 “사람들은 항상 불가능하다고 말합니다. Lamborghini를 떨어뜨려도 멀쩡하게 받아내고, 피라미드에서 잠도 자보고, 1,000명의 일정을 동시에 조율해 보고... 저희는 전부 해냈습니다. 이 모든 혼란을 관리하는 방식이 바로 Slack이었죠.”라고 말합니다.

“영상마다 메시지는 10,000건 정도, 비용 처리는 약 2,000건이 발생합니다. Slack이 없었다면 이 모든 작업을 기한과 예산에 맞춰 처리할 수 없었을 겁니다.” MrBeast 크리에이티브 프로덕션 담당자 Chris

Slackbot으로 시간, 마음의 여유, 일정을 관리

의사 결정이 누구도 읽을 수 없을 만큼 빠르게 이뤄진다면 몇 분만 자리를 비워도 중요한 컨텍스트를 놓칠 수 있습니다. Slackbot을 사용하면 팀은 즉시 최신 정보를 따라잡을 수 있습니다. 크리에이티브 총괄 담당자인 Spencer는 “휴대폰을 10분만 확인을 못 해도, 돌아오면 메시지가 30~40개는 쌓여 있죠.”라고 말하며, “Slackbot에게 물어보기만 하면 결정한 내용과 그 이유, 제가 해야 할 일을 알려줍니다. 제가 신경 쓰지 못할 때도 챙겨주는 어시스턴트와 같은 존재입니다.”라고 덧붙였습니다.

Slackbot은 Slack 안에 있는 퍼스널 에이전트로, 대화를 요약하고 대화의 배경 정보를 설명해 줄 수 있습니다. 팀은 이를 통해 이전의 의사 결정을 되짚어보고, 컨텍스트를 파악하며, 흩어져 있던 논의 내용을 명확한 다음 단계로 전환할 수 있죠. Spencer는 “몇 달 전에 논의했던 아주 구체적인 내용을 Slackbot에게 물어보면, 바로 찾아줍니다.”라고 말했습니다.

Slackbot은 Sinan이 상황을 관리하는 동시에 속도를 유지하는 데에도 핵심적인 역할을 합니다. Sinan이 떠오르는 아이디어, 리마인더, 의사 결정을 바로 Slack에 직접 입력하면, Slackbot은 정리되지 않았던 컨텍스트를, 회의 준비가 필요할 때 명확한 계획으로 정리해 줍니다. Sinan은 “Slackbot은 최소한 하루에 90분을 절약해 줍니다. 내일 회의를 위한 캔버스를 만들어 달라고 요청했더니, 17초 만에 제가 직접 만든 것보다 훨씬 나은 결과를 내놓았습니다. 다음 단계까지 제시해 줘서 시간과 비용까지 아낄 수 있죠.”라고 말했습니다.

“Slackbot은 저희가 사용하는 정말 강력한 AI 도구 중 하나입니다.” Beast Industries Beast Games 마케팅 부문 총괄 Sinan

Beast Industries의 집단적 전문성 활용

Slack의 전사적 채널은 크라우드소싱을 활용한 문제 해결 네트워크 역할을 합니다. 프로덕션 현장에 급하게 동물이나 차량, 특수한 전문성이 필요할 때, 단 한 건의 메시지로 즉시 해결 방법을 찾을 수 있습니다. Spencer는 “제일 감명 깊게 읽었던 Slack 메시지는 ‘침팬지를 섭외할 방법을 찾았어요’라는 메시지였습니다. 이메일을 주고받는, 정말 번거롭던 일이 Slack에서는 몇 분 만에 재미있고 해결 가능한 일이 되었습니다.”라고 말했습니다.

프로덕션 과정마다 더 많은 인력이 참여하고 변수가 생기므로 팀은 계획 변경에 대응할 수 있는 공유 공간이 필요합니다. Slack 캔버스는 의사 결정이 이루어지고 작업이 진행됨에 따라 실시간으로 업데이트되는 문서 역할을 합니다. Brady는 “캔버스는 제가 모든 것을 한눈에 볼 수 있는 문서입니다.”라고 말하며, “제목, 축소판 이미지, 문서, 동영상 등 전부 캔버스에 있으니, 누구도 헷갈릴 일 없죠.”라고 덧붙였습니다.

Slack은 또한 이러한 규모로 프로덕션을 운영하는 과정에서 발생하는 예상치 못한 실무를 효율적으로 처리합니다. 전사적 메시지는 희귀한 장비 조달부터 안전 경고까지 다양합니다. 예를 들어, 화요일 한낮에 불꽃놀이를 하는 이유를 수백 명에게 알리거나, 인간 대포를 마지막으로 사용한 사람이 누구인지 묻는 경우도 있습니다. Sinan은 “혼란스럽긴 하죠. 하지만 모두가 Slack을 확인한다는 걸 알기 때문에, 놓치게 되는 정보는 없습니다.”라고 말합니다.

변화하는 속도에 맞게 진행하는 실시간 프로덕션 및 물류 처리

Brady가 관리했던 정말 복잡한 프로덕션으로는 이집트 대피라미드 내부에서 촬영한 영상이 있습니다. Brady는 “처음부터 전사적으로 사람들을 모아 전용 Slack 채널을 운영했습니다.”라고 말하며, “이렇게 해서 계획이 발전해 가는 동안 모든 정보를 조율된 상태로 유지할 수 있었습니다.”라고 덧붙였습니다.

프로덕션 이전, 도중, 이후를 막론하고, Slack은 일상적인 조율을 위한 유일한 공간이었습니다. Brady는 “이렇게 복잡한 업무를 처리할 때는 바로 커뮤니케이션할 수 있어야 합니다. Slack 덕분에 매 순간 소통하고, 정보를 공유하며, 신속하게 의사 결정을 내릴 수 있습니다.”라고 말했습니다.

허들은 이러한 과정에서 속도를 위한 핵심적인 역할을 합니다. Brady는 “저는 전화 통화 대신 허들을 사용합니다.”라고 말하며, “저희가 대화하면 Slack은 내용을 기록하고, 중요한 내용을 요약하며, 작업 항목을 적절한 담당자에게 자동으로 전달해 줍니다. 놓치게 되는 정보는 없고, 저희는 계속 진행해 나가죠.”라고 설명했습니다.

프로덕션 속도와 동일한 속도로 파트너와 협력

Beast Industries의 프로덕션은 회사 내부에서 그치지 않습니다. Slack도 마찬가지죠. 팀은 Slack Connect를 통해 외부 파트너와도 내부에서 사용하는 것과 동일한, 신속한 채널에서 직접 협업할 수 있으며, 속도를 늦추거나 컨텍스트를 다시 설명할 필요가 없습니다.

이러한 역량은 Beast Industries의 대표적인 경쟁 시리즈이자 세계에서 가장 많은 사람이 시청하는 경쟁 프로그램인 Beast Games에 매우 중요합니다. Josh는 “저희는 플랫폼에 구애받지 않으며, Slack을 선택한 것은 신중한 결정이었습니다. Slack은 수백 명의 계약직과 내부 팀을 아우르는 Beast Games 운영의 핵심 기반입니다.”라고 말합니다.

Slack Connect를 사용해 MrBeast의 속도에 맞춰 상업적 계속 운영할 수 있습니다. Feastables의 콘텐츠 총괄 담당자인 Tayler는 출시 및 주간 신규 상품 공개 시 TikTok Shop과 Amazon의 대행사와 Slack Connect로 소통합니다.

“이메일로 2~3일이 걸리던 작업이, Slack Connect를 사용하면 몇 시간 만에 해결됩니다.” MrBeast Feastables 콘텐츠 부문 총괄 Tayler

회의 없이 업무 진행

촬영이 끝났다고 해서 업무 속도가 느려지는 것은 아닙니다. 포스트 프로덕션, 물류, 채용, 운영 팀은 계속해서 동시다발적으로 움직입니다. 이때 Slack은 팀이 결정을 실행에 옮기는 데 도움을 줍니다. Chris는 “이제 회의가 예전만큼 많지 않아요. Slack은 조직의 정보 허브로서, 매주 약 30~40시간을 절약해 줍니다.”라고 말했습니다.

오지에서 Starlink 인터넷을 설치하는 것부터 하룻밤 사이에 500만 달러어치 지폐로 피라미드를 쌓을 인력 20명을 요청하는 것까지, Slack의 워크플로는 어떤 순간에도 모든 요청을 전달해 줍니다. 인력 채용 부문 총괄 담당자인 Kara는 “말 그대로, 내일까지 돈으로 피라미드를 만들어 달라고 요청받았었죠. Slack으로 요청하니 인력이 모였고, 요청한 결과물이 그대로 나왔습니다.”라고 말했습니다.

Slack은 또한 팀이 신호를 놓치지 않으면서 대량의 업무를 관리할 수 있도록 지원합니다. Tayler는 매주 팬, 크리에이터, 파트너로부터 2,000건 이상의 다이렉트 메시지를 받습니다. Tayler의 팀은 이를 수동으로 일일이 확인하는 대신, Slack의 리스트를 활용해 실제로 Tayler가 신경 써야 하는 메시지만 선별합니다. Tayler는 “전부 다 읽을 수는 없어요. 리스트는 가장 중요한 사람들은 놓치지 않으면서 정확히 어떤 조치를 취해야 하는지 보여줍니다.”라고 설명합니다.

채용 과정 역시 비슷하게, 회의를 하지 않는 효율이 높은 방식을 따릅니다. Kara는 짧은 면접 클립을 캔버스에 직접 삽입하며, 채용 관리자는 회의 없이도 신중하게 평가하고 비동기식으로 투표할 수 있습니다. Slackbot은 이전 대화와 공유 지식을 바탕으로 질문에 답변하여 신규 및 기존 직원이 빠르게 따라잡을 수 있도록 지원합니다.

“Slack 덕분에 실제로 저희가 업무를 처리하는 방식대로 일할 수 있습니다. 정해진 규칙은 없습니다. 허들에 참여하거나, DM을 보내거나, 이모티콘으로 반응하거나, 아이디어를 제안할 수 있죠. 프로세스에 억지로 끌어들여 강요하기보다는, MrBeast의 에너지를 그대로 이어가게 해줍니다.” MrBeast 포스트 프로덕션 총괄 Josh

Slack 내에서, 놓칠 수 없는 콘텐츠의 미래를 구축

앞으로 Beast Industries는 Slack 내 AI 에이전트가 사람의 개입 없이도 후속 조치를 능동적으로 조정하고, 위험 요소를 파악하며, 프로덕션 과정을 관리할 수 있는 방안을 모색하고 있습니다. 에이전트는 프로세스를 추가하는 대신, 팀이 기존에 업무를 처리하는 방식을 확장하여 컨텍스트를 놓치지 않으면서 더 빠르게 움직일 수 있도록 지원합니다. Beast Industries는 또한 상거래, 콘텐츠 제작, 운영 워크플로 전반에 걸친 성장을 지원하기 위해 추가적인 Salesforce 제품과 클라우드도 살펴보고 있습니다.

프로덕션이 점점 더 복잡해지고 글로벌화됨에 따라, Beast Industries는 Slack을 계속 활용하여 야심 찬 아이디어를 완성된 영상으로 구현해 나갈 것입니다. 이와 동시에 MrBeast를 정의하는 ‘무엇이든 가능하다’라는 창의성을 잃지 않을 수 있습니다. Chris는 “이 정도 속도라면, 뭔가 효과가 있는지 알 수 있는 건 해봐야 알 수 있을 뿐입니다. Slack 덕분에 저희는 망설임 없이 이러한 결정을 내릴 수 있습니다.”라고 말했습니다.