Slack과 Agentforce로 더 스마트한 의사 결정을 실현한 Lumina Solar

Lumina Solar 소개

고객 최우선의 서비스와 확장성을 기반으로 태양광을 쉽고 효율적으로 제공

2018년에 설립되어 메릴랜드주 볼티모어에 본사를 둔 Lumina Solar는 주거용 및 상업용 고객을 대상으로 종합적인 태양광 설치 서비스를 제공하고 있습니다. 복잡한 전 과정을 효율적으로 단순화함으로써 지금까지 총 2억 5천만 달러 이상의 프로젝트를 성공적으로 완수했으며, 고객 만족도 부문에서도 탁월한 평가를 받고 있습니다.

“Slack과 Salesforce를 핵심 허브로 삼아, 저희는 미국 동부 지역에 재생 에너지 보급을 확대하고 있습니다.” Lumina Solar 비즈니스 전략 부문 부사장 Ben Cole

문제점

단절된 시스템과 흩어진 데이터로 영업 팀과 운영 팀이 항상 최신 진행 상황을 추적해야 함

Lumina가 미국 동부 지역 전반으로 사업을 확장하면서 운영은 점점 복잡해졌습니다. 태양광 설치 프로젝트는 수십 단계, 여러 팀의 협업, 도시별로 다른 규제까지 관여되어 있어, 프로젝트마다 상황이 다 달랐습니다. 이러한 어려움뿐만 아니라, 사용자 지정 Salesforce 객체 전반에 데이터가 흩어져 있다 보니 영업 팀과 운영 팀은 종종 정보가 단절된 채 일하게 되었고 같은 방향으로 나아가는 데 어려움을 겪었습니다.

특히 영업 담당자들에게는 정보에 대한 가시성 부족이 큰 문제였습니다. 비즈니스 전략 부문 부사장 Ben Cole은 “데이터가 워낙 세분화되어 있어 필요한 정보를 빠르게 찾기 어려울 때가 많습니다.”라고 이야기합니다.

그 결과, 판매에 집중해야 할 영업 담당자들은 여러 시스템과 부서를 오가며 최신 진행 상황을 확인해야 했고, 이는 고객 경험에도 영향을 미쳤습니다. “‘지금 어떻게 되고 있나요? 진행 상황은 어떤가요? 언제쯤 완료될까요?’ 같은 문의가 정말 많았죠.”라고 Ben은 설명했습니다. “영업 담당자들은 판매보다 이런 문의에 대응하는 데 훨씬 더 많은 시간을 써야 했습니다.”

“Slack과 에이전트가 제공하는 편리한 데이터 가시성이 없었다면, 영업 담당자들은 판매 기회가 아니라 최신 진행 상황을 확인하러 다니느라 시간을 다 써야 했을 거예요.” Lumina Solar 비즈니스 전략 부문 부사장 Ben Cole

Lumina Solar가 Slack으로 업무 환경을 개선한 방법

Lumina는 AI 에이전트로 데이터를 통합하고, 워크플로를 간소화하며, 팀에 필요한 프로젝트 정보를 즉시 제공

커뮤니케이션 마찰을 해소하기 위해 Lumina는 Slack을 중앙 커뮤니케이션 워크스페이스로 전환하고 Salesforce와의 통합, 자동화, AI를 적용하고 있습니다. 특히 Agentforce 기반으로 구축되어 “Professor Lu”라고 불리는 사내 AI 에이전트를 도입하며 획기적인 전환점을 맞게 되었습니다.

“Professor Lu는 Slack 내 AI 에이전트로, 10개 이상의 Salesforce 레코드에서 정보를 가져와 필요한 사람이 빠르게 상황을 파악할 수 있도록 요약해 줍니다.”라고 Cole은 설명합니다.

이제 영업 담당자는 운영 팀에 문의하는 대신 Agentforce(또는 “Professor Lu”)에게 프로젝트 상태 진행 상황을 요청합니다. 그러면 Agentforce는 몇 초 만에 15~20개의 Salesforce 레코드를 검색하여 관련 세부 정보를 모아 명확한 요약을 Slack에서 바로 제공합니다.

“설정 과정은 정말 간단했어요.”라고 Cole은 설명합니다. “이제는 프로젝트 코드를 입력하기만 하면 Slack이 모든 정보를 즉시 불러옵니다. 그런 다음 대화하듯 Professor Lu에게 추가 질문을 하면 더 정확한 답변을 얻을 수 있어요.”

이러한 변화는 일상적인 업무 흐름까지 바꾸고 있습니다. “프로젝트 관련 실시간 정보를 빨리 확인하고자 할 때, 이제 회사의 모두가 가장 먼저 찾는 곳이 Professor Lu입니다.”라고 Cole은 설명합니다.

더불어 Slack 채널은 영업 팀과 운영 팀이 최신 진행 상황을 공유하고 협업하는 핵심 공간으로 자리잡았으며, Agentforce 덕분에 올바른 데이터를 언제든 바로 확인할 수 있게 되었습니다.

“사내 AI 에이전트인 Professor Lu는 Slack에서 팀에게 프로젝트와 관련된 즉각적인 답변을 제공합니다. 몇 분이 걸리던 일이 이제는 몇 초면 되고, 정보의 깊이도 훨씬 깊어졌습니다.” Lumina Solar 비즈니스 전략 부문 부사장 Ben Cole

앞으로의 계획

의사 결정 역량을 강화하고 성장을 가속화하기 위해 Lumina는 AI 에이전트를 모든 팀으로 확대할 계획

Professor Lu는 Lumina가 Slack과 Agentforce를 활용하는 여정의 시작일 뿐입니다. Lumina는 앞으로 고객 서비스부터 현장 운영에 이르기까지, Slack 내 AI 에이전트가 모든 팀을 지원하는 미래를 그리고 있습니다. “영업 코칭, 운영, 재고 관리, 고객 서비스, 현장 서비스 등 가능한 많은 영역에 Agentforce 에이전트를 많이 구축하고 싶습니다.”라고 Cole은 말합니다.

더 넓은 관점에서 Cole은 Slack과 AI 에이전트를 회사 전반의 의사 결정 역량을 강화하는 핵심 도구로 보고 있습니다.

“AI 에이전트, Agentforce, Slack은 조직 전체에 의사 결정 역량을 배분하여 직원들이 더 빠르고 더 나은 결정을 내릴 수 있게 하는 수단이라고 봅니다.”라고 Cole은 설명합니다. “좋은 비즈니스를 확장하는 핵심은 결국 똑같습니다. 경영진부터 현장 직원까지 모든 구성원들이 얼마나 뛰어난 의사 결정을 할 수 있느냐에 달려 있죠.”