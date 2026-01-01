Lumina Solar améliore sa prise de décision grâce à Slack et Agentforce

À propos de Lumina Solar

Simplifier le développement du solaire grâce à un service client de qualité

Fondée en 2018 et basée à Baltimore (Maryland, États-Unis), l’entreprise Lumina Solar propose des installations solaires complètes aux particuliers et aux entreprises. La société a déjà réalisé de nombreux projets pour une valeur totale de plus de 250 millions de dollars et jouit de taux de satisfaction élevés grâce à la simplification d’un processus complexe de bout en bout.

« Avec Slack et Salesforce comme hub, nous pouvons déployer les énergies renouvelables à grande échelle dans toute la région du Mid-Atlantic. » Ben Cole Vice-président de la stratégie commerciale, Lumina Solar

La difficulté :

Les systèmes cloisonnés et les données dispersées obligeaient les équipes commerciales et opérationnelles à rechercher constamment des informations

Les opérations de Lumina Solar devenaient de plus en plus complexes au fur et à mesure de son expansion à travers toute la région du Mid-Atlantic. En effet, chaque installation solaire implique des dizaines d’étapes et de nombreuses équipes, avec des réglementations propres à chaque ville, ce qui rend chaque projet unique. À cause de ces difficultés, conjuguées à la dispersion des données dans divers objets Salesforce personnalisés, les équipes commerciales et opérationnelles travaillaient souvent en silos, ce qui affectait la coordination.

Pour les commerciaux, le manque de visibilité était particulièrement problématique. « Les données sont extrêmement précises, et il peut être parfois difficile de trouver rapidement l’information dont on a besoin », explique Ben Cole, vice-président de la stratégie commerciale.

Au lieu de se concentrer sur la vente, les commerciaux passaient leur temps à courir après les informations dispersées dans différents systèmes et services. Les clients en subissaient également les conséquences. « Nous recevions énormément de questions de nos clients nous demandant où en était leur commande et quand ils pouvaient espérer la recevoir, retrace Ben Cole. Nos commerciaux étaient constamment occupés à répondre à ces appels au lieu de se concentrer sur les ventes. »

« Avant qu’ils n’aient la visibilité sur les données offerte par Slack et les agents, nos commerciaux passaient leur temps à rechercher des informations au lieu de se concentrer sur la vente. » Ben Cole Vice-président de la stratégie commerciale, Lumina Solar

Comment Slack améliore l’efficacité chez Lumina Solar

Lumina Solar utilise des agents IA pour unifier ses données, simplifier les processus et fournir instantanément des réponses aux équipes

Pour surmonter les difficultés auxquelles l’entreprise était confrontée, Lumina Solar a choisi Slack comme plateforme de communication centrale, intégrant Salesforce et exploitant l’automatisation et l’IA. L’entreprise a franchi une étape décisive avec le lancement d’un agent IA interne, basé sur Agentforce et affectueusement surnommé « Professeur Lu ».

« Le Professeur Lu est un agent IA dans Slack qui extrait des informations depuis plus de 10 enregistrements Salesforce et les résume pour tous ceux qui ont besoin de se mettre à jour », poursuit Ben Cole.

Au lieu de contacter le service des opérations, les commerciaux interrogent à présent Agentforce, ou le « Professeur Lu », pour connaître l’état d’avancement de leurs projets. En quelques secondes, Agentforce effectue une recherche parmi 15 à 20 enregistrements Salesforce, compile les informations pertinentes et partage un résumé clair directement dans Slack.

« La configuration a été extrêmement simple, explique Ben Cole. Maintenant, il me suffit de saisir un code de projet, et Slack récupère instantanément toutes les informations. Je peux ensuite poser des questions complémentaires au Professeur Lu, dans un environnement conversationnel, afin d’obtenir des réponses encore plus pertinentes. »

Cela a transformé le travail quotidien. « Le Professeur Lu est devenu la première ressource vers laquelle se tournent tous les collaborateurs de l’entreprise pour obtenir rapidement des informations en temps réel sur un projet », poursuit Ben Cole.

Les canaux Slack sont aujourd’hui l’espace où les équipes commerciales et opérationnelles s’informent et collaborent. Agentforce veille à ce que les données pertinentes soient toujours à portée de main.

« Notre agent IA interne, le Professeur Lu, fournit à notre équipe des réponses instantanées dans Slack. Les résultats préliminaires montrent que ce qui prenait auparavant plusieurs minutes peut désormais être réalisé en quelques secondes. De plus, les réponses sont beaucoup plus précises. » Ben Cole Vice-président de la stratégie commerciale, Lumina Solar

Prochaines étapes

Pour optimiser la prise de décision et accélérer la croissance, Lumina Solar prévoit de déployer des agents IA auprès de toutes ses équipes

Le Professeur Lu n’est que le point de départ d’Agentforce et de Slack pour Lumina Solar. L’entreprise envisage un avenir où des agents IA dans Slack accompagnent chaque équipe, du service client aux opérations sur le terrain. « Je souhaite déployer un maximum d’agents Agentforce dans un maximum de domaines : coaching commercial, opérations, gestion des stocks, service client et intervention sur le terrain », précise Ben Cole.

Plus généralement, Ben Cole considère Slack et les agents IA comme un moyen de consolider la prise de décision à travers l’entreprise.

« Pour moi, les agents IA, Agentforce et Slack constituent un moyen de déplacer la prise de décision plus bas dans l’organigramme, afin que les collaborateurs puissent prendre de meilleures décisions plus rapidement, conclut Ben Cole. La clé de la croissance de toute entreprise performante réside dans la compétence des décideurs, à chaque niveau hiérarchique. »