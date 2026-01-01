Lumina Solar prende decisioni più intelligenti con Slack e Agentforce

Informazioni su Lumina Solar

Semplificare l'energia solare con scalabilità e un servizio orientato al cliente

Fondata nel 2018 e con sede a Baltimora, nel Maryland, Lumina Solar fornisce installazioni solari complete per clienti residenziali e commerciali. L'azienda ha già realizzato progetti per oltre un quarto di miliardo di dollari e ha ottenuto elevati punteggi di soddisfazione semplificando il complesso processo end-to-end.

“Con Slack e Salesforce come hub, stiamo espandendo l'energia rinnovabile in tutta la regione del Medio Atlantico.” Ben Cole Vicepresidente della strategia aziendale, Lumina Solar

La sfida

Sistemi isolati e dati frammentati hanno costretto i team di vendita e operativi a inseguire gli aggiornamenti

Con l'espansione di Lumina nel Medio Atlantico, le operazioni sono diventate sempre più complesse. Ogni installazione solare prevede decine di passaggi, il coinvolgimento di più team e normative specifiche per ogni città, quindi nessun progetto è mai uguale all’altro. Queste difficoltà, unite alla dispersione dei dati in oggetti Salesforce personalizzati, hanno spesso costretto i team di vendita e operativi a lavorare in silos e faticare per rimanere allineati.

Per i rappresentanti di vendita, la mancanza di visibilità era particolarmente problematica. “I dati sono estremamente granulari e a volte può essere difficile trovare rapidamente le informazioni esatte di cui si ha bisogno”, ha affermato Ben Cole, Vicepresidente della strategia aziendale.

Invece di concentrarsi sulla vendita, i rappresentanti inseguivano aggiornamenti tra sistemi e reparti. Anche i clienti ne risentivano. “Ricevevamo molte domande dai clienti, del tipo: “Cosa sta succedendo? Qual è la situazione? Quando posso aspettarmi questa consegna?”, ha raccontato Ben. “I nostri rappresentanti di vendita erano costantemente impegnati a rispondere a quelle chiamate invece di concentrarsi sulla vendita”.

“Senza la facile visibilità dei dati offerta da Slack e dagli agenti, i nostri rappresentanti di vendita erano bloccati a inseguire aggiornamenti invece di vendere.” Ben Cole Vicepresidente della strategia aziendale, Lumina Solar

Come Lumina Solar lavora meglio con Slack

Grazie agli agenti di IA, Lumina unifica i dati, semplifica i flussi di lavoro e fornisce ai team risposte immediate sui progetti

Per ridurre la confusione, Lumina si sta affidando a Slack come area di lavoro centrale di comunicazione, integrando Salesforce e aggiungendo automazione e IA. La svolta aziendale è arrivata con il lancio di un agente di IA interno basato su Agentforce e affettuosamente chiamato “Professor Lu”.

“Professor Lu è un agente di IA di Slack che raccoglie informazioni da oltre 10 record di Salesforce e le riassume per chiunque abbia bisogno di aggiornarsi rapidamente”, ha spiegato Cole.

Invece di contattare il reparto operativo, i rappresentanti di vendita ora chiedono aggiornamenti sullo stato dei progetti ad Agentforce, o “Professor Lu”. In pochi secondi, Agentforce è in grado di effettuare ricerche tra 15-20 record di Salesforce, compilare i dettagli rilevanti e condividere un riepilogo chiaro, direttamente in Slack.

“La configurazione non ha richiesto praticamente nessuno sforzo”, ha evidenziato Cole. “Ora mi basta inserire il codice di un progetto e Slack elabora tutto all'istante. Posso quindi porre ulteriori domande a Professor Lu in un contesto conversazionale per ottenere risposte ancora più precise”.

Questo cambiamento sta trasformando il ritmo del lavoro quotidiano. “Professor Lu sta diventando il primo punto di riferimento per chiunque in azienda voglia trovare informazioni rapide e in tempo reale su un progetto”, ha aggiunto Cole.

I canali di Slack stanno diventando il punto di riferimento per gli aggiornamenti e la collaborazione tra vendite e operazioni, con Agentforce che garantisce che i dati giusti siano sempre a portata di mano.

“Il nostro agente di IA interno, Professor Lu, offre al team risposte immediate sui progetti direttamente in Slack. I primi risultati dimostrano che ciò che prima richiedeva molti minuti, ora può essere ottenuto in pochi secondi, con un livello di dettaglio molto maggiore.” Ben Cole Vicepresidente della strategia aziendale, Lumina Solar

I prossimi passi

Per ampliare il processo decisionale e accelerare la crescita, Lumina prevede di estendere gli agenti di IA a tutti i team

Professor Lu è solo l'inizio di Agentforce e Slack per Lumina. L’azienda immagina un futuro in cui gli agenti di IA di Slack supportino ogni team, dal servizio clienti alle operazioni sul campo. “Voglio creare il maggior numero possibile di agenti Agentforce nel maggior numero possibile di aree: coaching per le vendite, operazioni, gestione dell’inventario, servizio clienti, assistenza sul campo”, ha specificato Cole.

In termini più generali, Cole vede Slack e gli agenti di IA come un modo per rafforzare il processo decisionale in tutta l'azienda.

“Considero gli agenti di IA, Agentforce e Slack come un modo per estendere la capacità decisionale a tutta la struttura organizzativa, in modo che le persone possano prendere decisioni migliori più velocemente”, ha dichiarato Cole. “Questa è la chiave per far crescere qualsiasi buona azienda: quanto sono validi i tuoi decision maker, dal vertice alla base.”