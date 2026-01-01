Slack と Agentforce が Lumina Solar のスマートな意思決定を後押し

Lumina Solar について

顧客中心のサービスと拡張力で、太陽光導入をシンプルに

米国メリーランド州ボルチモアに本社を置く Lumina Solar は、2018 年の創業以来、住宅および商業向けのフルサービスの太陽光発電の設置を手がけています。同社は煩雑な工程全体をシンプルにすることで、これまでに 2 億 5,000 万ドルを超える規模のプロジェクトを完了させ、高い満足度を築いてきました。

「私たちは Slack と Salesforce をハブとして活用し、再生可能エネルギーを中部大西洋岸地域の全体に広げています」 Lumina Solar VP of Business Strategy Ben Cole 氏

課題

分断されたシステムやデータにより、チームの情報追跡が負担に

中部大西洋岸地域の全体へと事業を広げるなかで、同社のオペレーションは複雑さを増していきました。太陽光発電の設置には、多くの工程や関係者がかかわり、地域特有の規制にも対応しなければならないため、同じプロジェクトは 1 つとしてありません。このような課題に加え、データが Salesforce のさまざまなカスタムオブジェクトに分散していたことにより、営業チームとオペレーションチームは足並みが揃いにくい状態でした。

とくに営業担当者にとって、状況が見えにくいことが大きな負担となっていました。「データが細分化されすぎていて、求めている情報をすぐに見つけられないことがありました」と、VP of Business Strategy の Ben Cole 氏は振り返ります。

営業担当者はシステムや部門を超えて最新情報を探し回らなければならず、本来の営業活動に注力する時間が奪われていました。「お客さまからも『今どうなっているの？』『進捗は？』といった質問が相次いでいました。営業担当者は、営業活動よりも、問い合わせ対応に追われていたのです」

「Slack とエージェントによる、わかりやすいデータ可視化がなければ、営業担当者は今も情報を追い続けていたでしょう」 Lumina Solar VP of Business Strategy Ben Cole 氏

Slack で働き方を進化させた Lumina Solar の方法

データの一元化、ワークフローの効率化、プロジェクト情報の即時提供を、AI エージェントで実現

情報の発見が難しくなっていた状況を打開するため、Lumina は中核的な「コミュニケーションワークスペース」として Slack を採用。Salesforce とも連携させ、自動化や AI を取り入れました。その結果、Agentforce を基盤とした社内向け AI エージェント「Professor Lu」が誕生しました。

「Professor Lu は、Slack 上で機能する AI エージェントで、10 以上の Salesforce レコードを参照して、状況をすばやく把握できる形に情報をまとめてくれます」と Cole 氏は説明します。

営業担当者はオペレーションチームに問い合わせる代わりに、Professor Lu にプロジェクトの進捗を尋ねるようになりました。エージェントは数秒で 15～20 件の Salesforce レコードから情報を探し、Slack 上で要点を伝えてくれます。

「セットアップは本当に簡単でした」と Cole 氏。「今ではプロジェクトのコードを打ち込むだけで、Slack 上に必要な情報がすぐに表示されます。そこから Professor Lu と会話しながら、さらに情報を深掘りすることもできます」

エージェントの導入によって、日々の仕事の流れが大きく変わろうとしています。「社内の誰もがプロジェクトの最新情報を知りたいときに真っ先に尋ねる。Professor Lu はそんな存在になりつつあります」

営業チームとオペレーションチームが最新情報を確認し、協力するための場所になっているのが Slack チャンネルです。Agentforce の力により、必要な情報がその場ですぐに得られます。

「社内 AI エージェントの Professor Lu により、Slack 上でプロジェクトの情報をすぐに確認できるようになりました。すでに、これまで何分もかかっていたことが数秒で完了し、より深い情報が得られるという成果が出ています」 Lumina Solar VP of Business Strategy Ben Cole 氏

今後の展望

AI エージェントの全社展開で、意思決定のレベルアップと事業の成長を大規模に推進

Lumina における Agentforce と Slack の活用において、Professor Lu は最初の一歩にすぎません。同社は、カスタマーサービスから現場対応まで、 Slack 上で AI エージェントがすべてのチームを支える未来を見据えています。「営業支援、オペレーション、在庫管理、カスタマーサービス、現場サービスなど、あらゆる領域に Agentforce エージェントを展開していきたいと思っています」と Cole 氏は語ります。

さらに、Slack と AI エージェントにより、全社的な意思決定も強化されると Cole 氏はみています。

「AI エージェント、Agentforce、Slack により、組織のあらゆる階層で意思決定の力が高まるでしょう。誰もがより良い判断を、より速く下せるようになるのです。トップから現場まで、あらゆる領域で質の高い意思決定ができるかどうか。それがビジネスを効果的に拡大するためのカギになります」