Lumina Solar mejora su toma de decisiones gracias a Slack y Agentforce

Acerca de Lumina Solar

Simplificar la energía solar con servicio orientado al cliente y capacidad de adaptación

Fundada en 2018 y con sede en Baltimore (Maryland), Lumina Solar ofrece instalaciones fotovoltaicas y una atención completa tanto para clientes particulares como empresas. La compañía ha completado proyectos por valor de más de 250 millones de dolares, con una satisfacción de clientes inmejorable gracias a que simplifica todos los procesos de principio a fin.

“Con Slack y Salesforce como nuestras herramientas, podemos expandir las energías renovables más allá del Atlántico Medio de Estados Unidos”. Ben Cole Vicepresidente de Estrategia de Negocios, Lumina Solar

El reto

Sistemas aislados y datos desperdigados que hacían perder mucho tiempo a los equipos de operaciones

A medida que Lumina fue expandiéndose por la región del Atlántico Medio de Estados Unidos, sus operaciones se volvieron cada vez más complejas. Cada instalación solar implica decenas de pasos, la participación de varios equipos y normativas que varían de una ciudad a otra, por lo que no hay dos proyectos iguales. A todo esto se sumaba el hecho de que los datos estaban repartidos en objetos personalizados de Salesforce, lo que con frecuencia hacía que los equipos de ventas y de operaciones trabajaran de forma aislada y les resultara difícil remar en la misma dirección.

Para el equipo de ventas, la falta de visibilidad resultaba muy frustrante. “Los datos son muy granulares y, en ocasiones, puede ser complicado encontrar con rapidez la información concreta que necesitas”, explica Ben Cole, vicepresidente de Estrategia de Negocios.

En lugar de centrarse en vender, los representantes de ventas tenían que buscar información repartida en diferentes sistemas y departamentos. Los clientes también notaban ese impacto. “Recibíamos muchas preguntas del tipo: Oye, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el estado? ¿Cuándo puedo esperar que esté listo?”, señala Ben. “Nuestros representantes de ventas pasaban gran parte del tiempo atendiendo esas llamadas en lugar de dedicarse a vender”.

“Sin la comodidad de ver los datos de manera sencilla que ofrecen Slack y los agentes, nuestros representantes de ventas se pasaban el día buscando información en lugar de vendiendo”. Ben Cole Vicepresidente de Estrategia de Negocios, Lumina Solar

Lumina Solar y Slack, la combinación ideal

Con los agentes de IA, Lumina unifica los datos, optimiza los flujos de trabajo y ofrece a sus equipos las respuestas que necesitan sobre los proyectos al instante

Para acabar con este problema, Lumina empezó a usar Slack como su espacio de trabajo y de comunicación central, integrando Salesforce y aprovechando las automatizaciones y la IA. La revolución definitiva llegó con el lanzamiento de un agente de IA interno creado en Agentforce al que llamaron “Professor Lu”.

“Professor Lu es un agente de IA en Slack que obtiene información de más de 10 registros de Salesforce y la resume para quien necesite ponerse al día”, afirma Cole.

En lugar de molestar a los equipos de Operaciones, los representantes de ventas ahora preguntan a Agentforce (o al “Professor Lu”) acerca de las novedades sobre los proyectos. En cuestión de segundos, Agentforce busca entre unos 15 o 20 registros de Salesforce, recopila la información correspondiente y ofrece un resumen claro directamente en Slack.

“Configurarlo fue pan comido”, afirma Cole. “Ahora, basta con introducir el código de un proyecto y Slack obtiene toda la información al instante. Después, puedo hacer más preguntas al Professor Lu en una conversación para obtener más respuestas todavía”.

Esta pequeña revolución ha cambiado nuestro día a día. “Professor Lu se ha convertido en nuestro compañero de confianza para encontrar información actualizada sobre un proyecto de manera rápida y sencilla”, declara Cole.

Los canales de Slack se han convertido en el lugar donde encontrar novedades y colaborar con los equipos de Ventas y Operaciones, así como con Agentforce, lo que garantiza que tengamos a mano siempre la información adecuada.

“Nuestro agente de IA interno, el Professor Lu, ofrece a nuestro equipo información sobre los proyectos al instante en Slack. Ya podemos decir que, lo que antes nos llevaba un buen rato, ahora se puede hacer en segundos (y con mucha más información)”. Ben Cole Vicepresidente de Estrategia de Negocios, Lumina Solar

¿Qué nos aguarda el futuro?

Para adaptar la toma de decisiones y agilizar el crecimiento, Lumina tiene pensado integrar los agentes de IA en todos sus equipos

Professor Lu solo es el comienzo de Agentforce y Slack para Lumina. La empresa quiere vivir en un futuro en el que los agentes de IA en Slack ayuden a todos sus equipos, desde Atención al Cliente a Operaciones de Campo. “Quiero crear el mayor número de agentes de Agentforce posible, para todo tipo de funciones: asesoramiento de ventas, operaciones, control de inventario, atención al cliente, servicio técnico, etc.”, afirma Cole.

Además, cree que Slack y los agentes de IA son una forma de reforzar la toma de decisiones de toda la empresa.

“Considero que los agentes de IA, Agentforce y Slack son una forma de mejorar la toma de decisiones en toda la organización, para que las decisiones sean más acertadas y se tomen más rápido”, establece Cole. “Esa es la clave para escalar cualquier negocio: que la toma de decisiones sea adecuada en toda la estructura de tu empresa”.