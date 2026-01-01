Adaptación inteligente: Anthropic ahorra y agiliza sus procesos con Slack

Anthropic tiene como misión desarrollar una IA segura, controlable y a gran velocidad. A medida que la empresa fue creciendo y Claude evolucionaba, mantenerse alineados sin perder agilidad se volvió irrenunciable. Cuando el equipo de salida al mercado pasó de 3 personas a cientos en menos de dos años, el reto se intensificó: ¿cómo lograr que todo el mundo avance en la misma dirección mientras se construye una de las IA más avanzadas del planeta?

Slack ha sido una pieza central en las operaciones de la empresa, actuando como un centro de colaboración que permite conversaciones en tiempo real y el intercambio de información clave para ayudar a los equipos a coordinar flujos de trabajo complejos y, a menudo, transversales. “Es difícil cuantificar algo tan fundamental para nuestro éxito como Slack”, afirma Kate Jensen, directora de la región de América.

Actualmente, Slack es un pilar operativo que ayuda a los equipos de ventas, ingeniería, investigación, producto y éxito de cliente de Anthropic, entre otros, a gestionar múltiples tareas, desde agilizar las aprobaciones de los acuerdos hasta resolver problemas técnicos. La plataforma mantiene coordinada a una empresa que avanza y crece a gran velocidad en torno a su trabajo y a sus ideas clave. “Slack nos ayuda a colaborar para poder crear tecnología que cambiará la vida de las personas”, señala Jensen. “No es solo el lugar donde trabajamos en línea: es cómo avanzamos, juntos”.

“Nuestros clientes avanzan muy rápido, y nosotros también. Slack nos ofrece una visión en tiempo real y nos permite ayudar a toda la organización para remar en la misma dirección en lo relacionado con los lanzamientos, hitos y el éxito de nuestros clientes”. Adam Wall Director de RevOps, Anthropic

4,5 millones de ahorro y 3 días menos de trabajo en negociaciones complejas

Cuando Adam Wall se unió a Anthropic como el primer miembro del departamento de RevOps, el equipo de comercialización solo estaba formado por siete personas. Un año más tarde, es un equipo mucho más grande. Gestionar un crecimiento tan vertiginoso necesitaba contar con las herramientas adecuadas lo antes posible.

Anthropic implementó Sales Cloud para centralizar la gestión de candidatos y Revenue Cloud para optimizar todo el proceso de venta. Slack se convirtió en la sede digital para todos los flujos de trabajo de la empresa, permitiendo que sus equipos usasen canales de Salesforce para integrar la información y novedades sobre los clientes en la colaboración de las negociaciones y las cuentas, lo que ha mejorado el rendimiento en un 20 %.

“Nuestro objetivo es que la IA sea beneficiosa para la humanidad a largo plazo, y Slack es nuestra forma de colaborar entre diferentes equipos y partes del mundo para conseguirlo”, afirma Wall.

Las capacidades de Slack y Sales Elevate reducen el trabajo manual y permiten a los representantes de ventas acceder a datos del CRM, registrar llamadas y actualizar oportunidades con mayor facilidad. Gracias a los canales de Salesforce, que ofrecen una visión única y compartida de los datos del CRM y de las conversaciones (tanto si se trabaja en Salesforce como en Slack), los equipos de comercialización pueden tomar decisiones más rápidas y mantener el impulso en las operaciones estratégicas. “Slack agiliza nuestros ciclos de cierre en un 60 %”, afirma Wall.

Esta agilidad se convierte en ahorros. Anthropic consigue ahorrar cerca de 4,5 millones de dólares al año de acuerdo con la metodología de valor interno de Slack, que tiene en cuenta el tiempo ahorrado gracias a compartir archivos, Slack Connect, las juntas, los clips y la coordinación de tareas.

“Slack ha sido un componente esencial de nuestro crecimiento, nuestra agilidad y nuestra capacidad para remar en la misma dirección durante nuestra expansión”. Kate Jensen Directora de la región América, Anthropic

Una IA, cientos de conversaciones: El crecimiento de Claude y su cultura en Slack

En Anthropic, Claude no es solo su producto: es también su compañero de trabajo diario y un colaborador virtual. El equipo utiliza Claude directamente dentro de Slack mediante una integración con bots, incorporando su asistente de IA a las conversaciones y a los flujos de trabajo del día a día.

El canal #anthropic-times lo muestra en la práctica. En lugar de hacer un seguimiento manual de conversaciones repartidas entre decenas de canales, Claude resume automáticamente los intercambios clave en un informe diario. Los equipos mencionan con frecuencia a @Claude en los canales de Slack para recibir ayuda en su trabajo: resumir hilos largos, proponer ideas o responder preguntas sin salir de la conversación.

“Poder colaborar de forma transparente en Slack nos facilitó identificar qué funciona”, explica Robin Larson, el primer fichaje de TI de Anthropic. A medida que Claude evolucionaba, la confianza siguió siendo clave. “Cuando integramos Claude en Slack, tuvimos que reflexionar a fondo sobre las divisiones, los controles de administración y el eDiscovery”, señala Larson. Hoy, las funciones empresariales de Slack siguen respondiendo, y creciendo, al ritmo de las necesidades de seguridad de la compañía.

Anthropic también se apoya en Slack para dar forma a su cultura. El canal #appreciation-log ofrece a los equipos un espacio para reconocer logros, y canales como #surfing ayudan a que las personas se muestren tal como son. “Es importante sentirse conectado y divertirse, incluso cuando el ritmo es implacable”, afirma Jensen. “Y eso es posible en Slack”.

“Slack y Anthropic están muy enfocados hacia el factor humano, y eso se aplica también a nuestra manera de comunicarnos. Slack no es solo una herramienta, sino que es parte de nuestra forma de crear un espíritu de equipo y nos ayuda a remar en la misma dirección”. Kate Jensen Directora de la región América, Anthropic

Productividad multiplicada por 10 y cientos de nuevos empleados trabajando en perfecta sincronización

A medida que Anthropic sigue creciendo, recurrirá a Agentforce para transformar su forma de operar. La capa de IA integrada en Slack ayuda a automatizar tareas rutinarias, como la atención al cliente, lo que permite a los equipos centrarse en trabajos de mayor prioridad. “Agentforce nos está ayudando a hacer diez veces más de lo que podíamos antes”, afirma Jensen.

“Eso es fundamental para nuestro objetivo de convertirnos en el laboratorio de IA más seguro y fiable del mundo”, señala Wall. Esta eficiencia es clave a medida que Anthropic se expande a nivel global, con la intención de incorporar a cientos de profesionales en todo el mundo.

Al combinar Agentforce con Slack, Anthropic está simplificando sus operaciones, reduciendo el trabajo manual y manteniendo alineados a sus equipos globales. “Muy pronto podremos pedirle a un agente de IA un presupuesto en lenguaje natural, y lo creará en Salesforce (de principio a fin) directamente desde Slack”, explica Wall. “Eso podría ahorrar horas de trabajo manual a cada representante de ventas, semana tras semana”.

Desde optimizar las negociaciones más complejas hasta impulsar la cultura de empresa, Slack es una pieza clave en la forma en que Anthropic opera a gran escala. Permite que equipos brillantes colaboren de manera eficiente mientras desarrollan tecnología con el potencial de beneficiar a toda la humanidad. A medida que Anthropic sigue creciendo, esa combinación de grandes personas, grandes herramientas y una gran misión continúa siendo su verdadera ventaja competitiva.