Développement stratégique : Anthropic économise des millions et accélère ses opérations grâce à Slack

Anthropic s’est fixé pour objectif de créer rapidement une IA sûre et pilotable. Cela devenait essentiel de maintenir la coordination et le rythme de la collaboration au fur et à mesure du développement de l’entreprise et des performances de Claude. En effet, les enjeux sont devenus colossaux lorsque l’équipe de mise sur le marché est passée de 3 personnes à des centaines en moins de deux ans : comment s’assurer que tout le monde progresse en même temps tout en développant l’une des IA les plus sophistiquées au monde ?

Slack a été essentiel au bon fonctionnement de l’entreprise, en servant de plateforme collaborative où les équipes pouvaient discuter en temps réel et partager des informations afin de coordonner des flux de travail complexes et souvent interfonctionnels. « Il est difficile de quantifier un élément aussi crucial pour notre réussite que Slack », déclare Kate Jensen, responsable des Amériques.

Aujourd’hui, Slack est un pilier opérationnel qui aide les équipes commerciales, d’ingénierie, de recherche, des produits et de réussite client d’Anthropic, entre autres, à gérer de nombreuses tâches : rationalisation de l’approbation des contrats, résolution des problèmes techniques et bien plus. Au sein d’une entreprise qui connaît une évolution rapide, la plateforme garantit la coordination autour de ses missions et idées centrales. « Slack facilite la collaboration pour que nous puissions développer la technologie qui transformera la vie des personnes, poursuit Kate Jensen. Ce n’est pas une simple plateforme pour travailler en ligne, c’est la plateforme où nous avançons tous ensemble. »

« Nos clients évoluent rapidement, et nous aussi. Slack favorise la réactivité de chacun et nous permet de fournir une assistance dans toute l’entreprise. Cela nous fédère autour des lancements, des jalons et des réussites clients. » Adam Wall Responsable des RevOps, Anthropic

Économiser 4,5 M$ et gagner 3 jours sur les contrats complexes

Lorsque Adam Wall a rejoint Anthropic en tant que premier responsable des RevOps, l’équipe de mise sur le marché n’était composée que de sept personnes. Un an plus tard, celle-ci s’était considérablement agrandie. Pour gérer une croissance aussi rapide, il était essentiel de mettre rapidement en place les bons outils.

Anthropic a implémenté Sales Cloud pour gérer les prospects de façon centralisée et Revenue Cloud pour rationaliser le processus commercial complet. Slack est devenu une plateforme numérique pour les flux commerciaux de l’entreprise, en permettant aux équipes d’utiliser les canaux Salesforce pour intégrer les informations et mises à jour des clients dans la collaboration sur les contrats et les comptes, renforçant ainsi leur pouvoir de négociation jusqu’à 20 %.

« Notre mission est de nous assurer que l’IA améliore les conditions de vie de chacun à long terme, et Slack permet à nos équipes de collaborer sur différents fuseaux horaires pour y parvenir », explique Adam Wall.

Les fonctionnalités de Slack et de Sales Elevate réduisent les tâches manuelles et permettent aux commerciaux d’accéder aux données CRM, de consigner les appels et de mettre à jour les opportunités. Les canaux Salesforce offrent une vue unique partagée des conversations et des données CRM, que les collaborateurs travaillent dans Salesforce ou dans Slack. Ainsi, les équipes de mise sur le marché peuvent prendre des décisions plus rapidement et faire avancer leurs négociations stratégiques. « Slack raccourcit jusqu’à 60 % le cycle de négociation », poursuit Adam Wall.

Et ce genre de gain s’accumule. D’après la méthodologie de valeur interne de Slack, Anthropic économise environ 4,5 millions de dollars par an, grâce notamment au temps gagné au niveau du partage de fichiers, des appels d’équipe, des clips et de la coordination des tâches, et également grâce à Slack Connect.

« Slack a joué un rôle clé dans notre croissance, notre dynamique et notre capacité à rester coordonnés au cours de notre développement. » Kate Jensen Responsable des Amériques, Anthropic

Une IA et des centaines de conversations : comment Claude et la culture d’entreprise se sont développés dans Slack

Au sein d’Anthropic, Claude n’est pas qu’un simple produit ; c’est un collègue de travail et un collaborateur virtuel quotidien. L’équipe utilise Claude directement dans Slack par le biais de l’intégration d’un bot, ce qui lui permet de profiter de l’assistant IA dans les conversations et les flux de travail quotidiens.

Le canal #anthropic-times en est l’illustration. Au lieu de suivre manuellement les discussions qui se déroulent dans des dizaines de canaux, Claude génère automatiquement un résumé quotidien des conversations clés. Les équipes @mentionnent régulièrement Claude dans les canaux Slack pour obtenir de l’aide dans leur travail, résumer de longs fils de discussion, réfléchir à des solutions ou répondre à des questions sans quitter leur conversation.

« Le fait de pouvoir collaborer de manière transparente dans Slack nous a permis d’identifier plus facilement ce qui fonctionnait », explique Robin Larson, premier membre du service informatique d’Anthropic. La confiance est restée primordiale tout au long de l’évolution de Claude. « Lorsque nous avons intégré Claude dans Slack, il nous a fallu réfléchir soigneusement à la compartimentalisation, aux paramètres administratifs et à l’eDiscovery », poursuit Robin Larson. Aujourd’hui, les fonctionnalités professionnelles de Slack continuent de répondre aux besoins de sécurité de l’entreprise et d’évoluer avec eux.

Anthropic fait également appel à Slack pour promouvoir sa culture d’entreprise. Le canal #appreciation-log offre aux équipes un espace où célébrer les réussites, et les canaux comme #surfing aident les collaborateurs à dévoiler leur personnalité. « C’est important de se sentir connecté aux autres et de s’amuser, même dans un environnement toujours en ébullition, explique Kate Jensen. Et Slack permet cela. »

« Slack et Anthropic se concentrent avant tout sur le bien-être de chacun à long terme, et cela se traduit dans la façon dont nous communiquons. Pour nous, Slack est bien plus qu’un simple outil ; il nous aide à développer notre culture d’entreprise et à rester en phase avec nos missions. » Kate Jensen Responsable des Amériques, Anthropic

10 fois plus de tâches exécutées et des centaines de nouveaux collaborateurs coordonnés à travers le monde

Anthropic poursuit sa croissance et transforme ses méthodes de travail grâce à Agentforce. La couche d’IA dans Slack permet d’automatiser les tâches répétitives comme l’assistance client, ce qui autorise les équipes à se concentrer sur les activités plus urgentes. « Grâce à Agentforce, nous réalisons 10 fois plus de tâches qu’auparavant », explique Kate Jensen.

« C’est essentiel si nous voulons devenir l’entreprise d’IA la plus fiable et la plus sûre au monde », précise Adam Wall. Cette efficacité est particulièrement cruciale à mesure qu’Anthropic s’étend à l’international, avec des centaines d’embauches prévues à travers le monde.

En combinant Agentforce et Slack, Anthropic optimise ses opérations, réduit les tâches manuelles et assure la coordination de ses équipes internationales. « Bientôt, nous pourrons demander un devis à un agent IA en langage naturel directement dans Slack, et il l’établira de A à Z dans Salesforce, se réjouit Adam Wall. Cela pourrait faire économiser chaque semaine des heures de tâches manuelles à chaque commercial. »

Qu’il s’agisse de rationaliser des contrats complexes ou de promouvoir la culture d’entreprise, Slack fait partie intégrante des opérations à grande échelle d’Anthropic. Cet outil permet à des équipes brillantes de collaborer efficacement pour concevoir une technologie susceptible de profiter à tous. Cette combinaison de collaborateurs de talent, d’outils performants et de missions ambitieuses constitue le principal atout concurrentiel d’Anthropic à mesure que l’entreprise continue de croître.