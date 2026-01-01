Comment Salesforce a créé l’agent IA devenu indispensable à plus de 85 000 collaborateurs

Lorsque Salesforce a entrepris de devenir une entreprise agentique, la société a compris que le changement devait commencer en interne. En effet, ses collaborateurs jonglaient chaque jour entre des dizaines de conversations, des centaines de fichiers et d’innombrables changements de contexte. Or les responsables des ventes doivent préparer leurs réunions avec la direction générale. Les chargés de compte analysent des données clients complexes sous des délais serrés. Les responsables de la relation client coordonnent plusieurs équipes tout en maintenant les contrats sur les bons rails.

Certes, toutes ces informations sont déjà directement accessibles dans Slack : dans les canaux, les fils de discussion, les documents et les messages directs. Mais c’était un vrai défi de les trouver, de les synthétiser et d’agir dessus suffisamment vite.

« Nous étions noyés sous les données mais avions toujours besoin de partir à la pêche aux informations. Les collaborateurs passaient des heures à rechercher des éléments qui auraient dû être à portée de main. » Andy White SVP Business Technology

Slackbot : un agent IA toujours à la pointe

Salesforce a conçu Slackbot pour fonctionner comme un véritable agent IA devrait le faire, c’est-à-dire être opérationnel dès le premier jour. Contrairement aux outils IA généralistes qui partent de zéro, Slackbot comprend votre contexte de travail unique dès le départ. Il sait avec qui vous travaillez, sur quels projets vous êtes concentré(e) et comment vous communiquez, tout en respectant la sécurité et les autorisations déjà en place. « Ce qui distingue fondamentalement Slackbot des autres outils IA, c’est qu’il comprend immédiatement votre contexte. Il sait qui vous êtes, comment vous communiquez, connaît votre équipe, vos habitudes de travail et a accès à l’ensemble de votre écosystème », explique Andy White.

Les collaborateurs de Salesforce se tournent désormais en premier vers Slackbot en tant qu’outil principal pour accomplir leur travail. Slackbot est devenu la fonctionnalité adoptée le plus rapidement dans l’histoire de Slack, permettant à plus de 85 000 collaborateurs d’économiser jusqu’à 20 heures par semaine, avec un taux de satisfaction de 96 %.

« Slackbot a atteint un taux de satisfaction de 96 %, le plus élevé de toutes les fonctionnalités IA que nous ayons jamais lancées. Plus important encore, 80 % des collaborateurs qui utilisent Slackbot y ont recours chaque jour. C’est ce qu’aurait toujours dû être l’IA en entreprise. » Andy White Vice président senior des technologies commerciales

Comment les collaborateurs de Salesforce utilisent Slackbot au quotidien

Optimiser la productivité des dirigeants

Pour Andy White, Slackbot est devenu indispensable à la gestion de son quotidien. Il l’utilise à trois fins principales :

Synthèse de l’information : « Je lui demande de résumer des documents et de les combiner avec nos conversations Slack pour me donner toutes les informations pertinentes, dans mon style rédactionnel. »

« Je lui demande de résumer des documents et de les combiner avec nos conversations Slack pour me donner toutes les informations pertinentes, dans mon style rédactionnel. » Préparation des réunions : « Avant les réunions, je lui demande des synthèses instantanées qui agrègent toutes les sources pertinentes et me fournissent des ajustements en temps réel. »

« Avant les réunions, je lui demande des synthèses instantanées qui agrègent toutes les sources pertinentes et me fournissent des ajustements en temps réel. » Communication contextuelle : « Je l’utilise pour élaborer des messages spécifiques au secteur d’activité concerné, avec des points de discussions personnalisés puisés dans les connaissances avancées stockées dans l’espace de travail. »

« C’est exactement ce que nous avons en tête lorsque nous parlons de devenir une entreprise agentique. Nous faisons en ce moment, chez Salesforce, l’expérience de l’avenir du travail » ajoute Andy White.

Booster les performances commerciales

Jason Cohen, chargé de compte chez Salesforce, qui qualifie Slackbot de « démultiplicateur de capacités », l’utilise pour trois flux de travail essentiels :

Accompagnement stratégique des clients : accéder instantanément à une expertise sur les contrats en cours sans solliciter son équipe principale. « Je peux poser des questions sur notre histoire Art of the Possible pour un client et obtenir des réponses d’expert en quelques minutes. »

accéder instantanément à une expertise sur les contrats en cours sans solliciter son équipe principale. « Je peux poser des questions sur notre histoire Art of the Possible pour un client et obtenir des réponses d’expert en quelques minutes. » Préparation des réunions avec la direction : création de battle cards pour le DAF et de messages adaptés aux cadres dirigeants. Ce qui prenait 60 minutes ne prend plus que 2 minutes.

Automatisation du processus de vente : génération de fiches d’évaluation des opportunités avec une qualité de résultat constante, à partir des données conversationnelles dans Slack.

« Pour les professionnels de la vente dont le succès repose sur notre capacité à comprendre, à connecter et à apporter rapidement de la valeur, ça change complètement la donne », affirme Jason Cohen. « Aucune autre fonctionnalité de Slack n’a eu autant d’impact sur mon travail que Slackbot. »

Pour Haley Gault, chargé de compte chez Salesforce, Slackbot est lui aussi devenu indispensable.

« C’est formidable d’avoir nos conversations d’équipe et avec les clients, ainsi qu’un LLM réunis au même endroit. Honnêtement, je ne m’imagine pas travailler pour une autre entreprise sans avoir accès à ce type d’outils. C’est désormais devenu une partie intégrante de ma façon de travailler. » Haley Gault Chargé de compte

Démocratiser l’entreprise agentique

L’adoption rapide de Slackbot a révélé une dimension inattendue : la création organique de nouvelles fonctionnalités, à l’initiative des collaborateurs eux-mêmes. Ces derniers ont commencé à concevoir et partager des instructions puissantes directement dans des canevas Slack, démocratisant ainsi la capacité à « enrichir » l’agent IA de nouvelles compétences pour des tâches complexes et reproductibles.

Contrairement aux outils de création d’agents traditionnels qui requièrent l’intervention de l’équipe informatique ou de développeurs, n’importe quel utilisateur peut automatiser instantanément des flux de travail, faisant de Slackbot un assistant véritablement personnel et programmable.

« Je n’ai plus besoin d’un développeur ni d’une série de tickets. Je décris ce dont j’ai besoin, Slackbot et moi itérons ensemble, j’enregistre le tout dans un canevas, et j’obtiens quasi instantanément une capacité reproductible qui synthétise des informations complexes et génère des insights qui me prenaient auparavant des heures à compiler manuellement. » Tom Weber Responsable déploiement, automatisation des processus Agentforce

Ce partage viral de prompts créés par les utilisateurs a accéléré la transformation agentique, rendant l’automatisation avancée accessible à chaque collaborateur. « Ils n’ont besoin ni de formation ni de compétences techniques. Ils utilisent simplement mon prompt et ça fonctionne immédiatement pour leurs comptes, leurs contrats et leurs besoins spécifiques. C’est ainsi que les capacités se multiplient de façon exponentielle », explique Tom Weber.

Plus qu’un gain de temps, un véritable moteur de transformation

L’impact va bien au-delà de la productivité individuelle. Les équipes du succès client utilisent Slackbot pour créer des « Customer Success HQs » alimentées par l’IA, des centres de pilotage qui réduisent de 75 % le temps consacré à la coordination des interactions. Les flux de travail liés aux réunions ont été complètement transformés, les collaborateurs économisant 25 à 35 minutes par réunion, entre la préparation, la participation et le suivi.

« Slackbot a été bluffant hier pour ma préparation d’une réunion avec un DAF. Il m’a fait économiser des heures en élaborant une excellente synthèse et des questions pertinentes. Une vraie révolution ! » Mark Tapanes RVP, Ventes

Un agent personnel qui comprend votre travail

« J’ai pu constater par moi-même comment cet agent personnel dédié au travail a transformé la façon dont je gère mon entreprise. Parce que Slackbot comprend déjà mon contexte, mes priorités et ma façon de travailler, c’est vers lui que je me tourne en premier », a déclaré Zach Ciliotta-Young, directeur financier général chez Slack.

Grâce à sa croissance virale (73 % de l’adoption interne s’est faite par apprentissage social ou par formation dans l’entreprise), Slackbot représente quelque chose de rare : une technologie que les collaborateurs défendent activement parce qu’elle améliore véritablement leur vie professionnelle. « Slackbot redéfinit fondamentalement l’avenir du travail », déclare Revathi Venkatraman, vice-présidente mondiale de Slack. Alors que Salesforce poursuit sa transformation en entreprise agentique, les 85 000 collaborateurs qui utilisent Slackbot chaque jour prouvent que l’avenir du travail est déjà là.

« J’ai pu constater par moi-même comment cet agent personnel de travail a transformé la façon dont je gère mon entreprise. Parce que Slackbot comprend déjà mon contexte, mes priorités et ma façon de travailler, c’est vers lui que je me tourne en premier. » Zach Ciliotta-Young Directeur financier général

À propos de Slackbot

Slackbot est un agent personnel de travail alimenté par l’IA et intégré à Slack, qui aide les collaborateurs à exécuter leurs tâches plus rapidement en comprenant leur contexte de travail unique, leurs conversations et leurs priorités. Il associe la puissance de l’IA avec la sécurité et les autorisations déjà en place dans votre espace de travail Slack.