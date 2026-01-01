Salesforce가 85,000명 이상의 직원이 매일 사용하는 AI 에이전트를 구축한 방법

Salesforce는 에이전틱 기업으로 나아가기 위해서는 내부부터 변화가 필요하다고 판단했습니다. 직원들은 매일 수십 개의 대화와 수백 개의 파일을 오가며 끊임없이 업무 맥락을 전환하고 있었죠. 영업 책임자들은 경영진 대상 회의를 준비해야 하고, 계정 경영진은 촉박한 일정 속에서 복잡한 고객 데이터를 분석하는 상황이었습니다. 고객 성공 관리자는 여러 팀과 협업하며 거래가 순조롭게 진행되도록 관리해야 했습니다.

이 모든 정보는 이미 Slack 안에 있습니다. 채널, 스레드, 문서, DM까지 모두 연결되어 있죠. 하지만 필요한 정보를 빠르게 찾고, 종합하고, 실행으로 이어가는 일은 여전히 쉽지 않았습니다.

“데이터는 넘쳐났지만, 인사이트는 부족했습니다. 원래는 바로 찾을 수 있어야 할 정보를 찾느라 몇 시간씩 쓰고 있었죠.” 비즈니스 기술 부문 상무 Andy White

항상 최신 정보를 파악하고 있는 AI 에이전트, Slackbot

Salesforce는 Slackbot을 에이전트형 AI가 작동해야 하는 방식 그대로 설계했습니다. 처음부터 업무 콘텍스트를 충분히 이해한 상태에서 작동하도록 설계한 것이죠. 일반적인 AI 도구가 아무 정보 없이 출발하는 것과 달리, Slackbot은 첫날부터 사용자의 업무 환경을 파악합니다. 누구와 일하는지, 어떤 프로젝트에 집중하고 있는지, 어떻게 소통하는지까지 이해하죠. 그러면서도 기존의 보안과 권한 체계를 그대로 준수합니다. “Slackbot이 다른 AI 도구와 근본적으로 다른 점은, 사용자의 콘텍스트를 즉시 이해한다는 것입니다. 사용자가 누구인지, 어떻게 소통하는지, 어떤 팀에 속해 있는지, 어떤 방식으로 일하는지, 그리고 전체 업무 에코시스템에까지 모두 접근할 수 있죠.”라고 White는 설명합니다.

이제 Salesforce 직원들은 Slackbot을 가장 먼저 찾습니다. 더 이상 마지막 수단이 아니라, 일을 처리하는 기본 도구가 된 것이죠. Slackbot은 Slack 역사상 가장 빠르게 확산된 기능으로 자리잡았습니다. 85,000명 이상의 직원이 사용하면서 주당 최대 20시간을 절약하고 있으며, 사용자 만족도는 96%에 달합니다.

“Slackbot은 사용자 만족도 96%를 기록했으며, 지금까지 저희가 출시한 모든 AI 기능 중 가장 높은 수치입니다. 더 중요한 점은 Slackbot을 사용하는 직원의 80%가 매일 이 기능을 사용한다는 것입니다. 이것이 바로 저희가 생각해 온 엔터프라이즈 AI의 모습입니다.” 비즈니스 기술 부문 상무 Andy White

Salesforce 직원들이 매일 Slackbot을 활용하는 방법

경영진의 생산성 혁신

White에게 Slackbot은 이제 하루 업무를 관리하는 데 없어서는 안 될 도구가 되었습니다. 그는 주로 다음 세 가지 방식으로 Slackbot을 활용합니다.

정보 종합: “문서들을 요약하고, Slack 대화 내용까지 함께 묶어 제 문체에 맞게 관련 정보를 모두 정리해 달라고 요청합니다.”

“문서들을 요약하고, Slack 대화 내용까지 함께 묶어 제 문체에 맞게 관련 정보를 모두 정리해 달라고 요청합니다.” 회의 준비: “회의 전에 관련된 모든 자료를 모아 즉시 회의 브리프를 만들어 달라고 합니다. 상황에 따라 실시간으로 업데이트도 받을 수 있고요.”

“회의 전에 관련된 모든 자료를 모아 즉시 회의 브리프를 만들어 달라고 합니다. 상황에 따라 실시간으로 업데이트도 받을 수 있고요.” 콘텍스트 기반 커뮤니케이션: “업무 환경에 쌓인 깊은 맥락을 바탕으로 맞춤화된 논점을 통해 업계에 특화된 메시지를 작성하는 데 활용합니다.”

“이게 바로 저희가 말하는 에이전틱 기업의 모습입니다. Salesforce에서는 이미 그 업무의 미래를 실제로 경험하고 있습니다.”라고 White는 덧붙였습니다.

영업 성과 가속화

Salesforce 계정 경영진인 Jason Cohen은 Slackbot을 “역량 증폭기”라고 표현하며, 다음 세 가지 핵심 업무 흐름에 활용하고 있습니다.

전략적 고객 지원: 핵심 팀의 부담을 늘리지 않고도 거래에 필요한 전문 지식을 즉시 확보할 수 있습니다. “고객에게 전달할 가능성의 예술 스토리에 대해 질문하면, 몇 분 만에 전문가 수준의 답변을 받을 수 있습니다.”

핵심 팀의 부담을 늘리지 않고도 거래에 필요한 전문 지식을 즉시 확보할 수 있습니다. “고객에게 전달할 가능성의 예술 스토리에 대해 질문하면, 몇 분 만에 전문가 수준의 답변을 받을 수 있습니다.” 경영진 회의 준비: CFO용 경쟁 대응 자료와 경영진을 대상으로 한 맞춤형 메시지를 만듭니다. 이전에는 60분 걸리던 작업이 이제는 2분이면 충분합니다.

영업 프로세스 자동화: Slack 대화 데이터를 활용하여 일관된 품질의 결과물로 기회 평가표를 생성합니다.

“이해하고 소통하며 가치를 빠르게 전달하는 능력에 성공 여부가 달린 영업 전문가에게, 이것은 그야말로 판도를 바꾸는 혁신입니다.”라고 Cohen은 말합니다. “Slackbot만큼 제 업무에 큰 영향을 준 Slack 기능은 없습니다.”

Salesforce 계정 경영진인 Haley Gault에게도 Slackbot은 이제 없어서는 안 될 존재가 되었습니다.

“고객과의 대화, 팀 대화, 그리고 LLM까지 모두 한곳에서 사용할 수 있다는 점이 정말 놀랍습니다. 이런 도구 없이 다른 회사에서 일하는 건 상상하기 어려울 정도예요. 이제는 이렇게 일하는 게 제 업무 방식이 됐습니다.” 계정 경영진 Haley Gault

에이전틱 기업의 대중화

Slackbot이 빠르게 확산되는 과정은 새로운 기능이 위에서 내려오는 방식이 아니라, 현장에서 자연스럽게 만들어지기 시작한 것입니다. 직원들은 Slack 캔버스에서 직접 강력한 지침을 구축하고 공유하기 시작했으며, 이를 통해 반복적이고 복잡한 작업을 수행하도록 AI 에이전트에 “스킬을 부여”하는 능력이 사실상 모두에게 열리게 되었습니다.

IT 팀이나 개발자의 도움을 필요로 하는 기존 에이전트 빌더와 달리, 이제는 일반 사용자도 즉시 업무 흐름을 자동화할 수 있습니다. Slackbot은 이렇게 진정한 개인 맞춤형, 프로그래밍 가능한 업무용 어시스턴트로 진화하고 있습니다.

“이제 개발자도, 티켓 대기도 필요 없습니다. 필요한 내용을 설명하면 Slackbot과 함께 반복적으로 다듬고, 이를 캔버스에 저장합니다. 그러면 복잡한 정보를 정리해 인사이트를 도출하는 작업을 예전처럼 몇 시간씩 들이지 않아도 반복해서 수행할 수 있습니다.” Agentforce 프로세스 자동화 부문 지원 리드 Tom Weber

사용자가 직접 만든 프롬프트가 이렇게 빠르게 확산되면서, 에이전트 혁신도 더욱 가속화되고 있습니다. 이제 고도화된 자동화 기능을 모든 직원이 활용할 수 있게 된 것이죠. “별도의 교육이나 기술 역량이 없어도 됩니다. 제 프롬프트를 그대로 사용하기만 하면, 각자의 계정과 거래, 업무 상황에 바로 적용됩니다. 이런 방식으로 역량이 기하급수적으로 확장되죠.”라고 Weber는 설명합니다.

시간 절약을 넘어, 비즈니스 혁신으로

이러한 변화는 개인 생산성 향상에만 그치지 않습니다. 고객 성공 팀은 Slackbot을 활용해 AI 기반의 “고객 성공 HQ”를 구축하고 있는데, 이는 업무 협업 조정 시간을 75%까지 단축시켜 주는 지휘 센터 역할을 합니다. 또한 회의 관련 업무 흐름도 혁신적으로 개선되어, 직원들은 회의 준비부터 참석, 후속 조치까지 전 과정에서 회의당 25~35분이나 절약하고 있습니다.

“어제 CFO 회의 준비할 때 Slackbot이 정말 대활약을 했어요. 전체 개요랑 준비 질문을 만드는 데 몇 시간은 절약했습니다. 완전 판도를 바꾸는 도구죠!” 영업 부문 지역 부사장 Mark Tapanes

업무를 이해하는 퍼스널 에이전트

“이 업무용 퍼스널 에이전트로 제가 기업을 운영하는 방식이 혁신되었음을 직접 경험했습니다. Slackbot은 이미 제 업무 콘텍스트와 우선순위, 그리고 일하는 방식을 이해하고 있기 때문에, 이제는 가장 먼저 찾는 도구가 되었죠.”라고 Slack의 최고 수익 책임자인 Zach Ciliotta-Young은 말합니다.

빠른 성장 속도도 주목할 만합니다. 내부 도입의 73%가 동료 간 공유나 조직 내 학습을 통해 이루어졌을 만큼, Slackbot은 보기 드문 사례입니다. 직원들이 자발적으로 추천하고 확산시키는 기술인데, 그만큼 실제 업무에 도움이 되기 때문입니다. “Slackbot은 업무의 미래를 근본적으로 바꾸고 있습니다.”라고 Slack 글로벌 부사장인 Revathi Venkatraman은 말합니다. Salesforce가 에이전틱 기업으로 계속 전환해 나가면서, 매일 Slackbot을 사용하는 85,000명 이상의 직원들은 업무의 미래가 이미 시작됐음을 보여주는 증거입니다.

“이 업무용 퍼스널 에이전트로 제가 기업을 운영하는 방식이 혁신되었음을 직접 경험했습니다. Slackbot은 이미 제 업무 콘텍스트와 우선순위, 그리고 일하는 방식을 이해하고 있기 때문에, 이제는 가장 먼저 찾는 도구가 되었죠.” 글로벌 최고 수익 책임자 Zach Ciliotta-Young

Slackbot 정보

Slackbot은 Slack에 내장된 AI 기반 퍼스널 에이전트로, 직원의 고유한 업무 콘텍스트와 대화, 우선순위를 이해해 더 빠르게 일을 처리할 수 있도록 돕습니다. 기존 Slack 워크스페이스에 설정된 보안 및 권한 체계를 그대로 유지하면서 AI의 힘을 결합한 것이 특징입니다.