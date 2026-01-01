Slack으로 법률 업무의 새로운 모델을 확장하는 Taylor Rose

Taylor Rose 소개

영국에서 가장 빠르게 성장하는 로펌 중 하나로서, 기술을 활용해 법률 서비스 제공 방식을 새롭게 바꾸고 있습니다.

AIIC Group에 속한 Taylor Rose는 소속 변호사와 전문 컨설턴트 네트워크를 결합해, 보다 유연하고 투명하며 일관된 방식으로 여러 분야를 아우르는 법률 서비스를 제공하는 로펌입니다. 이 모델을 강화하기 위해 기존 시스템을 전면적으로 교체하고 1,700명 이상의 사용자를 하나의 플랫폼으로 연결하는 등 기술 투자를 이어가고 있습니다.

숫자로 살펴보는 Taylor Rose의 Slack 기반 업무 확장 성과: 사내 Slack Enterprise 플랜 이용자 1,700명 이상

Slackbot 사용량 233배 증가 : 출시 몇 주 만에 월 60회에서 1만 4천 회 이상으로 확대

: 출시 몇 주 만에 월 60회에서 1만 4천 회 이상으로 확대 AI 기능 출시 첫날 사용량 300% 이상 급증

사내 컨퍼런스 라이브 데모 이후 하루 만에 Slack 도입률 85% 증가

엔터프라이즈 검색을 통해 연간 5만 2천 시간 이상 절약 : 하루 단 1분만 수익 창출 업무에 재투자해도 연간 최대 50만 파운드의 잠재적 가치에 해당

: 하루 단 1분만 수익 창출 업무에 재투자해도 연간 최대 50만 파운드의 잠재적 가치에 해당 500개가 넘는 정책과 절차를 Slack에서 즉시 검색 가능

문제점

분산된 도구와 증가하는 수요로 인해 회사의 업무 속도가 둔화됨

Taylor Rose는 영국 전역 20개 이상의 사무소에서 운영되며, 부서 간 협업 팀이 일관되고 선제적인 법률 서비스를 제공하기 위해 빠르게 움직여야 합니다. 하지만 기존에 사용하던 도구는 속도나 유연성을 고려해 구축된 것이 아니었습니다.

“Slack을 도입하기 전에는 Microsoft Teams로 소통했지만, 모든 것이 분산되어 있었습니다.”라고 Taylor Rose 플랫폼 책임자인 Jason King은 말합니다. “업무 기록도 제대로 남지 않았고, 프로젝트 관리는 Teams 폴더에 저장된 수동 Gantt 차트에 의존하고 있었죠.”

정보는 이메일, SharePoint, Excel 및 기존 시스템 전반에 흩어져 있었습니다. 진행 상황을 추적하거나, 답변을 찾거나, 부서 간 협업을 조율할 수 있는 단일 공간이 없었습니다. IT와 법무 지원 팀은 받은 메일함에 끊임없이 쏟아지는 요청으로 인해 늘 뒤처진 상황을 따라잡기 바쁜 상황이었습니다.

Taylor Rose가 Salesforce를 중심으로 세운 전사적 디지털 전환 전략을 추진하면서, 해답은 분명해졌습니다. 모든 정보와 모든 사람이 하나로 연결되는 단일 공간이 필요했습니다. 그리고 그 해답은 바로 Slack이었죠.

“사람들이 저에게 ‘Slackbot은 정말 천재 같아요. 덕분에 시간도 많이 절약되고요. 정말 대단해요.’라고 메시지를 보내옵니다. Slack이 판도를 완전히 바꿔놓았다는 얘기는 아무리 들어도 질리지 않아요.” Taylor Rose 플랫폼 책임자 Jason King

Taylor Rose가 Slack으로 더 효율적으로 일하는 방법

회사 전체 커뮤니케이션과 협업을 하나로 연결하는 단일 확장형 플랫폼

Microsoft Teams를 넘어선 새로운 도약

Taylor Rose는 외부 통화에는 여전히 Teams를 사용하고 있지만, 내부 협업과 커뮤니케이션은 모두 Slack Enterprise+ 플랜으로 전환했는데, 이는 AIIC Group 전반에서 2천 명 이상을 연결하는 업무용 AI 플랫폼입니다. 도입 효과는 즉각적으로 나타났습니다.

이메일 사용량은 줄어들고, 업무의 가시성은 향상되었으며, 의사 결정은 기록으로 남게 되었습니다. King이 사내 컨퍼런스에서 Slack을 라이브로 시연하자, 단 하루 만에 도입률이 85% 증가했습니다. 일단 Slack을 본 사람들은 곧바로 활용하기 시작했습니다.

“전략적으로도 Slack으로의 전환은 자연스러운 선택이었습니다. 모든 것을 Salesforce 중심으로 통합하고 있었고, Slack은 이미 그 통합된 에코시스템에 잘 맞기 때문입니다.” Taylor Rose 플랫폼 책임자 Jason King

Slackbot과 엔터프라이즈 검색으로 무엇이든 즉시 찾는 것이 가능

Taylor Rose가 Slack Enterprise+ 플랜으로 업그레이드한 이후, Slackbot 사용은 폭발적으로 증가했습니다. 몇 주 만에 월 60회 수준이던 사용량이 1만 4천 회 이상으로 233배 늘었고, 새로운 AI 기능들이 출시된 첫날에는 사용량이 300% 이상 급증했습니다.

이유는 단순합니다. Slackbot이 사람들의 시간을 절약해 주기 때문입니다. 직원들은 이제 Slackbot을 “내 두뇌 검색 도구”라고 부릅니다. Slack 메시지든 이메일이든, Jira 업데이트든 Salesforce 노트든 어디에 있었는지 기억나지 않으면 Slackbot에게 물어보면 됩니다. 몇 번의 프롬프트 입력만으로 필요한 정보를 바로 찾아줍니다. 5개의 다른 애플리케이션을 오가며 찾을 필요가 없습니다. Slackbot의 강점은 바로 “상주하는 위치”에 있습니다. 하나의 공간에서 Taylor Rose의 다양한 도구, 대화, 데이터를 모두 연결된 콘텍스트로 활용할 수 있기 때문입니다.

이 모든 것은 엔터프라이즈 검색 덕분에 가능합니다. Slackbot이 직원들에게 질문을 받고 답을 제공하며 작업을 수행하는 대화형 AI라면, 엔터프라이즈 검색은 보이지 않는 곳에서 작동하며 Slack, 이메일, Salesforce, Jira, SharePoint, Outlook 전반의 정보를 하나로 연결하는 기반입니다. 이 둘이 함께 작동하면서, 흩어져 있던 조직의 지식은 누구나 즉시 활용할 수 있는 정보로 탈바꿈했습니다.

앞서 설명한 이러한 인텔리전스 기능은 SharePoint에 저장된 500개가 넘는 정책에도 동일하게 적용됩니다. 이제 직원들은 긴 문서를 일일이 찾아볼 필요 없이, Slackbot에게 질문만 하면 됩니다. King은 이를 리더십 컨퍼런스에서 직접 시연하며 특정 고객 관련 정책을 즉시 찾아냈습니다. 기존에는 수작업으로 확인해야 했던 중요한 질문이었지만, 몇 초 만에 답을 얻을 수 있습니다.

“예전에는 정책 하나를 찾는 데 최대 30분까지 걸렸습니다. 별도의 도구에 로그인해 문서 제목을 찾고, 긴 내용을 읽어 필요한 부분을 찾아야 했죠.”라고 King은 말합니다. “지금은 프롬프트 하나면 끝납니다.”

지식을 업무로 전환하기

Slackbot은 정보를 찾는 데서 그치지 않고, 이를 바로 실행으로 이어지도록 돕습니다. 사용자는 Slack을 벗어나지 않고도 자신에게 할당된 Jira 작업, 마감 기한, 미완료 업무를 바로 확인할 수 있습니다.

법률 업무에서는 그 활용 범위가 더 넓어집니다. 하나의 대화 안에서 수익 창출 인력은 Slackbot에 사건 진행 상황을 확인하고, 최근 결제 내역을 조회하며, 다음 단계를 플래그 지정하고, 고객 업데이트 초안까지 작성할 수 있습니다. 이전에는 20분 걸리던 작업이 이제는 5분이면 충분합니다.

Slackbot 도입이 전면 확산되면서 Taylor Rose의 팀들은 이를 일상적인 업무 흐름에 자연스럽게 통합하기 시작했습니다. 예를 들어 영업 팀은 Slackbot을 업무 흐름의 핵심 도구로 활용해 고객 이메일을 빠르게 요약하고, 지원 팀에서 필요한 답변을 찾아내며, 고객 응대 초안을 더 빠르게 작성합니다. 그 덕분에 담당자들은 실제 고객과의 통화에 더 많은 시간을 쓸 수 있습니다. 영업 관리자들은 Slackbot을 활용해 팀의 성과와 업무 처리 여력을 파악하고, 문제를 조기에 발견하며, 업무 효율을 높일 수 있는 제안까지 얻고 있습니다.

“예전에는 몇 시간씩 걸리던 수작업 조사 연구가 이제는 빠른 대화형 프로세스가 되었습니다. 시간을 이렇게까지 절약해 준다는 점이 정말 놀랍습니다.”라고 Taylor Rose의 영업 이사인 Lee Adams는 말합니다.

다음 단계

업무 전반에 걸친 상시 지원

Taylor Rose는 이제 Agentforce를 통해 기존 환경을 어떻게 확장할 수 있을지 모색하고 있습니다. 내부적으로는 Slack에 내장형 연중무휴 지원형 컨시어지를 구축해, 하이브리드 근무 환경에서도 직원들이 HR, 재무, 교육 관련 질문에 언제든 답을 얻을 수 있습니다. 외부적으로는 영국 최대 부동산 양도 전문 로펌으로서, 지능형 음성 기술을 활용해 고객 커뮤니케이션을 개선하는 방안을 검토하고 있습니다. 이를 통해 지연을 줄이고, 고객에게 더 명확한 정보를 제공하며, 거래의 전 과정이 보다 원활하게 진행되도록 돕고 있습니다.

Taylor Rose의 핵심 지향점은 단절된 도구도, 분산된 데이터도 없는 환경입니다. 모든 정보는 Slack을 통해 표시되고, 하나의 공간으로 연결되는 것입니다.

Taylor Rose에게 Slack은 이미 오래전부터 단순한 메시징 앱이 아니었습니다. 사람과 시스템, 그리고 AI가 함께 일하는 공간이죠. 그리고 이 변화는 이제 막 시작에 불과합니다.