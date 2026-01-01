파트 3

이메일 수신함과 채팅의 함정

이메일은 대부분의 기업에서 여전히 기본 소통 도구로 사용되고 있으며, 이메일이 우선시되는 모든 조직에서는 Microsoft Teams와 같은 기본 채팅 도구를 이용해 이를 보완합니다. 공식적인 소통에는 이메일, 빠른 협업에는 채팅을 사용하는 이 이중 시스템 접근 방식은 이론상으로는 실용적으로 들립니다.



하지만 실제로는 AI가 최상의 성능을 발휘하는 데 필요한 풍부한 콘텍스트를 파편화합니다. 이러한 분할은 두 개의 업무 흐름, 두 개의 검색 경험, 콘텍스트가 사라진 두 개의 공간, 즉 두 개의 시스템에 업무를 분산시킵니다.



도구가 연결되지 않으면 AI는 실패합니다. 오늘날의 업무에는 두 개의 커뮤니케이션 시스템이 아니라 단일 플랫폼이 필요합니다. 투자 로드맵에서 한계를 확인할 수 있습니다. 기업들은 격차를 없애는 것이 아닌 좁히도록 설계된 도구 중심의 AI 기능과 통합 패치를 계속 개발하고 있습니다.

Teams는 받은 편지함을 없애기는커녕, 그 의존도를 더 강화합니다. 설상가상으로 사용자가 왔다갔다 해야 하는 앱이 하나 더 늘어나죠.

Teams가 이메일 수신함을 포기하지 않는 이유 Teams는 기록 시스템이 아닌 소그룹의 대화를 위해 설계되었습니다. Outlook의 Copilot과 같은 Outlook 중심 AI 기능과 Loop 구성 요소는 두 전통적인 플랫폼을 연결합니다. Teams가 현대적 업무의 토대였다면 이러한 연결 부분은 필요하지 않았을 것입니다. 보다 심층적인 문제는 아키텍처입니다. Teams는 AI 시대의 업무 진행 방식을 염두에 두고 설계된 것이 아니라 2001년도 문서 관리 시스템이었던 SharePoint를 중심으로 설계되었습니다. Teams의 엄격한 컨테이너화는 검색 가능성과 거버넌스 간의 절충을 강요합니다. 한계점은 충분히 예측 가능합니다. 조직 내에서 채널을 찾는 것이 어렵고, 각 팀마다 채널 수 제한이 있어서 회사는 여러 Teams를 생성할 수밖에 없으며, 그 결과 지식은 더 분산됩니다. 팀 소유자만 구성원을 추가할 수 있기 때문에 접근성이 떨어지고 협업도 지연됩니다. 채널 유형(공개, 비공개, 공유)은 한번 정하면 변경할 수 없습니다. 공개 채널을 비공개로 바꿔야 한다면 삭제하고 새로 만드는 수밖에 없죠. 그 결과 수많은 미세 워크스페이스 전반에 걸쳐 지식이 파편화됩니다. 이러한 구조적 경직성으로 인해 직원들은 대화를 추적하고, 채널을 다시 만들고, 모든 사람에게 최신 정보를 제공하기 위해 다시 이메일에 의존해야 합니다. AI 시대에서 이 아키텍처는 생산성을 저해할 수 있습니다. AI에는 대화를 통해 지속적이고 검색 가능하며 연결된 콘텍스트를 생성할 수 있는 시스템이 필요합니다. SharePoint의 폴더 기반 모델은 지능형 업무를 지원하는 것이 아니라 파일을 정리하기 위해 설계되었습니다. 업무가 견고한 컨테이너에 갇혀 있으면 AI는 그 전체를 볼 수 없습니다. 대화에 참여할 수 있는 기본 권한이 일부에게만 제한될 경우 AI는 조직의 지식을 통해 학습할 수 없습니다. 구조적 한계로 인해 조직의 지식이 단편화되면 AI는 이를 효과적으로 만드는 연결 조직을 잃게 됩니다.



AI 시대는 근본적으로 다른 무언가를 요구합니다. 사람과 에이전트가 동일한 연속적 콘텍스트를 공유하고, 대화가 고립된 정보 속에서 소멸되지 않으며, 시스템 자체가 업무를 가시적이고 실행 가능하게 만들도록 설계된 플랫폼이 필요합니다.

두 가지 도구, 한 가지 문제 Outlook과 Teams를 합쳐 놓으면 역설적인 상황이 생깁니다. 하나는 너무 유연함이 없어 발전할 수 없으며 다른 하나는 너무 세분화되어 있어 확장이 힘듭니다. 두 가지 모두 직원들에게 정보를 추적하고, 전환하고, 꿰맞춰야 하는 부담을 더합니다. 이는 흐름을 원활하게 하기보다는 오히려 마찰을 유발하며, AI 우선 시대에는 이러한 마찰로 인해 조직이 경쟁하는 데 필요한 생산성 향상이 제한됩니다.



Microsoft가 Outlook과 Teams에 AI를 도입하고 있음에도 기본적인 모델은 두 개의 도구, 두 개의 루프, 하나의 단편화된 경험이라는 점은 변하지 않았습니다. 그 결과는 20년간 그랬던 것처럼 끝없는 메시지, 흩어진 콘텍스트, “디지털 부채”에 시달리는 직원입니다.



AI가 약속을 지킨다면 업무는 이메일, 탭 또는 Teams에서만 진행될 수 없을 겁니다. 인간, 시스템, AI 에이전트를 업무용 운영 시스템으로 통합하는 단일 대화형 플랫폼이 필요합니다.