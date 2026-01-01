AI 시대에도 비즈니스 비용은 평소처럼.

엔터프라이즈 성장의 미래는 이메일, 채팅, 동영상과 같은 단절된 도구에서 벗어나 첨단 업무용 운영 시스템을 도입하는 데 달려 있습니다.

1목차
  1. 이메일이 부담 되는 이유
  2. 대대적인 업무 재설정
  3. 이메일 수신함과 채팅의 함정
  4. AI 시대에 업무가 진화하는 방식
  5. 에이전트 엔터프라이즈를 위한 업무용 OS, Slack
  6. 세계에서 가장 혁신적인 기업들이 이미 알고 있는 것
  7. 업무 재구상의 필요성
목차
  1. 이메일이 부담 되는 이유
  2. 대대적인 업무 재설정
  3. 이메일 수신함과 채팅의 함정
  4. AI 시대에 업무가 진화하는 방식
  5. 에이전트 엔터프라이즈를 위한 업무용 OS, Slack
  6. 세계에서 가장 혁신적인 기업들이 이미 알고 있는 것
  7. 업무 재구상의 필요성
파트 1

이메일이 부담 되는 이유

모든 회사는 스스로 인식하지 못하더라도 이미 하나의 생산성 시스템 위에서 운영되고 있습니다. 대부분의 회사에서 그 시스템은 수십 년 동안 거의 바뀌지 않았습니다. 인터넷 초기 시대를 정의했던 동일한 세 가지 앱, 즉 이메일, 채팅, 화상 회의가 지금도 현대의 업무 방식을 여전히 지배하고 있습니다.

AI가 중심인 시대에 이 모델은 스스로의 무게를 못 이겨 무너집니다. 예전에는 디지털 업무의 핵심이었던 도구들이 이제는 제일 큰 병목 지점이 되어버렸습니다. 정보는 받은 편지함에 갇혀 있고, 콘텍스트는 여러 도구에 흩어져 있으며, AI가 일부 데이터를 갖고 불완전하게 이해한 채 일할 수밖에 없게 만듭니다.

문제는 사람에게 있지 않습니다. 문제는 시스템입니다. AI, 자동화, 그리고 현대 비즈니스의 규모가 등장하기 이전의 세상을 기준으로 설계된 시스템이기 때문입니다.
비즈니스의 운영 비용으로 감수해 왔던 파편화된 기술 스택은 이제 AI 시대에서 기회 비용이 되었습니다.
Microsoft에 따르면 직장인들은 하루에 평균 117개의 이메일을 받는다고 합니다1. 이메일을 많이 받는 사람은 받은 편지함 관리에만 일주일에 거의 9시간을 쓰고 있습니다. 게다가 디지털 방해 요소는 2분마다 한 번씩, 하루에 총 275번이나 직원들에게 쏟아집니다. 화상 회의도 급증하고 있고, 근무 시간 외 전화는 매년 16%나 늘어나서 하루 일과는 더 길어지며 집중력은 더욱 분산됩니다.

프로젝트 관리 추적기 및 노트 필기 앱과 같은 포인트 솔루션은 이러한 공백을 해소하기 위해 등장했지만 전체가 아닌 부분적인 효율성만을 높입니다. 각 솔루션은 문제의 일부만을 해결하면서 사람과 AI가 해결해야 할 정보 고립을 더 많이 만들고 있습니다.
고객 이미지
“저는 이 AI의 시대에서 단순히 혁신만 생각하는 것이 아닙니다. 비즈니스 방식을 처음부터 재구상하려고 노력하고 있습니다.”
Prasad Swaminathan
그룹 전무 겸 글로벌 HR 책임자, Adecco
파트 2

대대적인 업무 재설정

우리의 업무 방식은 AI의 방식을 따라가지 못하고 있습니다. 솔직히 말하자면 AI는 인간의 업무 방식을 반영하지도 않고요.

대부분의 조직은 인프라, 분석 및 CRM 시스템을 현대화했지만 업무가 실제로 이루어지는 직원 경험이라는 계층은 현대화하지 못했습니다. 직원들은 여전히 업무를 진행하기보다 단절된 시스템을 탐색하는 데 일주일의 절반 이상의 시간을 보냅니다.

일은 돌아가고, 비즈니스는 성장합니다. 하지만 그 이면을 들여다보면, 우리는 이메일 스레드, 채팅, 대시보드 곳곳에 흩어진 대화와 앱, 데이터를 계속 오가는 지루하고 반복적인 일들에 많은 시간을 낭비하고 있습니다.
숫자가 상황을 말해줍니다. 평균적인 SaaS(서비스형 소프트웨어) 관리 플랫폼은 114개의 SaaS 애플리케이션과 통합됩니다. 하지만 조직은 보통 적극적으로 사용 중인 애플리케이션의 40%만을 알고 있으며, Gartner의 추정에 따르면 프로비저닝된 SaaS 라이선스 중 최대 25% 가 사용되지 않아 과다 지출이 발생하고 가시성이 떨어진다고 합니다.

AI 시대에는 이러한 업무 모델은 부담을 가져옵니다. 향후 10년 동안 성장하는 기업과 정체되는 기업 간의 격차는 업무 진행 방식을 재구상하는 능력에 달려 있습니다.
AI 시대를 정의하는 세 가지 변화
01

AI에 필수 요소인 대화.

집에서 간단한 프롬프트, 음성, 자연스러운 대화를 통해 AI와 상호 작용하는 방식은 이제 우리가 기대하는 업무 방식을 변화시키고 있습니다. 직원들은 집에서 사용하는 것처럼 직관적이고 자연스러운 언어 경험을 기대하며 이는 AI 에이전트가 가장 잘 수행하는 방식입니다.

AI는 콘텍스트에서 힘을 얻어 무슨 일이 일어나고 있는지, 그것이 왜 중요한지, 다음에 어떤 일이 일어날지 이해합니다.

하지만 대화는 사람이 업무를 가장 잘 수행할 수 있는 방식일 뿐만 아니라 AI와 에이전트가 가장 잘 작동하는 방식이기도 합니다. 가장 풍부한 콘텍스트의 원천은 의사 결정, 관점, 기대 및 인사이트가 공유되는 대화에 있으므로 AI 에이전트에게 데이터 금광을 만들어주는 셈이죠.
02

이제 성장의 필수 요소가 된 효율성.

인건비가 운영 비용의 70% 이상을 차지하는 상황에서 인력은 비즈니스 성장을 견인하는 가장 강력한 수단입니다. 인적 및 디지털 생산성을 최고의 성과로 전환하는 조직이 시장을 장악하게 될 것이며 그렇지 않은 기업은 비효율성으로 인해 이윤 폭이 줄어들 것입니다.

차세대 엔터프라이즈 성장을 위해서는 인간과 AI가 하나의 리듬, 하나의 흐름, 하나의 실행 시스템으로 운영되도록 구축된 통합된 업무용 운영 시스템이 필요합니다.
03

개방적이며 통합된 운영 계층이 필요한 AI

AI 시대에서 성공하려면 모든 비즈니스 부문에서 인간과 협업하는 전용 AI 에이전트가 필요합니다. 하지만 단편화된 앱에 에이전트를 추가하는 것은 혼란을 야기할 뿐입니다. 통합된 플랫폼이 없다면 직원들이 에이전트의 잡음에 시달리고 인재에 대한 투자 수익률도 저하됩니다.

미래의 인력에게는 인간, 앱, 데이터, AI 및 에이전트가 한 곳에서 만나 콘텍스트를 공유하고 조치를 취하며 함께 학습하는 업무용 운영 시스템이 필요합니다. 이를 통해 가장 큰 투자인 인재의 가치를 극대화할 수 있습니다.
파트 3

이메일 수신함과 채팅의 함정

이메일은 대부분의 기업에서 여전히 기본 소통 도구로 사용되고 있으며, 이메일이 우선시되는 모든 조직에서는 Microsoft Teams와 같은 기본 채팅 도구를 이용해 이를 보완합니다. 공식적인 소통에는 이메일, 빠른 협업에는 채팅을 사용하는 이 이중 시스템 접근 방식은 이론상으로는 실용적으로 들립니다.

하지만 실제로는 AI가 최상의 성능을 발휘하는 데 필요한 풍부한 콘텍스트를 파편화합니다. 이러한 분할은 두 개의 업무 흐름, 두 개의 검색 경험, 콘텍스트가 사라진 두 개의 공간, 즉 두 개의 시스템에 업무를 분산시킵니다.

도구가 연결되지 않으면 AI는 실패합니다. 오늘날의 업무에는 두 개의 커뮤니케이션 시스템이 아니라 단일 플랫폼이 필요합니다. 투자 로드맵에서 한계를 확인할 수 있습니다. 기업들은 격차를 없애는 것이 아닌 좁히도록 설계된 도구 중심의 AI 기능과 통합 패치를 계속 개발하고 있습니다.
Teams는 받은 편지함을 없애기는커녕, 그 의존도를 더 강화합니다. 설상가상으로 사용자가 왔다갔다 해야 하는 앱이 하나 더 늘어나죠.

Teams와 Slack 비교하기

Teams가 이메일 수신함을 포기하지 않는 이유
Teams는 기록 시스템이 아닌 소그룹의 대화를 위해 설계되었습니다. Outlook의 Copilot과 같은 Outlook 중심 AI 기능과 Loop 구성 요소는 두 전통적인 플랫폼을 연결합니다. Teams가 현대적 업무의 토대였다면 이러한 연결 부분은 필요하지 않았을 것입니다.
보다 심층적인 문제는 아키텍처입니다. Teams는 AI 시대의 업무 진행 방식을 염두에 두고 설계된 것이 아니라 2001년도 문서 관리 시스템이었던 SharePoint를 중심으로 설계되었습니다. Teams의 엄격한 컨테이너화는 검색 가능성과 거버넌스 간의 절충을 강요합니다.
한계점은 충분히 예측 가능합니다. 조직 내에서 채널을 찾는 것이 어렵고, 각 팀마다 채널 수 제한이 있어서 회사는 여러 Teams를 생성할 수밖에 없으며, 그 결과 지식은 더 분산됩니다. 팀 소유자만 구성원을 추가할 수 있기 때문에 접근성이 떨어지고 협업도 지연됩니다. 채널 유형(공개, 비공개, 공유)은 한번 정하면 변경할 수 없습니다. 공개 채널을 비공개로 바꿔야 한다면 삭제하고 새로 만드는 수밖에 없죠.
그 결과 수많은 미세 워크스페이스 전반에 걸쳐 지식이 파편화됩니다. 이러한 구조적 경직성으로 인해 직원들은 대화를 추적하고, 채널을 다시 만들고, 모든 사람에게 최신 정보를 제공하기 위해 다시 이메일에 의존해야 합니다.
AI 시대에서 이 아키텍처는 생산성을 저해할 수 있습니다. AI에는 대화를 통해 지속적이고 검색 가능하며 연결된 콘텍스트를 생성할 수 있는 시스템이 필요합니다. SharePoint의 폴더 기반 모델은 지능형 업무를 지원하는 것이 아니라 파일을 정리하기 위해 설계되었습니다.
업무가 견고한 컨테이너에 갇혀 있으면 AI는 그 전체를 볼 수 없습니다. 대화에 참여할 수 있는 기본 권한이 일부에게만 제한될 경우 AI는 조직의 지식을 통해 학습할 수 없습니다. 구조적 한계로 인해 조직의 지식이 단편화되면 AI는 이를 효과적으로 만드는 연결 조직을 잃게 됩니다.

AI 시대는 근본적으로 다른 무언가를 요구합니다. 사람과 에이전트가 동일한 연속적 콘텍스트를 공유하고, 대화가 고립된 정보 속에서 소멸되지 않으며, 시스템 자체가 업무를 가시적이고 실행 가능하게 만들도록 설계된 플랫폼이 필요합니다.
두 가지 도구, 한 가지 문제
Outlook과 Teams를 합쳐 놓으면 역설적인 상황이 생깁니다. 하나는 너무 유연함이 없어 발전할 수 없으며 다른 하나는 너무 세분화되어 있어 확장이 힘듭니다. 두 가지 모두 직원들에게 정보를 추적하고, 전환하고, 꿰맞춰야 하는 부담을 더합니다. 이는 흐름을 원활하게 하기보다는 오히려 마찰을 유발하며, AI 우선 시대에는 이러한 마찰로 인해 조직이 경쟁하는 데 필요한 생산성 향상이 제한됩니다.

Microsoft가 Outlook과 Teams에 AI를 도입하고 있음에도 기본적인 모델은 두 개의 도구, 두 개의 루프, 하나의 단편화된 경험이라는 점은 변하지 않았습니다. 그 결과는 20년간 그랬던 것처럼 끝없는 메시지, 흩어진 콘텍스트, “디지털 부채”에 시달리는 직원입니다.

AI가 약속을 지킨다면 업무는 이메일, 탭 또는 Teams에서만 진행될 수 없을 겁니다. 인간, 시스템, AI 에이전트를 업무용 운영 시스템으로 통합하는 단일 대화형 플랫폼이 필요합니다.
고객 이미지
“처음에는 Slack을 도구로 사용하기 시작합니다. 그러다가 이것이 회사를 운영하는 방식임을 깨닫게 되는 거죠.”
Philip Hess
reMarkable CEO
파트 4

AI 시대에 업무가 진화하는 방식

AI 시대에서 성공하려면 사람, 시스템 및 AI 에이전트가 함께 모여 콘텍스트(배경 정보)를 공유하고 실시간으로 조치를 취할 수 있는 첨단 업무 플랫폼이 조직에 필요합니다. 이를 위해서는 조직 내에서 일이 진행되는 방식을 재고하여, 정적인 시스템과 경직된 프로세스에서 벗어나 우선순위의 변화에 따라 대응하고 적응하는 네트워크로 전환해야 합니다. 방법은 다음과 같습니다.
01

기록 시스템

실행 시스템
오늘날 비즈니스 환경의 승자들은 데이터를 업무에 활용합니다. 이들은 CRM, 데이터 클라우드 및 운영 체제에서 얻은 인사이트를 업무 흐름에 바로 접목하여 인간과 AI 에이전트가 즉시 조치를 취할 수 있게끔 합니다. 수많은 도구와 앱을 오가는 대신 상황에 맞게 업무가 들어오고 인텔리전스로 풍부한 자료를 통해 업무를 진행시킬 수 있습니다.

대화와 데이터가 함께 모이는 하나의 통합된 공간에서, 단지 지난 일을 기록하는 데 그치지 않고 실제 결과를 만들어 내는 것이 작업 시스템의 본질입니다.
02

경직된 프로세스

상황에 맞춰 움직이는 조직
기존의 성장은 계층을 추가하는 것을 의미했지만 현대의 성장은 마찰을 없애는 것을 의미합니다.

적응형 조직은 살아있는 시스템과 비슷하게 운영됩니다. 이는 공유 채널, AI 요약, 지능형 자동화를 사용하여 중요도 높은 작업에 대해 스워밍하고 문제 해결 속도를 높이며 학습해 나가면서 조정합니다. AI는 프로세스 실행을 가속화합니다. 기업은 업무 흐름에 인텔리전스를 포함시켜 미리 정해진 정적인 단계에서 지속적으로 적응하는 단계로 전환합니다.
03

잡무

목적 중심의 업무
반복적이고 부가가치가 낮은 업무는 AI와 자동화를 적용하기에 매우 적합합니다. 이를 통해 사람들은 비즈니스 가치를 만들어내는 일, 즉 창의성, 전략, 관계에 더 집중할 수 있습니다. AI의 진짜 가치는 더 많은 일을 하게 되는 것이 아니라, 의미 있는 일을 할 수 있게 해준다는 데 있습니다.

이러한 변화를 수용하는 조직은 더 빠르게 움직이고 대규모 혁신을 위한 여지를 마련할 수 있습니다.
04

AI 도구

에이전트 시스템
수천 개의 기업이 AI 에이전트를 실험하고 있지만 대부분은 동일한 문제에 직면합니다. 콘텍스트가 없다면 에이전트는 어려움을 겪습니다. 할루시네이션이 발생하거나, 멈춰버리거나, 사람의 지속적인 개입이 있어야 유용하게 사용될 수 있습니다. 차세대 혁신의 물결은 AI를 중심으로 업무를 재편하는 것이며, 그 핵심은 콘텍스트입니다.

가장 풍부한 콘텍스트는 데이터베이스에 있는 것이 아니라 우리의 대화 속에 있습니다. 직원이 정하는 모든 결정, 설명, 예외 사항은 AI가 어떤 것이 왜 중요한지를 이해하는 데 도움이 됩니다. 이러한 대화형 콘텍스트는 AI가 단순히 답변하기보다는 인간과 협업하는 방법을 학습하는 에이전트 엔터프라이즈의 토대를 형성합니다.

에이전트에게 콘텍스트가 부족하면 사용자는 실제 작업을 완료하는 것보다 프롬프트를 명확히 하는 데 더 많은 시간을 할애하게 됩니다. 해결 방법은 진행 중인 대화를 관찰할 수 있는 환경에서 에이전트를 실행하는 것입니다.
36%
Slack에서 프로세스 자동화를 통해 고객이 절약할 수 있는 시간5
500만 달러
Slack 자동화를 통한 Box의 예상된 비용 절감액6
경쟁의 필수 요소
AI 시대에 맞게 업무를 현대화한다는 것은 단순히 AI를 배포하는 것을 넘어 조직 전반에서 업무가 흘러가는 방식을 재설계해야 한다는 뜻입니다. 조직이 경쟁에서 이기려면 단절된 도구와 고립된 업무 흐름을 뛰어넘어 모든 인간과 에이전트를 하나의 지능형 업무 흐름으로 연결하는 통합된 업무용 OS로 전환해야 합니다.

그래야만 AI가 혁신적인 가치를 제공할 수 있습니다. 이러한 변화를 주도하는 기업은 성장이 가속화될 것이며 파편화된 상태로 남아 있는 기업은 성장을 멈출 것입니다.
고객 이미지
“저는 모든 창업자에게 조기에 Slack을 통합하라고 말합니다. 이는 구축 방식, 확장 방식, 성장에 따라 효율성을 유지하는 방식의 기반이 됩니다.”
Jordan Nathan
Caraway CEO
파트 5

에이전트 엔터프라이즈를 위한 업무용 OS, Slack

업무의 미래는 앱 하나를 더 추가하는 것이 아닙니다. 독보적인 협업과 무한한 생산성을 위한 개방적이고 상호 운용 가능한 AI 기반 플랫폼이 바로 업무의 미래입니다.

Slack은 인력, 데이터, 시스템, 개인화된 AI 및 에이전트를 하나의 통합된 지능형 워크스페이스로 가져와 오늘날의 엔터프라이즈 운영 방식을 재정의합니다. 이곳이 바로 대화가 의사 결정이 되고, 데이터가 실행이 되고, AI가 능동적인 팀원이 되는 곳입니다.

Slack은 조직이 협력을 넘어 중앙 집중형 운영으로, 분산된 도구에서 업무가 자연스럽게 진행되는 단일 환경으로 전환되게끔 합니다.
모든 것을 통합하는 중앙 집중식 워크스페이스
오늘날의 업무는 이메일, 스프레드시트, 독립형 프로젝트 도구 전반에 파편화되어 있습니다. Slack은 커뮤니케이션, 프로젝트 및 데이터가 나란히 존재하는 중앙 집중식 디지털 워크스페이스로 이러한 무분별한 확산을 대체합니다.

팀은 12개의 애플리케이션을 오가는 대신 하나의 허브에서 전체 상황을 볼 수 있습니다. 즉, 콘텍스트 전환을 줄이고, 중복된 상태 업데이트를 없애고, 더 자신감 있고 신속하게 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 리더는 기업 전반에서 가시성을 확보해 누가 어떤 업무를 진행하고 있는지, 문제가 발생하는 지점은 어디인지, 중요도 높은 일이 어떻게 진행되고 있는지 실시간으로 파악할 수 있습니다.

Slack은 업무를 쫓아가야 하는 것에서 눈으로 볼 수 있는 것으로 바꿔줍니다.
고객 이미지
“저는 비즈니스의 세부 정보를 속속들이 아는 CEO라는 피드백을 많이 받습니다. 이 말은 즉 제가 Slack의 적극적인 사용자라는 뜻이라고 생각합니다.”
May Habib
CEO, Writer AI
인간, 시스템, AI를 연결하는 대화형 인터페이스
Slack은 가장 자연스러우면서도 인간적으로 기술과 상호 작용하는 방식인 대화형 인터페이스를 기반으로 구축되었습니다. 직원들은 평소 말하듯 질문하고, 데이터를 가져오고, 워크플로를 명령할 수 있습니다(예: “이번 분기 미결 고객 갱신 정보 보여줘” 또는 “최신 엔지니어링 업데이트를 요약해 줘”). Slackbot은 비즈니스를 지원하는 시스템에서 즉시 답변을 제공합니다.

이 대화형 모델은 직원들이 데이터와 AI를 사용하는 방식을 모두 혁신합니다. 이를 통해 마찰이 줄어들고 채택이 가속화되며 모든 작업자가 교육, 탭 전환, 시간 낭비 없이 전반적인 엔터프라이즈 시스템과 상호 작용할 수 있습니다.

Slack에서는 대화 자체가 인터페이스입니다. 그리고 이제 맥락을 파악하고, 보안이 철저하며, 팀원들과 협업하는 AI 에이전트가 그 인터페이스 안에 포함됩니다.
고객 이미지
“제가 20년 된 고객과 관계를 맺어야 한다고 가정하면, Slack, Salesforce, Box 전반에서 주요 임원, 사용 내역, 계약 조건, 해결되지 않은 문제까지 모두 알고 있어야 합니다. AI 에이전트를 활용하면 그런 콘텍스트를 즉시 파악할 수 있죠.”
Mark Wayland
이전 CRO, Box
모든 업무 흐름에 맞출 수 있는 유연성과 맞춤형 설정
조직마다 일하는 방식이 다르고, 업무 흐름도 똑같은 틀에 억지로 맞출 필요가 없습니다. Slack은 처음부터 유연하게 설계되었습니다.

워크플로 빌더와 같은 직관적인 노코드 도구로 자동화와 프로세스를 직접 만들거나, 업종별 필요에 맞는 맞춤형 통합으로 Slack을 확장할 수 있습니다. 동일한 워크스케이스에서 마케팅 팀은 제품 출시를 관리하고, 영업 팀은 파이프라인을 추적하고, IT 팀은 문제를 처리합니다. 각 팀이 실제로 일하는 방식에 맞춰 업무가 이루어지죠.

이러한 유연성은 회사의 방식대로 업무가 진행되도록 합니다. 플랫폼의 시스템에 맞춰 진행되는 것이 아니죠.
영업 성장을 주도하는 Slack
4배
더 단축된 영업 주기7
2배
더 빨라진 거래 속도7
36%
거래 성사 증가율7
모든 비즈니스 앱 및 데이터 소스와 연결
Slack은 Salesforce, ServiceNow, Asana, Google Drive, Jira부터 Microsoft Teams, Drive, SharePoint에 이르는 2,600개 이상의 앱 및 시스템과 원활하게 통합되어 현대 기업의 연결 조직을 만들어 줍니다.

업무가 진행됨에 따라 실시간 업데이트를 통해 팀을 조율할 수 있습니다. 거래가 성사되거나, 캠페인이 시작되거나, 서비스 티켓이 에스컬레이션되면, 올바른 채널에서 올바른 담당자에게 콘텍스트 및 다음 단계가 모두 포함된 알림이 즉시 전송됩니다.

Slack의 엔터프라이즈급 보안, 거버넌스 및 규정 준수는 이러한 연결성이 세계 최대 규모의 조직에서 요구하는 것과 동일한 수준의 엄격함과 신뢰를 바탕으로 이루어지도록 보장합니다.
AI 시대를 위한 설계
Slack이 업무용 OS로서 진정으로 차별화되는 점은 인간과 AI를 하나의 업무 흐름으로 모은다는 점입니다.

Slack은 실시간 검색(RTS) API 및 모델 콘텍스트 프로토콜(MCP)과 같은 기술을 통해 AI 에이전트에 엔터프라이즈 콘텍스트에 대한 보안 액세스를 제공하여 실시간으로 요약하고, 작업을 추천하고, 직원과 함께 조치를 취할 수 있도록 합니다.

에이전트 엔터프라이즈의 아키텍처는 데이터, 대화 및 의사 결정이 수렴되는 통합된 환경이며 인간과 디지털 팀원 모두 공통된 이해를 바탕으로 업무를 수행하는 곳입니다.
Slack을 사람들이 실제로 좋아하는 도구로 만들기
규정 준수와 제어를 위해 만들어진 엔터프라이즈 도구들이 넘쳐나는 세상에서, 최고를 구분하는 기준은 디자인과 완성도, 즉 직원들이 진정 사용하고 싶은 경험인지가 관건입니다. 엔터프라이즈 비용의 절반 이상이 인력에게 쓰이는데, 소프트웨어는 그저 단순한 도구가 아니라 직원들이 능력을 최대로 발휘하게 해줍니다. 연구 결과를 보면 직원 참여도가 높은 회사가 생산성, 수익성, 인재 유지 면에서 다른 회사들보다 훨씬 뛰어납니다.

업무 플랫폼이 직관적이고 유동적이며 사용하기 즐거우면, 사람들이 더 많이 쓰게 되고, 일에 탄력이 붙고, 좋은 인재를 끌어들이는 데도 도움이 됩니다. 대화, 콘텍스트, 앱, 에이전트, 데이터가 모두 한곳에 모여 있는 공간인 Slack은 일을 귀찮은 잡무에서 하나의 흐름으로 바꿔줍니다.
고객 이미지
“드디어 조직 전체와 소통하며 경험과 성과, 교훈을 공유할 수 있는 공간이 생겼습니다. 게다가 생산성도 엄청나게 향상되었죠. Slack을 구현하기로 한 선택에 더할 나위 없이 만족합니다.”
Varun Krishna
CEO, Rocket Companies
Slack 채널의 장점
Slack 채널은 업무용 OS 모델을 현실로 만드는 강력한 아키텍처 요소입니다. SharePoint에서 상속된 Teams의 폴더 기반 구조와 달리 Slack 채널은 유동적이고 유연하며 무한합니다. 업무는 흐름이나 맥락을 깨지 않고도 그룹 DM에서 시작하여 비공개 공간으로 발전되거나 부서 전반으로 확대되거나 외부 파트너로 확장될 수 있습니다.

채널은 계층 구조나 소유권에 의해 제한되지 않아 누구나 업무에 참여할 수 있습니다. 하지만 사람들만 연결하는 것이 아니라 파일, 데이터, 앱, 워크플로, 맞춤형 자동화는 물론, 이제 AI 에이전트에 이르는 모든 것을 연결합니다. 각 채널은 콘텍스트와 작업의 살아있는 컬렉션, 즉 인간의 협업과 디지털 인텔리전스 사이의 연결 조직이 됩니다.

이것이 Slack의 구조적 장점입니다. 다른 솔루션은 콘텐츠가 저장되는 방식을 복제하는 반면, Slack은 실제로 업무가 진행되는 방식을 모델링해 개방적이고 적응력이 뛰어나며 끝없이 확장 가능합니다. Slack 고객은 공통의 인식과 추진력을 토대로 운영하는 반면 이메일 수신함과 SharePoint에 기반한 조직은 정보 고립에 갇혀 있는 것도 바로 이 때문입니다.
업무의 미래가 한데 모이는 곳
Slack은 이 모든 것이 실현되는 곳입니다. 인력, 시스템, AI가 하나의 지능적인 업무 흐름에 융합되는, 바로 이 순간을 위해 구축된 플랫폼입니다. 기록 시스템을 실행 시스템으로 전환하여 데이터를 의사 결정으로 전환합니다. 이를 통해 조직은 경직된 계층 구조에서 공유 콘텍스트와 지속적인 학습을 기반으로 하는 적응형 네트워크로 발전할 수 있으며, 생산성을 숫자 게임에서 목적에 기반한 업무로 끌어올려 모든 직원의 창의성과 잠재력을 발휘시킬 수 있습니다. 또한 AI를 연결되지 않은 일련의 도구에서 사람과 함께 작동하고 실시간으로 학습하고 움직이는 에이전트 시스템으로 혁신합니다.
파트 6

세계에서 가장 혁신적인 기업들이 이미 알고 있는 것

세계에서 가장 미래 지향적인 조직들은 업무를 중앙 집중화하기 위해 AI 기반 업무용 운영 시스템으로 전환했습니다.

OpenAI 및 Anthropic과 같은 AI 선구자부터 Rivian, Box, Remarkable 및 Vercel 등의 차세대 혁신 기업에 이르는, 지구상에서 가장 인정받는 브랜드 대부분이 가진 한 가지 공통점은 바로 Slack에서 업무를 수행한다는 점입니다.

이 회사들은 단순히 새로운 도구를 채택한 것이 아니라 업무 방식을 재구성했습니다. 이메일과 정적인 협업 제품군은 결코 혁신 속도나 AI 기반 비즈니스를 확장하는 데 필요한 속도를 따라잡을 수 없었습니다. 이들에게는 아이디어, 콘텍스트, 실행이 실시간으로 공존할 수 있는 플랫폼이 필요했습니다.
이메일은 혁신의 속도를 따라갈 수 없습니다.
이러한 회사에서 Slack 채널은 연구, 제품, 운영을 이어주는 연결 고리이자, 사람들의 협업과 AI 에이전트 시스템이 만나는 공간입니다. Rivian은 Slack을 운영의 핵심으로 삼고 엔지니어, 공급망 전문가, 고객 팀을 공유 채널로 모아 더 빠른 제품 출시와 학습 고리를 이뤄냅니다. Box 리더십 팀의 말은 단순명료합니다. “Slack은 저희에게 초능력을 선사합니다. 이것 없이 회사를 어떻게 운영할지 상상도 안 됩니다.”

패턴은 틀림없습니다. 세계에서 가장 혁신적이고 가장 빠른 속도로 확장하고 있는 기업들은 이메일 수신함으로는 미래를 구축할 수 없다는 사실을 깨달았습니다. AI 시대를 선도하는 기업들은 이미 개방적이고 확장 가능하며 인간과 AI 간의 협업이라는 새로운 리듬에 맞게 설계된 첨단 업무 플랫폼으로 전환해 왔습니다.

여전히 이메일을 사용하는 모든 조직에 경종을 울리는 점은, 차세대 성장은 이미 Slack에서 이루어지고 있다는 것입니다.
고객 이미지
“Slack은 저희의 업무용 운영 시스템이자 비즈니스 운영 방식입니다. 시작부터 Engine과 함께하면서 말 그대로 저희와 함께 성장했죠.”
Demetri Salvaggio
고객 경험 및 운영 부사장, Engine
파트 7

업무 재구상의 필요성

AI의 시대는 다가오는 것이 아니라 이미 도래했습니다. 모든 경영진이 직면한 문제는 더 이상 AI가 비즈니스를 변화시킬지 여부가 아니라 그들의 운영 모델이 이를 따라갈 수 있느냐입니다.

지난 20년 동안 기업들은 기록 시스템(CRM, ERP, 분석 플랫폼)에 수십억 달러를 투자했지만 직원들이 실제로 업무를 수행하는 계층은 거의 발전하지 못했습니다. 이메일 수신함은 여전히 의사 결정을 중재하는 역할을 하고, 여전히 회의를 통해 업무가 진행되며, 콘텍스트는 여전히 정보 고립으로 사라지고 있습니다.

그 모델로는 앞으로 나아갈 수 없습니다. OpenAI, Anthropic, Rivian, Box, Stripe 등 다음 10년을 정의하는 회사들은 이미 다음에 어떤 일이 벌어질지 입증했습니다. 인간과 에이전트가 나란히 작업하는 한 장소에서 업무가 인텔리전스의 속도로 진행됩니다.

이것이 대대적인 업무 재설정으로, 커뮤니케이션에서 협업으로, 협업에서 중앙 집중형으로, 중앙 집중형에서 지능적인 실행으로의 전환이죠. 이는 에이전트 시대를 위해 구축된 운영 시스템인 Slack 안에서 생산성, 성장, 인간의 잠재력이 융합되는 곳입니다.
시작 방법
01

업무가 실제로 이뤄지는 곳에서 감사하기

도구를 그 이상으로 바라보세요. 의사 결정이 내려지고, 콘텍스트가 저장되고, 작업이 실행되는 지점을 살펴보세요. 만약 그게 받은 편지함이라면, 귀사는 이미 뒤처지고 있는 것입니다.
02

첫 실행 시스템 파악하기

영업 실행, 서비스 해결, IT 운영 등 마찰이 가장 심한 영역에서 시작하세요. 사람들이 이미 협업하고 있는 Slack 채널에 데이터, 워크플로, AI를 가져와 속도 변화를 지켜보세요.
03

AI 기반을 활성화하기

보안 통합, 실시간 검색(RTS) API, 모델 콘텍스트 프로토콜(MCP)을 사용하여 AI 에이전트를 조직 전체의 콘텍스트에 안전하게 연결하세요. 콘텍스트가 없는 AI는 잡음과 같지만, Slack의 AI는 신호가 됩니다.
04

생산성을 성장으로 재정의

직원 생산성의 향상은 항상 매출 증대에 영향을 미칩니다. 업무용 OS를 기업의 가장 전략적인 성장 플랫폼으로 간주하세요.
비즈니스는 이메일 수신함을 떠났습니다.
이는 AI와 인간의 잠재력이 융합되어 다음 성장 시대를 이끄는 개방형 네트워크에 존재합니다.

다음 세대 성장은 앱을 더 설치하고, 회의를 더 하고, 이메일을 더 보내는 데서 나오는 것이 아니라 일하는 방식 자체를 다시 설계할 용기가 있는 조직들로부터 나올 것입니다.

업무의 미래는 이미 이메일 수신함에서 Slack으로 이동했습니다.

문제는 귀사의 비즈니스가 이와 함께 이동할 것이냐입니다.
1 Microsoft, 업무 트렌드 지표, 2025년
2 Quickbase, Roadblocks to the Dynamic Enterprise 보고서, 2023년
3 Gartner, Inc., 2025년
4 MDPI, Workforce Measurement and Human Capital Management, 2021년
5 2025 Salesforce 고객 성공 지표, Salesforce, 9개국 3,061명의 고객 대상 설문조사, 2025년
6 Box 사례 연구, 2024년
7 2025 Salesforce 고객 성공 지표
8 Deloitte, Human Capital Trends 보고서, 2025년
9 Gallup, Employee Engagement 보고서, 2024년

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