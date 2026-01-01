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파트 1
이메일이 부담 되는 이유
모든 회사는 스스로 인식하지 못하더라도 이미 하나의 생산성 시스템 위에서 운영되고 있습니다. 대부분의 회사에서 그 시스템은 수십 년 동안 거의 바뀌지 않았습니다. 인터넷 초기 시대를 정의했던 동일한 세 가지 앱, 즉 이메일, 채팅, 화상 회의가 지금도 현대의 업무 방식을 여전히 지배하고 있습니다.
AI가 중심인 시대에 이 모델은 스스로의 무게를 못 이겨 무너집니다. 예전에는 디지털 업무의 핵심이었던 도구들이 이제는 제일 큰 병목 지점이 되어버렸습니다. 정보는 받은 편지함에 갇혀 있고, 콘텍스트는 여러 도구에 흩어져 있으며, AI가 일부 데이터를 갖고 불완전하게 이해한 채 일할 수밖에 없게 만듭니다.
문제는 사람에게 있지 않습니다. 문제는 시스템입니다. AI, 자동화, 그리고 현대 비즈니스의 규모가 등장하기 이전의 세상을 기준으로 설계된 시스템이기 때문입니다.
AI가 중심인 시대에 이 모델은 스스로의 무게를 못 이겨 무너집니다. 예전에는 디지털 업무의 핵심이었던 도구들이 이제는 제일 큰 병목 지점이 되어버렸습니다. 정보는 받은 편지함에 갇혀 있고, 콘텍스트는 여러 도구에 흩어져 있으며, AI가 일부 데이터를 갖고 불완전하게 이해한 채 일할 수밖에 없게 만듭니다.
문제는 사람에게 있지 않습니다. 문제는 시스템입니다. AI, 자동화, 그리고 현대 비즈니스의 규모가 등장하기 이전의 세상을 기준으로 설계된 시스템이기 때문입니다.
비즈니스의 운영 비용으로 감수해 왔던 파편화된 기술 스택은 이제 AI 시대에서 기회 비용이 되었습니다.
Microsoft에 따르면 직장인들은 하루에 평균 117개의 이메일을 받는다고 합니다1. 이메일을 많이 받는 사람은 받은 편지함 관리에만 일주일에 거의 9시간을 쓰고 있습니다. 게다가 디지털 방해 요소는 2분마다 한 번씩, 하루에 총 275번이나 직원들에게 쏟아집니다. 화상 회의도 급증하고 있고, 근무 시간 외 전화는 매년 16%나 늘어나서 하루 일과는 더 길어지며 집중력은 더욱 분산됩니다.
프로젝트 관리 추적기 및 노트 필기 앱과 같은 포인트 솔루션은 이러한 공백을 해소하기 위해 등장했지만 전체가 아닌 부분적인 효율성만을 높입니다. 각 솔루션은 문제의 일부만을 해결하면서 사람과 AI가 해결해야 할 정보 고립을 더 많이 만들고 있습니다.
프로젝트 관리 추적기 및 노트 필기 앱과 같은 포인트 솔루션은 이러한 공백을 해소하기 위해 등장했지만 전체가 아닌 부분적인 효율성만을 높입니다. 각 솔루션은 문제의 일부만을 해결하면서 사람과 AI가 해결해야 할 정보 고립을 더 많이 만들고 있습니다.
“저는 이 AI의 시대에서 단순히 혁신만 생각하는 것이 아닙니다. 비즈니스 방식을 처음부터 재구상하려고 노력하고 있습니다.”
그룹 전무 겸 글로벌 HR 책임자, Adecco