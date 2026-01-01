Slack Connect에서 더 많은 작업을 수행해 보세요
벤더와 협력하든 클라이언트와 거래를 체결하든 언제나 Slack Connect가 지원합니다.
2배
더 빨라지는 크리에이티브 검토/승인 처리 시간. 2배 더 빨라지는 크리에이티브 검토/승인 처리 시간.
50%
감소하는 계약업체 담당 팀의 주간 회의 횟수. 50% 감소하는 계약업체 담당 팀의 주간 회의 횟수.
4배
더 빠른 거래 주기를 통해 고객을 상대하는 팀 지원. 4배 더 빠른 거래 주기를 통해 고객을 상대하는 팀 지원
- 1회사에서 Slack Connect를 사용하는 특정 팀을 기반으로 한 주장 및 수치입니다. 조직에 따라 다른 결과가 나타날 수 있습니다.
이메일보다 빠르게 움직이세요.
이메일은 프로젝트 업무용으로 제작되지 않았지만, Slack Connect는 그 용도로 만들어졌습니다. 고객으로부터 즉각적인 피드백을 받고, 고객과 화상 통화를 하고, 팀이 이미 작업 중인 곳에서 바로 공급업체의 승인을 받으세요.
외부 조직과 안전하게 연결하세요.
Slack Connect는 Slack과 동일한 보안 및 규정 준수를 기반으로 구축되었으므로, 회사 외부의 모든 사람과 안전하게 작업할 수 있습니다. 어떤 파트너가 참여할 수 있는지, 파트너가 어떤 내용을 보고 공유할 수 있는지 결정하세요.
AI와 함께 중요한 일을 처리하세요.
프로젝트에 새 팀원을 추가하면서 상황을 설명해야 하거나 프로젝트 시작 날짜를 기억해야 할 때 AI가 도와드릴 수 있습니다. 중요한 내용을 찾고 요약해서 그 어느 때보다 빠르게 처리하세요.
시작 방법
몇 번의 클릭만으로 공급업체, 고객 등과 긴밀하게 협력할 수 있습니다.
1단계: 채널을 만듭니다.
Slack에서 새 채널을 만들고 이름을 지정합니다.
2단계: 초대를 보냅니다.
파트너, 공급업체 또는 고객을 채널에 초대합니다. 초대를 보냈다는 사실을 알려 주는 것도 잊지 마세요!
3단계: 파트너가 초대를 수락합니다.
파트너가 쉽게 수락할 수 있으며 비용도 무료입니다. 채널에 가입하면 알림이 전송됩니다.
4단계: 협업을 시작합니다.
첫 번째 메시지를 보내고 실시간으로 협업을 시작합니다.
어떤 팀이라도 사용 가능
Slack Connect에서 일하고 있는 35만 개 이상의 조직과 함께하세요
자주 묻는 질문
Slack의 모든 유료 플랜에는 Slack Connect를 통해 조직 외부에 있는 사용자에게 일대일 메시지를 보낼 수 있는 기능이 포함되어 있습니다. Slack 유료 플랜에 관한 자세한 내용은 요금 페이지를 확인하세요.
Enterprise+를 구독한 경우 무료로 가입한 외부 파트너는 무료 평가판을 시작하거나 업그레이드할 필요 없이 Slack Connect 채널에 가입할 수 있습니다. 다른 유료 구독 사용자도 전혀 문제없습니다! Slack Connect에서 협력하도록 파트너를 초대하고 자격이 충족될 경우, 해당 파트너는 Slack Pro 구독 평가판을 90일 동안 무료로 이용할 수 있습니다.
유료 플랜을 이용하는 동안 회사 외부 사람을 초대하여 Slack에서 채널을 공유할 수 있습니다. 아니면 우선 채널 공유는 건너뛰고 다른 DM과 마찬가지로 초대를 보내 다이렉트 메시지를 주고받는 것부터 시작할 수 있습니다!
몇 번의 클릭만으로 벤더, 고객 등과 긴밀하게 협력할 수 있습니다. Slack의 영업 팀이 기꺼이 도와드리겠습니다.
Slack은 Amazon Web Services에서 호스팅되고 기본 위치는 AWS 미국이지만, Slack의 데이터 저장 위치를 사용해 글로벌 팀에서 특정 유형의 데이터가 저장되는 지역을 선택할 수 있습니다. Slack은 전송 중 및 보관 중인 데이터에 대한 암호화를 제공합니다. 여기에서 보안 접근 방식에 관해 자세히 읽어보세요.
Slack은 환경을 안전하게 관리할 수 있는 도구를 팀에 제공하는 동시에, 인프라의 안전성, 중복성, 신뢰성을 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. Slack은 업계 표준보다 우수한 수준으로 조직을 보호하고 있음을 자랑스럽게 여기며, Slack 웹 사이트에 수많은 보안 관행과 인증을 설명해 놓았습니다.
좋은 질문입니다. Slack 채널을 사용하면 새로운 방식으로 동료들과 협업할 수 있습니다. 이와 마찬가지로 Slack Connect를 사용하면 채널을 통해 회사 외부 사람과 협업할 수 있습니다. Slack Connect에서는 전체 Slack 워크스페이스가 아닌 협업에 필요한 채널에 대해서만 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
Slack Connect에서는 관리자가 조직의 데이터를 제어하고 외부 액세스를 모니터링할 수 있습니다. 이메일을 통해 협업할 경우 사용자가 스팸 및 피싱 위험에 노출될 수 있지만, 채널에서 작업하면 확인된 멤버끼리만 메시지와 파일을 주고받을 수 있습니다. 여기에서 Slack Connect의 엔터프라이즈급 보안에 대해 자세히 알아보세요.
Slack Connect를 사용하면 Slack에서 사내 팀원들과 협업하는 것만큼이나 빠르고 간단하게 다른 회사의 사람들과 협업할 수 있습니다. 즉, 외부 파트너, 공급업체 및 고객과 협업할 수 있는 최적의 도구인 것입니다. 여러 회사의 담당 팀원은 Slack 채널 및 다이렉트 메시지를 통해 빠르고 효율적인 커뮤니케이션을 수행할 수 있습니다.
• 고객과 더욱 견고한 관계 구축
• 응답 시간 단축
• 영업 순환 주기 단축
• 새로운 기회 포착
• 조직 간 워크플로 연결
또한 이러한 모든 것은 Slack의 엔터프라이즈급 보안하에 보장됩니다. ‘외부 파트너와 더욱 효과적으로 커뮤니케이션하기’에 관한 문서에서 관련 내용을 자세히 알아보세요.