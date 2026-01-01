안전한 외부와의 협업

회사 외부 사람들과 협업을 강화하는 방법.

Slack Connect는 사일로화된 이메일 스레드에서 같은 장소로 대화를 옮겨 파트너, 공급업체 또는 고객과 함께 작업하는 방식을 혁신합니다.

Slack Connect에서 더 많은 작업을 수행해 보세요

벤더와 협력하든 클라이언트와 거래를 체결하든 언제나 Slack Connect가 지원합니다.

  2배

    더 빨라지는 크리에이티브 검토/승인 처리 시간.

  50%

    감소하는 계약업체 담당 팀의 주간 회의 횟수.

  4배

    더 빠른 거래 주기를 통해 고객을 상대하는 팀 지원.

Slack Connect: 이메일보다 빠른 속도
더 빨라진 의사 결정

이메일보다 빠르게 움직이세요.

이메일은 프로젝트 업무용으로 제작되지 않았지만, Slack Connect는 그 용도로 만들어졌습니다. 고객으로부터 즉각적인 피드백을 받고, 고객과 화상 통화를 하고, 팀이 이미 작업 중인 곳에서 바로 공급업체의 승인을 받으세요.

    제어 및 보안

    외부 조직과 안전하게 연결하세요.

    Slack Connect는 Slack과 동일한 보안 및 규정 준수를 기반으로 구축되었으므로, 회사 외부의 모든 사람과 안전하게 작업할 수 있습니다. 어떤 파트너가 참여할 수 있는지, 파트너가 어떤 내용을 보고 공유할 수 있는지 결정하세요.

      Slack Connect AI
      Slack의 AI

      AI와 함께 중요한 일을 처리하세요.

      프로젝트에 새 팀원을 추가하면서 상황을 설명해야 하거나 프로젝트 시작 날짜를 기억해야 할 때 AI가 도와드릴 수 있습니다. 중요한 내용을 찾고 요약해서 그 어느 때보다 빠르게 처리하세요.

        시작 방법

        몇 번의 클릭만으로 공급업체, 고객 등과 긴밀하게 협력할 수 있습니다.

        1단계: 채널을 만듭니다.

        Slack에서 새 채널을 만들고 이름을 지정합니다.

        2단계: 초대를 보냅니다.

        파트너, 공급업체 또는 고객을 채널에 초대합니다. 초대를 보냈다는 사실을 알려 주는 것도 잊지 마세요!

        3단계: 파트너가 초대를 수락합니다.

        파트너가 쉽게 수락할 수 있으며 비용도 무료입니다. 채널에 가입하면 알림이 전송됩니다.

        4단계: 협업을 시작합니다.

        첫 번째 메시지를 보내고 실시간으로 협업을 시작합니다.

        어떤 팀이라도 사용 가능

        조직 차트의 어떤 부문에 위치하고 있든, Slack에서 팀의 커뮤니케이션을 체계적이고 효율적으로 유지할 수 있습니다.
        영업잠재 고객과 더 빠르게 거래를 체결하세요.고객 성공더욱 강력한 고객 관계를 구축하세요.서비스고객의 문제를 더 빠르게 해결하세요.마케팅대행사 파트너와 더 빠르게 작업하세요.운영공급업체, 제공업체와 신속하게 작업하세요.비즈니스 개발공동 계획한 업무를 파트너와 신속하게 진행하세요.

        Slack Connect에서 일하고 있는 35만 개 이상의 조직과 함께하세요

        두 사람이 노트북을 보며 토론하는 동안 한 사람은 화면을 가리키고 있음

        “Slack은 우리 회사의 협업 방식과 속도 향상을 위한 핵심 요소이며, 고객과의 관계 구축에 필수적인 요소입니다. 저희는 매일 Slack을 사용하고 있어요.”

        최고 운영 책임자Brad Lightcap
        cole-haan-customer-story-hero-image

        “Slack 덕분에 승인 과정이 상당히 빨라졌습니다. 우리 업계에서는 속도가 빨라지면 평소보다 훨씬 빠르게 시장 트렌드에 맞는 제품을 출시할 수 있게 됩니다.”

        첨단개념 부문 선임 제품 개발자Christopher Newsome
        fastly-slack-customer-hero-image

        “We hear back from our customers that we’re like an extension of their team, and part of that feeling definitely comes from the fact that we use Slack.”

        Director of Customer ExperienceKami Richey
        자주 묻는 질문

        Slack의 모든 유료 플랜에는 Slack Connect를 통해 조직 외부에 있는 사용자에게 일대일 메시지를 보낼 수 있는 기능이 포함되어 있습니다. Slack 유료 플랜에 관한 자세한 내용은 요금 페이지를 확인하세요.

        Enterprise+를 구독한 경우 무료로 가입한 외부 파트너는 무료 평가판을 시작하거나 업그레이드할 필요 없이 Slack Connect 채널에 가입할 수 있습니다. 다른 유료 구독 사용자도 전혀 문제없습니다! Slack Connect에서 협력하도록 파트너를 초대하고 자격이 충족될 경우, 해당 파트너는 Slack Pro 구독 평가판을 90일 동안 무료로 이용할 수 있습니다.

        유료 플랜을 이용하는 동안 회사 외부 사람을 초대하여 Slack에서 채널을 공유할 수 있습니다. 아니면 우선 채널 공유는 건너뛰고 다른 DM과 마찬가지로 초대를 보내 다이렉트 메시지를 주고받는 것부터 시작할 수 있습니다!

        몇 번의 클릭만으로 벤더, 고객 등과 긴밀하게 협력할 수 있습니다. Slack의 영업 팀이 기꺼이 도와드리겠습니다.

        Slack은 Amazon Web Services에서 호스팅되고 기본 위치는 AWS 미국이지만, Slack의 데이터 저장 위치를 사용해 글로벌 팀에서 특정 유형의 데이터가 저장되는 지역을 선택할 수 있습니다. Slack은 전송 중 및 보관 중인 데이터에 대한 암호화를 제공합니다. 여기에서 보안 접근 방식에 관해 자세히 읽어보세요.

        Slack은 환경을 안전하게 관리할 수 있는 도구를 팀에 제공하는 동시에, 인프라의 안전성, 중복성, 신뢰성을 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. Slack은 업계 표준보다 우수한 수준으로 조직을 보호하고 있음을 자랑스럽게 여기며, Slack 웹 사이트에 수많은 보안 관행과 인증을 설명해 놓았습니다.

        좋은 질문입니다. Slack 채널을 사용하면 새로운 방식으로 동료들과 협업할 수 있습니다. 이와 마찬가지로 Slack Connect를 사용하면 채널을 통해 회사 외부 사람과 협업할 수 있습니다. Slack Connect에서는 전체 Slack 워크스페이스가 아닌 협업에 필요한 채널에 대해서만 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

        Slack Connect에서는 관리자가 조직의 데이터를 제어하고 외부 액세스를 모니터링할 수 있습니다. 이메일을 통해 협업할 경우 사용자가 스팸 및 피싱 위험에 노출될 수 있지만, 채널에서 작업하면 확인된 멤버끼리만 메시지와 파일을 주고받을 수 있습니다. 여기에서 Slack Connect의 엔터프라이즈급 보안에 대해 자세히 알아보세요.

        Slack Connect를 사용하면 Slack에서 사내 팀원들과 협업하는 것만큼이나 빠르고 간단하게 다른 회사의 사람들과 협업할 수 있습니다. 즉, 외부 파트너, 공급업체 및 고객과 협업할 수 있는 최적의 도구인 것입니다. 여러 회사의 담당 팀원은 Slack 채널 및 다이렉트 메시지를 통해 빠르고 효율적인 커뮤니케이션을 수행할 수 있습니다.

        • 고객과 더욱 견고한 관계 구축
        • 응답 시간 단축
        • 영업 순환 주기 단축
        • 새로운 기회 포착
        • 조직 간 워크플로 연결

        또한 이러한 모든 것은 Slack의 엔터프라이즈급 보안하에 보장됩니다. ‘외부 파트너와 더욱 효과적으로 커뮤니케이션하기’에 관한 문서에서 관련 내용을 자세히 알아보세요.