Slack Connect를 사용하면 Slack에서 사내 팀원들과 협업하는 것만큼이나 빠르고 간단하게 다른 회사의 사람들과 협업할 수 있습니다. 즉, 외부 파트너, 공급업체 및 고객과 협업할 수 있는 최적의 도구인 것입니다. 여러 회사의 담당 팀원은 Slack 채널 및 다이렉트 메시지를 통해 빠르고 효율적인 커뮤니케이션을 수행할 수 있습니다.

• 고객과 더욱 견고한 관계 구축

• 응답 시간 단축

• 영업 순환 주기 단축

• 새로운 기회 포착

• 조직 간 워크플로 연결

또한 이러한 모든 것은 Slack의 엔터프라이즈급 보안하에 보장됩니다. ‘외부 파트너와 더욱 효과적으로 커뮤니케이션하기’에 관한 문서에서 관련 내용을 자세히 알아보세요.