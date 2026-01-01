Slack의 도움으로 새로운 신발을 더 빨리 출시하는 Cole Haan

소매업체 Cole Haan은 최신 유행의 신발과 클래식한 신발의 경계를 멋지게 흐트러뜨립니다. 1928년 시카고에서 설립된 이 글로벌 브랜드는 전통적인 장인 정신에 뿌리를 두고 있으며, 이 회사의 제화 기술자는 평균 30년이 넘는 경력을 자랑합니다. 품질에 대한 노력은 계속 이어지고 있으며 현재 글로벌 혁신 센터는 산업 디자인, 생체 역학, 재료 과학, 엔지니어링 분야를 활용하여 전통적인 신발 제작의 경계를 넓히고 있습니다. 과거의 오랜 전통과 진취적인 사고의 조합이야말로 오늘날 Cole Haan을 유명 브랜드로 만든 비결입니다.

시장의 흐름에 적응하면서 눈이 돌 정도의 빠른 생산 속도를 유지하기 위해 Cole Haan은 어떤 상황이라도 적절하게 대응할 수 있는 도구가 필요했습니다. “Slack은 우리가 필요한 모든 것을 갖춘 맞춤 제작형 솔루션인 것 같았습니다”라고 최고 마케팅 책임자인 David Maddocks가 말합니다. 처음에는 회사에서 적은 수의 사용자로 시작했지만, “이제 전 세계에서 직원들이 Slack을 사용합니다”라고 그가 말을 이었습니다. “여러 언어로 거의 모든 시간대에서 대화를 나눌 수 있습니다.” 이는 해외 고객들의 필요까지 충족시켜야 하는 수준까지 확장하는 브랜드에게는 특히 중요합니다.

“모든 세대의 사람은 Cole Haan이 와닿는 순간을 경험합니다”라고 Maddocks는 말합니다. 그 기념비적인 순간에는 오직 고품질의 신발만이 어울린다는 이야기입니다. 그리고 밀레니얼 소비자는 독특한 과제를 제시합니다. “그들은 편안함과 스타일 중 어느 쪽도 희생하려 하지 않습니다. 이들은 아르바이트를 하는 낮 시간부터 저녁 시간은 물론 언제 어디서나 계속 착용할 수 있는 제품을 원합니다”라고 Maddocks가 설명합니다. 이런 요구에 맞춰 가볍고 통기성이 뛰어나며 기능적 요소와 시각적 디자인이 조화를 이룬 신발인 Generation ZERØGRAND 스니커즈가 최근 성공적으로 출시되었습니다.

프로세스와 제품을 모두 첨단화함으로써 Cole Haan은 새로운 혁신 시대로 접어들었습니다. “속도와 정확함이 필수인 시대입니다”라고 브랜드 디자인 팀의 크리에이티브 디렉터 Caroline Yi가 말합니다. “불가능한 일은 없다지만 Slack이 없었다면 우리에게 주어진 시간 내에 지금처럼 많은 일을 해내지 못했을 것입니다.”

“혁신은 물론, 변화와 성장도 도모하고 있습니다. 그래서 Slack과 같은 도구가 갖춰지면 모든 사람에게 보다 큰 능력을 부여하게 되죠.” Cole Haan 크리에이티브 및 브랜드 디자인 부문 디렉터 Caroline Yi

영향력이 탁월한 제품을 만들기 위한 워크플로 간소화

Cole Haan은 신제품에 대한 15개월 시장 출시 프로세스를 운영하고 있으며 여러 제품 주기가 동시에 실행됩니다. “우린 항상 해당 시간대의 특정 부분을 압축하거나 확장하는 방법을 찾고 있습니다”라고 Maddocks가 말합니다.창의적인 캠페인이나 신발 디자인 등 어디에 초점을 맞추든 항상 전 세계에서 수백 명의 사람들이 참여하고 있으므로 커뮤니케이션은 매우 중요합니다. “모든 작업이 Slack을 통해 진행되고 있으며, 실제로 프로세스가 원활하게 진행되고 있음이 입증되었습니다”라고 그가 말합니다.

Slack을 통해 회사는 직원 비용을 일정하게 유지하면서 실적을 크게 향상시킴과 동시에 창의적이고 가치 있는 일에 매진할 수 있는 사람들을 확보했습니다. 팀이 실제 프로세스에 대해 고민하는 시간이 적을수록, “해당 15개월 주기에서 마찰이 적었다고” Maddocks가 말합니다. 빠른 동기화 및 상태 업데이트에 Slack을 사용하여 시간이 많이 소모되는 회의 횟수를 줄일 수 있었습니다. “프로세스 전반에 걸쳐 모두 대화에 참여했기 때문에 모든 상호 작용이 보다 효율적이고 의미 있게 이루어졌습니다.”라고 그는 말합니다.

첨단개념 부문 선임 제품 개발자로서 Christopher Newsome은 개념에서 실현에 이르기까지 아이디어를 주도합니다. 그의 팀에는 실시간으로 최신 정보가 필요합니다. “우리는 정보를 활용해 제품을 종이 위의 2D 디자인에서 실생활로 옮기고 있으며, Slack은 그 과정을 도와줍니다”라고 그가 설명합니다. 모든 작업을 확인할 수 있도록 Newsome은 Slack의 Outlook 통합 기능을 사용하여 캘린더 알림을 Slack으로 가져옵니다. “하나의 중앙 허브를 사용하면 하루 일정을 명확하게 파악할 수 있고, 서로 다른 앱 두 개를 사용하느라 시간이 분산되는 것보다 훨씬 더 빠른 속도로 정보를 활용할 수 있습니다”라고 그는 말합니다.

제품 개발의 각 단계에서는 공유해야 하는 새 파일이 생성됩니다. “기존 이메일은 한계와 기능적 제한이 존재하지만 Slack을 사용하면 크기를 조정할 필요 없이 대용량 파일을 빠르게 업로드할 수 있습니다.”라고 Newsome이 말합니다.

또한 회사는 Slack 채널을 사용하여 벤더와 파일을 원활하게 공유합니다. 브랜드 디자인 부문 부사장 Andrew Coulter Enright는 몇 년 전까지만 해도 인쇄 벤더와 디자인 파일을 공유하는 데 시간이 많이 걸리는 4단계 프로세스가 필요했다고 말합니다. “이제는 자동화가 기본이라 짧은 시간 내에 작업을 수행할 수 있습니다.”라고 그는 말합니다. “이러한 세심함으로 더 빨리 움직일 수 있게 되었죠.”

2096168664646 cole-haan-merch-bot 최강훈 /merchinfo C33496 Merch APP GRAND PRO TENNIS: WHITE Color: White Current Price: $130 MSRP: $130 Season Intro: Summer 2016 Description: Topping out at just 8.8 ounces, GrandPro Tennis eliminates the unnecessary weight of traditional court shoes without sacrificing comfort and performance.

Cole Haan의 팀은 하루 중 충분한 시간을 확보하기 위해 통합 기능을 사용합니다. 예를 들어 직원이 제품 상태를 확인해야 하는 경우 간단하게 /merchinfo 또는 /sid(재고 ID의 줄임말)을 입력한 다음 제품 ID를 입력합니다. Merch 봇은 이름, 사용 가능한 색상 및 시장 출시 예정 시기를 포함하는 제품 관련 문서를 가져옵니다. 이전에 해당 정보를 수집하려면 여러 작업자와 시스템이 필요했습니다. “그러나 이제는 ID만 입력하면 원하는 모든 것을 즉시 가져올 수 있습니다”라고 Enright가 말합니다. 이런 자잘한 효율성을 통해 큰 아이디어를 위한 시간을 확보할 수 있습니다.

“몇 년 전보다 작업 처리량이 4배 더 늘었습니다. Slack이 없었다면 불가능했을 거에요.” Cole Haan 크리에이티브 및 브랜드 디자인 부문 디렉터 Caroline Yi

채널을 사용하여 회사 전반에 걸쳐 투명성 강화

팀은 협업을 위해 이전에 이메일에 의존했는데, 이는 정보 사일로를 생성하며 혼란을 야기했습니다. 전략 기획 및 투자자 관계 부문 부사장 Marsha Kublall은 특히 투자자를 위해 회사 정보를 수집할 때 문제가 있음을 파악했습니다. “여기 저기에서 너무 많은 이메일 트래픽이 발생하는 데 모두 확인하기 위해 동분서주 할 수 밖에 없었어요”라고 그녀가 말합니다.

그녀는 원활한 프로세스를 위해 Slack 채널로 전환했습니다. “정말 획기적이었죠.”라고 Kublall이 말합니다. “Slack 덕분에 정보를 찾는 데 낭비되는 시간이 많이 줄었습니다.” 이제 그녀의 팀은 투자자 덱에서 작업할 때 모든 사람들이 한 채널에서 협업하므로 최신 초안과 작업 항목의 진행 상황 및 누락 정보를 쉽게 추적할 수 있습니다. “최종 제품을 완성하는 프로세스의 최상위에서 모든 것을 관리하기가 정말 쉬워졌습니다.”라고 그녀가 말합니다.

이런 종류의 가시성은 Cole Haan의 브랜드 디자인 및 제품 디자인 팀에게 특히 중요합니다. 두 그룹은 긴밀하게 협력하여 전하고 싶은 계절별 이야기와 이러한 이야기에 걸맞는 제품을 개발합니다. 팀은 정보를 공유하기 위해 #campaign_fall과 같은 채널을 사용합니다. “계속 배턴을 넘기듯 작업을 진행하기 때문에 많은 조율이 필요하고 커뮤니케이션 역시 중요한 요소입니다. 실제로 Slack 덕분에 이 문제를 해결할 수 있었죠”라고 Enright가 말합니다.

2100234001781 cole-haan-seasonal-channel Cole Haan 채널 announcements campaign_spring general internal_brand_de team_brand_desig 다이렉트 메시지 김화윤 이현식 강민석 campaign_spring Spring campaign creative 3 이현식 Hi team , we’re kicking off the spring campaign brainstorm next week. Please come ready with ideas. 1 강민석 I’ll go through the channel and compile all of our top ideas from previous spring collections. We can start there to get the creative juices flowing. 1

협업을 넘어 Enright의 팀은 창조적인 작업을 새로 시작하는 데 Slack 채널을 참조 지점으로 활용하기도 합니다. 팀은 과거 아이디어를 쉽게 참조할 수 있도록 #campaign_spring과 같은 계절별 채널을 연도에 맞게 활성화합니다. “그러니까, 예를 들어 봄을 선택하면 작년 봄에 중단된 위치에서부터 바로 시작합니다”라고 그는 말합니다. “그동안 일 한 방식을 되돌아보면 특정 주기 반복을 시작할 때 더 많은 정보를 얻을 수 있었습니다.”

“어떤 채널로 들어가든 진행 중인 작업 상황을 파악할 수 있습니다. 다른 사람을 방해하거나 미팅을 통해 소식을 전할 필요가 없습니다. 모든 것이 실시간으로 진행되므로 효율성이 훨씬 높아집니다.” Cole Haan CMO David Maddocks

연결 유지를 통한 글로벌화

신발에 최신 기술을 적용하려는 노력과 함께 Cole Haan은 미국에서 중동, 유럽 및 아시아로 비즈니스 지역을 확장했습니다. 소매점이 확장됨에 따라 브랜드의 무결성을 유지하는 것이 최우선 과제가 되었습니다. “매 시즌 브랜드를 위해 준비하는 전략이 전 세계에 걸쳐 글로벌한 관점에서 실행되는 것이 중요합니다”라고 Kublall이 말합니다.

Slack은 모든 사람들의 연결 상태를 유지하므로 회사 규모가 조정되더라도 Cole Haan 경험의 일관성은 그대로 유지됩니다. “서로 다른 시간대에서 일하고 해외 출장을 나가며 세계 전역의 파트너와 함께 일하더라도 Slack을 사용하면 정보가 급하게 필요할 때 언제든 연락할 수 있습니다”라고 Newsome이 설명합니다. “궁극적으로 작업이 훨씬 더 쉬워지고 제품을 더 빠른 속도로 가정에 제공할 수 있습니다.”

Cole Haan은 90년 이상 직업 면접, 첫 데이트 및 인생의 중요한 순간을 앞둔 사람들을 위한 신발을 만들어 왔습니다. 이제 Slack의 작은 도움에 힘입어 소매업체는 현 시대에 적합한 기능적이고 세련된 신발을 제조하기 위해 프로세스를 확장하고 가속화했습니다.