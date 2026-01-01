예거마이스터가 기업 목표를 이루도록 기여하는 Slack

2019년에 마스트-예거마이스터 SE에서 Slack을 시작하게 된 동인은 국제화, 성장 및 디지털화였습니다. 당시에는 투명성, 협업, 변화 관리에 중점을 두었습니다. 그 이후 마스트-예거마이스터 SE에서 글로벌 기업 커뮤니케이션 부문 관리자인 Andrea Ostheer가 동료들과 함께 Slack 사용 방식을 개선했습니다. 지금은 30개 이상의 다국어 워크플로와 통합으로 직원들이 생산적이며 효율적이고도 투명하게 일하며 가시적인 성과를 낼 수 있도록 지원하고 있습니다. 이 회사는 Slack 덕분에 한 해에만 약 14,700시간의 업무 시간과 약 48만 유로를 절감하고 있습니다.* “저희는 반복적으로 처리해야 하지만 꼭 해야 하는 작업을 자동화해 직원들의 부담을 줄일 수 있었죠.”라고 Ostheer는 말합니다.

번역하고 소통하고 공유

다국적 회사에서는 모두가 평등하고 신속하게 정보에 접근할 수 있도록 하는 것이 대단히 중요합니다. 이를 달성하기 위해 마스트-예거마이스터 SE에서는 번역 AI DeepL과 협력해 채널에 독일어나 영어로 포스트된 공지를 자동으로 번역할 수 있는 워크플로를 만들었습니다. 포스트에 언어에 해당하는 국기를 추가해 주기만 하면 작업이 끝납니다. Ostheer는 또, “이 워크플로는 다국적 커뮤니케이션을 돕고 지식의 투명성을 전파하고 생산성을 더 높일 수 있도록 도와줍니다.”라고 말합니다. 모든 직원들이 동일한 수준의 지식을 빠르고 쉽게 습득할 수 있습니다.

효율성의 추가 동인에는 근무 시간 기록표, 휴가 및 출장 경비 기록에 대한 자동 리마인더 등의 워크플로가 포함됩니다. 이 업무들은 그 자체로는 시간이 오래 걸리지 않는 것 같지만, 전체적으로 보면 많은 시간이 소요됩니다. 자동화를 통해 이런 업무에 소비되는 시간을 절감할 수 있습니다. 업무 단순화와 자동화 이면의 ‘이유’는 궁극적으로 회사 전체에서 Slack을 받아들이는 데 일조했습니다.

직원과 비판을 분리시키는 자동화

팀은 프로필 사진을 사용하고, 스레드 외부에서 응답하지 않고, 근무 위치에 대한 세부 정보를 항상 최신 상태로 유지하고, Slack 채널의 이름을 올바르게 지정하는 등 모든 사람에게 도움이 되는 방식으로 Slack을 사용합니다. 이러한 경우, 누군가가 모범 사례를 따르지 않을 때 마스트-예거마이스터 SE는 티라노사우루스 렉스 이모티콘인 스레드 렉스 또는 TV 화가 Bob Ross를 나타내는 스테이터스 밥 등 매력적이고 재미있는 워크플로를 사용합니다. 이는 사소한 실수에 대해 사람들을 기분 나쁘지 않게 하면서 일상 속 문제에 대해 꼭 필요한 비판을 쉽게 전달하는 데 도움이 됩니다. 이 방식은 업무 루틴에서 비판을 객관화하고 좀 더 기분 좋은 방식으로 일할 수 있게 해 줍니다. “지적하는 일은 저희 문화의 일부가 아닙니다.”라고 Ostheer가 설명을 잇습니다.

“Slack은 커뮤니케이션을 용이하게 하고 고립된 지식을 없애고 여러 국가 간에 빠르고 투명하게 소통할 수 있도록 해 주어 저희 기업의 목표 달성에 기여합니다.” 예거마이스터 글로벌 기업 커뮤니케이션 관리자 Andrea Ostheer

지속적인 도구 개선

Slack은 내부적으로만 사용되지 않습니다. 마스트-예거마이스터 SE는 Slack Connect를 통해 파트너와의 관계를 돈독히 합니다. 이를 통해 서로 다른 다양한 이해관계자와 소통할 수 있습니다(예: 이벤트에서 효율적인 모임 구성). Ostheer 팀원들의 업무가 더 쉬워지기도 합니다. 이들은 언론 매체와 직원들의 질문에 대해 자동화된 워크플로를 사용해 콘텐츠를 거르고 배포하여 모두가 액세스하도록 만들 수 있습니다. 예를 들어, 언론 매체의 이메일 문의는 내부 채널로 전달될 수 있습니다. 이는 자동으로 양식을 트리거하여 여기서 각 직원은 긴급성, 발신 지역 또는 연락처 세부 정보에 따라 이 문의들을 다시 분류할 수 있습니다. 그런 후 미리 걸러지고 요약된 양식으로 팀에 공유될 수 있습니다. 또한 회사는 다양한 채널을 인트라넷에 통합해 정보와 알림을 더욱 한 곳에 모을 계획입니다. 프로젝트 팀은 이러한 상호 작용을 인트라넷에서 다시 채널로 가져오는 기능을 개발하고 있습니다.

마스트-예거마이스터 SE에서 Slack은 살아 있는 도구입니다. 언제나 기술로 지원할 수 있는 새로운 방식과 영역이 있습니다. “Slack 챔피언”–특히 이 기술을 활용하는 데 관심이 있는, 특별히 교육 받은 직원들이 개발을 돕고 있습니다. 이 회사는 현재 캔버스를 활용하고 있지만 향후 인공 지능이 중요한 역할을 하게 될 수 있습니다. “Slack은 커뮤니케이션을 용이하게 하고 고립된 지식을 없애고, 여러 국가 간에 빠르고 투명하게 소통할 수 있게 해 주어 저희 기업의 목표 달성에 기여합니다.”라고 Ostheer는 말합니다.

*이 수치들은 이전 달의 데이터 사용을 분석해 일 년 전체의 데이터 사용을 예측하는 Slack 가치 계산기에 기반한 것입니다. 이는 시간과 비용 절감에 중요한 예측을 회사에 제공합니다.