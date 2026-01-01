Slack 幫助 Jägermeister 達成公司的目標

為了促進公司成長，並推動國際化和數位化，Mast-Jägermeister SE 於 2019 年採用 Slack。他們當時重點關注透明度、協作和改變管理模式，自那時起，Mast-Jägermeister SE 全球企業通訊部經理 Andrea Ostheer 便和同事們一起不斷改善 Slack 的使用體驗。如今，30 多種語言的工作流程和整合幫助員工以公開透明的方式工作，提升工作效率和生產力，創造豐碩的成果：公司一年內便省下 14,700 小時的工作時間和約 480,000 歐元，這一切都因為有 Slack*。Ostheer 說：「我們將必要的重複工作自動化，減輕了員工的壓力。」

翻譯、通訊、共享

在一家國際公司中，人人都能公平、迅速地取得資訊非常重要。為此，Mast-Jägermeister SE 與 AI 翻譯公司 DeepL 合作建立工作流程：只需將語言對應的國旗新增至貼文，系統就會自動翻譯張貼至頻道的德文或英文公告。Ostheer 說：「這個工作流程有助於不同國家的人員溝通交流，讓我們能以公開透明的方式傳播知識，並確保更高的生產力。」所有員工都能迅速、輕鬆地掌握同等知識。

提高效率的其他驅動因素還包括工作流程，例如時間表、假日和出差費記錄自動提醒。這些流程本身並不耗時，但加起來卻佔用大量時間。此時，運用自動化就能節省時間。簡化工作的作用加上自動化的好處，都提高了整個公司對 Slack 的接受度。

自動化避免主觀指責

團隊使用 Slack 的方式對人人有利，包括使用個人照片、不在對話串外回覆、確保工作地點資料為最新版本，以及妥善命名 Slack 頻道。在這些情境下，如果有人沒有遵守最佳作法，Mast-Jägermeister SE 便會使用幽默有趣的工作流程，例如「Thread-Rex」(暴龍表情符號) 或「Status-Bob」(致敬電視節目主持人兼畫家鮑伯·魯斯)。這有利於在員工平常工作出現小錯誤時，在必要的情況下指正，但又不會讓員工因此感到難過，進而避免在日常工作中摻雜個人感情的指責，營造更愉快的共事環境。Ostheer 解釋：「指責不是我們的文化。」

「Slack 促進溝通、打破知識孤島，讓不同國家的人員可以用公開透明的方式快速溝通交流，幫助我們達成公司目標。」 Jägermeister 全球企業通訊部經理 Andrea Ostheer

持續改進工具

Mast-Jägermeister SE 不只在內部使用 Slack，還透過 Slack Connect 與合作夥伴交流。有了這項功能，人員可以與各個利害關係人溝通交流，例如可以有效地在同一處討論活動相關事宜。不僅如此，這項功能還讓 Ostheer 的團隊成員能夠更輕鬆地工作。他們運用自動化工作流程，將記者和員工的要求篩選、分享內容並讓所有人都能取得。例如，將記者透過電子郵件提出的要求轉傳至內部頻道，系統便會建立一份表單，相關員工可以根據要求的緊急程度、來源區域或詳細聯絡資料將要求重新分類，然後透過已預先篩選的匯總表單與團隊分享。此外，公司還計畫將各種頻道整合至內部網路，以利進一步匯集資訊和通知。專案團隊則負責將這些互動內容從內部網路轉回頻道。

Slack 對 Mast-Jägermeister SE 而言是一項不斷推陳出新的工具，總能用新方式在不同領域派上用場。在公司內，有一群經過特別訓練的「Slack 冠軍」員工，特別熱衷於運用技術推動發展。Mast-Jägermeister SE 目前主要使用畫板，但未來人工智慧或許也會發揮作用。

*這些數據根據 Slack 價值計算工具得出，分析了前一個月的使用情況資料，並推斷出一整年的使用情況，為公司精準預測節省的時間和成本。