Slack 幫助 Jägermeister 達成公司的目標

「Slack 促進溝通、打破知識孤島，讓不同國家的人員可以快速溝通交流，並確保工作保持公開透明，幫助我們達成公司目標。」

Jägermeister全球企業通訊部經理Andrea Ostheer

為了促進公司成長，並推動國際化和數位化，Mast-Jägermeister SE 於 2019 年採用 Slack。他們當時重點關注透明度、協作和改變管理模式，自那時起，Mast-Jägermeister SE 全球企業通訊部經理 Andrea Ostheer 便和同事們一起不斷改善 Slack 的使用體驗。如今，30 多種語言的工作流程整合幫助員工以公開透明的方式工作，提升工作效率和生產力，創造豐碩的成果：公司一年內便省下 14,700 小時的工作時間和約 480,000 歐元，這一切都因為有 Slack*。Ostheer 說：「我們將必要的重複工作自動化，減輕了員工的壓力。」

翻譯、通訊、共享

在一家國際公司中，人人都能公平、迅速地取得資訊非常重要。為此，Mast-Jägermeister SE 與 AI 翻譯公司 DeepL 合作建立工作流程：只需將語言對應的國旗新增至貼文，系統就會自動翻譯張貼至頻道的德文或英文公告。Ostheer 說：「這個工作流程有助於不同國家的人員溝通交流，讓我們能以公開透明的方式傳播知識，並確保更高的生產力。」所有員工都能迅速、輕鬆地掌握同等知識。

提高效率的其他驅動因素還包括工作流程，例如時間表、假日和出差費記錄自動提醒。這些流程本身並不耗時，但加起來卻佔用大量時間。此時，運用自動化就能節省時間。簡化工作的作用加上自動化的好處，都提高了整個公司對 Slack 的接受度。

自動化避免主觀指責

團隊使用 Slack 的方式對人人有利，包括使用個人照片、不在對話串外回覆、確保工作地點資料為最新版本，以及妥善命名 Slack 頻道。在這些情境下，如果有人沒有遵守最佳作法，Mast-Jägermeister SE 便會使用幽默有趣的工作流程，例如「Thread-Rex」(暴龍表情符號) 或「Status-Bob」(致敬電視節目主持人兼畫家鮑伯·魯斯)。這有利於在員工平常工作出現小錯誤時，在必要的情況下指正，但又不會讓員工因此感到難過，進而避免在日常工作中摻雜個人感情的指責，營造更愉快的共事環境。Ostheer 解釋：「指責不是我們的文化。」

「Slack 促進溝通、打破知識孤島，讓不同國家的人員可以用公開透明的方式快速溝通交流，幫助我們達成公司目標。」

Jägermeister全球企業通訊部經理Andrea Ostheer

持續改進工具

Mast-Jägermeister SE 不只在內部使用 Slack，還透過 Slack Connect 與合作夥伴交流。有了這項功能，人員可以與各個利害關係人溝通交流，例如可以有效地在同一處討論活動相關事宜。不僅如此，這項功能還讓 Ostheer 的團隊成員能夠更輕鬆地工作。他們運用自動化工作流程，將記者和員工的要求篩選、分享內容並讓所有人都能取得。例如，將記者透過電子郵件提出的要求轉傳至內部頻道，系統便會建立一份表單，相關員工可以根據要求的緊急程度、來源區域或詳細聯絡資料將要求重新分類，然後透過已預先篩選的匯總表單與團隊分享。此外，公司還計畫將各種頻道整合至內部網路，以利進一步匯集資訊和通知。專案團隊則負責將這些互動內容從內部網路轉回頻道。

Slack 對 Mast-Jägermeister SE 而言是一項不斷推陳出新的工具，總能用新方式在不同領域派上用場。在公司內，有一群經過特別訓練的「Slack 冠軍」員工，特別熱衷於運用技術推動發展。Mast-Jägermeister SE 目前主要使用畫板，但未來人工智慧或許也會發揮作用。Ostheer 說：「Slack 促進溝通、打破知識孤島，讓不同國家的人員可以用公開透明的方式快速溝通交流，幫助我們達成公司目標。」

*這些數據根據 Slack 價值計算工具得出，分析了前一個月的使用情況資料，並推斷出一整年的使用情況，為公司精準預測節省的時間和成本。

客戶摘要

產業

零售

公司規模

中型

部門

行銷, 營運

為你呈現更多故事

Personio 運用 Slack 打造順暢有趣又激勵人心的就職流程

Wayfair 影像

Wayfair 自在運用 Slack

Solaris 運用 Slack 在受到嚴格管制的產業中提升創造力

Personio 運用 Slack 打造順暢有趣又激勵人心的就職流程

Wayfair 影像

Wayfair 自在運用 Slack

Solaris 運用 Slack 在受到嚴格管制的產業中提升創造力