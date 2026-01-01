全球各地企業都信賴 Slack 的 AI。
隆重推出 Slackbot：Slack 內建的 AI 助手
隆重介紹 Slackbot，你在 Slack 中的全新個人化 AI 助手。Slackbot 瞭解你和你的工作空間，你可以像和其他同事一樣與它對話。無論是準備即將到來的會議、分析報告，還是撰寫專案簡報，都能交給 Slackbot 幫助你完成工作，還無需離開對話。深入瞭解 Slackbot
不用捲動翻找，直接掌握摘要。
資訊太多，時間卻太少？Slack 的 AI 可產生頻道和對話串的摘要並提供每日要點回顧，協助你掌握所需資訊，以便保持條理與掌握動態。
97 分鐘
使用者採用 AI 後每週平均省下的時間*
在 Slack 搜尋一切，探索更多可能。
無論是與共事者的對話、PDF、社群活動影像、藏在 Google 雲端硬碟中的簡報、支援單，還是 Salesforce 中的客戶記錄，只要是在 Slack 中分享或整合的內容，通通都搜尋得到。
省去提示，直達成果。
按幾下就能建立節省時間的自動化流程、將對話翻譯成任何語言，甚至是透過 AI 記錄會議內容。Slack 的 AI 足夠聰明謹慎，可提供你需要的協助，又不會干擾你的工作。
真正融入工作流程的生產力工具。
客戶服務
專注尋求解決方案，讓 AI 幫你記筆記，並讓所有人保持同調。
工程
運用整個組織的所有解決方案，完全不需要離開 Slack 就能解決事件。
銷售
歸納整理客戶頻道，獲取重要的客戶背景資訊，輕鬆掌握更聰明的銷售方式。
行銷
按一下即可翻譯訊息，協助全球團隊更迅速推動專案活動。
安心工作，無後顧之憂。
你的資料只屬於你，客戶資料絕不會從 Slack 流出。我們不會使用客戶資料來訓練大型語言模型 (LLM)。一切都在安全的 Slack 基礎架構上執行，遵守與 Slack 相同的法規遵循標準。
常見問題集
Slack 並非現今唯一採用 AI 技術的工具，但有幾點使 Slack 的 AI 做法與眾不同。
組織資料是值得信任的知識來源。客戶本身的組織共用對話記錄已累積許多寶貴的脈絡資訊，但都僅止於表面，未能從中發掘見解。Slack 的 AI 能協助人員立即輕鬆地找到這些資訊。
我們提供對話式介面，讓生成式 AI 能夠與團隊的日常工作環環相扣。我們認為，要鼓勵廣泛採用 AI 技術，比起侷限於在瀏覽器分頁中或透過獨立的工具提供 AI 助理服務，直接將這項技術融入日常工作環境才是最有效的方法。
企業搜尋功能讓你迅速找到需要的資訊，無需開啟和搜尋多個應用程式，也不用詢問共事者。深入瞭解如何在 Slack 中使用企業搜尋功能。
AI 在值得信任的 Slack 基礎架構上執行，依循客戶對 Slack 的期待，適用相同的安全措施和法規遵循標準。Slack 的安全計畫層層保護客戶資料。我們遵循全球廣泛認可的相關業界規範、安全和資料隱私權框架、計畫及標準，讓客戶能夠在自己的 Slack 環境中控管風險和保護資料。另外，客戶也能自行設定 Slack，以符合特定業界法規、國際安全和資料隱私權標準。
客戶資料不會用於訓練大型語言模型 (LLM)，大型語言模型提供者也無法存取客戶資料。大型語言模型目前直接託管於 Slack 的 AWS 虛擬私有雲端上，確保你的資料僅會存放在 Slack 信任的基礎架構中。
Slack 是 Agentforce 的對話 UI。透過 Agentforce 建立的代理可直接在 Slack 的頻道、對話串和私訊中運作，讓使用者能夠查詢資料、取得符合情境的回應並觸發動作，這些都在工作流程中完成。
透過 Slack 企業搜尋功能，Agentforce 可存取即時訊息、檔案和應用程式資料，以便結合完整工作情境，提供反映最新動態的準確答覆。它還能擷取來自 Salesforce 及其他系統的結構化資料，讓代理可同時針對結構化和非結構化資訊進行推理分析，更有效地協助使用者。
除了 Agentforce 之外，我們還有多款直接可用的代理應用程式等著你來嘗試：Adobe Express、Asana、Box、Cohere、Workday 以及 Writer (還有更多服務即將推出)。如果想查看支援應用程式的完整清單，請前往 Marketplace
可以，只要是能購買 Slack 的地方，就能使用 AI 功能。你也可以將 Slack 用戶端切換成不同語言，AI 回應將套用選擇的語言，你也可以使用 AI 將特定內嵌訊息翻譯成任何語言。
所有 Slack 付費方案都提供 AI 功能，因此你的團隊可立即在 Slack 中使用 AI。如需深入瞭解哪個方案適合團隊，請聯絡 Slack 客戶經理，或洽詢銷售團隊。
- 1上述資訊僅供參考，並非具有法律約束力的承諾。請勿根據此資訊做出購買決策。任何產品、功能或功能性的開發、發布及時間安排均由 Slack 全權決定，可能會有所變動。