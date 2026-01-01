Slack 並非現今唯一採用 AI 技術的工具，但有幾點使 Slack 的 AI 做法與眾不同。

組織資料是值得信任的知識來源。客戶本身的組織共用對話記錄已累積許多寶貴的脈絡資訊，但都僅止於表面，未能從中發掘見解。Slack 的 AI 能協助人員立即輕鬆地找到這些資訊。

我們提供對話式介面，讓生成式 AI 能夠與團隊的日常工作環環相扣。我們認為，要鼓勵廣泛採用 AI 技術，比起侷限於在瀏覽器分頁中或透過獨立的工具提供 AI 助理服務，直接將這項技術融入日常工作環境才是最有效的方法。