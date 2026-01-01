工作一蹴可成。

Slack 範本

利用範本讓每個團隊做起事來快速又有效率

預先設定好的頻道、畫板、清單和工作流程組成了立即可用的業務解決方案，幫助每個團隊和部門快速進入工作狀態。選擇一系列根據使用情境製作的標準化範本，或是配合公司流程自行製作。

深入瞭解 Slack 範本

適用於各種團隊

無論把組織結構圖中的哪個分支稱為總部，你都可以在 Slack 中保持團隊的通訊井然有序和高效率。

工程將開發人員、程式碼變更和工具集中到一處，加快發布更好的程式碼。IT解決緊急的問題、將工作流程自動化，同時協助提升使用者的能力，全面縮短所花的時間。客戶服務讓客服人員輕鬆獲得所需的專家支援、工具和資訊，藉此提供更出色的客戶服務。業務團隊與你的內部團隊協調，同時與客戶談成新交易，全都在 Slack 內完成。專案管理人力資源行銷安全性

在各種公司中

Slack 適用於各種公司，甚至包括具有專門工作流程或嚴格合規要求的公司。

科技在自動化和集中式知識管理的協助下加快創新速度，將生產力推向全新境界。媒體在新的新聞編輯室中加快生產、公開交流，並自動化發布程序。小型企業在 Slack 中簡化溝通、保持井然有序並提高生產力，以促進業務發展。健康和生命科學減少複雜程度並簡化運作，為所有人打造更優質的健康照護未來。金融服務將系統與內外部團隊聯繫起來，讓組織完成數位化轉型。零售將商店營運轉型、提升團隊生產力並培養客戶忠誠度。教育製造業、汽車和能源產業

完成驚人的工作

就像一隻會許多小把戲的小馬，Slack 可以適應各種工作中需要做的事情。

生產力加快工作完成速度、促成知識共享，人員之間維持流暢的聯繫和交流，發揮無窮可能性。工作管理整合你的第三方工具與 Slack，將待辦清單、團隊和所有工作對話都集中在同一處。

看看各大公司運用 Slack 獲得實際成果的實例。

Lyft 乘客走出車輛。
客戶案例

Lyft Business 的關鍵任務銷售工作

一張張白紙飛走
客戶案例

Nine 的發行部門靠著 Slack 搶先發布新聞

使用筆電的女性
客戶案例

Snowflake 透過 Slack Connect 促進銷售，並促成合作夥伴關係

常見問題

好問題。Slack 是公司上下通訊的全新方法，取代電子郵件，提供更快速、更有條理且更安全的服務。所有通訊內容都整理到容易建立、加入及搜尋的頻道中，因此不再需要查看一次性電子郵件串。當公司的所有資訊與工作都彙整在頻道中，所有人就會明確知道該到哪裡完成工作。

如果想閱讀更多與此主題相關的內容，建議你查看我們的資源庫

Slack 成功的關鍵在於頻道。針對所有專案、團隊、辦公室、部門 (與工作相關的一切) 建立頻道，為每個即將發生的對話建立一個空間。再加上頻道便於加入和建立，因此 Slack 可以因應日新月異的需求調整。如有新人加入專案，只需將他們加入頻道，他們就能向上捲動以查看先前的對話。需要處理新工作時，可以建立新頻道，然後邀請合適的人員。

如需更多資訊，請參閱這篇文章，瞭解如何在頻道中有效協作。

是的。你可以在 Slack 安全地討論機密資訊。Slack 提供多種方法來確保你的資訊、對話和檔案安全無虞。Slack 在每個層級都提供企業級的安全防護，並符合多項合規認證，包括 SOC 2、SOC 3 和 ISO/IEC 27001 等。Slack 符合 GDPR 規範，可依 HIPAA 和 FINRA 標準進行設定。Slack 具備 FedRAMP 中等授權。

另外，Slack 還提供各種安全防護功能，例如企業金鑰管理，可讓管理員精細控制資料加密作業。你也可以將自己的安全防護工具與 Slack 整合，即可在系統偵測到威脅時立即收到通知。如要深入瞭解 Slack 的全方位安全防護計畫，請前往此處

是的！電子郵件是 90% 資料外洩事件的起因，但不同於電子郵件，Slack 不容易受到垃圾郵件或網路釣魚影響。你的 Slack 帳號名稱無法販售給廣告商，也不能放入郵寄清單中。你只會收到組織內其他人員，或使用 Slack Connect 的可信賴合作夥伴所傳送的 Slack 訊息。你可能會從已整合到工作空間的應用程式 (例如 Asana、Google 文件或 Jira) 收到通知。

Slack 提供企業級的資料保護和隱私權保障。精細的控管機制讓管理員可以為每位使用者自訂安全設定，確保不會有人看到不應查看的內容。深入瞭解 Slack 如何以安全的方式取代貴公司內部的電子郵件

Slack Connect 為組織提供更安全高效的溝通方式，讓你可將與外部合作夥伴、客戶、廠商和其他人的所有對話移至 Slack，取代電子郵件往返並促進協作。Slack 的企業級安全防護功能和法規遵循標準 (例如企業金鑰管理) 在 Slack Connect 也適用。歡迎前往此處深入瞭解 Slack Connect。