Slack 成功的關鍵在於頻道。針對所有專案、團隊、辦公室、部門 (與工作相關的一切) 建立頻道，為每個即將發生的對話建立一個空間。再加上頻道便於加入和建立，因此 Slack 可以因應日新月異的需求調整。如有新人加入專案，只需將他們加入頻道，他們就能向上捲動以查看先前的對話。需要處理新工作時，可以建立新頻道，然後邀請合適的人員。如需更多資訊，請參閱這篇文章，瞭解如何在頻道中有效協作。