利用範本讓每個團隊做起事來快速又有效率
預先設定好的頻道、畫板、清單和工作流程組成了立即可用的業務解決方案，幫助每個團隊和部門快速進入工作狀態。選擇一系列根據使用情境製作的標準化範本，或是配合公司流程自行製作。深入瞭解 Slack 範本
適用於各種團隊
無論把組織結構圖中的哪個分支稱為總部，你都可以在 Slack 中保持團隊的通訊井然有序和高效率。
完成驚人的工作
就像一隻會許多小把戲的小馬，Slack 可以適應各種工作中需要做的事情。
常見問題
好問題。Slack 是公司上下通訊的全新方法，取代電子郵件，提供更快速、更有條理且更安全的服務。所有通訊內容都整理到容易建立、加入及搜尋的頻道中，因此不再需要查看一次性電子郵件串。當公司的所有資訊與工作都彙整在頻道中，所有人就會明確知道該到哪裡完成工作。如果想閱讀更多與此主題相關的內容，建議你查看我們的資源庫。
Slack 成功的關鍵在於頻道。針對所有專案、團隊、辦公室、部門 (與工作相關的一切) 建立頻道，為每個即將發生的對話建立一個空間。再加上頻道便於加入和建立，因此 Slack 可以因應日新月異的需求調整。如有新人加入專案，只需將他們加入頻道，他們就能向上捲動以查看先前的對話。需要處理新工作時，可以建立新頻道，然後邀請合適的人員。如需更多資訊，請參閱這篇文章，瞭解如何在頻道中有效協作。
是的。你可以在 Slack 安全地討論機密資訊。Slack 提供多種方法來確保你的資訊、對話和檔案安全無虞。Slack 在每個層級都提供企業級的安全防護，並符合多項合規認證，包括 SOC 2、SOC 3 和 ISO/IEC 27001 等。Slack 符合 GDPR 規範，可依 HIPAA 和 FINRA 標準進行設定。Slack 具備 FedRAMP 中等授權。另外，Slack 還提供各種安全防護功能，例如企業金鑰管理，可讓管理員精細控制資料加密作業。你也可以將自己的安全防護工具與 Slack 整合，即可在系統偵測到威脅時立即收到通知。如要深入瞭解 Slack 的全方位安全防護計畫，請前往此處。
是的！電子郵件是 90% 資料外洩事件的起因，但不同於電子郵件，Slack 不容易受到垃圾郵件或網路釣魚影響。你的 Slack 帳號名稱無法販售給廣告商，也不能放入郵寄清單中。你只會收到組織內其他人員，或使用 Slack Connect 的可信賴合作夥伴所傳送的 Slack 訊息。你可能會從已整合到工作空間的應用程式 (例如 Asana、Google 文件或 Jira) 收到通知。Slack 提供企業級的資料保護和隱私權保障。精細的控管機制讓管理員可以為每位使用者自訂安全設定，確保不會有人看到不應查看的內容。深入瞭解 Slack 如何以安全的方式取代貴公司內部的電子郵件。
Slack Connect 為組織提供更安全高效的溝通方式，讓你可將與外部合作夥伴、客戶、廠商和其他人的所有對話移至 Slack，取代電子郵件往返並促進協作。Slack 的企業級安全防護功能和法規遵循標準 (例如企業金鑰管理) 在 Slack Connect 也適用。歡迎前往此處深入瞭解 Slack Connect。