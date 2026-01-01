兩位共事者正在交談，他們身後的螢幕正開啟 Slack 聊天介面，
透過語音和影片傳達消息

利用剪輯保持同調並省下時間

以便利的方式錄製並傳送語音或影片剪輯，無需見面就能分享資訊。

只需按下錄製

剪輯可讓團隊直接收到你傳送的最新消息、公告和說明。直接在 Slack 張貼語音、影片或螢幕錄製內容，增添內容豐富度並提供情境資訊。

    不分時間，同步無礙

    所有人都能隨時觀看或建立剪輯，團隊無需花時間安排會議時間，就能隨時掌握最新資訊。

      51%

      團隊使用剪輯後，減少的排程會議次數比率*

      *2024 會計年度客戶追蹤問卷調查，Salesforce 的 Slack，來自 46 名 Slack 使用者的回覆，2023 年 10 月。

      隨心播放

      隨時隨地以喜歡的方式觀看或聆聽剪輯內容：不論是在辦公室還是出門在外，均可隨意加快或放慢播放速度，搭配字幕觀看或快速瀏覽文字轉出記錄。

        「Slack 加快了我們的營運速度，有了剪輯等方便好用的工具，人員無論屬於哪個團隊，身處哪個時區和實體空間，皆可非同步協作。」

        Ocado Group 標誌

        Steve Bottomley

        Ocado Group IT 總監。

        帶有 Slack 標誌的場記板。

        常見問題

        無論是付費版還是免費版，Slack 所有方案均可不限次數使用語音和影片剪輯。

        無需所有人在同一時間到齊，直接張貼語音或影片剪輯即可。或者，在你需要暫時離開辦公室或外出工作時，如果錄製訊息比打字更方便，就可以使用剪輯。

        頻道或私訊中的所有人都能傳送或播放語音或影片剪輯，也能自己錄製剪輯，用於在對話串中回覆。

        你可以隨意加快、調慢、暫停或播放影片，還能開啟/關閉字幕和朗讀文字轉出內容。只要有需要，可無限次重複觀看，確保自己沒有錯過任何細節。

        錄製剪輯時，可以開啟或關閉攝影機，甚至可以將視訊畫面背景模糊處理。如要向某人說明專案內容，透過影片剪輯共享螢幕是絕佳方法。

        剪輯最長五分鐘。