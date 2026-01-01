 全新 方式
Slack 的 Agentforce

人人適用的代理級產能

將代理變成團隊成員。

將代理新增至頻道、使用 @ 提及代理、像與其他任何團隊成員一樣與其互動，並在要求產生摘要、產生內容或替你處理工作時在對話串中回覆代理。

為你的代理提供完整背景資料。

透過 Slack 對話資料，Agentforce 能夠提供更相關、更深入和更準確的答覆，你可以確信代理每次都會採取正確的行動和提供精準的答案。

建立代理，滿足各種需求。

透過代理範本和預先設定的功能，更輕鬆地打造數位專家，協助達成交易和解決事件等。

Slack 企業搜尋功能

要搜尋什麼都沒問題。任何內容都能找到。

保持專注，減少分心。

直接在 Slack 中搜尋所有對話、檔案和工具，不需要在應用程式和系統之間來回切換。

隨時都能找到所需內容。

即時答覆功能遵循你現有的存取權限設定，在保障公司知識安全的同時提供相關資訊，絕不會拖累工作進度。

搜尋時代理即時輔助。

代理也可以使用企業搜尋功能。它們可以存取 Slack 中的資料，因此提供的答覆會包含更深入的背景資訊和更聰明的深入分析資料。

Slack 的 AI

AI 助你完成更多任務

讓每一次的會議都更有效率。

專注於重要內容，同時 AI 會追蹤工作和擷取微型會議重點，你在同一個對話串中就能查看。

所有內容 (幾乎) 自動化。

用簡潔的對話提示建立工作流程，即可將工作自動化，減輕工作負擔。

不因翻譯而迷失方向。

利用精通所有語言的 AI 打破藩籬，將訊息轉換成你偏好的語言。

Slack 的 CRM 資料

CRM 資料與對話的交會

讓客戶成功轉型。

讓團隊的步調更協同一致，針對每個客戶與機會進行合作。Salesforce 頻道直接將 CRM 資料帶入你的 Slack 對話。

團隊銷售能加快銷售的腳步。

整合 CRM 資料、背景資料和生產力工具，讓銷售者、銷售經理及其合作夥伴更快完成交易。

簡化你的 CRM。

Slack 裡專為小型企業建置的 CRM，簡單好用，能為你的客戶創造完整的 Salesforce 體驗。

發展最快速、最具創新精神的公司都在使用 Slack

OpenAI 如何運用 Slack 與客戶聯繫並擴大 ChatGPT 的使用效益

播放影片

Spotify 如何利用 Slack 提升廣告銷售額及簡化營運

播放影片

IBM 與 Slack 合作後，生產力大幅提升

播放影片

Ari Bikes 將 Slack 當作創意協作空間使用

播放影片

常見問題

創新將有助於人類利用代理與 AI 做更多的事，將 Salesforce 和 Slack 緊密連結，並協助找到改善及擴展工作作業系統的新方法。

Slack 是工作一蹴可幾的地方。藉助 Slack AI，你能夠在 Slack、CRM 和應用程式中輕鬆存取所有所需的即時資料，並且和代理如同隊友般一起工作。

Agentforce 能利用 Salesforce 提供的商業邏輯，例如 Flow、Apex、MuleSoft API，以及 Prompt 範本。Slack 的 Agentforce 使用各種 Slack 動作讓工作自動化，例如在頻道中發布貼文、建立及更新畫板與清單等等。

透過全新升級的 Slack 搜尋功能，在採用 AI 技術的單一集中搜尋列中，就能搜尋貴公司的第三方應用程式、資料來源和對話。

將你的 Salesforce CRM 資料與 Slack 中的客戶對話結合在一起，讓工作進度順暢無礙。

Slack 說明中心提供完整的發布清單。

是的，你可以在 Slack 說明中心找到 Slack AI 的提示。

