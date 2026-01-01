Slack 的 Agentforce
人人適用的代理級產能
Slack 企業搜尋功能
要搜尋什麼都沒問題。任何內容都能找到。
Slack 的 AI
AI 助你完成更多任務
Slack 的 CRM 資料
CRM 資料與對話的交會
常見問題
創新將有助於人類利用代理與 AI 做更多的事，將 Salesforce 和 Slack 緊密連結，並協助找到改善及擴展工作作業系統的新方法。
Slack 是工作一蹴可幾的地方。藉助 Slack AI，你能夠在 Slack、CRM 和應用程式中輕鬆存取所有所需的即時資料，並且和代理如同隊友般一起工作。
Agentforce 能利用 Salesforce 提供的商業邏輯，例如 Flow、Apex、MuleSoft API，以及 Prompt 範本。Slack 的 Agentforce 使用各種 Slack 動作讓工作自動化，例如在頻道中發布貼文、建立及更新畫板與清單等等。
透過全新升級的 Slack 搜尋功能，在採用 AI 技術的單一集中搜尋列中，就能搜尋貴公司的第三方應用程式、資料來源和對話。
將你的 Salesforce CRM 資料與 Slack 中的客戶對話結合在一起，讓工作進度順暢無礙。
Slack 說明中心提供完整的發布清單。
是的，你可以在 Slack 說明中心找到 Slack AI 的提示。