Novos recursos do Slack

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Slackbot
Seu agente de IA personalizado e contextual para um trabalho mais inteligente.
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Salesforce no Slack
Salesforce no Slack
O Agentforce impulsiona as experiências de CRM do Salesforce de maneira integrada no Slack.
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Pesquisa empresarial
Pesquisa empresarial
Unifica o conhecimento da empresa para que você possa encontrar arquivos, mensagens e dados com rapidez.
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Agentes de IA de terceiros
Agentes de IA de terceiros
Empresas de IA inovadoras estão criando apps inteligentes e nativos do Slack, impulsionados por dados.
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CRM do Slack
Gerencie os clientes de forma conversacional com o Slackbot. Colete contatos, acompanhe o progresso dos negócios e prepare o que você necessita com apenas um prompt.
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Todas as atualizações

30 de abril de 2026
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Novo recurso

Habilidades do Slackbot

O Slackbot pode fazer o trabalho por você, e não é preciso pedir duas vezes. As Habilidades permitem que sua equipe crie e compartilhe fluxos de trabalho reutilizáveis que sempre funcionam em todas as ferramentas que você usa. Crie uma Habilidade para seu processo específico ou busque em nossa biblioteca de habilidades pré-criadas para preparar-se para reuniões, fazer resumos de pipelines, definir metas ou qualquer outra coisa que você faça repetidamente. Execute a Habilidade sempre que precisar e compartilhe com sua equipe. Sem reinventar a roda e sem precisar de um desenvolvedor.
Melhoria de recurso

Ações do Slackbot relacionadas a e-mail e calendário

Sem sair do Slack. O Slackbot não apenas pode realizar ações por você dentro do Slack, mas também pode lidar com o trabalho que antes era feito em outras guias: agora, o Slackbot pode escrever e-mails e agendar eventos no calendário diretamente do Google e do Microsoft Office. Escreva uma mensagem, agende uma reunião, confirme um acompanhamento. Tudo isso de onde você já está. Disponível para clientes Enterprise+.
Melhoria de recurso

Tarefas agendadas do Slackbot

Configure e esqueça. Deixe o Slackbot cuidar de tudo. Agora você pode agendar automações e tarefas recorrentes diretamente pelo Slackbot, sem precisar acioná-las manualmente. De resumos semanais a verificações recorrentes, o Slackbot executa tudo de acordo com a sua agenda.
Novo recurso

Nova guia Atividade

O Slack ficou ainda mais organizado, bem a tempo da faxina da primavera. A nova guia Atividade reúne todos os seus itens de ação e notificações em uma única visualização filtrada com tudo o que precisa de sua atenção — um único lugar para ver tudo o que chega para você nas MDs, canais, conversas e menções. Crie visualizações facilmente para filtrar e realizar o que interessa e elimine o que não é importante para sentir-se no controle.
Melhoria de recurso

Etapa de resposta de IA no Criador de fluxo de trabalho

A IA generativa agora é uma etapa nativa de todos os fluxos de trabalho do Slack. Essa etapa permite que os usuários escrevam um prompt e selecionem fontes de conhecimento (canais, canvas, listas) para que um LLM gere respostas como parte do fluxo de trabalho. A nova etapa de IA permite que você adicione tarefas, como resumir mensagens, traduzir textos ou escrever respostas diretamente em qualquer automação criada no Criador de fluxo de trabalho. Defina seu prompt, conecte suas etapas e deixe o fluxo de trabalho fazer todo o esforço.
Novo recurso

Kit de desenvolvedores do Slack para agentes

Criar agentes de IA para o Slack agora é muito mais rápido. Um novo conjunto de recursos da plataforma para desenvolvedores — incluindo um único comando para criar agentes no Slack, suporte aprimorado para o framework Bolt e a flexibilidade de usar seu próprio LLM — permite que os desenvolvedores criem um agente de ponta do zero em minutos. Dois apps de código aberto de exemplo (Agente de início e Agente de suporte) oferecem às equipes um ponto de partida, com suporte comprovado para Claude SDK, OpenAI SDK e Pydantic AI. Uma experiência de documentação reformulada e um novo Guia de início rápido do agente facilitam a criação, disponibilização e escalabilidade de agentes de IA diretamente da plataforma do Slack.
Melhoria de recurso

Ações do Slackbot no Slack

Agora o Slackbot consegue agir dentro do Slack, não apenas responder perguntas sobre ele. O Slackbot pode mandar MDs, criar canais, convidar colegas de equipe e criar fluxos de trabalho por você. Deixe o Slackbot cuidar das tarefas no Slack e concentre-se no trabalho de verdade.
Melhoria de recurso

Conhecimento do Slackbot no Slack

O Slackbot tem o que nenhuma outra ferramenta de IA tem: contexto nativo e completo de onde você está e no que você está trabalhando. Ele acessa o que você abriu no Slack — um registro do Salesforce, um canvas, um canal — e usa essa informação para entregar respostas mais inteligentes e realizar ações mais relevantes, no momento exato. Sem prompts longos, sem explicações repetidas, sem começar do zero.
30 de março de 2026
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Novo recurso

CRM do Slack

Seu CRM agora é uma conversa. O Slackbot pode transformar conversas existentes do Slack em registros organizados de clientes, adicionando contatos, atualizando negócios, registrando observações e extraindo histórico de contas, tudo sem sair do Slack. Criado no Salesforce para que tudo já esteja lá quando você precisar escalonar.
Melhoria de recurso

Cronograma de atividades do Salesforce no Slack

Visualize o panorama geral de todas as integrações com clientes sem sair do Slack. O Cronograma de atividades do Salesforce (incluindo e-mails, tarefas, eventos, chamadas e reuniões de vídeo) agora está disponível diretamente onde a sua equipe já trabalha.
Melhoria de recurso

Nomes personalizados de canais do Salesforce

Nomeie canais do Slack do jeito que quiser. Agora, os administradores podem escolher qualquer campo de registro, incluindo campos de fórmulas, para criar convenções de nomenclatura consistentes e descritivas de canais que melhoram a detectabilidade e evitar que dados sensíveis tenham qualquer relação com os nomes de canais. Os administradores também podem permitir que usuários nomeiem manualmente os canais do Salesforce para atender às suas necessidades.
Melhoria de recurso

Melhoria na exibição de registros

Seus registros do Salesforce agora estão mais limpos e claros quando visualizados no Slack. A exibição repaginada de registros do Salesforce no Slack organiza cabeçalhos, reorganiza ações rápidas e adiciona seções expansíveis de campos para que você possa escanear, agir e seguir em frente, sem o ruído.
Melhoria de recurso

Altere o proprietário dos registros de CRM

Entregue registros sem alternar entre apps. Reatribua o proprietário de qualquer lead, caso ou oportunidade do Salesforce diretamente no Slack com a opção de notificar instantaneamente o novo proprietário, tanto no computador como em dispositivos móveis.
Novo recurso

AgentExchange

Descubra mais e conecte-se com agentes de IA, tudo em um só lugar. Navegue em apps com tecnologia de IA do Slack Marketplace, visualize facilmente todos os seus agentes instalados e fique por dentro de conversas em uma nova seção dedicada.
Melhoria de recurso

Conectores de e-mail para Gmail e Outlook na pesquisa empresarial

Pesquise sua caixa de entrada sem sair do Slack. O Gmail e o Outlook agora estão conectados à pesquisa empresarial para que os resultados de e-mail sejam exibidos ao lado de seu conteúdo do Slack,seja em resultados de pesquisa, respostas geradas por IA ou consultas do Slackbot.
Melhoria de recurso

Envio programado para mensagens encaminhadas

Encaminhe na hora certa. Agora, você pode agendar o envio dos encaminhamentos das mensagens para o horário exato que você deseja (recurso disponível para computador).
Melhoria de recurso

Edite anexos após o envio

Corrija após o envio. Agora, você pode adicionar, remover ou reorganizar os anexos de arquivos (imagens, vídeos, documentos, canvas, entre outros) sempre que editar uma mensagem, de modo que não é necessário começar do zero para que fique tudo certo.

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Perguntas frequentes

O Slack lança novos recursos e melhorias com regularidade para ajudar as equipes a trabalharem mais rapidamente e a se manterem conectadas. Esta página mostra as atualizações mais recentes do Slack, incluindo ferramentas de produtividade, recursos de IA, integrações e melhorias na colaboração.

Em geral, o Slack lança novos recursos e melhorias em intervalos de semanas. As atualizações variam de pequenos aprimoramentos a grandes lançamentos de produtos.

Confira as atualizações mais recentes do Slack nesta página, em “Todas as atualizações”. As atualizações mais antigas ficam mais abaixo na linha do tempo de versões.

A maioria das atualizações do Slack é implementada de maneira automática para todos os clientes. Alguns recursos podem aparecer gradualmente, dependendo do plano, da região ou das configurações do administrador.

O Slack lança atualizações que abrangem áreas como mensagens, automação, recursos de IA, segurança, integrações e ferramentas de fluxo de trabalho. Cada atualização é desenvolvida para melhorar a produtividade e a comunicação da equipe.

Cada lançamento inclui um resumo e um link para saber mais sobre o recurso. Você pode clicar em qualquer atualização para saber como funciona e como usá-la.

Sim. O Slack lança recursos em diferentes planos. Algumas funcionalidades avançadas podem estar disponíveis apenas em planos pagos, enquanto muitas atualizações melhoram a experiência para todos os usuários.

As atualizações do Slack destacam o que há de novo em um nível geral. Normalmente, as notas de versão são mais técnicas e detalhadas, enquanto esta página foca no que é novo e por que é importante.

Na maioria dos casos, sim. Assim que um recurso é lançado para o seu workspace, você pode começar a usá-lo de imediato. Alguns recursos podem exigir permissão do administrador.

Adicione esta página aos favoritos para verificar as últimas atualizações ou acompanhar os anúncios do Slack por e-mail e em notificações dentro do produto.

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