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Perguntas frequentes
O Slack lança novos recursos e melhorias com regularidade para ajudar as equipes a trabalharem mais rapidamente e a se manterem conectadas. Esta página mostra as atualizações mais recentes do Slack, incluindo ferramentas de produtividade, recursos de IA, integrações e melhorias na colaboração.
Em geral, o Slack lança novos recursos e melhorias em intervalos de semanas. As atualizações variam de pequenos aprimoramentos a grandes lançamentos de produtos.
Confira as atualizações mais recentes do Slack nesta página, em “Todas as atualizações”. As atualizações mais antigas ficam mais abaixo na linha do tempo de versões.
A maioria das atualizações do Slack é implementada de maneira automática para todos os clientes. Alguns recursos podem aparecer gradualmente, dependendo do plano, da região ou das configurações do administrador.
O Slack lança atualizações que abrangem áreas como mensagens, automação, recursos de IA, segurança, integrações e ferramentas de fluxo de trabalho. Cada atualização é desenvolvida para melhorar a produtividade e a comunicação da equipe.
Cada lançamento inclui um resumo e um link para saber mais sobre o recurso. Você pode clicar em qualquer atualização para saber como funciona e como usá-la.
Sim. O Slack lança recursos em diferentes planos. Algumas funcionalidades avançadas podem estar disponíveis apenas em planos pagos, enquanto muitas atualizações melhoram a experiência para todos os usuários.
As atualizações do Slack destacam o que há de novo em um nível geral. Normalmente, as notas de versão são mais técnicas e detalhadas, enquanto esta página foca no que é novo e por que é importante.
Na maioria dos casos, sim. Assim que um recurso é lançado para o seu workspace, você pode começar a usá-lo de imediato. Alguns recursos podem exigir permissão do administrador.
Adicione esta página aos favoritos para verificar as últimas atualizações ou acompanhar os anúncios do Slack por e-mail e em notificações dentro do produto.