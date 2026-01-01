Operações seguras, colaboração mais eficiente
Veja por que os melhores bancos, seguradoras e firmas de gestão de patrimônio conectam pessoas, automações e apps no Slack.
Modernize as operações e aumente a produtividade
- Acesse ações importantes trazendo notificações, aprovações e dados relevantes de ferramentas como o Financial Services Cloud, da Salesforce, para o Slack
- Automatize tarefas de gestão de encaminhamento, integração de consumidores e atendimento com fluxos de trabalho sem código para se concentrar em construir relações com os clientes
- Acelere a tomada de decisões conectando membros de equipe relevantes em vários escritórios com os canais entre workspaces
- Integre bancários, agentes e consultores rapidamente com ferramentas de pesquisa impulsionadas por IA em toda a organização para buscar conteúdo institucional
26%
mais rapidez nas tomadas de decisões1
25%
mais rapidez na resolução de casos1
Aperfeiçoe e agilize a experiência do cliente
- Fidelize clientes reunindo as pessoas, as informações e as ferramentas certas sem interrupções para resolver problemas num piscar de olhos e oferecer experiências personalizadas
- Construa relações profundas com os clientes com uma visão holística e em tempo real de dados e outros contextos relevantes nos canais do Slack
- Dê às equipes um lugar centralizado para ver informações sobre os clientes, os lares e as relações deles com o Slack e o Salesforce Customer 360
“Para sermos o banco número um, nós precisamos ser a equipe de tecnologia número um. Para cumprirem as expectativas dos clientes, nossos funcionários precisam ter acesso às melhores ferramentas, e o Slack é uma delas."
Principais recursos de segurança do Slack
Criptografia de dados em trânsito e em repouso
Enterprise Key Management (EKM)
Suporte à prevenção contra perda de dados (DLP)*
Políticas de retenção global
Compatível com eDiscovery
Barreiras de informação
Logs de auditoria
Confie na segurança de nível empresarial para a sua empresa e seus parceiros
- Colabore dentro dos padrões internacionais e do setor, como FINRA, FedRAMP, ISO/IEC e RGPD
- Estenda a proteção para parceiros com o Slack Connect
- Controle o acesso às informações no Slack com o gerenciamento de identidades e dispositivos para administrar pessoas e dispositivos no mundo inteiro com facilidade
- Proteja os dados com ferramentas como o Enterprise Key Management (EKM), do Slack, logs de auditoria e integrações com os principais prestadores de prevenção contra perda de dados (DLP)
- Use os recursos de governança e gestão de risco do Slack para reduzir os riscos financeiros, jurídicos e de reputação
Faça mais com os apps onde quer que trabalhe
O Slack se conecta a todas as suas ferramentas favoritas, como Salesforce, Smarsh, Global Relay e muitas outras.
Histórias de sucesso do mundo inteiro
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Modernização da comunicação das equipes
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Perguntas frequentes
Sim. Você pode discutir informações confidenciais com segurança no Slack, que oferece diversas formas de proteger seus dados, conversas e arquivos. A plataforma tem segurança de nível empresarial em cada camada, seguindo várias certificações de conformidade, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001, entre outras. Ela cumpre os requisitos do RGPD, pode ser configurada para seguir os requisitos da FINRA e tem autorização do FedRAMP Moderate.
Além disso, o Slack oferece vários recursos de segurança, como o Enterprise Key Management, que dão aos administradores um controle mais refinado da criptografia de dados. Você também pode integrar suas próprias ferramentas de segurança ao Slack para receber notificações instantâneas caso uma ameaça seja detectada. Saiba mais sobre o abrangente programa de segurança do Slack.
Sim! Ao contrário do e-mail, o Slack não é vulnerável a spam nem a phishing, que causa 90% das violações de dados. Seu identificador do Slack não pode ser vendido para anunciantes nem inserido em uma lista de e-mails. Você só vai receber mensagens no Slack de outras pessoas de dentro da sua organização ou de parceiros de confiança que usam o Slack Connect. Talvez você receba notificações de apps integrados ao seu workspace, como Financial Services Cloud para Slack ou DocuSign.
O Slack oferece proteção de dados e privacidade de nível empresarial. Com os controles detalhados, os administradores podem personalizar a segurança para cada usuário. Assim, ninguém tem acesso ao que não deve. Saiba como o Slack pode substituir o e-mail com segurança dentro da sua empresa.
Sim. O Slack Connect permite que você trabalhe com parceiros externos como clientes, corretores e fornecedores. Esse recurso é uma forma de comunicação mais segura e produtiva entre organizações. Com ele, você pode mover todas as conversas com parceiros externos, clientes e fornecedores para o Slack, substituindo o e-mail e promovendo a colaboração. Os padrões de conformidade e os recursos de segurança de nível empresarial do Slack, como o Enterprise Key Management, também se aplicam ao Slack Connect.