Torne sua vida profissional mais simples, agradável e produtiva.

O Slack é a plataforma de trabalho com tecnologia de IA que reúne todas as suas conversas, apps e clientes em um único lugar. No mundo inteiro, o Slack está ajudando empresas de todos os portes a expandir e ampliar exponencialmente a produtividade.

O Slack foi adquirido pela Salesforce em 2021.

  • Mais de 200 mil

    clientes pagos

  • 77

    da Fortune 100
    usam o Slack

  • + de 150

    países têm
    usuários ativos no Slack

AmeritradeTargetUberOne MedicalEtsyU.S. Department of Veteran AffairsIntuitExpediaAirbnb

Criando o ecossistema de trabalho com foco digital

Conecte suas conversas com as ferramentas e os serviços que você usa para trabalhar. Com mais de 2.500 apps e uma API robusta, a equipe de plataforma do Slack trabalha com parceiros e desenvolvedores de todo o mundo para criar apps e integrações que simplificam o trabalho, automatizam tarefas rotineiras e adicionam contexto às conversas no Slack.

Nossos parceiros incluem as maiores empresas de SaaS do mundo e mais de mil produtos que estão moldando o futuro do trabalho.

O Slack Marketplace dá acesso a milhares de apps que podem aumentar o potencial da sua equipe do Slack.

O Fundo do Slack é um fundo de capital de risco que investe em empreendedores e colabora com eles para criar as melhores empresas de software do futuro.

Quem somos e como se juntar a nós

Seguimos nossa missão, e melhorar a vida profissional das pessoas começa na nossa própria empresa. Acreditamos na plataforma e nos produtos que desenvolvemos. Além disso, estamos construindo uma equipe diversificada de pessoas criativas e curiosas, que querem fazer o melhor trabalho das suas vidas e apoiam umas às outras nessa jornada.

As carreiras no Slack oferecem todos os tipos de oportunidades e uma vida profissional mais simples, prazerosa e produtiva.

O Slack para boas causas tem como objetivo aumentar o número de indivíduos historicamente não representados na área de tecnologia.

Escritórios no mundo todo

Nós trabalhamos no Slack e temos escritórios da Salesforce espalhados pelo mundo. Para ver todos os escritórios da Salesforce, acesse Salesforce.com.

Notícias do Slack

Para ver mais notícias da empresa, acesse a seção Notícias.

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