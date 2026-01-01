Torne sua vida profissional mais simples, agradável e produtiva.
O Slack é a plataforma de trabalho com tecnologia de IA que reúne todas as suas conversas, apps e clientes em um único lugar. No mundo inteiro, o Slack está ajudando empresas de todos os portes a expandir e ampliar exponencialmente a produtividade.
O Slack foi adquirido pela Salesforce em 2021.
Mais de 200 mil
clientes pagos
77
da Fortune 100
usam o Slack
+ de 150
países têm
usuários ativos no Slack
Criando o ecossistema de trabalho com foco digital
Conecte suas conversas com as ferramentas e os serviços que você usa para trabalhar. Com mais de 2.500 apps e uma API robusta, a equipe de plataforma do Slack trabalha com parceiros e desenvolvedores de todo o mundo para criar apps e integrações que simplificam o trabalho, automatizam tarefas rotineiras e adicionam contexto às conversas no Slack.
Nossos parceiros incluem as maiores empresas de SaaS do mundo e mais de mil produtos que estão moldando o futuro do trabalho.
O Slack Marketplace dá acesso a milhares de apps que podem aumentar o potencial da sua equipe do Slack.
O Fundo do Slack é um fundo de capital de risco que investe em empreendedores e colabora com eles para criar as melhores empresas de software do futuro.
Quem somos e como se juntar a nós
Seguimos nossa missão, e melhorar a vida profissional das pessoas começa na nossa própria empresa. Acreditamos na plataforma e nos produtos que desenvolvemos. Além disso, estamos construindo uma equipe diversificada de pessoas criativas e curiosas, que querem fazer o melhor trabalho das suas vidas e apoiam umas às outras nessa jornada.
As carreiras no Slack oferecem todos os tipos de oportunidades e uma vida profissional mais simples, prazerosa e produtiva.
O Slack para boas causas tem como objetivo aumentar o número de indivíduos historicamente não representados na área de tecnologia.
Escritórios no mundo todo
Nós trabalhamos no Slack e temos escritórios da Salesforce espalhados pelo mundo. Para ver todos os escritórios da Salesforce, acesse Salesforce.com.
Notícias do Slack
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