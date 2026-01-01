Criando o ecossistema de trabalho com foco digital

Conecte suas conversas com as ferramentas e os serviços que você usa para trabalhar. Com mais de 2.500 apps e uma API robusta, a equipe de plataforma do Slack trabalha com parceiros e desenvolvedores de todo o mundo para criar apps e integrações que simplificam o trabalho, automatizam tarefas rotineiras e adicionam contexto às conversas no Slack.

Nossos parceiros incluem as maiores empresas de SaaS do mundo e mais de mil produtos que estão moldando o futuro do trabalho.

O Slack Marketplace dá acesso a milhares de apps que podem aumentar o potencial da sua equipe do Slack.

O Fundo do Slack é um fundo de capital de risco que investe em empreendedores e colabora com eles para criar as melhores empresas de software do futuro.